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В Бундеслиге сразу 13 проданных названий стадионов – больше, чем в АПЛ, Ла Лиге и Серии А суммарно. РПЛ отстает не так сильно

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Новый сюжет – о коммерческих названиях стадионов в ведущих лигах Европы.

Spotify и «Барселона» в марте объявили о долгосрочном сотрудничестве, которое официально стартует в июле 2022-го. Музыкальный сервис станет генеральным партнером клуба.

Бренд появится на футболках мужской и женской команд, а также на тренировочной форме, начиная с сезона-2022/23. Spotify также получил права на нейминг стадиона, и легендарный «Камп Ноу» с начала следующего сезона будет переименован в «Spotify Камп Ноу». Ориентировочная стоимость заключенного на четыре года соглашения – 300 млн евро.

Специалисты оценивают сделку как одну из самых громких спонсорских в течение последних лет, особенно затрагивая вопрос с переименованием домашней арены каталонского клуба. Коммерциализация футбола всегда была интересным аспектом для изучения специалистов, и BME Sport проанализировал ведущие топ-лиги и РПЛ с точки зрения нейминга футбольных стадионов.

В расчет взяли домашние арены клубов из пяти сильнейших лиг Европы – Англия, Испания, Италия, Германия, Франция. Также мы не могли обойти российский чемпионат, особенно на фоне новостей о тендерах за статус официального букмекера лиги и генерального спонсора самого чемпионата.

Как обстоят дела в самой успешной футбольной лиге с коммерческой точки зрения?

Итого в АПЛ: 4 клуба из 20 (20%)

В Англии только у четырех клубов («Брайтон», «Арсенал», «Лестер Сити» и «Манчестер Сити») присутствует упоминания спонсоров в названии домашних стадионов.

Из наиболее примечательного – ни один из спонсоров не является британской компанией, что в очередной раз подтверждает звание самой глобализированной футбольной лигой мира (два из ОАЭ, также Таиланд и США). Каждый из партнеров представляет сферу услуг (авиакомпании, финансы и туризм).

Меньше всего коммерческих названий сразу в двух лигах.

Итого в Ла Лиге: 3 клуба из 20 (15%)

Не считая подписанного соглашения между «Барселоной» и Spotify, только два испанских клуба продал права на название стадиона коммерческой структуре – крупнейший производитель керамических изделий Pamesa работает с «Вильярреалом», а китайский конгломерат Wanda – с мадридским «Атлетико».

Забегая вперед, скажем, что компания из Германии единоличный лидер в этом направлении.

Итого в Лиге 1: 3 клуба из 20 (15%)

Во французской лиге тоже есть три клуба, у которых в названии домашних арен фигурируют спонсоры. Все три – страховые компании: французская Groupama, немецкая Allianz и местная Matmut являются действующими партнёрами «Лиона», «Ниццы» и «Бордо» соответственно.

Итого в Серии А: 5 клубов из 20 (25%)

В Серии А картина несколько лучше. По Италии доля клубов со спонсорами в названии стадионов составляет 25%. Отметим снова присутствие в нашем списке немецкой страховой компании Allianz, которая является партнером «Ювентуса». Полный список такой:

• «Удинезе» сотрудничает с румынским автопроизводителем Dacia;

• «Сассуоло» – с местным представителем химической промышленности Mapei;

• Финансовая компания Unipol – с «Кальяри»;

• «Аталанта» Миранчука – партнер итальянской Gewiss.

Но ни один из чемпионатов не сравнится с Бундеслигой – целых 13 клубов продали права на нейминг стадиона коммерческим структурам. На диаграмме выше полный список клубов и компаний-партнеров. Из наиболее интересного выделим:

• Почти все спонсоры – это немецкие предприятия: только 1 компания из 13 представляет другую стране (Red Bull/Австрия)

• Наиболее представленная сфера – страхование: три такие компании работают в лиге, их бренды в названиях арен «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Аугсбурга»

• В целом, картина спонсоров довольно разношерстная: партнеры представляют разные отрасли: банковская, энергетика, сфера развлечений, розничная торговля, автопроизводители, легкая промышленность и сфера недвижимости

Итого в РПЛ: 7 клубов из 16 (44%)

Картина с неймингом стадионов несколько иная в сравнении с ведущими чемпионатами. Бросаются в глаза сразу два интересных аспекта: широкая представленность в списке клубов с реализованными правами на нейминг стадионов самых популярных клубов страны («Зенит», «Спартак», ЦСКА), а также доминирование представителей банковской сферы.

Сразу четыре клуба из семи реализовали права на название стадиона отечественным банкам – «Спартак» («Открытие Банк»), «Динамо» (ВТБ), ЦСКА (ВЭБ), казанский «Рубин» («Ак Барс Банк») и «Крылья Советов» («Солидарность»).

Особенно это занимает на фоне новостей о будущем тендере за права титульного спонсора РПЛ, за которые борются действующий партнер Тинькофф, а также «Сбер», ВТБ и «Совкомбанк».

Единственное букмекерское название – тоже у нас.

P.S.

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Фото: globallookpress.com/Peter Schatz, via www.imago-imag/www.imago-images.de, Jan Woitas/dpa, Sebastian Frej via www.imago-ima/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer; РИА Новости/Алексей Даничев

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