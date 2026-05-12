  • Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о поздравлении «Зенита» с днем рождения.

Петербургский клуб поздравил бывшего футболиста команды после того, как он забил победный гол в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:1): «С праздником, Ваня!».

«Зенит» поздравил тебя после гола «Краснодару».

– Приятно. Но я не видел этого поста еще. В команде поздравили – это главное.

Приятно, что поздравили близкие и родственники, остальное не видел. Я еще не брал телефон.

Самое важное – с утра позвонили родные и близкие. Спасибо большое, что показал [поздравление «Зенита»]. Я там отыграл три года, большое спасибо, – сказал Иван Сергеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Спасибо Сергееву, что в день своего рождения не он принимал подарки, к сам их подарил. Благородный человек.
Ваня, спасибо! Мы скучаем.
Лично я до сих пор не могу понять как можно было тебя заменить Соболевым.
Так поменяли на Лусиано, а не на дельфина. Кто виноват, что лусиано хватило на полгода?
Мастер своего дела! Ваня оставил только лучшие воспоминания о себе и в Зените, и в Крыльях советов, а теперь и в Динамо забил победный для команды мяч! Здоровья и удачи!
До сих пор не понимаю, зачем Зенит с ним расстался.
Впрочем, он и принимает кого-то иногда, непонятно зачем ...
Лично моё мнение таково: слишком большая конкуренция на позиции форварда была тогда в Зените, в результате Иван ушёл в Крылья, но и конкурентов не стало, Лусиано обменяли на Дивеева, уехал Кассьерра и появился " плохой мальчик" Соболев, лишь изредка дающий ожидаемый результат! Политика руководства клуба в отношении Сергеева до сих пор вызывает недоумение!
С прошедшим, Иван!
приятно, когда правило бывших работает именно так, а не как обычно. с Днюхой, Вань!
Зенитовцы Лунёв и Сергеев свою часть работы сделали, теперь очередь за Семаком и только за ним.
