Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о поздравлении «Зенита» с днем рождения.
Петербургский клуб поздравил бывшего футболиста команды после того, как он забил победный гол в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:1): «С праздником, Ваня!».
– «Зенит» поздравил тебя после гола «Краснодару».
– Приятно. Но я не видел этого поста еще. В команде поздравили – это главное.
Приятно, что поздравили близкие и родственники, остальное не видел. Я еще не брал телефон.
Самое важное – с утра позвонили родные и близкие. Спасибо большое, что показал [поздравление «Зенита»]. Я там отыграл три года, большое спасибо, – сказал Иван Сергеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лично я до сих пор не могу понять как можно было тебя заменить Соболевым.
Впрочем, он и принимает кого-то иногда, непонятно зачем ...