Хлусевич интересен «Пари НН». «Крылья Советов» отказались от аренды хавбека «Спартака» (Иван Карпов)

Даниил Хлусевич интересен «Пари НН».

Полузащитник «Спартака » Даниил Хлусевич может продолжить сезон в «Пари НН ».

По информации инсайдера Ивана Карпова, нижегородский клуб заинтересован в подписании 24-летнего футболиста. «Крылья Советов », которые хотели арендовать Хлусевича до конца сезона, отказались от трансфера, сделав выбор в пользу Дани Фернандеса.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Статистику 24-летнего футболиста можно посмотреть здесь .