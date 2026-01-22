Джеко перешел в «Шальке». 39-летний форвард подписал контракт до конца сезона

Эдин Джеко перешел в «Шальке».

Боснийский нападающий подписал с лидером второй Бундеслиги контракт сроком до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Джеко провел 11 матчей за «Фиорентину» в Серии А и не отметился результативными действиями. Статистику 39-летнего форварда можно найти здесь .

Фото: schalke04.de