  • Черданцев в эфире «Матч ТВ»: «Не будем показывать хамское интервью Медведева. Это ничему не научит молодежь, которая смотрит нас»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не захотел показывать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире.

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

В программе «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо» Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.

«Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.

Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция», – заявил Черданцев.

«Пускай, #####, дома сидят! За других болеют». Медведев сорвался на фанатов в Нижнем – за плакаты «Наш тренер» со Шпилевским

Интересно, чему может научить молодежь Чердак? Лизать начальству по команде и орать бред в эфире?
Финансовой грамотности
И молодежь просветил, и интервью Медведева прорекламировал.
Интервью Талалаева тогда вообще не должны выходить в эфир
Какого из Медведевых, вот вопрос? Пришлось читать.
с чего вообще эти приложения к микрофону решили, что у них есть какая то функция, кроме как, не вызывая раздражения у зрителей, говорить о том, что происходит на поле во время матча, и на этом как бы все? они в абсолютном большинстве даже с этим не справляются. просветитель Юрка Ипотека выискался.
Справедливости ради, он всё-таки Жорка, в не Юрка.
"он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора"
Согласно классике, оба варианта входят в реестр разрешенных)
Черданцев обслуживающий своих хозяев резко стал моралистом🤡
“Не трогайте артистов, проституток и Черданцева.” © Адмирал Колчак.
"Не стоит верить всему, что пишут в интернете" © Лев Троцкий
Жора Ипотека рассуждающий о морали звучит также нелепо как проститутка рассуждающая о целомудрии
Лицемер. Кто-то удивлен? Судя по ленте - никто.
А какие аморальные поступки совершил Черданцев?
Нет времени новость читать, только заголовок.
Поясните вкратце: Дмитрий Анатольевич как всегда принял и что-то опять отчебучил?
Тоже о нём подумал))
Как много заботы о молодежи в этой стране. Интернет ограничили, книги запретили, фильмы убрали, игры скоро будут там же... вот теперь и до интервью Медведева добрались. И все это ради того что бы наша хиленькая молодежь хоть чему то скрепному научилась. Например в медиалиге, ведь там все на скрепные деньги буков и учит только полезному.
давай-ка поищем страну, где интернет не ограничен, книги не запрещены, фильмы и инры не убраны? какой-нибудь Сомали или Монголия мб. Я вот в таком жить не хочу
+15 рублей
Чердак рил думает, что молодëжь меньше матерных ругательств знает, чем Медведев? А интервью Евсеева показывал лицемер.

И покажите ему кто-нибудь его собственные интервью-реакции на критику в свой адрес, там тоже мата на три этажа.
