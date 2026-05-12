Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»

Геннадий Орлов: Мостовому нужно что-то поменять в себе.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Андрея Мостового.

Полузащитник Зенита вышел на замену на 66-й минуте в матче Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим.

Андрей вышел на замену с горящими глазами, но, опять же... Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался.

Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли.

А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку», – сказал Геннадий Орлов.

Андрей Мостовой: «Хочу опровергнуть, что у меня проблемы с дисциплиной, что нетрезвый прихожу на тренировки. Ничего такого не было ни разу замечено. Непонятно, откуда идут эти слухи»