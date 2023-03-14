170 комментариев

Пять углов
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Fan ID делает наш футбол заложником

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Мнение Вадима Кораблева.

Пустые трибуны – главное последствие Fan ID. Но больно наблюдать не только за одинокими креслами. РПЛ, которую и так называли «лигой приколов», падает еще глубже, хватаясь за привычки прошлой жизни. 

И насколько тяжело всем дается этот переход к новой реальности, настолько же тяжело разглядеть в нем хоть что-то нормальное. 

Вот все стремятся задобрить болельщиков подарками – в меру возможностей. РФС разыгрывает сертификаты на покупки у партнеров (от 3 до 40 тысяч рублей), главный приз – квартира в Подмосковье. «Зенит» предлагает болельщикам «Ладу», «Динамо» – 1923 рубля на атрибутику, а «Химки» – символический удар по мячу и уже знаменитый календарь. Эта фотография – настоящий символ эпохи фан айди. 

Вот «Зенит» закрывает трибуну рекламой новой формы, включает запись домашней поддержки, обещает сцену на месте виража – и получает тонны проклятий в комментариях. Потом выясняется, что билеты как минимум на матч с «Химками» бесплатно раздают через школы и другие бюджетные организации, а клуб и лига по-разному считают зрителей – 15 965 (говорит лига) и 20 638 (объявляет «Зенит»). Какой бы она ни была, хорошего мало – посещаемость «Газпром Арены» обрушилась почти на 48%.

Вот «Краснодар» и Winline готовят прекрасное лазерное шоу и собирают на «Динамо» вроде бы солидные 13 тысяч. Только это почти в два раза меньше среднего показателя клуба осенью (24 336).

Вот мы смотрим на общие планы стадионов и не узнаем то «Открытие Банк Арену», то «ВЭБ», то «ВТБ». А затем показывают 207 человек в Химках, и тоска сменяется смехом. Нервным смехом. Мы составляем гид по самым тихим местам России и смотрим, где еще собираются 200 человек – например, на фестивале «Тещин погребок». Вы шутите, что скоро на стадионах будут объявлять не только составы, но и имена болельщиков. И вот мы уже думаем: а это точно звучит как шутка?

Вот игроки и тренеры, ничего не стесняясь, ругают систему. Капитан «Факела» Руслан Магаль сокрушается, что авторы закона не думали о последствиях, Илья Кухарчук из «Торпедо» догадывается, что все это нужно лишь для тотального контроля, Матвей Сафонов предлагает «отменить Fan ID и вернуть все на свои места», а Александр Соболев переживает, что теперь на поле слышно даже комментатора с бровки. Босс РПЛ Александр Алаев прекрасно осознает проблемы, но бессилен перед ними: «Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек – это катастрофа и печально».

Вот спасать российский футбол вызывается Виталий Милонов, но депутат, чьи слова тяжело воспринимать всерьез, тут же затихает. «Разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли, – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. – Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели».                    

А вот глава КДК Артур Григорьянц докладывает, что «Спартак» оштрафован на 130 тысяч за матч с «Уралом». Оказывается, с трибун прилетела зажигалка и немного оскорблений. Оказывается, безопасность все еще под угрозой. Хотя Минспорта уже видит улучшения: «На стадионы начала ходить семейная аудитория. Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%» (вот только, указывая процентные доли, министерство не указало абсолютные цифры – ведь среди детей тоже будет существенная просадка посещаемости; это обычная статистическая манипуляция).

Наверное, это первый случай за долгое время, когда за абсурд странно ругать клубы и лигу. Они, как и мы, растеряны и пытаются спастись в губительных условиях. Да, все способы приглашения болельщиков на стадион неловкие и небрежные, но могло ли быть иначе, если до сих пор никто не ответил на главный вопрос: а зачем вообще нужен Fan ID, если на стадионах не происходило ничего криминального? 

Правдивый ответ на этот вопрос сформулировал Илья Кухарчук, поэтому впереди у нас месяцы адаптации к новой реальности. Конечно, со временем некоторые люди соскучатся по трибунам, какая-то часть вернется, но прошлой жизни, в которую все еще хочется верить, с Fan ID уже не будет. 

Задача – исполнять, а не искать минусы и договариваться об их исправлении. Госдума и правительство одобрили закон, а как сделать его удобным и полезным – пусть футбол разбирается сам. Даже если у него нет никаких инструментов. 

Футбол – крайний в исполнении закона, который он не придумывал и которого он не хотел. Все убытки и минусы бьют по футболу, все претензии летят в клубы и лигу, а те, кто реально могут что-то изменить, молчат и ничего не меняют. 

И совсем не важно, как глупо все из-за этого выглядят. 

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; VK/fckrasnodarfckhimki_official

170 комментариев

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Valery McCane
Ответ eduarde
Решение у проблемы есть. Клубы должны приостановить чемпионат до отмены Fan ID. Бойкот от них и футболистов - единственный вариант решения проблемы. Все равно никто никуда не выходит по итогам сезона, а чемпион известен. Хуже не будет
не разрешат. Зенит понятно, Спартаку, Краснодару и ЦСКА сразу спонсоров нагнут и всё.ещё и запретят говорить игрокам по теме.
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Петроград
Ответ Гарт Сноу
Ну у противников вообще аргументации нет, за исключением лозунгов про попранные права личности и тотальный контроль. С точки зрения безопасности ID это конечно шаг вперёд, что глупо отрицать. Насколько сильно повысится безопасность это вопрос, но сам факт отрицать сложно.
Отрицать его легче лёгкого. Я отрицаю. Proove me wrong.
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Макинтош Шевченко
поноют-поноют и дело с концом, какие то детские обиды, возомнили себя фиг пойми кем.
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Valery McCane
Ответ peter_shor
Вместо этого фан айди можно было бы сделать нормальное мобильное приложение единое. Где у каждого болельщика был бы аккаунт, который бы он подтвердил онлайн через госуслуги. В этом приложении можно было бы выбрать любимый клуб, покупать билеты и мерч. Использовать QR код для прохода на стадион и получении скидок. В приложении были бы всякие ачивки, типа "сходи на 10 матчей подряд, получи 11 в подарок" или "шарф любимой команды на день рождение". И ещё сотни вариантов ачивок, которые были бы интересны и болельщику и командам. Так же сами создатели этого приложения могли бы зарабатывать продавая какую нибудь недорогую PRO подписку в приложении, дающую какие нибудь плюшки-скидки-прочее Команды могли бы интегрироваться с этим приложением через свои CRM. И потом эти данные анализировать для ведения маркетинговой компании. У них было бы полное понимание какие категории болельщиков ходили, пол возраст и прочее. Болельщику было бы удобно тем что он всё бы мог делать через это приложение, в том числе смотреть хайлайты матчей, трансляции, покупать билеты и прочее. Власти бы тоже могли спокойно если нужно собирать требуемые данные через него. но всё было бы культурно, удобно и в одном месте. И было бы интересно и давало бы бонусы всем сторонам, в том числе болельщикам и командам.
вы описываете тот же самый фан ай Ди. так же забаниваемый органами без объяснения и навсегда
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Valery McCane
Ответ a2wai
К сожалению, единственным средством хоть как-то повлиять остается бойкот матчей командами, пока закон хотя бы не пересмотрят. Даже жаль, что игроки и клубы на это не пойдут.
абсолютли. Но, к сожалению, даже на условно частные команды есть жесточайшие инструменты давления, поэтому невозможно данное событие.
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Павел Мельников
Ответ Manowar66
думаю это пропаганда, чтобы все считали этого человека совсем тупым. могли бы сразу написать "принимали участие люди с ушами"
Не совсем так, открыто об этом не говорится - все валят на Алаевых и прочих зиц-председателей, т.к. имиджевый провал идеи очевиден. Вон, в каментах уже предлагают Алаева уволить, он во всем виноват - сработало.
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Valery McCane
Ответ Manowar66
где вы там контроль видите? обычный распил
фан id же не в РПЛ появился, его не успели ввести, как стали применять как контроль. Забанили несколько сотен человек навсегда.
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Valery McCane
Ответ dmitry.tchidakin
Отменят фан-айди. Лично Путин отменит. В 2024 году перед выборами. Сразу понятно было, что это политтехнология
все думали, что с пенсионной так будет, ведь он говорил, что при нем не поднимут возраст и вот он такой вето наложит))
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Гарт Сноу
Ответ Петроград
Мне больше всего нравится, что вся аргументация защитников фанайди всегда строится не на преимуществах пропуска - о них никто даже не упоминает по причине их отсутствия, а на уменьшении недостатков. Типа "ну, чё те, сложно что ли?".
Ну у противников вообще аргументации нет, за исключением лозунгов про попранные права личности и тотальный контроль. С точки зрения безопасности ID это конечно шаг вперёд, что глупо отрицать. Насколько сильно повысится безопасность это вопрос, но сам факт отрицать сложно.
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Manowar66
Ответ Павел Мельников
Да давно не загадка, почему так вышло - верховному главнокомандующему принесли распечатку новостей, где говорится, что в событиях 14 года в соседней стране активно принимали участие футбольные фанаты. Отсюда и ноги растут, непопулярные решения по своей воле никто из людей поскромнее принимать не захочет.
думаю это пропаганда, чтобы все считали этого человека совсем тупым.
могли бы сразу написать "принимали участие люди с ушами"
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Владимир Никулин
Ответ повидло
Зато как безопасно стало. Ни одного огнестрела за последний тур. По другому заговорите когда по результатам кубковых матчей посчитаете пострадавших.
На самом деле страшновато - есть вероятность, что эту самую провокацию и устроят. А потом скажут - вот видите что бывает без фан уйди...
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Борис Лопатин
Ответ Slavnov
да все нормально с фан уйди будет,уже к осени и сейчас то прирост пойдет,успокойтесь вы,люди уже сделали,ходят,чем они хуже вас нытиков?сложного ничего нет оформить,а кто там себя противопоставляет обычным кузьмичам,словами мы не хотим быть общей массой и ставит выше,пусть сидят дома,поверьте сожаления это, мало у кого вызовет,а через какое то время вообще забудется
так уже вызывает сожаления, не? или "надо просто потерпеть"?
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Enotaz24
Ответ Gagarin Party
да здесь половина эмигрантов, учёных, инженеров и прочих миллионеров. Вопрос лишь в том, когда работать то успеваете?
Я в туризме работаю давно. Поэтому про другие сферы не знаю.
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Manowar66
Ответ Гарт Сноу
Какой контроль? Какое ограничение свободы? Почему то никого не бомбило ни наличие ИНН и номера страхового свидетельства ( а это поголовно), ни обязательное дактилоскопирование при получении шенгена (а ну это другое), ни тот же ID на ЧМ 2018… а здесь прямо вперло не по детски. Чего то боитесь? Значит не готовы вот так открыто сказать: я Вася Пупкин иду на футбол просто отдохнуть и поддержать команду! Никому из нормальных болельщиков этот ID по существу не мешает. Не надо вставать в позу оскорбленной невинности. Если у вас другие околофутбольные цели, то да, он крайне неудобен.
есть же ИНН и паспорт, нафига еще получать какую-то хрень. ладно бы еще на футбол кто-то ломился, и так ходило полтора землекопа, после ЧМ стало модно даже потусоваться на новом стадионе , но теперь уже нафиг надо
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Ilia Bardson
Ответ Georgy Ustinov
На каком ЯП пишете?) Я IT-рекрутер, возможно в будущем какой-нибудь вариант из ЕС смогу предложить
Java, если будет что-то интересное из центральной Европы - пишите. Англ между B1 и B2, на текущем проекте лид девелопер.
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Павел Мельников
Ответ Александр Сачков
Нет. Массовых отказов в Фан ИД не было. Так что это последствие желания фанатов прогнуть власти.
207 человек на домашней игре московского клуба - это не массовый отказ? И если это прихоть отдельных людей, которые повлияли на всех остальных, сможете сходу назвать их фамилии?
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Manowar66
Ответ В поисках смысла
Что футбол сделал такого властям? Почему этот фануйди именно в футболе? Почему нет на хоккее, волейболе, баскете, фк? Почему нет в театрах? Вдруг туда зайдет какой-то террорист. Ответ очевиден: обкатывают способ тотального контроля над людьми. Они думали, что футбольные болельщики тупо проглотят и пойдут молча, как стадо, оформлять этот фан айди. Но фиг вам, напоролись на волну негатива. Надеюсь, все-таки здравый смысл победит и все же глас народа услышат эти чиновники, которые от этого народа настолько далеки, будто живут на другой планете.
тотальный контроль давно обкатан онлайн кассами, егаис , честным знаком, а также X5 ID
тут больше идиотизма
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Bleffinho
Ответ eyeballerswow
потому что им нужны бд. с паспортами хер кто даст. объединить морока. проще и выгоднее сделать новую.
И объединять придётся всё равно. Всё растёт и развивается, межведомственные базы - дело времени, выгоды от новой базы никакой, кроме тех кто за это деньги получает. Объединять морока - так может сейчас эту проблему высветить и начать работать в этом направлении, чем ждать до очередного дедлайна и отдавать всё свобоным криворуким прогерам из маминого гаража?
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Александр Сачков
Ответ Павел Мельников
А бойкот - последствие закона.
Нет. Массовых отказов в Фан ИД не было. Так что это последствие желания фанатов прогнуть власти.
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Manowar66
где вы там контроль видите?
обычный распил
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Bleffinho
Ответ Петроград
Потому что обычный паспорт нельзя аннулировать по желанию левой задней пятки безымянного фсбэшника
причём здесь аннулирование? просто приходишь на стадион, сканят паспорт, проход запрещён, идешь в спецпункт разбираться. Всё! сканить паспорт можно вообще чем угодно, хоть телефоном, а потом и на цифровые паспорта с хренометрией перейти. Пользоваться везде можно, безопасность супер, никаких лишних доков
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Bleffinho
Ответ eyeballerswow
потому что им нужны бд. с паспортами хер кто даст. объединить морока. проще и выгоднее сделать новую.
так это понятно. Я про это постоянно говорю - это технологический шаг назад. Через пару лет всем станет понятно, что вся эта затея с фанайди никуда не годится и работать с ней невозможно и надо всё равно делать всё с паспортами. Просто пустая трата времени и денег
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Павел Мельников
Ответ TheSportNik
Просто лень ходить людям на футбол и еще эта антиреклама льется из любого утюга, про это, типа вас будут контролировать, хотя государство уже давно любого человека держит под контролем. Но самое забавное, что доход от билетов- это минималка, на нее содержать клуб нереально, но людям мозги парят, типа караул, наш футбол в опасности. И притом все смотрят трансляции, как наши, так и зарубежные, ведь удобно посмотреть условно вместо одного матча за день 10-15 матчей из разных чемпионатов.
По факту любой человек под контролем у государства, это его прямые обязанности. Но готов ли человек надевать новый ошейник, который явно необязателен в общественных реалиях - это другой вопрос.
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Georgy Ustinov
Ответ Ilia Bardson
Все плюс-минус так, хотя жить вполне можно, просто скучно. Выбора особо не было, релокейтнулся туда, куда предложили.
На каком ЯП пишете?) Я IT-рекрутер, возможно в будущем какой-нибудь вариант из ЕС смогу предложить
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АланСмити
Ответ 26cfrh4wrm
Бесит, что из моих налогов весь этот цирк финансируется
Бесит, что это меньшее зло, на что тратятся налоги.
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