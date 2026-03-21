Видео
0

Митчелл Робинсон встал над Ноланом Траоре, спровоцировав стычку

Из-за действий Робинсона игроки «Никс» и «Нетс» вступили в перепалку.

В одном из эпизодов второй четверти игры против «Нью-Йорка» защитник «Бруклина» Нолан Траоре сфолил на центровом Митчелле Робинсоне и после контакта упал на пол.

Робинсон встал над оппонентом, мешая тому подняться, тем самым спровоцировав стычку между игроками команд. После просмотра повтора судьи выписали технические замечания Робинсону и форварду «Бруклина» Заиру Уильямсу.

В третьей четверти матча вспыхнул конфликт между форвардом «Нью-Йорка» О Джи Ануноби и центровым «Бруклина» Ником Клэкстоном, который вылился в технические фолы для обоих.

По итогам встречи «Никс» оказались сильнее, одержав 14-ю подряд победу над «Нетс», – 93:92.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoНью-Йорк
logoНолан Траоре
logoНик Клэкстон
logoО Джи Ануноби
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБруклин
logoМитчелл Робинсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
13 лучших контрактов НБА
20 марта, 06:45
Майлз Макбрайд приступил к контактным тренировкам, но точные сроки возвращения пока неизвестны
18 марта, 18:08
Майк Браун о Джоше Харте: «Не говорю, что он Андре Игудала, но похожие моменты есть»
18 марта, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
1 минуту назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
22 минуты назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
41 минуту назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
46 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
42 минуты назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем