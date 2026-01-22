  • Спортс
  • «Арсенал» – фаворит ЛЧ после 7-го тура по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 5-й, «Реал» – 6-й, «Атлетико» – 7-й, «Сити» – 8-й, «Тоттенхэм» – 9-й, «Челси» – 14-й
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после 7 туров по версии Goal.

Британский портал Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после 7-го тура общего этапа. 

Список возглавляет «Арсенал», выигравший все 7 матчей и идущий на первой строчке в турнирной таблице. 

Первая десятка выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария»;

3. «Ливерпуль»;

4. «Барселона»;

5. «ПСЖ»;

6. «Реал»;

7. «Атлетико»;

8. «Манчестер Сити»;

9. «Тоттенхэм»;

10. «Ньюкасл». 

Отметим, что «Ювентус» авторы поставили на 13-ю строчку, «Челси» – на 14-ю, дортмундскую «Боруссию» – на 15-ю, «Интер» – на 16-ю, «Карабах» – на 17-ю, «Наполи» – на 21-ю. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
