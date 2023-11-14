Дикие интриги до последнего, переворот за 15 минут – классно сработал новый формат Второй лиги. Кто уже вылетел и поднялся?

«Краснодар» и тут первый.

Этот сезон Второй лиги – особенный. Турнир с лета перешел на новый формат, и уже позади первый этап. Получилось ярко: «Краснодар-2» выиграл Золотую группу, «Ротор» взрывал посещаемостью, возрожденный «Амкар» вылетел.

Коротко напомним суть перемен: Вторую лигу разделили на две. В Дивизионе А бьются за повышение по гибридной системе – с осенним и весенним турнирами. Этажом ниже – Дивизион Б, где четыре региональных зоны, которые с 2024-го перейдут на весну-осень.

Устройство Второй лиги на примерах этого сезона

Вот итоги осенней части Дивизиона А в группах Золото и Серебро.

● «Краснодар-2» выиграл Золотую группу и почти гарантировал как минимум место в стыках за Первую лигу. Если удержится в топ-3, то сразу пойдет выше. Если нет, побьется за повышение с третьей командой весеннего отрезка. Но если «Краснодар-2» по итогам весны вылетит из Золотой группы, то лишится права на стыки. В 2024-м все команды начнут с нуля – каждый с каждым в два круга.

● Четыре лучших команды Серебра с весны входят в Золото (а четырех худших из Золота опускаются в Серебро). То есть шансы на Первую лигу есть даже у тех, кто начинает сезон в Серебре.

Этой осенью Золотую группу покинули «Волга» Ульяновск», «Иртыш», «Динамо» Брянск и «Спартак» Кострома. А пополнили: «Новосибирск», «Родина-2», «Металлург» Липецк, «Челябинск».

● Ротация между Золотом и Серебром идет каждые полгода – после весеннего и осеннего отрезков меняются по 4 команды.

● Главная особенность гибридного формата: наверх – в Первую лигу – Дивизион А отправляет команды весной (из Золотой группы), а вниз – осенью (из Серебряной). Так стыкуются две системы: «осень-весна» из РПЛ/Первой лиги с «весна-осень» Второй лиги Б.

● Следующей осенью из Серебряной группы вылетят 4 команды в Дивизион Б, но в ином формате: 9-10-е место осеннего этапа + две проигравших команды в стыковых матчах. Стыки проводятся между 9-10-м местом (!) весеннего этапа и 7-8-м местом осеннего отрезка (2024 года). Что будет, если одна команда займет 9-10-е место весной и 7-8-е осенью, в текущей версии регламента (сезона-23/24) не уточняется.

● Переход из Дивизиона Б в А и обратно работает просто. Как и прежде, победители четырех региональных зон выходят на следующий уровень. Этой осенью – в Дивизион А (группу Серебро) поднимаются «Химик» Дзержинск, «Калуга», «Торпедо» Миасс и кто-то из пары «Машук-КМВ»/«Кубань-Холдинг».

«Машук-КМВ» за два тура до конца лидирует в финальной стадии группы 1. Второе место – «Кубань-Холдинг» – отстает на 6 очков.

По обратному пути следуют вылетевшие из Серебряной группы «Форте», «Амкар Пермь», «Чертаново» и «Салют» из Белгорода.

● Дивизиону Б в нынешнем формате придали любительский статус. Чтобы УЕФА и ФИФА не протестовали против перехода на «весна-осень» во Второй лиге.

– Существует правило: все турниры одного и того же соревнования (то есть Вторая лига, Первая и РПЛ) должны играться по одному и тому же календарю. С июля по июнь. Исключения данного правила существует для женских команд и любительских. Поэтому Дивизион Б является любительским соревнованием. У них свой организатор — ФНЛ. А РФС организует РПЛ, Первую лигу и Лигу 2А, – объяснял в июле генсек РФС Максим Митрофанов.

Из-за любительского статуса Дивизиона Б в него смогли заявиться крымские клубы – «Ялта» и «Севастополь». «Ялта» уже в ноябре упустила шанс подняться в Серебряную групп, проиграв «Машук-КМВ». А «Севастополь» вышел из борьбы еще раньше, не попав в финальную стадию группы 1.

Новый формат – дико конкурентный. Команд без задач почти нет

Реформа затевалась по двум причинам: 1) усилить интригу, чтобы команды играли в футбол в подходящее время (отсюда частичное возвращение к весне-осени); 2) чтобы упростить денежное планирование (госбюджеты распределяются на календарный год, из-за этого многие клубы страдали от перемен в финансировании по ходу сезона).

Вот главные итоги:

18 из 20 клубов в Золотой и Серебряной группах до последнего решали задачи. Только «Салют» Белгород и костромской «Спартак» быстро потеряли мотивацию, упав на дно таблицы.

Пример из Серебряной группы. Курский «Авангард» за 15 минут отдал выход в Золото: пропустили дважды от «Чертаново» и проиграли 1:2. Упали с третьей строчки на шестую – остались в одном балле от вылета в Дивизион Б.

Второй пример – из Золотой группы. Ульяновск не дожал «Велес» и угодил в математическую задачу: три команды набрали 23 очка, две из них должны были вылететь. В итоге спаслась «Чайка» – стала шестой и сохранила место (теперь весной снова будет сражаться за выход в Первую лигу), а Ульяновск и «Иртыш» отправились в Серебряную группу, заняв 7-е и 8-е место. Команды расставились по результатам очных матчей: «Чайка» набрала 8 очков (две победы над «Волгой» и ничьи с «Иртышом»), «Волга» – 4 очка (победа и ничья с «Иртышом»), «Иртыш» – 3.

Изменилась ли посещаемость Второй лиги?

Пока глобального эффекта нет.

Средняя посещаемость Второй лиги в прошлом сезоне: 772 человека.

По данным телеграм-канала «Футбольная посещаемость», в этом сезоне Дивизион А собирал по 1902 человека в среднем за матч, а Дивизион Б – по 541. Рывок Дивизиона А связан с упавшим из Первой лиги «Ротором» – только однажды на трибунах было меньше 10 тысяч.

А в среднем на футбол в Волгограде ходило 14 308 человек. Хороший результат и для РПЛ.

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Продолжение Второй лиги – весной. Даты турнира пока не опубликованы.

Фото: ФК «Чайка»; ФК «Авангард» Курск