Андрей Талалаев: «Не согласен, что уровень РПЛ упал. Уровень топовых команд упал, просел уровень звезд. Но средний уровень вырос»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о рекомендациях для молодых футболистов.

– Что бы вы посоветовали, порекомендовали юным футболистам до 17 лет? Чтобы совмещать и футбол, и хорошо учиться, учитывая, что вы закончили с серебряной медалью школу.

– Найти друзей журналистов.

Самодисциплина и самоорганизация. Еще Борис Петрович Игнатьев научил вести дневник. Он сказал записывать туда свои ощущения после каждого удачного или неудачного матча. Чтобы менять что‑то. Я придерживаюсь этого, веду дневники.

Мое пожелание футболистам всегда одинаковое – тупой карандаш лучше острой памяти. И трудолюбие – тоже талант.

Не согласен категорически, что упал уровень РПЛ. Упал уровень топовых команд, так как просел уровень звезд. Но средний уровень вырос.

Молодые яркие игроки растут в этой среде. Кисляк, Батраков, Беликов, Глебов, Макс Петров… Фамилий масса. Эти игроки смогут стать звездами.

У нас достаточно своих игроков, которые могут конкурировать с крутыми футболистами. Достаточно конкурентоспособных футболистов для игры на самом высоком уровне, – сказал Андрей Талалаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Не знаю про какой средний уровень говорит Андрюша, но на верху все те же команды, расслоение и пропасть до друхих была уже осенью. Присутствие там Балтики ничего не меняет, каждый год кто то из середняков выстреливает.
Ответ arr loo
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Как ты это понял без еврокубков, если примеры взял именно еврокубковые?) 🤔
Наверное корректнее будет считать что уровень лиги упал судя по тому что Акинфеев и Дзюба до сих пор играют на приличном уровне, а одним из лучших ЦЗ считается прости господи Дивеев.
И Осипенко из Тамбова.
Уровень чемпионата Италии тоже просел, если модрич до сих пор играет на приличном уровне?
Отрицательный рост.
вот он поставил рядом Батракова и Беликова, не знаю че Андрей Викторович так тащит Беликова, ну обычный игрок нестабильный, причём я болею за Балтику, но батраков тут не в тему в этом списке это другой уровень
Беликов через две лиги скакнул и уже неплохо проявил себя в матчах с топ-6. Батраков так же отстоит по уровню от других молодых российских игроков рпл, как Беликов отстоит по своему текущему уровню игры от ФК Тверь, где он играл буквально в этом сезоне. Почему бы не подсветить своего игрока?
Уровень топов определяет еврокубкы.Пока их там нет.Чемпионат очень интересный.Третий год подряд чемпионство решается в последних турах.Просто Талалаев похвалил себя.
Если уровень топ команд упал то общий уровень упал
Да-да, топы стали хуже, а низы лучше? Бред. Хуже стали, в первую очередь, середняки, из которых все сильные легионеры уехали. Зенит и Спартак всех сохранили. Потом, когда уровень просел и топы стали играть хуже (регресс к среднему, если уровень сопротивления низок, то игроки, которые на 3 головы сильнее, начинают играть хуже и хуже, и этого хватает для борьбы за чемпионство 3 сезона подряд)
