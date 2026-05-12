  • Степашин о Гусеве во главе «Динамо»: «Есть совет директоров, есть ВТБ – это будет коллективное решение. Я всегда поддерживал Ролана»
Сергей Степашин ответил, останется ли Ролан Гусев тренером «Динамо».

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче Мир РПЛ ответил на вопрос о том, остается ли Ролан Гусев в качестве главного тренера команды.

Бело-голубые находятся на восьмой позиции в таблице чемпионата, набрав 42 очка в 29 играх.

– Замены, которые произвел Гусев, сработали. Он останется на своем посту?

– Останется, не останется – это будет решать совет директоров. Мы это пока обсуждать не будем.

Я же Ролана всегда поддерживал, вы знаете мою позицию. Но есть совет директоров, есть ВТБ, так что это будет коллективное решение.

– «Динамо» провело неплохой, но качельный сезон. Чего не хватает для стабильности?

– Это футбол… Я бы, конечно, усилил середину поля. Может позиции левого или правого атакующего защитника. А так-то у нас игроков на две команды по большому счету.

– Уже думаете о будущем сезоне?

– Не только о будущем сезоне, а о будущем «Динамо», которое давно ничего не выигрывало, – сказал Сергей Степашин.

Несмотря на победу над Краснодаром, игра была слабой
Не надо Гусева, пожалуйста. В крайнем случае только помощником.
Ответ Андрей Парчинский
Наши хотелки пофигу руководству клуба, всё равно будет так как они решат.
Ответ Андрей Парчинский
Помощником тем более не надо, опять подсидит тренера
Болельщики Зенита поддерживают Гусева. Как минимум до конца чемпионата….
Самая главная проблема это члены совета директоров, бардак в команде именно из-за бездарного руководства. Сезон провален полностью
"Замены, которые сработали ...". )) Забавно. Жирков сказал, что Тюкавин сам попросил замену, у Глебова тоже было повреждение. Это не плановые замены.
Ну что, обыграли Зенит в финале кубка? )))) а понтов-то было, щёки надувал
Да вы о чем какой Гусев вчера Динамо повезло что Краснодар не забил минимум 3 а так их игра очень слабая
По уму нужно оставлять Гусева, иначе так и будут дергаться из стороны в сторону. Нужна стабильность
Ответ ltkmaby
Ни в коем случае. Команде нужен тренер, а не очередной провальный сезон с российским физруком
Ответ mancity111
А с чего такая оценка человека?
У семи нянек дитя без глазу.
Какое отношение все они имеют к футболу???? Степашин в совете не один десяток лет. Может проблема и в их неправильных решениях? Может им пора на покой?
