«Арсенал» – фаворит ЛЧ после 7-го тура по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 5-й, «Реал» – 6-й, «Атлетико» – 7-й, «Сити» – 8-й, «Тоттенхэм» – 9-й, «Челси» – 14-й

«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после 7 туров по версии Goal.

Британский портал Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после 7-го тура общего этапа.

Список возглавляет «Арсенал », выигравший все 7 матчей и идущий на первой строчке в турнирной таблице.

Первая десятка выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария »;

3. «Ливерпуль »;

4. «Барселона »;

5. «ПСЖ »;

6. «Реал »;

7. «Атлетико »;

8. «Манчестер Сити »;

9. «Тоттенхэм »;

10. «Ньюкасл ».

Отметим, что «Ювентус » авторы поставили на 13-ю строчку, «Челси » – на 14-ю, дортмундскую «Боруссию» – на 15-ю, «Интер » – на 16-ю, «Карабах » – на 17-ю, «Наполи » – на 21-ю.