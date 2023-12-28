Смелость Карпина – мое впечатление года

Объясняет Вадим Кораблев.

Хлесткие реплики Валерия Карпина – один из символов 2023-го. Его слова злили депутатов (даже Геннадия Зюганова, который редко говорит о спорте), чиновников и министров. Тренера не только стегали за прыть, но и аккуратно призывали стать тише.

Вот лишь несколько реакций на заявления Карпина – о том, что он не держится за место в сборной, проблемах с мотивацией у игроков и совет уезжать из РПЛ (дальше разберем их детальнее).

🤬 Министр спорта Олег Матыцин: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

🤬 Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев: «Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности».

🤬 Геннадий Зюганов: «Быть немотивированным на посту главного тренера сборной – недопустимо!»

🤬 Роман Терюшков (вы же не думали, что обойдется без него?): «Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств. Станет Россия первой и единственной для главного тренера – тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена».

😠 А что работодатель? Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов осторожно рекомендовал Карпину подбирать выражения: «Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек, и иногда его неправильно понимают в контексте. Мы каждый раз просим учитывать, что он мегапубличная персона. Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной, что налагает на него определенные ограничения».

Карпин не вписывается в эпоху, требующую следовать строгому курсу без вопросов, и логику «Если ты не с нами – ты против нас». Тренер ни перед кем не заискивает: когда принято использовать сглаживающие неровности фильтры, он фотографирует реальность как есть – странную, тревожную, с туманным будущим. Сейчас это выглядит уникально и смело, тем более от человека на должности, которую Станислав Черчесов приравнял к государственной.

И в этом феномен борьбы с публичными выступлениями Карпина. В них нет радикальщины и истерик в духе «все пропало» – тренер просто отвечает на вопросы и называет вещи своими именами.

Вчитаемся в самые громкие (по встречному негодованию) цитаты.

🔊«Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – разлетевшаяся фраза.

Чуть позже Карпин конкретизировал: «Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5, как у Головина, Кузяева и Захаряна? На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно покинуть зону комфорта. Речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы. Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ-5 чемпионатах».

Даже неловко разбирать. Упал ли уровень РПЛ в последние два года? Ну, как минимум из-за миграции качественных легионеров. Полезно ли нашим игрокам уезжать в лиги топ-5? Ну, вряд ли более конкурентный чемпионат повредит развитию (вот подтверждение от Александра Головина). Говорил ли Карпин, что всем игрокам нужно уезжать куда попало? Ну, конечно, нет.

В ноябре я процитировал Карпина Олегу Романцеву, и он сформулировал универсальный ответ на упреки в недопустимости таких слов:

«Футболисты у нас потихонечку в своем соку, как мыши в крупе, варятся. А посмотрите на Головина – выстрелил. Без флага, без гимна, но все же знают, что он русский. А если таких человек пять будет? Как во времена, когда Мостовой с Карпиным в Испании играли. Мы же гордились ими. Гордились нашей страной. Я считаю, что позиция Карпина более патриотична. Потому что футболисты могут прославлять нашу страну и развиваться. Нельзя же плыть по течению».

🔊«Я без понятия, когда нас вернут, – говорил Карпин в сентябре. – Не имею представления. Все в тумане. Какие спортивные задачи решает сборная? А кто знает сейчас, куда двигаться? Я даже говорю не о футболе, а о жизни. На данный момент есть соперники – Катар и Египет, и мы хотим победить. Это ближайшая перспектива».

Медицинский факт – никаких сроков возвращения России в элитный футбол не существует. Все понимают, что реально запустит процесс, но сейчас маршрутов нет ни у РФС, ни у ФИФА с УЕФА. Мы живем в историческом отрезке, где Россию U-17 возвращают без флага и гимна, а спустя две недели банят под давлением других стран.

Так какие спортивные задачи решает сборная? Куда ей двигаться? Карпин – первый тренер, работающий в обстоятельствах, когда на некоторые вопросы нет ответов. Причем не только у него – вообще у всех. Просто Карпин говорит об этом прямо, не маскируя мысль слоями канцеляризмов.

🔊«Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет. Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» – слова, разбудившие депутатов.

Позже Карпин дополнил тезис, но не отказался от генеральной мысли: «В каком же примитивном и воспаленном мозгу может возникнуть ассоциация и связь между «Я не держусь за это место» и мотивацией! То есть в умах этих людей получается: чтобы быть мотивированными, нужно держаться за место и бояться увольнения? Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да – следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то еще. У меня увольнений было достаточно».

Да, это не самый грациозный, но честный ответ. Карпин всю жизнь прямо формулирует, бывает неуклюж и криклив (раз, два), но именно в этом случае удивляет реакция на формулировку «не держаться за место». Грустно, когда человек отказывается от работы и игнорирует обязанности. А не держаться за место – нормально. Потому что когда держишься за место, думаешь не о развитии, не о попытке попробовать новое и сделать шаг вперед, а о сохранении имеющегося – не двигаешься, не рискуешь, а застываешь на месте. Уважать и ценить место работы важно, но держаться за него = бояться задач и трястись, как бы чего не вышло.

И не сомневаюсь, что Карпин подобрал бы другие слова после настоящей провальной серии, влияющей на будущее сборной. Но что здесь? Товарняк с Ираком после трех товарняков без побед. В условиях, когда мы играем с Кубой, договариваемся с Танзанией и Занзибаром и все хуже понимаем, где искать соперников дальше. Едкий ответ – небрежная, но естественная реакция человека, который понимает абсурдность ситуации. Карпину, конечно, почетно работать в сборной, просто он не притворяется, что сейчас у нее есть чрезвычайная миссия. Пожалуй, единственная – согревать людей в разных уголках страны, где не так много пышных событий. Она безусловно значима, только это про заботу и ответственность, а не про результат.

Обратили внимание на уточнения Карпина после наездов? Он крепок и не сдает назад, а лишь детализирует мысль, какого бы статуса люди ни усмиряли. Когда министр спорта Матыцин предложил определиться, по пути ли тренеру с Россией, Карпин сказал:

– Было много шума вокруг слов Олега Матыцина, который отреагировал на ваши слова о том, что вы не держитесь за место в сборной. Он обвинил вас в равнодушии. Наверное, возникло недопонимание. Вы можете прокомментировать этот момент и расставить точки над «i»?

– Я вчера, по‑моему, все сказал. «Держаться за место» – что это значит? Расшифровывать надо каждое слово. Окей. «Держаться за место» – это фраза, которая говорит: если меня откуда‑то уволят, никто от этого не умрет. Если кто‑то этого не понимает, то, видимо, нужны лозунги, слова правильные.

Карпин часто недоумевает от высказываний людей, ежедневно метающих лозунги в публичном поле и нашедших в них то ли защиту, то ли инструмент оставаться востребованными. «Иногда бывает, что руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов, условно, – говорил тренер в марте. – Просто думаешь: «Да ###...» Хочется плюнуть на все, послать их и уехать».

И какой бы ни была форма, откровенность Карпина – ценна. В сборной она помогает трезво оценивать действительность, а в РПЛ развивает важные дискуссии – например, об уместности матчей в снегопад. Да, форма донесения мысли может многих раздражать, но вслед за этим начинается предметный разговор.

Ценить нужно и еще одну любопытную линию. С Карпиным, таким независимым и неудобным, хотят продлить контракт (нынешний закончится летом 2024-го). Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 20 декабря сказал: «РФС полностью ему доверяет, мы настроены, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС».

В ноябре высказывался президент РФС Александр Дюков: «Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в качестве своей работы в сборной».

РФС пару раз применял к Карпину мягкую силу, но делал это подчеркнуто бережно. Футбольные боссы не виляли перед требовавшими крови и ни разу (по крайней мере публично) не пригрозили Карпину санкциями.

Приятно, что даже в таких тяжелых условиях Карпин сохранил принципы и не стал конформистом. И что работодателя это не пугает.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев