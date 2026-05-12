Степашин о Гусеве во главе «Динамо»: «Есть совет директоров, есть ВТБ – это будет коллективное решение. Я всегда поддерживал Ролана»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче Мир РПЛ ответил на вопрос о том, остается ли Ролан Гусев в качестве главного тренера команды.
Бело-голубые находятся на восьмой позиции в таблице чемпионата, набрав 42 очка в 29 играх.
– Замены, которые произвел Гусев, сработали. Он останется на своем посту?
– Останется, не останется – это будет решать совет директоров. Мы это пока обсуждать не будем.
Я же Ролана всегда поддерживал, вы знаете мою позицию. Но есть совет директоров, есть ВТБ, так что это будет коллективное решение.
– «Динамо» провело неплохой, но качельный сезон. Чего не хватает для стабильности?
– Это футбол… Я бы, конечно, усилил середину поля. Может позиции левого или правого атакующего защитника. А так-то у нас игроков на две команды по большому счету.
– Уже думаете о будущем сезоне?
– Не только о будущем сезоне, а о будущем «Динамо», которое давно ничего не выигрывало, – сказал Сергей Степашин.