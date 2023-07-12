В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

Главное событие Гран-при в Омске – дебют Алены Косторной в парном катании (с мужем Георгием Куницей): теперь у нее новые элементы, соперники, тренер.

Не меняется только одно – бескомпромиссные интервью, за которые потом приходится извиняться.

Недовольство оценками Косторная демонстрировала сразу после короткой, но больше в шутливой форме: негромко иронизировала, увидев результат, и убрала показанный Куницей большой палец. К вечеру Алена вчиталась в протоколы, и ее негодование возросло – тогда появился пост с фразой «Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!»

Произвольная получилась заметно хуже короткой: Косторная упала с уже практически выполненного тулупа в каскаде; затем неудачно выехала с выброса (Алексей Тихонов, комментировавший соревнования, увидел в этом ошибку партнера), а в финале оба запутались при смене позиций во вращении.

Плюсом к этому – пока типичные для пары проблемы с уровнями на тодесе и подкрутке, а также каменное лицо Алены на протяжении всего проката: кажется, в этот момент она уже продумывала выступление в микст-зоне.

Судейство критикует не только Косторная: странными баллами возмущался даже Фернандес, а Плющенко был в шоке от высоких оценок самой Алены

Главные тезисы из почти 10-минутной отповеди Алены арбитрам:

● фигурное катание тонет в болоте;

● судьи спустили весь труд Косторной и Куницы в унитаз;

● на утренней тренировке произвольная получилась отлично, но собрать себя на соревнования после пощечины в протоколах было сложно;

● арбитр, который занизил баллы, должен посмотреть Алене в глаза и объяснить свои действия;

● предложения от других федераций у Косторной и Куницы есть, но озвучивать их не будут.

К вечеру риторика Алены сменилась: она признала судейство объективным, рассыпалась в благодарностях стране и федерации, а также назвала дебютный турнир прекрасным опытом. В своем телеграм-канале Косторная сопроводила интервью комментарием «надеюсь, эта формулировка будет более понятной» – хотя ее полный монолог в микст-зоне вряд ли оставлял поле для двусмысленности.

Разумеется, Алена не первая решилась на конфронтацию с судьями. Туктамышева репостила слова болельщицы о нищенских баллах, Фернандес посчитал ошибкой отрицательные GOE на четверном во время своего последнего Евро, Плющенко регулярно разносит арбитров за оценки учеников, а заодно вспоминает несправедливый, по его мнению, проигрыш Лайсачеку на Олимпиаде-2010.

Более того, в протоколах Косторной и Куницы действительно чувствуется растерянность судей – по разрывам в баллах видно, что они пока не знают, как воспринимать новую пару. Разброс компонентов в короткой программе – от 20,5 до 27: не то средние юниоры, не то вторые Мишина и Галлямов.

С восприятием поддержки тоже возникли трудности: сразу двое судей оценили ее на -3, при этом столько же – на +3. В произвольной таких полярных мнений стало меньше: нет консенсуса по последнему вращению (разбег от -2 до +2), но качество его исполнения скорее заставляет поверить арбитру, выставившему первую надбавку.

При этом протокол Косторной и Куницы не похож на приговор паре или часть политики по их демотивации. И дело не только в том, что федерации невыгодно разбрасываться яркими спортсменами во время бана сборной . В произвольной, например, трижды мелькнули 8,75 за компоненты – максимум, допустимый при двух грубых ошибках.

33,05 – неплохая вторая оценка за дебютную короткую программу дуэта, состоящего из вчерашней одиночницы и не очень опытного партнера. Мишина и Галлямов на Финале Гран-при-2019, где Алена выносила всех в женском катании, получили за идеальный прокат на 1,5 балла меньше.

Косторную зацепили оценки за скольжение: мол, и она, и Куница в этом аспекте не хуже других участников турнира. Skating Skills в короткой у них действительно ниже практически всех соперников, но значительный отрыв в этом компоненте только у Мишиной и Галлямова: разница с остальными составила несколько десятых.

Кажется, Алена все еще примеряет к себе привычные ориентиры из женского катания, где ее скольжение ценилось не меньше тройного акселя. И если мысленно она выходит не против чемпионов мира, а один на один с Хабибуллиной или Мишиной, ее недовольство становится чуть понятнее.

Разброс в баллах за поддержку, который так возмутил Алену, признак не целенаправленной борьбы с ее парой, а общей деградации судейства, которая происходит не первый год. Реформа по сокращению компонентов не помогла ее побороть, а увеличение шкалы GOE только усилило.

Например, точно такая же неопределенность в надбавках – от -3 до +3 – произошла с секвенцией Петросян в произвольной на Гран-при в Уфе: там, правда, вопросы скорее к тому, кто поставил положительные GOE. В произвольной Артемьевой и Брюханова, с которыми в Омске соперничали Косторная и Куница, поразительное разнообразие мнений по поводу выброса: есть и 0, и +3 и даже +5.

А вот свежий пример из международного парного катания: итальянский дуэт Кальдара / Мальо получил от 4,75 до 6,75 за презентацию короткой на Skate America. Протокол Смарт и Дика в произвольном танце тоже забавный: разрыв между крайними оценками судей составил больше 13 баллов.

Манифест Косторной – укор не только судьям, но и соперникам: Алена намекает на то, что спортсмены замалчивают несправедливые оценки

Запретить Косторной отчитывать судей могут разве что кодекс этики и собственный инстинкт самосохранения – правда, оба практически не работают. Проблема в том, что обращаясь к арбитрам, Алена задевает не только их, но и соперников.

«Мир жесток, к сожалению. Каждый пытается найти личную выгоду, выгоду для себя, в первую очередь. Все думают о себе. Это правильно, так и нужно делать, но, к сожалению, есть спортивный принцип, которому это противоречит».

Возможно, Косторная хотела, чтобы за нее заступился кто-то помимо собственного мужа. Такие прецеденты в фигурном катании хоть и редко, но бывают – выступил же Ветлугин с манифестом в поддержку отмененной короткой Гуменника под Rammstein.

Вот только вряд ли стоит ожидать, что условный Галлямов возмутится слишком высокими баллами за свою короткую с сорванным прыжком или результатом выше мирового рекорда в произвольной. Ведь не протестовала же и сама Алена на этапе Кубка России в Казани 3 года назад, когда ее с двумя ошибками поставили выше Трусовой и Хромых?

Лицо Евгения Плющенко в кисс-энд-крае было достаточно красноречивым.

Символично, что одним из поставивших тогда Косторную на первое место в своем протоколе арбитров был Сергей Чемоданов – тот самый, который в омской произвольной дал Алене и Георгию единственные 6,50 в произвольной.

Безусловно, будь Косторная одной топ-парницей сборной, судьи закрывали бы глаза на многие ошибки, а все, что получалось – плюсовали так, будто перед ними новая Савченко. Но при нынешней конкуренции это невозможно: тогда под угрозой уже окажется мотивация Хабибуллиной / Княжука, Артемьевой / Брюханова, Кадыровой / Колесова и других близких к топу дуэтов.

Противоположный процесс, например, происходит в танцах: ради иллюзии конкуренции с мировым топом судьи оценивают наши новые пары так, будто они катаются вместе несколько лет, а их программы месяцами оттачивались где-нибудь в Монреале.196,68 Хаврониной и Нарижного в Уфе позволили бы им бороться с Лажуа / Лага за серебро на Skate America; в прошлом сезоне баллы не жалели для Тютюниной / Багина и все того же Нарижного, но с Аннабель Морозов – правда, обе пары все равно прекратили существование.

Возможно, страх скоропалительного распада – еще одна причина, по которой российские судьи не хотят раздавать Косторной и Кунице слишком большие авансы. Алену словно проверяют на серьезность намерений – а точно любовь к парному катанию вдруг не сменится на танцы или вообще внезапное желание с головой уйти в работу хореографом в «Ангелах Плющенко»?

Все тот же Фернандес, отчитывая судей на пресс-конференции своего финального Евро, говорил с ними с позиции силы. За его спиной были годы международных стартов, десятки титулов, толпа фанатов, один из самых авторитетных в мире тренеров, а впереди – единственная оставшаяся в карьере произвольная, терять перед которой было уже нечего.

Алена находится в парном катании на совершенно иных условиях. Легкий шантаж с намеками на смену гражданства мог бы сработать, но федерация слишком хорошо знает Косторную: месяцы карантина без турниров, скорее всего, убьют ее мотивацию. Да и готовы ли они с Георгием к полному самофинансированию – ну или готов ли к этому дедушка Алены?

У прокатов Косторной и Куницы было немало плюсов: в короткой они отлично поработали над синхронностью, в произвольной пошли на смелый прыжковый контент, а выбросы и поддержки у Алены для новичка получаются отлично. Более того – суммарная базовая стоимость их программ даже выше, чем у победителей Skate America.

Сам по себе эксперимент по превращению топовой одиночницы в парницу внутри сборной с такой конкуренцией – авантюра, на которую могла решиться только Алена. Главное, чтобы запал «творить историю» не закончился в ближайшей микст-зоне.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Даничев, Александр Вильф; 1tv.ru; instagram.com/aliona_officialnew