Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Андрея Мостового.
Полузащитник Зенита вышел на замену на 66-й минуте в матче Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).
«Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим.
Андрей вышел на замену с горящими глазами, но, опять же... Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался.
Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли.
А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку», – сказал Геннадий Орлов.
Да у него просто выражение лица такое! )) Просто чувак проигрывает конкуренцию, вот и всё. Банально и очевидно.