Почему меня смущает шум депутатов вокруг РФС и крымских клубов

Реплика Вадима Кораблева.

Самая шумная и остросюжетная тема последних дней – интеграция крымских клубов в российский футбол. Раньше даже политики поднимали эту тему пару раз в год, принимая логику РФС, что нужны матчи сборной, взаимодействие с внешним миром по трансферам и образованию – и даже ЧМ-2018 в ином случае провести было бы невозможно. Но теперь со всех сторон нарастает давление: Никита Михалков призывает определиться фразой «Или крестик снимите, или трусы наденьте», депутат Роман Терюшков советует «наплевать на УЕФА и ФИФА», а депутат Мария Бутина готовит «информационную справку по теме».

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов даже написал в твиттере про президента РПЛ и бывшего генерального секретаря РФС Александра Алаева: «Конституция этому чинуше не указ?» – и отправил жалобу генпрокурору. Видимо, из-за этого высказывания: «На сегодняшний день РФС является членом УЕФА и ФИФА, не вижу никаких возможностей для включения крымских команд».

Позже Алаев уточнял: «Не стоит вопрос о том, принять ли [крымские клубы] в РФС. Стоит вопрос о развитии футбола. Принять или не принять – это слишком узко. Там должен развиваться футбол, должны играть дети, должны появляться тренеры. Реализация этого механизма может быть разная».

Дошло до того, что повестку лиги комментирует министр спорта Олег Матыцин, максимально дистанцированный от футбола. В разговоре с «Матч ТВ» он вроде бы отстраняется от темы («Взаимодействие с ФИФА и УЕФА – это задача РФС»), но добавляет: «Реалии таковы, что они (РФС и другие организации – Sports.ru) должны учитывать геополитическую ситуацию. А мы, как единая страна, должны создавать максимально комфортные условия для развития спорта во всех регионах России».

Реплик все больше (если интересно, загляните в тег, там приютились даже президент «Ахмата» Магомед Даудов и Роман Широков). Тональность – все безапелляционнее. На наших глазах происходит резкое огосударствление футбольной повестки: менеджеры начинают реагировать на слова политиков, позиция министерства спорта и депутатов Госдумы так громка, что уже не может не влиять на движения внутри индустрии. И вот в понедельник президиум ФНЛ пообещал создать рабочую группу и проанализировать, готовы ли крымские клубы пройти лицензирование. Это еще ничего не гарантирует, но заявление и решение ФНЛ возникли не органически – все-таки 8 лет про это никто всерьез не говорил (и прежде чем поливать футбол, давайте вспомним, что «Сбербанк» за те же 8 лет тоже не открыл в Крыму свои отделения, и он такой не один).

Здесь вообще стоит проговорить важное. Мы редко хвалим наш футбол, но в последние несколько месяцев РФС оставался чуть ли не последней большой публичной организацией, где не обсуждали разрыв с Европой, а, наоборот, делали все для сохранения связей. Пара примеров.

• Президент РФС Александр Дюков ни разу не скатился в популизм о том, что в изоляции мы окрепнем. А когда его попросили найти плюсы, он сказал: «Сложно говорить о плюсах, потому что спортивная конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов».

• РФС до последнего боролся за нашу сборную и еврокубки. Пытался вернуть стыки чемпионата мира, подавал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы заморозить бан УЕФА, а команды играли, пока идут слушания. Шансов практически не было, но делалось все юридически возможное – и такая четкость правда впечатляет.

• Кое-что даже удалось: РФС добился, чтобы во время простоя России начисляли среднюю сумму баллов за пять лет (4,333) в таблице коэффициентов УЕФА. Хотя внутри УЕФА был и другой вариант – 0 баллов.

Только стараниями не прониклись политики.

В июне депутат Госдумы Султан Хамзаев сказал в эфире «Матч ТВ»: «Я поражен неуверенностью, слабохарактерностью нашего российского футбольного менеджмента. Вот Дюков Александр, хочу ему вопрос задать: что вам мешало 8 лет? Понятно, чемпионат мира испортить не хотели. Прошел чемпионат мира. Что мешало Крым добавить в РФС? Вас уже затопили, вам сказали: «Вас нигде не ждут, выходите отовсюду».

Восемь команд играют в Крыму. Почему мы их не можем взять? Мы говорим: «Санкции введут». Да ввели, введут и будут вводить. Мы в чьих интересах рассуждаем? Я нахожусь под санкциями Японии, Канады, Великобритании, Австралии, Евросоюза. И вот честно: ложил я на все это. Что вам мешает, господин Дюков, сделать то, к чему общество призывает? Да идут они на хер, эти УЕФА и ФИФА!»

Хамзаев говорит, что европейцы уже затопили РФС, но настоящий потоп выглядит иначе. Коротко напомним о последствиях разрыва с УЕФА и ФИФА, под угрозой не только еврокубки:

• Сборная России не сможет играть товарняки даже с дружественными странами. Да. Вообще никаких матчей. Иначе соперника тоже ждут санкции.

• Наши клубы забудут про международные трансферы и потеряют игроков.

• Остановятся все платежи УЕФА и ФИФА на развитие футбола. Только по программе наследия ЧМ-2018 Россия должна получить в общей сложности 100 миллионов долларов – эти деньги идут на региональные лиги ЮФЛ и развитие инфраструктуры академий. Дюков говорил, что изначально полагалось только 60 млн, но РФС убедил дать больше.

Пока у нас сохраняется диалог с ФИФА и УЕФА, сохраняются и юридические рычаги для снятия санкций. Можно иронизировать и твердить, что они не пригодятся еще много лет, но важно их сберечь, а не подписываться на вечную изоляцию. Потому что вернуться в УЕФА и ФИФА будет безгранично сложно.

Правда, теперь, когда РФС затягивают в противостояние государственной важности, придерживаться этого аргумента будет все сложнее и сложнее. Я уверен, что Дюков и его коллеги продолжат быть дипломатами, но совсем не уверен, что они победят. И тогда идея порвать с Западом окажется важнее любых формальностей с лицензированием и перспектив оказаться в одиночестве в бессмысленной лиге.

Только, боюсь, многих людей из начала текста сам футбол не очень-то и волнует. И наедине с бессмысленной лигой останемся мы с вами.

Фото: globallookpress.com/ Maksim Konstantinov; РИА Новости/Сергей Мальгавко, Тарас Литвиненко