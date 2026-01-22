«Арсенал» – фаворит ЛЧ после 7-го тура по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 5-й, «Реал» – 6-й, «Атлетико» – 7-й, «Сити» – 8-й, «Тоттенхэм» – 9-й, «Челси» – 14-й
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после 7 туров по версии Goal.
Британский портал Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после 7-го тура общего этапа.
Список возглавляет «Арсенал», выигравший все 7 матчей и идущий на первой строчке в турнирной таблице.
Первая десятка выглядит так:
1. «Арсенал»;
2. «Бавария»;
3. «Ливерпуль»;
4. «Барселона»;
5. «ПСЖ»;
6. «Реал»;
7. «Атлетико»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Тоттенхэм»;
10. «Ньюкасл».
Отметим, что «Ювентус» авторы поставили на 13-ю строчку, «Челси» – на 14-ю, дортмундскую «Боруссию» – на 15-ю, «Интер» – на 16-ю, «Карабах» – на 17-ю, «Наполи» – на 21-ю.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости