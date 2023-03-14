170 комментариев

Мнение Вадима Кораблева.

Пустые трибуны – главное последствие Fan ID. Но больно наблюдать не только за одинокими креслами. РПЛ, которую и так называли «лигой приколов», падает еще глубже, хватаясь за привычки прошлой жизни.

И насколько тяжело всем дается этот переход к новой реальности, настолько же тяжело разглядеть в нем хоть что-то нормальное.

Вот все стремятся задобрить болельщиков подарками – в меру возможностей. РФС разыгрывает сертификаты на покупки у партнеров (от 3 до 40 тысяч рублей), главный приз – квартира в Подмосковье. «Зенит» предлагает болельщикам «Ладу», «Динамо» – 1923 рубля на атрибутику, а «Химки» – символический удар по мячу и уже знаменитый календарь. Эта фотография – настоящий символ эпохи фан айди.

Вот «Зенит» закрывает трибуну рекламой новой формы, включает запись домашней поддержки, обещает сцену на месте виража – и получает тонны проклятий в комментариях. Потом выясняется, что билеты как минимум на матч с «Химками» бесплатно раздают через школы и другие бюджетные организации, а клуб и лига по-разному считают зрителей – 15 965 (говорит лига) и 20 638 (объявляет «Зенит»). Какой бы она ни была, хорошего мало – посещаемость «Газпром Арены» обрушилась почти на 48%.

Вот «Краснодар» и Winline готовят прекрасное лазерное шоу и собирают на «Динамо» вроде бы солидные 13 тысяч. Только это почти в два раза меньше среднего показателя клуба осенью (24 336).

Вот мы смотрим на общие планы стадионов и не узнаем то «Открытие Банк Арену», то «ВЭБ», то «ВТБ». А затем показывают 207 человек в Химках, и тоска сменяется смехом. Нервным смехом. Мы составляем гид по самым тихим местам России и смотрим, где еще собираются 200 человек – например, на фестивале «Тещин погребок». Вы шутите, что скоро на стадионах будут объявлять не только составы, но и имена болельщиков. И вот мы уже думаем: а это точно звучит как шутка?

Вот игроки и тренеры, ничего не стесняясь, ругают систему. Капитан «Факела» Руслан Магаль сокрушается, что авторы закона не думали о последствиях, Илья Кухарчук из «Торпедо» догадывается, что все это нужно лишь для тотального контроля, Матвей Сафонов предлагает «отменить Fan ID и вернуть все на свои места», а Александр Соболев переживает, что теперь на поле слышно даже комментатора с бровки. Босс РПЛ Александр Алаев прекрасно осознает проблемы, но бессилен перед ними: «Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек – это катастрофа и печально».

Вот спасать российский футбол вызывается Виталий Милонов, но депутат, чьи слова тяжело воспринимать всерьез, тут же затихает. «Разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли, – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. – Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели».

А вот глава КДК Артур Григорьянц докладывает, что «Спартак» оштрафован на 130 тысяч за матч с «Уралом». Оказывается, с трибун прилетела зажигалка и немного оскорблений. Оказывается, безопасность все еще под угрозой. Хотя Минспорта уже видит улучшения: «На стадионы начала ходить семейная аудитория. Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%» (вот только, указывая процентные доли, министерство не указало абсолютные цифры – ведь среди детей тоже будет существенная просадка посещаемости; это обычная статистическая манипуляция).

Наверное, это первый случай за долгое время, когда за абсурд странно ругать клубы и лигу. Они, как и мы, растеряны и пытаются спастись в губительных условиях. Да, все способы приглашения болельщиков на стадион неловкие и небрежные, но могло ли быть иначе, если до сих пор никто не ответил на главный вопрос: а зачем вообще нужен Fan ID, если на стадионах не происходило ничего криминального?

Правдивый ответ на этот вопрос сформулировал Илья Кухарчук, поэтому впереди у нас месяцы адаптации к новой реальности. Конечно, со временем некоторые люди соскучатся по трибунам, какая-то часть вернется, но прошлой жизни, в которую все еще хочется верить, с Fan ID уже не будет.

Задача – исполнять, а не искать минусы и договариваться об их исправлении. Госдума и правительство одобрили закон, а как сделать его удобным и полезным – пусть футбол разбирается сам. Даже если у него нет никаких инструментов.

Футбол – крайний в исполнении закона, который он не придумывал и которого он не хотел. Все убытки и минусы бьют по футболу, все претензии летят в клубы и лигу, а те, кто реально могут что-то изменить, молчат и ничего не меняют.

И совсем не важно, как глупо все из-за этого выглядят.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; VK/fckrasnodar, fckhimki_official