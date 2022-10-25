Кепа вернулся: прямо сейчас он не только основной в «Челси», но и лучший кипер АПЛ. Что с ним случилось?

Всего два месяца назад Эдуар Менди был безоговорочно основным вратарем «Челси», а Кепа Аррисабалага безнадежно томился на скамейке запасных и думал о новом клубе. Но с приходом Грэма Поттера все изменилось: при новом тренере во всех матчах в старте был именно Кепа.

История Аррисабалаги – отражение переменчивости мира. За 4 с половиной сезона в «Челси» баскский вратарь прошел через завышенные ожидания, ненависть, разочарования – и всеобщую любовь.

Первый сезон при Сарри: от ссоры с тренером до триумфа в Лиге Европы

Зимой 2018-го за молодым вратарем «Атлетика» Кепой Аррисабалагой пришел мадридский «Реал». Сделку почти согласовали, но вернувшийся в Мадрид Зинедин Зидан заявил, что Кепа ему не нужен. Вратарь остался в «Атлетике», а клуб решил поскорее его переподписать, поставив отступные в 80 миллионов евро.

В «Челси» в это время неважно играл Тибо Куртуа. Бельгиец редко спасал команду, а матч против «Барселоны», где Тибо пропустил три мяча на «Камп Ноу», даже вспоминать страшно. Параллельно вратарь раздавал интервью, где говорил то о желании покинуть «Челси», то о возможном продлении контракта.

После матча за 3-е место чемпионата мира в России в прямой эфир в инстаграме вышел Лукаку. В лайве засветился и Куртуа, которого Ромелу спросил: «А что дальше, Тибо?». Вратарь ответил: «Как что? Я возвращаюсь в «Челси». Однако в «Челси» Тибо так и не вернулся.

Марина Грановская до последнего верила в положительный исход переговоров с Куртуа, но понимала, что стоит заниматься альтернативными вариантами. С «Ромой» было достигнуто предварительное соглашение по Алиссону. Однако Тибо так и не вернулся в Кобхэм, а бразильского голкипера забрал себе «Ливерпуль». Ситуация разворачивалась на второй неделе предсезонки: Маурицио Сарри уже начал работу, а основного вратаря в его команде все еще не было.

Под футбол Сарри нужен был современный вратарь, который умеет играть в пас и будет помогать команде начинать атаки. Согласно инсайдам Мэтта Лоу, Кепа был вторым вариантом для Грановской после Алиссона. Времени не оставалось, поэтому «Челси» выплатил клаусулу за Аррисабалагу и сделал его самым дорогим вратарем в истории футбола . Официально Кепу представили 8 августа, а уже 11-го ему предстояло выйти в старте против «Хаддерсфилда».

Баск был впечатлен настойчивостью «Челси»:

«Сначала я не воспринимал их всерьез – у меня в контракте была прописана клаусула в 80 миллионов. Но уже через пару дней мой агент сказал мне, что «Челси» предлагал за меня очень большую сумму, а возможно и вообще выплатит отступные. Я подумал: «Вау, они действительно хотят, чтобы я перешел к ним». Когда они предложили выплатить за меня клаусулу, передо мной встал вопрос о принятии важнейшего решения.

Я думал днями и ночами напролет. Чувствовал большую ответственность, но одновременно это было и большим комплиментом, что такой клуб, как «Челси», предложил за меня огромную сумму. В конце концов, я был рад сказать: «Давайте сделаем это!».

Начало получилось удачным: на старте сезона Кепа спасал там, где мог, а клуб выдал 18-матчевую беспроигрышную серию. Но уже к декабрю результаты «Челси» заметно ухудшились, а в начале 2019-го клуб ждали ужасающие 0:4 от «Борнмута» и 0:6 от «Манчестер Сити».

Самым громким моментом того сезона для Кепы стал финал Кубка лиги. Отстояв основное и дополнительное время на ноль, Аррисабалага готовился к серии пенальти. Однако за несколько минут до финального свистка вратарь «Челси» попросил врачей выйти на поле. Все указывало на судорогу или повреждение. Сарри тут же отправил Кабальеро разминаться, а дальше историю вы знаете.

Вот что рассказал Кепа на The Players’ Tribune:

«Это было большим недопониманием. «Манчестер Сити» доминировал все дополнительное время, до серии пенальти оставались секунды. После очередного сэйва я почувствовал легкую боль в ноге и попросил физиотерапевта подойти ко мне, чтобы он убедился, что ничего страшного не случилось. Кроме того, я подумал, что это будет полезной паузой для команды – нам надо было передохнуть.

И тут я вижу, как Маурицио Сарри отправляет Вилли Кабальеро разминаться. Тренер подумал, что я не смогу продолжить игру. Я же в первую очередь (хорошо это или плохо) хотел потянуть время, чтобы помочь команде. На деле у меня не было никакой серьезной травмы, которая не позволила бы мне продолжить игру.

Я пытался жестами показать, что со мной все нормально, что я не травмирован. Но мы были на «Уэмбли», в шуме 80 тысяч зрителей, поэтому Сарри меня конечно же не понял. Когда резервный арбитр поднял табличку, я однозначно должен был покинуть поле. Мне жаль, что я этого не сделал.

Я был не прав, и я виноват перед всеми, кто был вовлечен в это: перед Маурицио Сарри, для которого это выглядело как неуважение на публике, перед Вилли, моим товарищем и прекрасным профессионалом, и перед всеми моими одноклубниками и фанатами «Челси», которым пришлось наблюдать это и последующую шумиху, которая продолжалась несколько дней.

Внутри клуба ничего страшного не произошло. У меня был разговор с боссом, мы обсудили, как каждый из нас видел эту ситуацию, и моментально разрядили обстановку».

Серию пенальти против «Манчестер Сити» Кепа в итоге проиграл, отразив всего один пенальти (это был выстрел Лероя Сане) и пропустив под рукой плохо исполненный удар Серхио Агуэро.

Однако в том сезоне была еще одна серия пенальти, где Аррисабалага наоборот стал героем. Речь о полуфинале Лиги Европы против «Айнтрахта» – Кепа остановил мяч коленом после плотного удара Хинтерегера по центру. Этот момент до сих пор вирусится в любых нарезках лучших моментов баска и частенько попадается в тиктоках.

По итогам сезона «Челси» взял Лигу Европы, а Кепа после «Айнтрахта» стал любимцем фанатов. Правда, некоторые так и не простили баску публичную ссору с тренером в финале Кубка лиги.

Кепа оценивает первый год в Лондоне довольно позитивно:

«Мой первый сезон прошел хорошо. Я быстро адаптировался к Премьер-лиге – без сомнения самой сложной лиге для вратарей, – мы вернулись в Лигу чемпионов, выиграли Лигу Европу, в финале победив «Арсенал», и я вызывался в сборную Испании и играл в старте».

Крах при Лэмпарде: проиграл конкуренцию Менди (а до этого и Кабальеро), переживал разлуку с семьей из-за локдауна

А вот сезон-2019/20 стал для Аррисабалаги полным провалом. Фрэнк Лэмпард никак не мог подобрать оптимальную защитную линию, что вызывало регулярную опасность возле ворот Кепы. Сам баск тоже не помогал ситуации, порой не спасая в простых ситуациях. В итоге «Челси» пропустил 54 мяча в чемпионате – больше аж 11 команд (столько же пропустил «Брайтон», который закончил сезон на 15-м месте). По xGA все тоже неутешительно – Кепа пропустил на 9 голов больше, чем ожидалось (подробный разбор – ниже).

В феврале 2020 года газета Mundo Deportivo выдала инсайд – Аррисабалагу в разгар сезона бросила девушка . Они встречались со школы и были вместе около девяти лет. Источники из близкого круга вратаря говорили, что он тяжело переживал разрыв. Личные проблемы наверняка влияли на то, что происходило на поле.

Лэмпард куда охотнее защищал на пресс-конференциях местных молодых игроков вроде Маунта и Абрахама. Кепу же Фрэнк публично защищать не стал. Более того, в феврале несколько матчей в воротах сыграл Кабальеро. Вряд ли это помогло психологическому состоянию баска.

Не помогало и отношение фанатов. Защита «Челси» подвергалась критике, но это не сравнится с той травлей, которую открыли в соцсетях на Аррисабалагу. Вот что он вспоминал летом 2021-го:

« Мало-помалу я потерял уверенность в себе, что привело к глупым ошибкам. Понимаю и принимаю критику. Мы играем под давлением, это часть нашей работы – справляться с негативом. Но иногда это заходит слишком далеко . Абсолютно нормально, если кто-то скажет, что игрок совершил ошибку, но когда это пишется с целью кого-то задеть, обидеть или же когда начинают распространять откровенную ложь, которая вообще не связана с футболом – это уже пересечение границ. Должны же быть границы, согласитесь?

Когда семья и друзья читают ужасные вещи про тебя, это влияет на них и, не напрямую, влияет и на тебя самого. В конце концов, мы тоже люди, которые делают свою работу и стараются делать ее как можно лучше».

Снежный ком проблем на этом не остановился. В феврале чемпионат приостановили, а в Англию пришел локдаун. Кепа не успел выехать из Лондона до закрытия границ, поэтому остался абсолютно один в своей квартире. Родители описывали Аррисабалагу как семейного человека, а тут его отрезали от возможности увидеться с близкими. Расставание с девушкой – дополнительный фактор. Несколько месяцев в полном одиночестве явно еще сильнее пошатнули состояние Кепы.

После возобновления чемпионата позицию вратаря снова занял Аррисабалага, но постковидный период оказался еще хуже. На последний тур чемпионата и на ответный матч с «Баварией» в ЛЧ Лэмпард выпустил Кабальеро.

Поползли слухи о поиске нового вратаря, которого лично присматривали тренер-скаут вратарей в «Челси» Кристоф Лоллишон и Петр Чех. Итоговый вариант нашелся в бывшем клубе Чеха – «Ренне». Лэмпард доверился выбору своего товарища, сделав ставку на Эдуара Менди. Кепа же стал изредка появляться в кубковых матчах.

При Тухеле ситуация не изменилась. Единственное отличие – Томас давал возможности Аррисабалаге в матчах АПЛ, когда Менди был необходим отдых перед ответственными играми Лиги чемпионов. В этих матчах Кепа смотрелся надежно, как и вся оборона «Челси». Правда, свой главный матч сезона-2020/21 Аррисабалага проиграл – в финале Кубка Англии против «Лестера» баск пропустил дальний удар Юри Тилеманса . Фанаты сразу припомнили вратарю, что такие выстрелы из-за пределов штрафной всегда были для него проблемой.

Но все это померкло на фоне всекомандного успеха – победы в Лиге чемпионов. Кепа одним из первых выскочил на поле и одним из первых побежал утешать Серхио Агуэро и игроков «Манчестер Сити». После финала баск рассказал о своих эмоциях, уверяя, что команда для него на первом месте:

«Прямо сейчас хорошо чувствую себя в «Челси» и физически, и ментально. Я счастлив и верю, что стал лучше в плане своих вратарских навыков, чем был два года назад. Конечно, я бы хотел играть чаще. Соврал бы, если б сказал, что меня полностью устраивает текущее положение дел. Но я уважаю тренерские решения. Понимаю, что есть другие игроки, которые отлично справляются. Команда хорошо выступает, а это в конечном итоге самое важное.

Если бы мы не ставили команду во главу угла, мы бы никогда не выиграли в этом финале у «Сити».

Однако было кое-что печальное в празднествах игроков «Челси» в тот вечер в Порту. В то время как все фотографировались со своими женами, девушками, детьми, Кепа ходил по полю и просто махал трибунам. Он радовался победе, но было видно, что ему не хватает семейной поддержки, не хватает близких, чтобы разделить с ними этот важный момент. Позднее его родители и сестра присоединились к Аррисабалаге на поле, но этот момент все равно запомнился болельщикам «Челси».

В августе «Челси» сыграл с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА. Этот матч стал яркой позитивной вспышкой для Кепы: в старте вышел Менди, но под пенальти Тухель выпустил Аррисабалагу. Баск отбил два удара испанцев и помог завоевать трофей. К этому моменту Кепа отразил 8 из 25 пенальти за «Челси».

Третий вратарь «Челси» Маркус Беттинелли восхищался тем, какую сплоченную и при этом конкурентную вратарскую группу удалось создать в клубе:

«Если мы говорим о паре голкиперов, то я считаю, что в АПЛ нет более сильного дуэта. Да, есть Де Хеа и Хендерсон, но мне кажется, что Кепа и Менди лучше .

Они в приятельских отношениях. Конечно, между ними есть соперничество – Кепа хочет провести очередной матч, а Эду хочет заполучить футболку с номером 1, но они хорошо понимают, что мы – команда. Это особенно хорошо было видно по Суперкубку УЕФА и замене Эду на Кепу перед серией пенальти. Это был мой первый матч с «Челси». Мы все знали, что эта замена произойдет. Эду знал.

Для вратаря, который провел сумасшедший сезон, уйти с поля, чтобы дать дорогу Кепе, который обладает потрясающей статистикой в сериях пенальти, это просто невероятно! Не думаю, что есть так уж много вратарей, которые с радостью уступят свое место на 119-й минуте финала.

Факт того, что Эду может вот так вот уступить место, а Кепа выйдет и уверенно его подстрахует, лишний раз показывает, какой у них крепкий тандем».

Полноценный игровой месяц при Тухеле и промах в финале Кубка лиги

Сезон-2021/22 не изменил расстановку сил на вратарской позиции: Менди, по ходу сезона признанный FIFA лучшим вратарем и получивший трофей Яшина, продолжал играть в воротах в большинстве матчей, в то время как Кепе доставались матчи в кубках и в мало что решающие игры. Таким матчем стала и декабрьская встреча с «Зенитом», где в концовке Аррисабалага снова пропустил дальний удар – на этот раз в исполнении Магомеда Оздоева.

Однако в январе ситуация ненадолго поменялась. Менди отправился покорять Кубок Африки со сборной Сенегала, а Кепа получил возможность показать свои навыки в более серьезных матчах . Получилось солидно: три сухих матча против «Тоттенхэма» (два – в полуфиналах Кубка Лиги, один – в чемпионате), а «Брайтон» и «Манчестер Сити» забили баску по разу.

Менди получил отдых после триумфа на КАН, поэтому Аррисабалага абсолютно заслуженно встал в рамку в полуфинале клубного чемпионата мира. Кепа сделал несколько важных спасений. Фанаты спорили в соцсетях, кто именно должен играть в финале. Жольт Лев, выступавший на пресс-конференции перед игрой с «Палмейрас» вместо Тухеля, подогревал интригу:

«Мы поговорим об этом с Томасом. Итоговое решение, возможно, будет принято за несколько часов до матча, но если мы выберем одного из вратарей, второй не должен расстраиваться или переживать по этому поводу. Оба вратаря провели фантастические матчи в последние недели. Поэтому этот вопрос и встал. Мы решим его либо к вечеру, либо завтра днем».

Финал отстоял Менди, а «Челси» выиграл турнир. При всем альтруизме Кепы вряд ли в тот вечер он не чувствовал, что у него отняли важный матч.

Чуть позднее, в финале Кубка лиги, Тухель снова выбрал в качестве основного вратаря Эдуара. И это при том, что Аррисабалага отстоял все стадии турнира и дважды выиграл серию пенальти на ранних этапах. Томас снова провернул рокировку вратарей перед пенальти, но на этот раз это не помогло – Кепа не смог отразить ни одного удара. Очередь дошла до вратарей. Келлехер свою попытку реализовал, а вот Аррисабалага запустил мяч на трибуны.

После Суперкубка УЕФА Кепу возносили до небес. Финал Кубка Лиги подарил баску новую порцию негодования и ненависти, а в финале Кубка Англии, который сложился по тому же сценарию, что и Кубок Лиги, Тухель доверился Менди и в серии пенальти.

Летом Кепа искал новый клуб – а потом стал основным

Летом снова поползли слухи об уходе Аррисабалаги. Вратарь не отрицал такого сценария: «Поскольку у меня были хорошие выступления в этом сезоне, есть желание чего-то большего. Хочу играть чаще. Я игрок «Челси» и хочу преуспеть здесь. Но если не получу такую возможность, то мы с клубом будем рассматривать разные варианты, поскольку моя цель – играть.

В конце концов, я нахожусь в большом клубе. Буду общаться с тренером по этому поводу, и мы решим, как быть дальше. Но я донесу свою четкую позицию о желании играть».

Ближе всех подобрался «Наполи» – согласно инсайдам Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы готовы были взять Кепу в аренду на сезон и выплачивать ¾ его зарплаты (еженедельный оклад Аррисабалаги в «Челси» – около 100 тысяч фунтов). Среди заинтересованных клубов был и «Лацио» – Сарри готов был снова поработать с баском.

Однако Аррисабалага остался в «Челси», чему Тухель радовался на старте сезона: «Он рассматривал предложения летом, мы были в курсе. Эти предложения либо не удовлетворяли его ожиданий, либо наших, поэтому он остался. Очень рад этому. Всегда честно говорил Кепе, что хотел бы, чтобы он остался».

Возможно, Тодд Боули намекнул баску на скорую смену тренерского режима. По крайней мере The Athletic рассказывал, что владелец (и спортивный директор) недвусмысленно намекал Билли Гилмору об изменениях, но Билли так и не понял этих намеков. Может быть, Аррисабалага прислушался?

С приходом Поттера Аррисабалаге наконец повезло. Эдуар Менди на старте чемпионата допустил несколько грубых ошибок, а прямо перед появлением Поттера травмировал надколенные связки. Это стало определяющим моментом. Еще один важный момент – игра ногами. Кажется, Менди так и не научился за три года в Англии уверенно отдавать передачи, в то время как у Аррисабалаги этот компонент развит явно сильнее.

Кепа очень уверенно начал при Поттере. Пропустив в игре с «Зальцбургом» и «Пэлас», Аррисабалага затем сохранял ворота неприкосновенными в течение 10 часов.

Есть и другое важное изменение, которое сложно измерить, но которое наверняка повлияло на Кепу. Ее зовут Андреа Мартинес.

Об отношениях с Мартинес, которая представляла Испанию на конкурсе «Мисс Вселенная-2021», стало известно в феврале этого года – пара отдыхала вместе, а потом Андреа регулярно оказывалась на матчах «Челси», в которых выходил Кепа. 1 сентября Аррисабалага сделал девушке предложение. Андреа сказала «да».

Вторая семья для Аррисабалаги – его команда. Кепа всегда это подчеркивает в своих интервью:

«Я всегда стараюсь помочь команде, вне зависимости от того, какая у меня роль. С юных лет отец внушил мне, что если занимаешься тем, что тебе нравится, упорный труд – лучший способ достичь своих целей, но не единственный, ведь важно получать от этого и удовольствие. Я много думал об этом в последние недели. Когда я нахожусь в трудном положении, выход из него всегда один – сфокусироваться на работе. Есть игроки, которым не нравится тренироваться. Я это дело обожаю . Это то, что высоко ценят тренеры, это то, что заставляет меня чувствовать себя лучше. Даже если я не получаю игровых минут, усердная тренировка сделает меня счастливее. Это позволяет мне чувствовать себя умиротворенно».

На короткой дистанции Кепа сильнее не только Менди, но и всей лиги

Прямо сейчас Кепу хвалят все. Гари Линекер и Икер Касильяс аплодируют ему в твиттере, Сесар Аспиликуэта восторгается силой его характера, Грэм Поттер благодарит за набранные очки.

Петер Шмейхель пошел еще дальше – он считает, что сама по себе форма Кепы уже оправдала тренерскую рокировку в «Челси»: «Люди спрашивают: «Зачем нужно было менять тренера?» Вот вам пример зачем. Поттера не сковывают воспоминания о старых ошибках игроков. Мы наблюдаем это во всех его решениях по составу.

Сильнее всего он трансформировал статус Кепы. Испанец здорово отплатил ему за доверие, показал, насколько он психологически силен. Такая устойчивость для вратаря 50% успеха – она помогает игнорировать критику, справляться с давлением и возвращаться после ошибок».

Интересно, что фактор Поттера упоминал даже сам Кепа (« С Грэмом мы все получили шанс начать с нуля »). Кепа действительно максимально эффективно зацепился за новый шанс. В этом сезоне он сильно выделяется даже по меркам всей лиги:

Сравнивать вратаря «Челси» с конкурентами трудно из-за выборки, которая почти в два раза меньше. Но на этой короткой дистанции он однозначный топ. По шотстоппингу в пересчете на 90 минут – лучший в лиге . Еще часть моментов предотвращает через страховку защитников выходами в стиле Нойера (тут тоже самый активный).

В модели Opta Кепе насчитали еще больше спасений: +4,7, у них он на втором месте даже в абсолютных значениях (выше только Алиссон), хотя сыграл намного меньше конкурентов. В общем, вполне корректно говорить, что испанец за пять матчей спас «Челси» от 3-5 дополнительных голов (относительно среднего кипера). Когда-то он сам был ниже среднего – если отсчитывать с тех показателей, то прогресс выглядит еще более феноменальным.

Более продвинутая модель Джона Харрисона пытается учесть не только сэйвы, а вообще все вратарские действия (выход из ворот, выбор позиции в каждом конкретном эпизоде, игру с мячом) – и дать оценку полезности для команды относительно среднего вратаря. Модель более продвинутая, но и более спорная (оценивают трудные для однозначной трактовки аспекты).

Последнее обновление было до матча с «МЮ». У Кепы – +3,13 за 4 матча. В общем рейтинге он на 5-м месте, но при пересчете на сыгранное время с отрывом первый . Для полноты картины мы привели несколько моделей (все, которые есть в открытом доступе) – они с разной достоверностью подчеркивают две вещи: а) Кепа ТАЩИТ; б) оценка точного количества предотвращенных голов отличается, но везде испанец в большом плюсе и в пересчете на 90 минут почти в два раза отрывается от любого конкурента.

У формы Кепы есть только две уязвимости. Шепотом, но все-таки разберем их. Первая – маленькая выборка. Его форма банально слишком горячая. Никто не держит такую на дистанции всего сезона. Как Кепа отреагирует на спад, даже если он будет без явных привозов? Можно ответить по-разному: либо указать на сформированную годами стойкость характера, либо на прошлый опыт, когда ошибки множились.

Второй аспект – его игра на выходах. Кепа – самый пассивный в плане игры на выходах вратарь лиги в этом сезоне. Он фиксирует только 2,2% от всех навесов, которые направляются в штрафную «Челси». Иногда не идти и оставить защитникам – правильное решение. Но, увы, есть и эпизоды, где идти можно, а испанец предпочитает не рисковать, выжидать, а потом делать чудо-спасение (пока получается). Это делает команду более зависимой от дичайшего куража Кепы, а при лучшем чтении игры могли бы просто допускать меньше ударов.

Сейчас обе претензии выглядят придирками, поэтому еще раз проговорим: текущая форма Кепы безупречна, но некоторые долгосрочные опасения есть.

В плане игры на выходах крайне интересным выглядит союз Кепы с поттеровским тренером вратарей Беном Робертсом – в «Брайтоне» он сильно прокачал Роберта Санчеса в этом аспекте (теперь один из лучших по контролю площади в АПЛ). Их успешное сотрудничество отмечал Поттер: «Думаю, форма Кепы отчасти связана с отношениями, которые он выстроил с Беном».

Возможно, на первых порах они выбрали упрощенную стратегию игры на выходах – либо выбивает кулаком, если уверен, либо выжидает, верит в защитников и делает сейв, если они подводят. У Кепы почти полностью пропали эпизоды неопределенности в такие моменты. Даже когда не выходит, он принимает четкое решение и готов реагировать на удар. Пока это лишь гипотеза, но формула Кепы работает. Его реакция позволяет ему быть пассивнее при кроссах.

Что все это означает для долгосрочных перспектив Кепы? На старте сезона испанец на голову выше конкурента Эдуара Менди. В таком сравнении нет даже смысла. Лучший кипер лиги против одного из худших. Интереснее рассмотреть их на дистанции всей карьеры в «Челси», особенно учитывая, что у них накопилось сопоставимое количество матчей.

В метриках, которые характеризуют отражения ударов, Кепа хуже. При том, что на большой дистанции оба уходят в минус. В этом отношении они весьма похожи – куражные, но нестабильные. В лучших кондициях выбиваются в лидеры всей лиги, а в худшие моменты прямо явно привозят.

Кепа – более активный кипер и при выходах из штрафной, и при выходах на навесы. Последнее – внезапно. В «Ренне» Менди был одним из лучших в Европе по эффективности и частоте таких выходов, но не смог перенести цифры в «Челси».

У Кепы есть интересная корреляция: при активной игре на выходах у него проседает отражение ударов (уходит в минус), при более пассивной манере набирает плюс (как сейчас). Это неплохо вписывается в описанную выше теорию – Кепе нужна определенность (либо идет, когда очень уверен и выбивает кулаком, либо вообще не идет). Кажется, он нащупал удобный для себя баланс.

В плане игры в пас Кепа лучше Менди. Во-первых, точнее пасует, когда речь про дальние передачи. Во-вторых, даже более простые передачи старается делать, выманивая соперника в давление, тем самым улучшая положение партнерам.

Маркус Беттинелли не только назвал Кепу и Менди лучшей парой вратарей в мире (если оценивать средний уровень первого и второго кипера), но и здорово резюмировал плюсы/минусы коллег: «Они очень разные. Кепа – один из лучших в мире в техническом плане. А Эду невообразимо себя проявляет, когда нужно просто не пустить мяч в ворота».

Если отбросить обязательные для одноклубника восторги, то картина такая: оба сильные, но Кепа более современный (игра за пределами штрафной и передачи), а Менди все-таки лучше на линии. Долгосрочная картина выглядит так. В моменте же Кепа оказывается лучше во всем.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Stu Forster, Nick Potts – Pool, Shaun Botterill, Clive Brunskill; East News/Ken Sparks/UK Sports, Paul Terry/CSM, David Ramos / POOL / AFP, Lindsey Parnaby / AFP; REUTERS/Andrew Boyers; lokobasket.com; instagram.com/kepaarrizabalaga