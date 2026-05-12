Черданцев в эфире «Матч ТВ»: «Не будем показывать хамское интервью Медведева. Это ничему не научит молодежь, которая смотрит нас»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не захотел показывать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире.
Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».
После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».
В программе «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо» Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.
«Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.
Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция», – заявил Черданцев.
Поясните вкратце: Дмитрий Анатольевич как всегда принял и что-то опять отчебучил?
И покажите ему кто-нибудь его собственные интервью-реакции на критику в свой адрес, там тоже мата на три этажа.