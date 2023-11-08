Федерация считает, что фигурное катание ничего не потеряет без Туктамышевой, Трусовой и Коляды. Серьезно?

Все привыкли, что российские фигуристы не любят публично завершать карьеру. Они берут паузу, творческий отпуск, время на сон или просто молчат – лишь бы не признаваться в уходе.

Причин много: страх потерять спонсорские контракты или ставку в сборной, давление болельщиков, осторожная надежда когда-то вернуться. Но есть еще одно объяснение, почему фигуристы предпочитают тихо исчезнуть с турниров: пожалуй, ни одна федерация не воспринимает уходы звезд настолько болезненно.

Мастер прощальных напутствий – Татьяна Тарасова. Только за последние 4 месяца она неласково проводила:

● серебряного призера Олимпиады-2022 Трусову: «Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего еще не показала»;

● серебряного призера Олимпиады-2018 в команде Коляду: «Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой его карьеры»;

● победителя юношеских Игр-2020 Чиризано: «Тут он тоже не нужен. Куда он денется – мне буквально до фени»;

● четырехкратного чемпиона Италии и призера Евро Грассля: «Он мне не нравится как фигурист. Для Этери Георгиевны это небольшая потеря, а для товарища Грассля – серьезная»;

● бронзовых призеров ЧР-2023 Пасечник и Некрасова: «Они мне ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались»;

● победителей российского финала Гран-при Кагановскую и Ангелопола: «Для кого они подавали большие надежды? Для меня нет. Если бы подавали, они бы не распались».

А еще досталось Усачевой (слишком мало побеждала), Лазукину (не внес вклад в российское фигурное катание) и Самоделкиной – в ней просто не обнаружилось таланта.

Боссы федерации считают, что новые звезды быстро заменят старых, но бан сломал ротацию в сборной

Реакции Тарасовой обычно мягко списывают на возраст или обиду из-за того, что ее больше не зовут в комментаторы, а еще так и не подарили каток.

Но как отделить Тарасову-эксперта, для которой нормально быть субъективной, от Тарасовой-чиновницы, числящейся членом тренерского совета?

Гневные высказывания Тарасовой – не исключение, а правило. Им же руководствуются и главный тренер сборной Елена Чайковская, настойчиво провожающая на пенсию недавних чемпионов (не кого-то конкретного, а вообще), и гендиректор федерации Александр Коган, который увидел в уходе Туктамышевой отсутствие сил на борьбу с юными фигуристками.

«У нас появляются новые звезды, и они уже ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие», – говорит Коган. Прозвучи эти слова несколько лет назад, они совпали бы с тем, что происходило на льду.

Но сейчас реалии слегка поменялись. На экваторе внутреннего Гран-при в женском катании с положительными GOE исполнены всего два ультра-си – спасибо Аделии Петросян. Столько же получилось и у иностранок: Рион Сумийоши смогла приземлить четверной тулуп, а американка Эмбер Гленн – тройной аксель. Ровно год назад счет был 4:1 в пользу российской серии. А два года назад среди наших одна Камила Валиева делала 4 ультра-си за прокат, при этом у иностранных соперниц все было плюс-минус так же глухо, как и сейчас.

Да, можно сказать, что многие наши топы – Акатьева, Муравьева, та же Валиева – еще не выступали. Но первая травмирована – речь идет скорее о том, чтобы в принципе увидеть ее на этапах; вторая потеряла часть межсезонья из-за операции на сетчатке и пока показала четверной тулуп только в соцсетях; третья на контрольных прокатах также обошлась без ультра-си.

Особенно иронично слова гендиректора федерации о новых технически одаренных звездах звучат после красноярского этапа: базовая стоимость прокатов победительницы Анны Фроловой меньше, чем у последних в карьере короткой Загитовой и произвольной Медведевой.

И это не укол в сторону Анны – она никогда не подавала себя как технического вундеркинда – а грустная ирония по поводу реплики Когана, который предпочитает скрывать временный (и совершенно естественный) спад в женском катании за напускной бравадой.

Раньше ротация топов действительно происходила совершенно иными темпами. Каждый следующий сезон зажигал новую звезду в женском катании, а в случае с поколением Щербаковой, Косторной и Трусовой – россыпь.

На Петросян, Акатьевой и Муравьевой цепочка сломалась: можно довести уровень призовых на внутренних турнирах до международного, но Гран-при Омска и Уфы не дадут узнаваемость и статус, которые были у предшественниц.

Может быть, новые звезды, о которых говорит гендиректор федерации, зажглись в танцах? Пока они впечатляют меньше, чем условия в контракте Ангелопола, столкновение на разминке Морозов с Шанаевой и бесконечные обмены партнерами. Но почему-то самые недостойные проводы случились именно в этом виде.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выглядели для федерации беспроблемным активом: дважды попали в топ-10 ЧМ; не бегали между тренерами – лишь однажды сменили Жулина на Кустарову с Алексеевой; креативили с программами и почти не критиковали судейство. Только на предолимпийском чемпионате России партнер не сдержался и сказал, что не совсем понял баллы – максимально корректная реакция, учитывая то, что публика в зале освистала арбитров.

Бестемьянова, комментируя уход пары, не смогла вспомнить их программы, Тарасова – карьеру в целом; даже Жулин не нашел добрых слов для бывших учеников, почему-то назвав их единственной отличительной чертой наличие разных гражданств.

Показательно, что Загорски и Гурейро даже после бана сборной смогли попасть в состав престижного иностранного шоу Fantasy on ice. Возможно, кого-то задело именно это? Или то, что технический специалист от России Светлана Ляпина теперь под фамилией мужа представляет Австралию?

Федерация воспринимает уход фигуристов как свидетельство ее ошибок, Тутберидзе – как предательство

Почему фигурное высшее общество так демонстративно подчеркивает, что даже участники Олимпиады для него ничего не значат? Возможно, прощальное обнуление всех заслуг – попытка вывести федерацию из-под удара критиков.

Самоделкина меняет гражданство на казахстанское не потому, что не видит перспектив, а потому что ничего из себя не представляет. Туктамышева и Трусова ставят карьеру на паузу не из-за отсутствия соревнований привычного уровня, а в страхе перед молодежью с ультра-си. Чиризано уехал и вернулся не из-за запрета на переход (который почему-то не коснулся Дэвис и Смолкина), а оказавшись нигде никому не нужным.

Пожалуй, именно Диана и Глеб удостоились максимально доброжелательных проводов. Наши, свои, родные и любимые – такие эпитеты, например, выбрал Алексей Железняков, который три года назад назвал трансфер Трусовой от Тутберидзе к Плющенко ножом в спину.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», – думаете, так Ренат Лайшев оценил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина на грузинское? Нет, это снова об уходе Трусовой из «Хрустального».

Напрягает не реакция Железнякова и Лайшева на поступок Дианы и Глеба – она как раз естественна и приемлема. Удивляет то, почему столько же человечности и понимания не нашлось по отношению к подростку, сменившему не страну, а тренера.

Впрочем, дело, разумеется, в том, какого именно тренера. Интервью Тутберидзе Слуцкому приоткрыло несколько новых подробностей – про то, как Трусова кидала в нее коньки, или про Щербакову как орудие мести бывшим ученицам – но глобально мало что поменяло в привычном образе Этери.

«Отпустили, но сохранили» – трогательный пост о гордости за удачные программы бывших учеников. На самом деле, до конца в «Хрустальном» так никого и не отпустили.

Тутберидзе в этом отношении крайне последовательна. Первое болезненное расставание в ее карьере случилось с Полиной Шелепень – и риторика Этери с тех пор практически не изменилась.

«Все, что мы с ней сумели сделать, происходило не благодаря, а вопреки. Во-первых, у самой Полины никогда не было спортивных амбиций – они были у меня. Это я старалась всем доказать, что моя спортсменка будет и прыгать, и побеждать. Хотя все наперебой убеждали меня в обратном».

За 10 лет практически все спортивные гештальты закрылись: у Этери есть чемпионки трех Олимпиад; ее фигуристки первыми делали на льду уникальные вещи и друг за другом устанавливали мировые рекорды.

Но, похоже, появилась новая цель – показать бывшим ученицам, как они были не правы, когда уходили. Иногда словами, а иногда – победами с помощью тех, кто не предал: Загитовой, Щербаковой и «казахской спортсменки», как была обозначена Элизабет Турсынбаева в интервью Слуцкому.

И это тоже часть удручающей культуры расставаний в нашем фигурном катании.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/avtrusova, jelezo81