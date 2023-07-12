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В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

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Главное событие Гран-при в Омске – дебют Алены Косторной в парном катании (с мужем Георгием Куницей): теперь у нее новые элементы, соперники, тренер.

Не меняется только одно – бескомпромиссные интервью, за которые потом приходится извиняться.

Недовольство оценками Косторная демонстрировала сразу после короткой, но больше в шутливой форме: негромко иронизировала, увидев результат, и убрала показанный Куницей большой палец. К вечеру Алена вчиталась в протоколы, и ее негодование возросло – тогда появился пост с фразой «Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!»

Произвольная получилась заметно хуже короткой: Косторная упала с уже практически выполненного тулупа в каскаде; затем неудачно выехала с выброса (Алексей Тихонов, комментировавший соревнования, увидел в этом ошибку партнера), а в финале оба запутались при смене позиций во вращении.

Плюсом к этому – пока типичные для пары проблемы с уровнями на тодесе и подкрутке, а также каменное лицо Алены на протяжении всего проката: кажется, в этот момент она уже продумывала выступление в микст-зоне.

Судейство критикует не только Косторная: странными баллами возмущался даже Фернандес, а Плющенко был в шоке от высоких оценок самой Алены

Главные тезисы из почти 10-минутной отповеди Алены арбитрам:

● фигурное катание тонет в болоте;

● судьи спустили весь труд Косторной и Куницы в унитаз;

● на утренней тренировке произвольная получилась отлично, но собрать себя на соревнования после пощечины в протоколах было сложно;

● арбитр, который занизил баллы, должен посмотреть Алене в глаза и объяснить свои действия;

● предложения от других федераций у Косторной и Куницы есть, но озвучивать их не будут.

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости

К вечеру риторика Алены сменилась: она признала судейство объективным, рассыпалась в благодарностях стране и федерации, а также назвала дебютный турнир прекрасным опытом. В своем телеграм-канале Косторная сопроводила интервью комментарием «надеюсь, эта формулировка будет более понятной» – хотя ее полный монолог в микст-зоне вряд ли оставлял поле для двусмысленности.

Разумеется, Алена не первая решилась на конфронтацию с судьями. Туктамышева репостила слова болельщицы о нищенских баллах, Фернандес посчитал ошибкой отрицательные GOE на четверном во время своего последнего Евро, Плющенко регулярно разносит арбитров за оценки учеников, а заодно вспоминает несправедливый, по его мнению, проигрыш Лайсачеку на Олимпиаде-2010.

Более того, в протоколах Косторной и Куницы действительно чувствуется растерянность судей – по разрывам в баллах видно, что они пока не знают, как воспринимать новую пару. Разброс компонентов в короткой программе – от 20,5 до 27: не то средние юниоры, не то вторые Мишина и Галлямов.

С восприятием поддержки тоже возникли трудности: сразу двое судей оценили ее на -3, при этом столько же – на +3. В произвольной таких полярных мнений стало меньше: нет консенсуса по последнему вращению (разбег от -2 до +2), но качество его исполнения скорее заставляет поверить арбитру, выставившему первую надбавку.  

При этом протокол Косторной и Куницы не похож на приговор паре или часть политики по их демотивации. И дело не только в том, что федерации невыгодно разбрасываться яркими спортсменами во время бана сборной. В произвольной, например, трижды мелькнули 8,75 за компоненты – максимум, допустимый при двух грубых ошибках.

33,05 – неплохая вторая оценка за дебютную короткую программу дуэта, состоящего из вчерашней одиночницы и не очень опытного партнера. Мишина и Галлямов на Финале Гран-при-2019, где Алена выносила всех в женском катании, получили за идеальный прокат на 1,5 балла меньше.

Косторную зацепили оценки за скольжение: мол, и она, и Куница в этом аспекте не хуже других участников турнира. Skating Skills в короткой у них действительно ниже практически всех соперников, но значительный отрыв в этом компоненте только у Мишиной и Галлямова: разница с остальными составила несколько десятых.

Кажется, Алена все еще примеряет к себе привычные ориентиры из женского катания, где ее скольжение ценилось не меньше тройного акселя. И если мысленно она выходит не против чемпионов мира, а один на один с Хабибуллиной или Мишиной, ее недовольство становится чуть понятнее.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

Разброс в баллах за поддержку, который так возмутил Алену, признак не целенаправленной борьбы с ее парой, а общей деградации судейства, которая происходит не первый год. Реформа по сокращению компонентов не помогла ее побороть, а увеличение шкалы GOE только усилило.

Например, точно такая же неопределенность в надбавках – от -3 до +3 – произошла с секвенцией Петросян в произвольной на Гран-при в Уфе: там, правда, вопросы скорее к тому, кто поставил положительные GOE. В произвольной Артемьевой и Брюханова, с которыми в Омске соперничали Косторная и Куница, поразительное разнообразие мнений по поводу выброса: есть и 0, и +3 и даже +5.

А вот свежий пример из международного парного катания: итальянский дуэт Кальдара / Мальо получил от 4,75 до 6,75 за презентацию короткой на Skate America. Протокол Смарт и Дика в произвольном танце тоже забавный: разрыв между крайними оценками судей составил больше 13 баллов.

Манифест Косторной – укор не только судьям, но и соперникам: Алена намекает на то, что спортсмены замалчивают несправедливые оценки

Запретить Косторной отчитывать судей могут разве что кодекс этики и собственный инстинкт самосохранения – правда, оба практически не работают. Проблема в том, что обращаясь к арбитрам, Алена задевает не только их, но и соперников.

«Мир жесток, к сожалению. Каждый пытается найти личную выгоду, выгоду для себя, в первую очередь. Все думают о себе. Это правильно, так и нужно делать, но, к сожалению, есть спортивный принцип, которому это противоречит».

Возможно, Косторная хотела, чтобы за нее заступился кто-то помимо собственного мужа. Такие прецеденты в фигурном катании хоть и редко, но бывают – выступил же Ветлугин с манифестом в поддержку отмененной короткой Гуменника под Rammstein.

Вот только вряд ли стоит ожидать, что условный Галлямов возмутится слишком высокими баллами за свою короткую с сорванным прыжком или результатом выше мирового рекорда в произвольной. Ведь не протестовала же и сама Алена на этапе Кубка России в Казани 3 года назад, когда ее с двумя ошибками поставили выше Трусовой и Хромых?

Лицо Евгения Плющенко в кисс-энд-крае было достаточно красноречивым.

Символично, что одним из поставивших тогда Косторную на первое место в своем протоколе арбитров был Сергей Чемоданов – тот самый, который в омской произвольной дал Алене и Георгию единственные 6,50 в произвольной.

Безусловно, будь Косторная одной топ-парницей сборной, судьи закрывали бы глаза на многие ошибки, а все, что получалось – плюсовали так, будто перед ними новая Савченко. Но при нынешней конкуренции это невозможно: тогда под угрозой уже окажется мотивация Хабибуллиной / Княжука, Артемьевой / Брюханова, Кадыровой / Колесова и других близких к топу дуэтов.

Противоположный процесс, например, происходит в танцах: ради иллюзии конкуренции с мировым топом судьи оценивают наши новые пары так, будто они катаются вместе несколько лет, а их программы месяцами оттачивались где-нибудь в Монреале.196,68 Хаврониной и Нарижного в Уфе позволили бы им бороться с Лажуа / Лага за серебро на Skate America; в прошлом сезоне баллы не жалели для Тютюниной / Багина и все того же Нарижного, но с Аннабель Морозов – правда, обе пары все равно прекратили существование.

Возможно, страх скоропалительного распада – еще одна причина, по которой российские судьи не хотят раздавать Косторной и Кунице слишком большие авансы. Алену словно проверяют на серьезность намерений – а точно любовь к парному катанию вдруг не сменится на танцы или вообще внезапное желание с головой уйти в работу хореографом в «Ангелах Плющенко»?

Все тот же Фернандес, отчитывая судей на пресс-конференции своего финального Евро, говорил с ними с позиции силы. За его спиной были годы международных стартов, десятки титулов, толпа фанатов, один из самых авторитетных в мире тренеров, а впереди – единственная оставшаяся в карьере произвольная, терять перед которой было уже нечего.

Алена находится в парном катании на совершенно иных условиях. Легкий шантаж с намеками на смену гражданства мог бы сработать, но федерация слишком хорошо знает Косторную: месяцы карантина без турниров, скорее всего, убьют ее мотивацию. Да и готовы ли они с Георгием к полному самофинансированию – ну или готов ли к этому дедушка Алены?

У прокатов Косторной и Куницы было немало плюсов: в короткой они отлично поработали над синхронностью, в произвольной пошли на смелый прыжковый контент, а выбросы и поддержки у Алены для новичка получаются отлично. Более того – суммарная базовая стоимость их программ даже выше, чем у победителей Skate America.

Сам по себе эксперимент по превращению топовой одиночницы в парницу внутри сборной с такой конкуренцией – авантюра, на которую могла решиться только Алена. Главное, чтобы запал «творить историю» не закончился в ближайшей микст-зоне.

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Даничев, Александр Вильф; 1tv.ru; instagram.com/aliona_officialnew

84 комментария

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Vendetta4111323
Косторная покритиковала судейство.
Болелы и бомонд покритиковали критику судейства от Косторной.
Гоша раскритиковал критику критики судейства от Косторной.
Болелы раскритиковали критику критики критики судейства от Косторной.
Спортс написал статью, ищущую причины всех критик
Я ничего не упустила?😂
+103
-1
+102
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Syndycate
Самое позорное судейство было на предолимпийском ЧР, когда Щербакову тянули всем судейским корпусом на 3 место, ставя ей компоненты с падением 9.50-10.00
+90
-47
+43
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Mion
Судейство в танцах - самое опасное с точки зрения прогресса. У одиночников и пар есть прыжки, выбросы и другие понятные для счета элементы. Можно прикинуть хотя бы техническую оценку.

А в танцах - всем фигачат 4 уровни дорожки на одной ноге и твизлов, как будто это какая-то фигня. А так как зрителю сложно рассмотреть, как там конек работает, то меньше шума… а в итоге сидит Худабердиева после проката и говорит, что пока не знает, как оценивать прокат, потому что оценки хорошие, но как бы это было на международке - непонятно. То есть наши танцоры даже прикинуть сейчас не могут, куда они встанут: за Девисами, за Лопаревыми, перед Ташлерами? Потому что судя по оценкам они все катаются на уровне чемпионов мира Чоков
+41
-2
+39
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Ирина С
Сезон начался, а впечатление складывается, что поговорить, кроме как о Косторной и Кунице, не о ком и не о чем. Просто золотая жила для всех, кто решил напомнить о себе! Однако всё хорошо в меру и в нужное время. Эта тема уже изжила себя и потеряла актульность. Думаю, пора оставить Алёну и Георгия в покое - пусть спокойно работают.
+36
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Ирина С
Ответ БезызбежноНаКрасный
пусть спокойно работают ___________ ну им вот это вовсе не интересно, как оказалось
Это вы про Алёну с Георгием? Не могу согласиться. Этой паре меньше года, к тому же Алёна начинала с нуля. Разве мало они сделали за это время? Разве ничему не научились и ничего не добились? Отнюдь. По факту оказывается, что они очень даже работали, и работали много и плодотворно.
+32
-3
+29
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Lapo Elkann
Судейство такое , каким было в то время , когда сама Косторная выигрывала за счет щедрости судей ( раз была стабильной , т. е. лидером ). Тогда винили " деда " , но " дед " и теперь в деле , надо ему сказать спасибо за то , что пару , которая тренируется всего 6 месяцев, допустили на старты . Показали соответствующий уровень и получили довольно приличные баллы.
+35
-9
+26
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Denis Travin
192+ - гроссмейстерские баллы, с которыми выигрывают ЧМ и ОИ. Получить такие на первом официальном старте паре-новоделу - нонсенс. Реальная оценка - 175+.

Косторная судит себя по меркам женской одиночки. Её личное мастерство одиночницы в скольжении, дугах и рёбрах не имеет никакого отношения к парному катанию. Исполнение парного элемента оценивается по худшему результату одного из пары, а не по лучшему.
+38
-14
+24
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Pennywise
Ответ Syndycate
Самое позорное судейство было на предолимпийском ЧР, когда Щербакову тянули всем судейским корпусом на 3 место, ставя ей компоненты с падением 9.50-10.00
Посмотрите на компоненты Валиевой на ОИ после разваленной ПП с двумя падениями, борец за правду. И Щербаковой не поставили ни одной десятки.
+44
-22
+22
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romeo5555
Судейство вообще сомнительное. Впечатление что на внутренних стартах обкатывают неопытных арбитров, тех специалистов.
Это при том, что они постоянно участвуют в сборах, конференциях по судейству. А судить имена, а не спортсменов, это такое себе судейство.
+18
0
+18
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Tatyana Linskaya
Ответ Vendetta4111323
Косторная покритиковала судейство. Болелы и бомонд покритиковали критику судейства от Косторной. Гоша раскритиковал критику критики судейства от Косторной. Болелы раскритиковали критику критики критики судейства от Косторной. Спортс написал статью, ищущую причины всех критик Я ничего не упустила?😂
Хорошо, когда не злобствуют в коментах, а подкалывают доброжелательно.
+18
0
+18
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Оле-Лукойе
Ответ Syndycate
Самое позорное судейство было на предолимпийском ЧР, когда Щербакову тянули всем судейским корпусом на 3 место, ставя ей компоненты с падением 9.50-10.00
Как приплести Аню - засчитано.
+32
-15
+17
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Revery
Ответ romeo5555
Судейство вообще сомнительное. Впечатление что на внутренних стартах обкатывают неопытных арбитров, тех специалистов. Это при том, что они постоянно участвуют в сборах, конференциях по судейству. А судить имена, а не спортсменов, это такое себе судейство.
Так у нас даже опытные арбитры международную аттестацию сдать не могут, какие вообще вопросы могут быть по поводу их навыков?)
+18
-1
+17
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Только слепой мог не заметить косяки наших судей. оценки ставятся не за талант, а за штаб и дружбу с Лакерником..
+25
-11
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Мария Тихонова
Полина, при всём уважении, но "собрать себя на соревнования после пощечины в протоколах было сложно" - сказано не было.

И она сказала, и Гоша потом повторил, что на два проката в полную силу за один день их пока не хватает. Да, сказала ещё, что не настроилась на прокат эмоционально, но всё-таки это не обвинение судей в плохом прокате произвольной, как прозвучало тут в статье. Алёна и так наговорила, нет необходимости в пересказе ещё додумывать и усугублять.
+17
-3
+14
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tanya_1111
Ответ Lapo Elkann
Судейство такое , каким было в то время , когда сама Косторная выигрывала за счет щедрости судей ( раз была стабильной , т. е. лидером ). Тогда винили " деда " , но " дед " и теперь в деле , надо ему сказать спасибо за то , что пару , которая тренируется всего 6 месяцев, допустили на старты . Показали соответствующий уровень и получили довольно приличные баллы.
Ну было бы странно если бы они ее не допустили, интерес к их паре огромный, в федерации тоже не дураки сидят. Алёна конечно чудит мягко скажем, но не она так другой, потому что к судейству в целом вопросов очень много.
+14
-1
+13
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Ирина С
Ответ БезызбежноНаКрасный
На фоне пар сборной (ну, того, что называется "сборной") - они ещё ВООБЩЕ никто. Но шума от них - слишком много. Но, возможно - это умышленно и было? Чтобы отпустили без сожаления. В мире, в парном фк, сейчас дорожка наверх - короче, чем в РФ.
Я не склонна говорить о спортсменах, что они вообще никто. Как бы там ни было, они работают, работают много, трудно и больно. Про парников-"старичков" согласна, в этом плане молодой паре надо ещё пахать и пахать. А "отпустили без сожаления" - это в другую страну? Честно, не знаю, что сказать: я как-то о таком варианте не думала, мне Алёну хочется видеть здесь. Хотя, если в ближайшее время ничего не изменится, думаю, многие спортсмены будут искать возможности перехода. И осуждать их сложно: у нас у всех одна жизнь, и мы все хотим прожить её наилучшим для себя образом.
+13
-1
+12
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Revery
Ответ Vendetta4111323
Косторная покритиковала судейство. Болелы и бомонд покритиковали критику судейства от Косторной. Гоша раскритиковал критику критики судейства от Косторной. Болелы раскритиковали критику критики критики судейства от Косторной. Спортс написал статью, ищущую причины всех критик Я ничего не упустила?😂
Тема сегодняшней лекции "Как сделать много шума из ничего".
Вот так пара новоделов стала звездой этапа, напрочь затмив лидеров даже в других видах и ничего выдающегося на льду при этом не показав))
+13
-1
+12
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Kareglazaya
Большой разброс в судейских оценках - не редкость. Например, на последней Олимпиаде у итальянской пары такое было.
И тут не только в квалификации и компетентности судей дело. Есть еще и человеческий фактор: в судейской бригаде несколько человек, и прокат они смотрят с разных ракурсов. С одного элемент может казаться выполненным хорошо, а с другого видны ошибки.
+12
-1
+11
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Defender64
Оценки очень щедрые для новичков. На каком основании их воспринимают как звезд, а не новичков неизвестных? Посмотрите на картинки из времени, когда Косторная была одиночницей. Этой фигуристки больше не существует. К парнице она какое отношение имеет? Разве что флип-тулуп с лутцем остались.
Проблемы в судействе есть. Но разве это только на одну пару распространяется? Конечно, нет. Но Косторная отожгла тем, что наехала после хороших оценок, а не плохих. Ей бы на международных поставили меньше, может разбросов бы не было странных, но кто-то считает, что она была бы довольна в таком случае?
Почему Алёна ещё до выставления оценок за ПП сидела аж чёрная, как штормовая туча, в Кике?

Просто надо понимать, что если ты сменила вид, ты должна заплатить большим временем, когда ты будешь низко и не сможешь бороться с лидерами. Не готова? Тогда надо было либо оставаться в одиночке, либо заканчивать. Потому что даже после нескольких лет гипотетически совместных выступлений никаких гарантий результата не будет. Звёзд настоящих в парном достаточно и без КуКу. И все развиваются, все стремятся к вершинам. Чтобы 3Ф-3Т-2А плюс 3Л ставил их выше МГ и БК, всё остальное должно быть ничуть не хуже, чем у МГ и БК.
+21
-10
+11
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Лиля Симонова
Ответ Оле-Лукойе
Как приплести Аню - засчитано.
Аня умеет делом доказать свое превосходство - молча, без истерик стать Олимпийской.
+24
-14
+10
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Pennywise
Ответ Kareglazaya
Большой разброс в судейских оценках - не редкость. Например, на последней Олимпиаде у итальянской пары такое было. И тут не только в квалификации и компетентности судей дело. Есть еще и человеческий фактор: в судейской бригаде несколько человек, и прокат они смотрят с разных ракурсов. С одного элемент может казаться выполненным хорошо, а с другого видны ошибки.
На ОИ Трусовой в ПП на каскаде 2А+3Т (где она в тройку выехала) поставили от -4 до +1
+12
-3
+9
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Док Аксель
Про "странное" судейство в ФК уже говорят и пишут не один год. Только ничего не меняется, ибо ФФКР слушает, а выводов не делает.
+8
0
+8
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Pennywise
Ответ Зиля Бадриева
Врать не надо, ей никогда на мс не завышали оценки. И вы сейчас первая вдруг придумали про завышенные компоненты на ои. А вообще вы знаете, что Камила реклрдсменка по кп, пп и общей сумме баллов? В них вошли огромная тех база за несколько ултраси, которые она стабильно исполняла несколько сезонов, не только компоненты.
Что за бред я прочитал? Я говорю про конкретное выступление, где у спортсмена было два падения и ошибки на других прыжках, но она получила девятки в компонентах.
+11
-3
+8
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Kovka Gnutik
Вопрос уже закрыт.
Главным событием это было только для Алёны.
Она как могла выступила, как могла со всеми поругалась и как могла извинилась.
+8
0
+8
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Лариса Шулятьева
какая там синхронность??? да между ними два паровоза пустить можно. там такая дистанция между партнерами, что о синхронности и речи нет. имхо, как раз скейтинг скиллс не так плохи, в районе 7-7,25, остальные два компонента больше 6,75 и не тянут
+11
-4
+7
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