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Возвращение года в фигурном катании: соперник Плющенко в деле после 10 лет паузы! Прыгает лучше, чем в юности

Нобунари Ода
Миэ Хамада
сборная Японии сборная Японии
мужское катание мужское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Два года назад Алексей Мишин назвал Елизавету Туктамышеву Статуей Свободы для фигуристок старше 20. Теперь символ долголетия появился и у мужчин – в спорт вернулся Нобунари Ода, заставший на льду Плющенко, Жубера и Ламбьеля.

Японцу в марте исполнится 37, и о желании снова соревноваться он объявил год назад. Многие фигуристы покидают спорт из-за травм, а Ода, наоборот, вернулся ради здоровья: признал, что перенесенные коронавирус и операция на колене отняли много сил и мышечной массы. Соревнования – мотивация возобновить нагрузки.

В январе 2023-го Нобунари выступил на японском Winters Sports Festival, но не очень удачно: набрал 201 балл и упал трижды за два проката. Казалось, после провала Ода оставит мысль о возвращении – тем более в такую конкурентную среду, как японское мужское катание.

Вряд ли вы ожидаете увидеть на соревновательном льду Сергея Воронова, Мики Андо или Каролину Костнер – а ведь они ровесники Нобунари.

Соперники Оды почти на 20 лет моложе – для борьбы с ними он исполнил контент сложнее, чем на Олимпиаде-2010

Цель Нобунари – отобраться на чемпионат Японии, поэтому сезон он начал с локального турнира. Новая попытка камбэка на Kinki Regional вышла куда солиднее январских прокатов – серебро и 230,90 по сумме. Естественно, это не уровень десятки ЧМ, но с такими баллами Ода мог бы стать 4-м на недавних Мемориале Непелы и Nebelhorn Trophy.

Среди соперников Нобунари не оказалось топов, но у них было важное преимущество – молодость. Победитель соревнований младше Оды на 16 лет, бронзовый призер – на 17: оба куда ближе по возрасту к старшему сыну Нобунари, чем к нему самому.

Последний крупный международный турнир в карьере японца – финал Гран-при в сезоне-2013/14, где он оказался третьим. Все его соперники на тех соревнованиях – Ханю, Чан, Ковтун, Янь, Мачида – уже завершили карьеру, причем и в той компании Ода был самым старшим.

Нобунари пять раз ездил на ЧМ, но ближе всего к подиуму подобрался в 2006-м, став четвертым. Напомним контекст, чтобы понять, из какого поколения Ода:

● 20 квадов – столько в совокупности попробовали исполнить все одиночники в обеих программах на том турнире. Для сравнения – топ-8 мужчин на ЧМ-2023 сделали на 2 четверных больше в одной только произвольной;

● победитель тех соревнований Стефан Ламбьель теперь празднует золото ЧМ уже как тренер – вместе с Шомой Уно, с которым Ода сможет встретиться на национальном чемпионате;

● тот ЧМ – последний, на котором фигуристы катали квалификационный раунд. Правда, в следующем сезоне он снова вернется – видимо, чтобы Оде было чуть привычнее;

● ни Софья Акатьева, ни Аделия Петросян тогда еще не родились. До появления на свет Камилы Валиевой оставался месяц.

Главный вау-фактор возвращения Нобунари – его контент.

Чтобы бороться с новым поколением, Ода восстановил четверной тулуп и тройной аксель, причем последний исполняет в произвольной дважды, в том числе во второй половине. При этом всего в карьере Нобунари по данным Skating Scores было меньше двадцати чистых квадов.

Да, набором Оды не удивишь Илью Малинина, который годится Нобунари в сыновья, но он круче того, который показывал сам японец на Олимпиаде в Ванкувере, когда ему было 22.

Тогда Ода ни разу не зашел на квад (впрочем, мы помним, что эта схема привела к победе Эвана Лайсачека), а самым сложным его элементом за две программы стал каскад из тройных акселя и тулупа. Все тот же Малинин в межсезонье исполнил на тренировке каскад из четверного акселя с четырьмя трикселями – пожалуй, лучшая иллюстрация 13 лет прогресса в мужском катании.

Иронично, что с текущим набором Нобунари выиграл технику в произвольной на Kinki Regionals у всей молодежи и мог взять золото по сумме, не сорви вращения в обеих программах. Никаких надбавок за возраст и былые заслуги Оде не сделали: в компонентах стоят скромные семерки – и это укладывается в типичную сдержанность японских внутренних турниров.

Нобунари – не единственный фигурист своего поколения с таким необычным карьерным курсом. В 2018-м после четырехлетней паузы в спорт вернулся Дайсуке Такахаси – правда, он не стал надолго задерживаться в одиночном катании и перешел в танцы, где едва не отобрался на Олимпиаду.

Уравнять эти истории трудно: перерыв в карьере у Такахаси был меньше, а понять, что проще – восстановить ультра-си или выучить принципиально новые элементы в дисциплине без прыжков – невозможно. Кроме того, Ода возвращается в том возрасте, когда Дайсуке ушел из спорта во второй раз – кажется, теперь уже окончательно.

Что делал Ода после спорта? Катал программы Асады и Ханю, снимался в аниме и судился с главным японским тренером

Хотя Нобунари не появлялся на соревнованиях практически 10 лет, фигурное катание он не покидал: работал тренером, участвовал в шоу и даже озвучил своего персонажа в популярном аниме Yuri on ice.

Ода придумал интересный способ поддерживать форму – делать номера-трибьюты известным фигуристам. Катая олимпийские произвольные Асады или Ханю, Нобунари, с одной стороны, выражал им восхищение, а с другой – вносил необходимое разнообразие в собственные тренировки.

Уже профессионалом он трижды участвовал в Japan Open, причем ни разу не проигрывал другим ветеранам, а в 2018-м даже умудрился обогнать Фернандеса и Чена. Более того – ни разу не позволил себе выйти на лед без четверного, хотя вряд ли кто-то ждал от давно закончившего фигуриста внушительный контент на развлекательном турнире.

С тренерской карьерой все было не так гладко: 4 года назад Ода заявил, что ему пришлось подать иск на 11 миллионов йен (около 6,5 миллионов рублей по курсу тех времен) против одной из главных фигур японского фигурного катания – Миэ Хамадэ. Чтобы понять важность этого дела, представьте, что Плющенко встретился в суде с Тутберидзе.

«Я тренер, а не соседская тетушка». В Японии есть своя Тутберидзе, но ее строгие методы даже довели до суда

Причиной иска стал харассмент (это термин самого Оды) со стороны Хамадэ. По словам фигуриста, Миэ жестко с ним обращалась, распускала сплетни, грубо критиковала его методы работы, в результате чего Нобунари пришлось сначала обратиться к врачам, а затем уволиться.

Ода пытался решить вопрос миром, но внутреннее расследование администрации катка не дало результатов. Хамадэ на иск отреагировала хладнокровно – предъявила встречные требования о компенсации репутационного ущерба.

Суд завершился только в марте 2023-го: Ода не смог доказать харассмент со стороны Миэ и теперь должен выплатить ей 2,2 миллиона йен за распространение порочащих сведений о ней в своем блоге и на пресс-конференции, собранной при подаче иска. Об обжаловании решения не сообщалось – видимо, Нобунари сосредоточился на подготовке к сезону.

Полноценный камбэк – отличный способ отвлечься от мрачной истории с Хамадой и попробовать на самом себе новые приемы для тренерской карьеры.

Но история Оды важна не только для него самого и отдельных фанатов: Нобунари – пример того, что любовь к фигурному катанию не заканчивается после первых неудач; правильная техника не мешает прыгать квады даже в 36, а мотивацию можно иногда находить в совершенно неожиданных вещах.

И это заставляет болеет за Оду еще сильнее.

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Фото: Global Look Press; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Koki Nagahama

12 комментариев

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Дружба11
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Зачем обижать 28 летних и 36 летних,называя их возраст -абсурдно старостью, мировое фигурное катание -мудреет и правильно делает.
+11
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ribikorto
Ода и после завершения карьеры продолжал тренироваться. В 2018 году на Japan Open набрал 92 балла за технику и чисто прыгнул четверной тулуп. В 2010 году с таким прокатом он мог выиграть Олимпиаду. https://www.jsfresults.com/InterNational/2018-2019/japanopen/data0105.pdf
+5
0
+5
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Ostinato
Ответ Дружба11
Вообще судьба одноразовых стаканчиков-не интересна,интересны спортсмены с преодолениями, с судьбой, с перепадами в карьере.
Вообще, Вы забываете об одной принципиальной вещи, что за едким выражением "одноразовые стаканчики" стоят реальные люди. И вот их судьба интересна им самим в первую очередь, живут они не для Вашего личного интереса, а для себя.
+7
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+5
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Дружба11
Ответ Блинчик
Цирк с конями. И это возвращение - очередное доказательство, что всё ФК - это цирк.
почему???если Саша вернется -это будет цирк с конями Блинчик???
+4
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+4
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Дружба11
Вообще судьба одноразовых стаканчиков-не интересна,интересны спортсмены с преодолениями, с судьбой, с перепадами в карьере.
+6
-3
+3
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Железная Леди
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Плющ-то причем? Он вроде не учился у Этери ? или теперь это " безызбежно".
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Lennuci
ЕП перевернулся пару раз в кровати Романовых и в раздумьях почесал репу: "А не пойтить ли и мне"?
+1
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Блинчик
Ответ Дружба11
почему???если Саша вернется -это будет цирк с конями Блинчик???
Это будет несусветная глупость.
0
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0
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Дружба11
Ответ Ostinato
Вообще, Вы забываете об одной принципиальной вещи, что за едким выражением "одноразовые стаканчики" стоят реальные люди. И вот их судьба интересна им самим в первую очередь, живут они не для Вашего личного интереса, а для себя.
Это Вы все эти годы забывали какой ценой выкидывались спортсмены,которые НЕ СТИМУЛИРОВАЛИ спортивную выносливость,да-да катались в чистую и в честную, не прибегали к обслуживанию известным доктором. За ними будущее, а не за нашпиговывающими искусственно спортивную выносливость для сорев.
да, ксенон пока не определяется,ПОКА, пока не определяется многое другое и РУСАДА в калитку одного штаба работает прикрыв глаза и закрыв рот-но это временно.Придет время разумного подходе к квадам в проге,к разумному сбалансированному отношению к здоровью профспортсмена.
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