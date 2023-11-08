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Федерация считает, что фигурное катание ничего не потеряет без Туктамышевой, Трусовой и Коляды. Серьезно?

Диана Дэвис Диана Дэвис
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
сборная России сборная России
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Джонатан Гурейро Джонатан Гурейро
Александра Трусова Александра Трусова
Тиффани Анастасия Загорски Тиффани Анастасия Загорски
Фигурное катание Фигурное катание

Все привыкли, что российские фигуристы не любят публично завершать карьеру. Они берут паузу, творческий отпуск, время на сон или просто молчат – лишь бы не признаваться в уходе.

Причин много: страх потерять спонсорские контракты или ставку в сборной, давление болельщиков, осторожная надежда когда-то вернуться. Но есть еще одно объяснение, почему фигуристы предпочитают тихо исчезнуть с турниров: пожалуй, ни одна федерация не воспринимает уходы звезд настолько болезненно.

Мастер прощальных напутствий – Татьяна Тарасова. Только за последние 4 месяца она неласково проводила:

● серебряного призера Олимпиады-2022 Трусову: «Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего еще не показала»;

● серебряного призера Олимпиады-2018 в команде Коляду: «Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой его карьеры»;

● победителя юношеских Игр-2020 Чиризано: «Тут он тоже не нужен. Куда он денется – мне буквально до фени»;

● четырехкратного чемпиона Италии и призера Евро Грассля: «Он мне не нравится как фигурист. Для Этери Георгиевны это небольшая потеря, а для товарища Грассля – серьезная»;

● бронзовых призеров ЧР-2023 Пасечник и Некрасова: «Они мне ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались»;

● победителей российского финала Гран-при Кагановскую и Ангелопола: «Для кого они подавали большие надежды? Для меня нет. Если бы подавали, они бы не распались».

А еще досталось Усачевой (слишком мало побеждала), Лазукину (не внес вклад в российское фигурное катание) и Самоделкиной – в ней просто не обнаружилось таланта.

Боссы федерации считают, что новые звезды быстро заменят старых, но бан сломал ротацию в сборной

Реакции Тарасовой обычно мягко списывают на возраст или обиду из-за того, что ее больше не зовут в комментаторы, а еще так и не подарили каток.

Но как отделить Тарасову-эксперта, для которой нормально быть субъективной, от Тарасовой-чиновницы, числящейся членом тренерского совета?

Гневные высказывания Тарасовой – не исключение, а правило. Им же руководствуются и главный тренер сборной Елена Чайковская, настойчиво провожающая на пенсию недавних чемпионов (не кого-то конкретного, а вообще), и гендиректор федерации Александр Коган, который увидел в уходе Туктамышевой отсутствие сил на борьбу с юными фигуристками.

«У нас появляются новые звезды, и они уже ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие», – говорит Коган. Прозвучи эти слова несколько лет назад, они совпали бы с тем, что происходило на льду.

Но сейчас реалии слегка поменялись. На экваторе внутреннего Гран-при в женском катании с положительными GOE исполнены всего два ультра-си – спасибо Аделии Петросян. Столько же получилось и у иностранок: Рион Сумийоши смогла приземлить четверной тулуп, а американка Эмбер Гленн – тройной аксель. Ровно год назад счет был 4:1 в пользу российской серии. А два года назад среди наших одна Камила Валиева делала 4 ультра-си за прокат, при этом у иностранных соперниц все было плюс-минус так же глухо, как и сейчас.

Да, можно сказать, что многие наши топы – Акатьева, Муравьева, та же Валиева – еще не выступали. Но первая травмирована – речь идет скорее о том, чтобы в принципе увидеть ее на этапах; вторая потеряла часть межсезонья из-за операции на сетчатке и пока показала четверной тулуп только в соцсетях; третья на контрольных прокатах также обошлась без ультра-си.

Особенно иронично слова гендиректора федерации о новых технически одаренных звездах звучат после красноярского этапа: базовая стоимость прокатов победительницы Анны Фроловой меньше, чем у последних в карьере короткой Загитовой и произвольной Медведевой.

И это не укол в сторону Анны – она никогда не подавала себя как технического вундеркинда – а грустная ирония по поводу реплики Когана, который предпочитает скрывать временный (и совершенно естественный) спад в женском катании за напускной бравадой.

Раньше ротация топов действительно происходила совершенно иными темпами. Каждый следующий сезон зажигал новую звезду в женском катании, а в случае с поколением Щербаковой, Косторной и Трусовой – россыпь.

На Петросян, Акатьевой и Муравьевой цепочка сломалась: можно довести уровень призовых на внутренних турнирах до международного, но Гран-при Омска и Уфы не дадут узнаваемость и статус, которые были у предшественниц.

Может быть, новые звезды, о которых говорит гендиректор федерации, зажглись в танцах? Пока они впечатляют меньше, чем условия в контракте Ангелопола, столкновение на разминке Морозов с Шанаевой и бесконечные обмены партнерами. Но почему-то самые недостойные проводы случились именно в этом виде.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выглядели для федерации беспроблемным активом: дважды попали в топ-10 ЧМ; не бегали между тренерами – лишь однажды сменили Жулина на Кустарову с Алексеевой; креативили с программами и почти не критиковали судейство. Только на предолимпийском чемпионате России партнер не сдержался и сказал, что не совсем понял баллы – максимально корректная реакция, учитывая то, что публика в зале освистала арбитров.

Бестемьянова, комментируя уход пары, не смогла вспомнить их программы, Тарасова – карьеру в целом; даже Жулин не нашел добрых слов для бывших учеников, почему-то назвав их единственной отличительной чертой наличие разных гражданств.

Наш фигурный дуэт завершил карьеру. Как же гадко их провожает бомонд

Показательно, что Загорски и Гурейро даже после бана сборной смогли попасть в состав престижного иностранного шоу Fantasy on ice. Возможно, кого-то задело именно это? Или то, что технический специалист от России Светлана Ляпина теперь под фамилией мужа представляет Австралию?

Федерация воспринимает уход фигуристов как свидетельство ее ошибок, Тутберидзе – как предательство

Почему фигурное высшее общество так демонстративно подчеркивает, что даже участники Олимпиады для него ничего не значат? Возможно, прощальное обнуление всех заслуг – попытка вывести федерацию из-под удара критиков.

Самоделкина меняет гражданство на казахстанское не потому, что не видит перспектив, а потому что ничего из себя не представляет. Туктамышева и Трусова ставят карьеру на паузу не из-за отсутствия соревнований привычного уровня, а в страхе перед молодежью с ультра-си. Чиризано уехал и вернулся не из-за запрета на переход (который почему-то не коснулся Дэвис и Смолкина), а оказавшись нигде никому не нужным.

Пожалуй, именно Диана и Глеб удостоились максимально доброжелательных проводов. Наши, свои, родные и любимые – такие эпитеты, например, выбрал Алексей Железняков, который три года назад назвал трансфер Трусовой от Тутберидзе к Плющенко ножом в спину.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», – думаете, так Ренат Лайшев оценил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина на грузинское? Нет, это снова об уходе Трусовой из «Хрустального».

Напрягает не реакция Железнякова и Лайшева на поступок Дианы и Глеба – она как раз естественна и приемлема. Удивляет то, почему столько же человечности и понимания не нашлось по отношению к подростку, сменившему не страну, а тренера.

Впрочем, дело, разумеется, в том, какого именно тренера. Интервью Тутберидзе Слуцкому приоткрыло несколько новых подробностей – про то, как Трусова кидала в нее коньки, или про Щербакову как орудие мести бывшим ученицам – но глобально мало что поменяло в привычном образе Этери.

«Отпустили, но сохранили» – трогательный пост о гордости за удачные программы бывших учеников. На самом деле, до конца в «Хрустальном» так никого и не отпустили.

Тутберидзе в этом отношении крайне последовательна. Первое болезненное расставание в ее карьере случилось с Полиной Шелепень – и риторика Этери с тех пор практически не изменилась.

«Все, что мы с ней сумели сделать, происходило не благодаря, а вопреки. Во-первых, у самой Полины никогда не было спортивных амбиций – они были у меня. Это я старалась всем доказать, что моя спортсменка будет и прыгать, и побеждать. Хотя все наперебой убеждали меня в обратном».

За 10 лет практически все спортивные гештальты закрылись: у Этери есть чемпионки трех Олимпиад; ее фигуристки первыми делали на льду уникальные вещи и друг за другом устанавливали мировые рекорды.

Но, похоже, появилась новая цель – показать бывшим ученицам, как они были не правы, когда уходили. Иногда словами, а иногда – победами с помощью тех, кто не предал: Загитовой, Щербаковой и «казахской спортсменки», как была обозначена Элизабет Турсынбаева в интервью Слуцкому.

И это тоже часть удручающей культуры расставаний в нашем фигурном катании.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/avtrusovajelezo81

34 комментария

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isyourmajesty
самый токсичный вид спорта, ну в РФ по крайней мере
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Максим Столбов
Фигурное катание ничего бы не потеряло, если бы Тарасова ушла бы на пенсию и перестала брюзжать как старая бабка.
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Иван Петров
Ответ isyourmajesty
самый токсичный вид спорта, ну в РФ по крайней мере
Спорт где все решают интриги.
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Владислава Крюкова
А собственно что наше катание потеряло? На оборот, приобрело же. Многие ярко заявляли, что им не нравились попрыгушки и хотели зреложенского. Сейчас все так. Никаких попрыгушек, а Петросян, которая единственная пока ультра-си прыгала, попинывали за внешность. И Фролову начали пиарить как нового зреложенского лидера. Все же как и хотели. К чему такие статьи тогда?
+9
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Defender64
Всё по делу практически написано.
На высказывания федры на тему тех, кого мы теряем, лучше не обращать внимания - это попросту неприятно, но, на самом деле, реальность то особо не поменяется а любом случае.
А к спаду надо привыкать - это нормально. На юниорском уровне скоро останутся все или почти все ультра-си. Лучшие времена, походу, позади. Но это не значит, конечно, что ничего интересного не будет больше совсем.
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Elenavasilevna
Ответ несахар
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Потеряет и без Лизы и без Миши. Сложно будет найти фигуристку, которая так долго, как Туктамышева продержится в топе, и фигуриста, который создавал спектакли на льду. У каждого свои плюсы, каждый уникален и запомнится. И каждый заслужил теплые слова , а не плевок вслед.
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Maturmalai
Я не особо фанат Трусовой, но смотреть ее прокаты было сродни просмотру увлекательного боевика-триллера. Шоу может и не самого высокого пошиба, зато очень и очень прикольное.
Пока похожей шоуменши (шоувоманши) я не вижу.
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Juliana11
Зачем вообще ее спрашивают?
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Лека-Лека
Крутихина долго искала предлог, чтобы опять наехать на Этери?
Что бы ни обсуждала, итог всегда один - виновата во всем Тутберидзе.
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Утренняя Аврора
В своем Отечестве пророка нет. Классика. У нас почему то не принято руководству говорить добрые слова спортсменам, которые уходят из большого спорта. Это неправильно. Почему бы не сказать Трусовой, что она была уникальна в своих прыжках, Коляда принес столько незабываемых эмоций, про Лизу я вообще молчу.Пример многим фигуристам в мире. А когда их воспринимают как контейнер, это очень обидно и неблагодарно. Только мы, болели, продолжаем их любить и благодарить.
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Lennuci
«Я не буду следить на этом турнире только за Смолкиным и Дэвис. Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар. Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают», — сказала Тарасова. Об этом сообщает "Рамблер".

https://sport.rambler.ru/figureskating/51169371-trener-po-figurnomu-kataniyu-tarasova-o-devis-i-smolkine-u-nas-million-takih-par/

Почему об этом не пишем, а наоборот?
Опять Диана с Дэвисом виновата.
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Oleandra
А ещё их подкаст назывался "почему Этери обижена на всех".. это не Этери обижена, это хейтеры на неё обижены.. они её критикуют, обмусоливают, а она, видите ли, нехорошая такая новых ТЩК им не подаёт на тарелочке с голубой каёмочкой.. подкастам некого обсуждать без них.. а что другие штабы? где их ТЩК? Соколовская в прошлом сезоне приобрела трёх фигуристок, создай там своё ТСК, ан нет, не получается.. ума или таланта не хватает.. то же самое с Плющенко, ударился в шоу с чужими спортсменами, а где твои звёзды? но Крутихина вопрос здесь такой не задаёт.
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Elenavasilevna
Начали за здравие, закончили как всегда)))) Читаю первую половину текста и мысленно соглашаюсь с каждым словом: у нас действительно не могут по доброму отозваться о заканчивающих карьеру фигуристах. Хотя независимо от уровня каждый ( каждая) из них внесли что то свое, запомнились какими то прокатами, полюбились зрителям. Ну почему не сказать вслед " спасибо" ? Читаю вторую половину и начинаю нервно смеяться: ну как независимо от темы не скатиться к обсуждению Хрустального, Тутберидзе и Дианы с Глебом? Без них то совсем не прокатывает?
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Irinnna
Ответ Oleandra
А ещё их подкаст назывался "почему Этери обижена на всех".. это не Этери обижена, это хейтеры на неё обижены.. они её критикуют, обмусоливают, а она, видите ли, нехорошая такая новых ТЩК им не подаёт на тарелочке с голубой каёмочкой.. подкастам некого обсуждать без них.. а что другие штабы? где их ТЩК? Соколовская в прошлом сезоне приобрела трёх фигуристок, создай там своё ТСК, ан нет, не получается.. ума или таланта не хватает.. то же самое с Плющенко, ударился в шоу с чужими спортсменами, а где твои звёзды? но Крутихина вопрос здесь такой не задаёт.
Плющенко охладел к соревнованиям! Это видно! Он бы и совсем на них забил, да где тогда фигуристов для шоу брать? И решил, что больше никаких у-сей! Если все поломаются, кто в шоу выступать будет!
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lepestok
если бы Этери была другой, у нас бы не было таких крутых чемпионок)
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
А ещё их подкаст назывался "почему Этери обижена на всех".. это не Этери обижена, это хейтеры на неё обижены.. они её критикуют, обмусоливают, а она, видите ли, нехорошая такая новых ТЩК им не подаёт на тарелочке с голубой каёмочкой.. подкастам некого обсуждать без них.. а что другие штабы? где их ТЩК? Соколовская в прошлом сезоне приобрела трёх фигуристок, создай там своё ТСК, ан нет, не получается.. ума или таланта не хватает.. то же самое с Плющенко, ударился в шоу с чужими спортсменами, а где твои звёзды? но Крутихина вопрос здесь такой не задаёт.
+++
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Elenavasilevna
Ответ Владислава Крюкова
А собственно что наше катание потеряло? На оборот, приобрело же. Многие ярко заявляли, что им не нравились попрыгушки и хотели зреложенского. Сейчас все так. Никаких попрыгушек, а Петросян, которая единственная пока ультра-си прыгала, попинывали за внешность. И Фролову начали пиарить как нового зреложенского лидера. Все же как и хотели. К чему такие статьи тогда?
думаю ради второй половины статьи)))
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rinat_rin
Ответ несахар
я понимаю, почему видео с щербаковой смотрят меньше, чем видео с сашей трусовой. щербакова прилизанно правильная, девочка-припевочка, ненастоящая, скучная. не всем такой типаж заходит.
Трусова запомнилась обычной беготней по льду с периодическими падениями. Ни одного образа и цельной программы. Новатор в прыжках - да, но красивое катание - нет.
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Irinnna
Ответ несахар
я понимаю, почему видео с щербаковой смотрят меньше, чем видео с сашей трусовой. щербакова прилизанно правильная, девочка-припевочка, ненастоящая, скучная. не всем такой типаж заходит.
А Трусову-то кто смотрит? Трусову смотрели, пока прыгала(прыгнет-не прыгнет) и пока любови крутила! Закончились прыжки с любовью, закончилась и Трусова!
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tanya_1111
Ответ Иван Петров
Спорт где все решают интриги.
Интриги, очереди, штабы и родственники.
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kaviknat
Ответ Elenavasilevna
Вас кто то под пытками заставляет их смотреть?
Если человек дзюбит на Сашу, понятно, что ни Лиза, ни, тем более, Миша, его не привлекают
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несахар
Ответ Elenavasilevna
Потеряет и без Лизы и без Миши. Сложно будет найти фигуристку, которая так долго, как Туктамышева продержится в топе, и фигуриста, который создавал спектакли на льду. У каждого свои плюсы, каждый уникален и запомнится. И каждый заслужил теплые слова , а не плевок вслед.
категорически с вами не согласен.
видеть не хочу ни лизу, ни мишу.
впрочем, сколько людей, столько мнений.
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Зулфира Мухаметшина
Трусова умница очень техничная и смотреть интересно,не посная.Огонь.
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Зулфира Мухаметшина
Кто помог наши Западу по делу Валиевой,думали так далеко не пойдет,там снимут Валиеву и заменят и все,если бы доказали это преступление .Все сделали профи ,сам бог не разберется
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Туц
Я согласна. Провожать у нас не умеют, слово доброго никто не скажет про закончивших. Только Дэвисов что то никто не облил на прощание а по остальным просто закончившим не менявшим страну проходятся без жалости. Двойные стандарты.
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