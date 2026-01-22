  • Спортс
  • Товарищеские матчи. «Зенит» с голом Соболева разгромил с «Шанхай Порт», ЦСКА победил «Акрон», «Махачкала» уступила «Железничар Панчево»
76

Товарищеские матчи. «Зенит» с голом Соболева разгромил с «Шанхай Порт», ЦСКА победил «Акрон», «Махачкала» уступила «Железничар Панчево»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи перед возобновлением сезона.

«ЦСКА» победил «Акрон» (3:1) в товарищеском матче, «Зенит» разгромил «Шанхай Порт» (4:1), махачкалинское «Динамо» уступило «Железничару» (0:1).

Товарищеские матчи

«Акрон» – «ЦСКА» – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Дзюба (29), 1:1 – Мусаев (42), 1:2 – Мойзес (74), 1:3 – Попович (85).

ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Гаич, Кармо, Баринов, Обляков, Глебов, Воронов, Мусаев. 

ЦСКА (2-й тайм): Акинфеев, Бадмаев, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Кисляк, Алвес, Круговой, Пополитов, Попович, Лусиано.

«Акрон» (1-й тайм): Тереховский, Баранок, Бокоев, Марадишвили, Фернандес, Хосонов, Кузьмин, Джаковац, Пестряков, Бодырев, Дзюба.

«Акрон» (2-й тайм): Гудиев, Эсковаль, Кузьменко, Роча, Попенков, Джурасович, Лончар, Бистрович, Севикян, Беншимол, Аревало. 

«Железничар Панчево» Сербия – «Динамо» Махачкала – 1:0 (0:0)

«Динамо» Махачкала (стартовый состав): Т. Магомедов, Табидзе, Аларкон, Аззи, Сундуков, Мубарик, Глушков, Зинович, Мрезиг, Р. Магомедов, Агаларов.

«Зенит» – «Шанхай Порт» Китай – 4:1 (2:0)

Голы «Зенита»: 1:0 – Луис Энрике (11), 2:0 – Педро (20), 3:0 – Соболев (71), 4:0 – Ерохин (81).

«Зенит» (1-й тайм): Д. Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

«Зенит» (2-й тайм): Латышонок, Дркушич, Эракович, Адамов А., Алип, Кондаков, Михайлов, Мостовой (Касаджиков, 62), Ерохин, Иванов, Соболев (Косарев, 72).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
