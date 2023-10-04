Возвращение года в фигурном катании: соперник Плющенко в деле после 10 лет паузы! Прыгает лучше, чем в юности

Два года назад Алексей Мишин назвал Елизавету Туктамышеву Статуей Свободы для фигуристок старше 20. Теперь символ долголетия появился и у мужчин – в спорт вернулся Нобунари Ода, заставший на льду Плющенко, Жубера и Ламбьеля.

Японцу в марте исполнится 37, и о желании снова соревноваться он объявил год назад. Многие фигуристы покидают спорт из-за травм, а Ода, наоборот, вернулся ради здоровья: признал, что перенесенные коронавирус и операция на колене отняли много сил и мышечной массы. Соревнования – мотивация возобновить нагрузки.

В январе 2023-го Нобунари выступил на японском Winters Sports Festival, но не очень удачно: набрал 201 балл и упал трижды за два проката. Казалось, после провала Ода оставит мысль о возвращении – тем более в такую конкурентную среду, как японское мужское катание.

Вряд ли вы ожидаете увидеть на соревновательном льду Сергея Воронова, Мики Андо или Каролину Костнер – а ведь они ровесники Нобунари.

Соперники Оды почти на 20 лет моложе – для борьбы с ними он исполнил контент сложнее, чем на Олимпиаде-2010

Цель Нобунари – отобраться на чемпионат Японии, поэтому сезон он начал с локального турнира. Новая попытка камбэка на Kinki Regional вышла куда солиднее январских прокатов – серебро и 230,90 по сумме. Естественно, это не уровень десятки ЧМ, но с такими баллами Ода мог бы стать 4-м на недавних Мемориале Непелы и Nebelhorn Trophy.

Среди соперников Нобунари не оказалось топов, но у них было важное преимущество – молодость. Победитель соревнований младше Оды на 16 лет, бронзовый призер – на 17: оба куда ближе по возрасту к старшему сыну Нобунари, чем к нему самому.

Последний крупный международный турнир в карьере японца – финал Гран-при в сезоне-2013/14, где он оказался третьим. Все его соперники на тех соревнованиях – Ханю, Чан, Ковтун, Янь, Мачида – уже завершили карьеру, причем и в той компании Ода был самым старшим.

Нобунари пять раз ездил на ЧМ, но ближе всего к подиуму подобрался в 2006-м, став четвертым. Напомним контекст, чтобы понять, из какого поколения Ода:

● 20 квадов – столько в совокупности попробовали исполнить все одиночники в обеих программах на том турнире. Для сравнения – топ-8 мужчин на ЧМ-2023 сделали на 2 четверных больше в одной только произвольной;

● победитель тех соревнований Стефан Ламбьель теперь празднует золото ЧМ уже как тренер – вместе с Шомой Уно, с которым Ода сможет встретиться на национальном чемпионате;

● тот ЧМ – последний, на котором фигуристы катали квалификационный раунд. Правда, в следующем сезоне он снова вернется – видимо, чтобы Оде было чуть привычнее;

● ни Софья Акатьева, ни Аделия Петросян тогда еще не родились. До появления на свет Камилы Валиевой оставался месяц.

Главный вау-фактор возвращения Нобунари – его контент.

Чтобы бороться с новым поколением, Ода восстановил четверной тулуп и тройной аксель, причем последний исполняет в произвольной дважды, в том числе во второй половине. При этом всего в карьере Нобунари по данным Skating Scores было меньше двадцати чистых квадов.

Да, набором Оды не удивишь Илью Малинина, который годится Нобунари в сыновья, но он круче того, который показывал сам японец на Олимпиаде в Ванкувере, когда ему было 22.

Тогда Ода ни разу не зашел на квад (впрочем, мы помним, что эта схема привела к победе Эвана Лайсачека), а самым сложным его элементом за две программы стал каскад из тройных акселя и тулупа. Все тот же Малинин в межсезонье исполнил на тренировке каскад из четверного акселя с четырьмя трикселями – пожалуй, лучшая иллюстрация 13 лет прогресса в мужском катании.

Иронично, что с текущим набором Нобунари выиграл технику в произвольной на Kinki Regionals у всей молодежи и мог взять золото по сумме, не сорви вращения в обеих программах . Никаких надбавок за возраст и былые заслуги Оде не сделали: в компонентах стоят скромные семерки – и это укладывается в типичную сдержанность японских внутренних турниров.

Нобунари – не единственный фигурист своего поколения с таким необычным карьерным курсом. В 2018-м после четырехлетней паузы в спорт вернулся Дайсуке Такахаси – правда, он не стал надолго задерживаться в одиночном катании и перешел в танцы, где едва не отобрался на Олимпиаду.

Уравнять эти истории трудно: перерыв в карьере у Такахаси был меньше, а понять, что проще – восстановить ультра-си или выучить принципиально новые элементы в дисциплине без прыжков – невозможно. Кроме того, Ода возвращается в том возрасте, когда Дайсуке ушел из спорта во второй раз – кажется, теперь уже окончательно.

Что делал Ода после спорта? Катал программы Асады и Ханю, снимался в аниме и судился с главным японским тренером

Хотя Нобунари не появлялся на соревнованиях практически 10 лет, фигурное катание он не покидал: работал тренером, участвовал в шоу и даже озвучил своего персонажа в популярном аниме Yuri on ice.

Ода придумал интересный способ поддерживать форму – делать номера-трибьюты известным фигуристам. Катая олимпийские произвольные Асады или Ханю, Нобунари, с одной стороны, выражал им восхищение, а с другой – вносил необходимое разнообразие в собственные тренировки.

Уже профессионалом он трижды участвовал в Japan Open, причем ни разу не проигрывал другим ветеранам, а в 2018-м даже умудрился обогнать Фернандеса и Чена . Более того – ни разу не позволил себе выйти на лед без четверного, хотя вряд ли кто-то ждал от давно закончившего фигуриста внушительный контент на развлекательном турнире.

С тренерской карьерой все было не так гладко: 4 года назад Ода заявил, что ему пришлось подать иск на 11 миллионов йен (около 6,5 миллионов рублей по курсу тех времен) против одной из главных фигур японского фигурного катания – Миэ Хамадэ. Чтобы понять важность этого дела, представьте, что Плющенко встретился в суде с Тутберидзе.

Причиной иска стал харассмент (это термин самого Оды) со стороны Хамадэ. По словам фигуриста, Миэ жестко с ним обращалась, распускала сплетни, грубо критиковала его методы работы, в результате чего Нобунари пришлось сначала обратиться к врачам, а затем уволиться.

Ода пытался решить вопрос миром, но внутреннее расследование администрации катка не дало результатов. Хамадэ на иск отреагировала хладнокровно – предъявила встречные требования о компенсации репутационного ущерба.

Суд завершился только в марте 2023-го: Ода не смог доказать харассмент со стороны Миэ и теперь должен выплатить ей 2,2 миллиона йен за распространение порочащих сведений о ней в своем блоге и на пресс-конференции, собранной при подаче иска. Об обжаловании решения не сообщалось – видимо, Нобунари сосредоточился на подготовке к сезону.

Полноценный камбэк – отличный способ отвлечься от мрачной истории с Хамадой и попробовать на самом себе новые приемы для тренерской карьеры.

Но история Оды важна не только для него самого и отдельных фанатов: Нобунари – пример того, что любовь к фигурному катанию не заканчивается после первых неудач; правильная техника не мешает прыгать квады даже в 36, а мотивацию можно иногда находить в совершенно неожиданных вещах.

И это заставляет болеет за Оду еще сильнее.

Фото: Global Look Press; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Koki Nagahama