Пивоваров о том, почему Рикардо выбрал «Динамо», а не «Торино»: «Москва – современный, удобный город. Я был в Турине и не могу не согласиться с его выбором»

Гендиректор «Динамо» заявил, что Москва повлияла на трансфер Рикардо.

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров высказался о конкуренции с другими клубами за Давида Рикардо .

Бразильский защитник перешел в «Динамо» из «Ботафого», подписав контракт до 2030 года. Сообщалось, что на Рикардо также претендовал «Торино ».

– Правда, что на Рикардо претендовали другие российские клубы?

– Мы вели переговоры индивидуально, поэтому этот вопрос стоит задавать стороне игрока и «Ботафого». По нашей информации, был интерес в том числе из России, но до предметных переговоров коллеги не дошли. Мы конкурировали с «Торино», но сумели склонить игрока к переходу.

Каким образом? Игроку понравился наш проект, как он уже сказал. В том числе роль сыграл и город. Москва – современный, очень удобный для жизни город. Как человек, который был в Турине, не могу не согласиться с его выбором, – сказал Пивоваров.