  • Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
Геннадий Орлов: Мостовому нужно что-то поменять в себе.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Андрея Мостового.

Полузащитник Зенита вышел на замену на 66-й минуте в матче Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим.

Андрей вышел на замену с горящими глазами, но, опять же... Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался.

Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли.

А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку», – сказал Геннадий Орлов.

Андрей Мостовой: «Хочу опровергнуть, что у меня проблемы с дисциплиной, что нетрезвый прихожу на тренировки. Ничего такого не было ни разу замечено. Непонятно, откуда идут эти слухи»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
"Часто выглядит довольным". Так у него в жизни всё хорошо. Дома, в семье, наверное, тоже. Зачем ему ходить с хмурым, недовольным лицом? И для того чтобы "поставить себе более высокую планку" лицо хмурить не надо
Ответ
Видимо он говорит о том , что Мостовой снизил к себе требования , успокоился . Это губительно для спортсмена, он должен хотеть стать лучше каждый день . Мостовой остановился в спортивном развитии , и присел плотно на лавку . Судя по матчу с Сочи , в этом есть большая доля правды. Его промах с 10 метров .. И это в важнейшем матче , счет тогда 1:1 был . За такое даже в ДЮСШ на лавку сажают , что бы мозги на место встали , что бы игрок понял, что бить нужно не подьемом зажмурившись , а щекой …
дядя Гена видимо предлагает ему ходить с лицом, как у дельфина.
Да у него просто выражение лица такое! )) Просто чувак проигрывает конкуренцию, вот и всё. Банально и очевидно.
Так и закончит карьеру вечно перспективным молодым футболистом. С ним все было понятно уже в самом начале его карьеры. Безнадежно сырой материал.
Сколько игр не видел всегда с грустным смайлом сидит бегает бьет мимо, как будто наооборот настроеньичко упало.
Да девки виноваты, Семак же сказал.. веснааа…
