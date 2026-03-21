Митчелл Робинсон встал над Ноланом Траоре, спровоцировав стычку
Из-за действий Робинсона игроки «Никс» и «Нетс» вступили в перепалку.
В одном из эпизодов второй четверти игры против «Нью-Йорка» защитник «Бруклина» Нолан Траоре сфолил на центровом Митчелле Робинсоне и после контакта упал на пол.
Робинсон встал над оппонентом, мешая тому подняться, тем самым спровоцировав стычку между игроками команд. После просмотра повтора судьи выписали технические замечания Робинсону и форварду «Бруклина» Заиру Уильямсу.
В третьей четверти матча вспыхнул конфликт между форвардом «Нью-Йорка» О Джи Ануноби и центровым «Бруклина» Ником Клэкстоном, который вылился в технические фолы для обоих.
По итогам встречи «Никс» оказались сильнее, одержав 14-ю подряд победу над «Нетс», – 93:92.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем