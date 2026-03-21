Митчелл Робинсон встал над Ноланом Траоре, спровоцировав стычку

Из-за действий Робинсона игроки «Никс» и «Нетс» вступили в перепалку.

В одном из эпизодов второй четверти игры против «Нью-Йорка » защитник «Бруклина» Нолан Траоре сфолил на центровом Митчелле Робинсоне и после контакта упал на пол.

Робинсон встал над оппонентом, мешая тому подняться, тем самым спровоцировав стычку между игроками команд. После просмотра повтора судьи выписали технические замечания Робинсону и форварду «Бруклина » Заиру Уильямсу.

В третьей четверти матча вспыхнул конфликт между форвардом «Нью-Йорка» О Джи Ануноби и центровым «Бруклина» Ником Клэкстоном, который вылился в технические фолы для обоих.

По итогам встречи «Никс» оказались сильнее, одержав 14-ю подряд победу над «Нетс», – 93:92.