Черданцев в эфире «Матч ТВ»: «Не будем показывать хамское интервью Медведева. Это ничему не научит молодежь, которая смотрит нас»

Георгий Черданцев: не будем показывать хамское интервью Медведева.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев не захотел показывать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире.

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ . По ходу матча болельщики «Пари НН » показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

В программе «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо » Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.

«Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.

Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция», – заявил Черданцев.

