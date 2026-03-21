«Детройт» – первая команда Востока, обеспечившая себе место в плей-офф

«Пистонс» будут играть в плей-офф.

Обыграв в «Голден Стэйт» со счетом 115:101, «Детройт» стал первой командой Восточной конференции, которая гарантировала себе выход в плей-офф,.

«Пистонс», выступавшие без своей звезды Кейда Каннингема (коллапс легкого) и запасного центрового Айзейи Стюарта (растяжение икроножной мышцы), одержали победу благодаря весомому вкладу нескольких игроков. Среди отличившихся – Джейлен Дюрен (23 очка за 21 минуту), Дэнисс Дженкинс (22 очка, 8 передач, 7 подборов) и Осар Томпсон (7 перехватов – рекорд карьеры).

«Пистонс» улучшили свой результат до 51-19. В данный момент они опережают «Бостон» на четыре победы в борьбе за первое место на Востоке.

«Оклахома» и «Сан-Антонио» – единственные команды, опережающие «Детройт» в турнирной таблице, – гарантировали себе места в плей-офф на Западе ранее на этой неделе.

Что бы ни случилось до конца регулярного сезона, «Пистонс» не опустятся ниже шестого места, что автоматически означает попадание в плей-офф. Они находятся в отличной позиции, чтобы финишировать первыми, хотя оставшийся календарь у них довольно сложный.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Rumors
Детройт идет за титулом.
Ответ starina1
Детройт идет за титулом.
В 2000 каком-то году, когда Детройт вышел в финал конференции в 7й чтоль раз подряд, у них перед домашней игрой был вступительный ролик с кадрами из предыдущих финалов, и потом Бен Уоллос говорит:"We are baaaaack!" И злобно засмеялся. Надо бы им такой же сделать
