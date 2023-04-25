37 комментариев

В России называют Илью Малинина своим, когда он выигрывает медали и делает четверной аксель. В США вспоминают про его корни, когда он шутит, что для повышения компонентов ему придется сменить ориентацию.

Скандал начался с прямого эфира в соцсети Малинина: в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» Илья ответил, что он больше не может им оставаться, поскольку иначе не получит высокие компоненты.

Этой фразы и так хватило бы для громкой истории, но в той же трансляции Малинин умудрился задеть еще и фанатов Ханю. Слова Ильи: «Юдзуру был раздражен, поздравляя Илью с первым в мире четверным акселем».

Малинин и Браун – главные антагонисты сборной США: пока Илья охотится на рекорды Ханю и Чена, Джейсон держится в топе без четверных

Малинин быстро понял, что шутка зашла далеко: в соцсетях попросил прощения «у всех, кого это затронуло» и назвал свое поведение подростковым. А в ответ получил комментарии, что он уже не ребенок, а извинение не очень убедительное.

Отмена Малинина стремительно запустилась: вмешалась даже давняя соперница Ирины Родниной Тай Бабилония, которая в твиттере попросила американскую федерацию обратить на Илью внимание. Позже она удалила пост, но лайкнула сообщение пользователя, который разнес фигуриста за неискренность извинений.

Хотя Илья в спонтанном стенд-апе обошелся без фамилий, многие посчитали, что бог четверных поиздевался над Брауном: Джейсон – открытый гей, который всегда получал высочайшие компоненты. Кроме того, претензии к коллеге по сборной у Ильи могли возникнуть еще год назад, когда Джейсон поехал на Олимпиаду, в то время как вице-чемпион США Малинин остался дома.

Даже если Илья не имел в виду конкретно Брауна, иронизировать про компоненты за ориентацию при наличии Джейсона в сборной – все равно что Акатьевой шутить про триметазидин при открытом допинг-деле Валиевой . Ситуацию усугубило то, что Браун – единственный американец, оставшийся в кисс-энд-крае, чтобы поддержать Малинина после короткой на командном ЧМ – остальные не стали дожидаться результатов.

Пытаясь исправить положение, Илья опубликовал видео параллельного вращения с Джейсоном, но вышло только хуже. Запись, судя по баннерам и сидениям в зале, сделана несколько недель назад во время японских шоу – похоже, Малинин выложил ее лишь с целью показать, что конфликта с Брауном нет.

Этот пост вызвал новую волну возмущения: теперь пользователи обвинили Илью в паразитировании на имени Джейсона и намерении спрятаться за него от обвинений. В комментариях – коктейль из «привилегированный белый мужчина, как ты вообще можешь жаловаться», «если честно, ты катаешься не на 8 в компонентах, а на 4» и, конечно, «отвали от Юдзуру», написанное теми, кого больше задело упоминание Ханю.

Удивительно, но в похожей ситуации два года назад оказался Нэтан Чен – едва ли не самый дипломатичный и аккуратный в высказываниях фигурист. На конфликт его не удавалось вывести ни бесконечными вопросами про Юдзуру, ни провокациями о допинг-деле Валиевой и несостоявшейся медальной церемонии командного турнира.

Тем не менее, перед Олимпиадой-2022 в Пекине Чен прокололся: назвал себя «натуралом в виде спорта, где доминируют ЛГБТ+ спортсмены», и сказал, что пытается обойти тренд на женственность в фигурном катании, используя хип-хоп и поп-композиции в своих программах. Впоследствии Нэтану пришлось извиниться и пообещать стать более достойным представителем этого спорта.

Ситуация Ильи сложнее: во-первых, его высказывание оказалось более грубым, во-вторых, позиции Малинина в сборной, очевидно, куда слабее, чем у Чена. Нэтан дал одиозное интервью уже чемпионом мира и основным претендентом на олимпийское золото, а для Ильи главной наградой остается ISU Skating Awards.

Поразительную техничность Малинину никак не удается конвертировать в высокие баллы: на командном ЧМ Браун без четверных в произвольной оказался даже результативнее, общая сумма Ильи и Джейсона различается всего на 0,5 (в пользу бога четверных), а количество принесенных сборной очков – на 1.

Но, пожалуй, главная причина, по которой на Илью обрушились критики – его непоколебимая уверенность в себе, многим напоминающая наглость . Заявления о том, что в Пекин должен быть ехать именно он, обещания скорого пятерного и фирменные шапочки «Бог квадов» многих раздражают – особенно в спорте, где универсальным ответом на любой вопрос является немногословное «работаем дальше».

Любая оплошность Малинина на этом фоне воспринимается как повод спустить его с высоты четверного акселя на землю, а заодно – под видом справедливого гнева из-за неуместной шутки – подколоть на тему деревянного катания, срывов на важных турнирах и невыразительных программ.

Четверной аксель и мечты о пятерном – попытка бороться с системой, которая впишет Малинина в историю, но вряд ли принесет медали

Браун действительно лидер сезона по второй оценке: он выступил на двух международных турнирах и получал около 143 баллов по сумме программ. Малинин по средним компонентам не вошел даже в топ-10: выше него Грассль, Ямамото и Садовски.

Впрочем, странно спорить с тем, что Браун обладает большей выразительностью и лучшим скольжением, чем Малинин, программы которого в значительной степени строятся вокруг прыжков. Вероятно, Джейсон не получал бы близкие к десяткам компоненты, не будь он американцем, но и Илья с паспортом условной Мексики вряд ли увидел бы в протоколе восьмерки.

Сила Брауна, впрочем, не столько во второй оценке, сколько в надбавках за качество элементов. Для сравнения: Малинин с рекордной базовой сложностью произвольной на ЧМ получил околонулевые GOE, Джейсон – за счет них увеличил техническую оценку с 71,37 до 90,03. Похожая история с Аймо, который надбавками за качество набрал 17,86 балла, и Ча, чья прибавка составила 20,25.

Ставку на чистоту прокатов в ущерб сложности ISU сделал задолго до того, как Малинин вышел на взрослый уровень. Ровно по такому же принципу Щербакова обыграла Трусову в Пекине, а Косторная – обходила их обеих в свой лучший сезон.

В логику Малинина не вписывается и Чен, по чьим лекалам строятся программы и имидж самого Ильи, а также множество других чемпионов – от Ягудина и Плющенко до Фернандеса и Уно. Если Ханю и пытались упрекнуть за излишне романтичные костюмы и якобы немужественные образы, то уж в спекуляции на личной жизни он точно не замечен.

Обида на судей у Ильи и его окружения достаточно очевидна. Ею пропитан кисс-энд-край на ЧМ-2023, она сквозит в ироничном посте Малинина «работаю над скольжением» и прямо декларируется его агентом Ари Закаряном:

«Что же касается результата, я поражен и «благодарен» судьям, которые оценили четверной аксель на 12,86 балла. Можно было бы сделать красивый тройной аксель и получить примерно столько же. Так что я говорю «спасибо» арбитрам, которые так изящно оценили его четверной аксель. Напомню, первый в истории чемпионатов мира».

Отчасти она резонна: четверной аксель стоит действительно несправедливо мало, а усложнение программ – явно не приоритет ISU. Другое дело, что Малинин не первый год играет по этим правилам, а срывы прокатов в духе произвольной Ильи на командном ЧМ не прощали даже Чену, когда они у него случились.

Малинин способен выбрать себе путь второго Плющенко: быть амбассадором квадов, лоббировать появление пятерных в системе оценивания и объявить программы-аттракционы с сумасшедшей сложностью новой эстетикой. Но на этой дороге он всегда будет уязвимым: делать что-то уникальное можно, только если полностью уверен в своей правоте.

Когда Плющенко бравировал отсутствием связок в своих программах и демонстративно переступал через первую ступень пьедестала, он был олимпийским чемпионом, чей подход оправдывал себя много лет. Ставка Малинина на четверной аксель пока не сыграла ни разу – хотя и позволила ему запомниться.

Другое дело, что градус ненависти в соцсетях Ильи ощутимо превысил уровень неуместности фразы, за которую его отменяют. Неудачная шутка дала повод свести счеты тем, кто давно считал Малинина высокомерным, самоуверенным и слишком прямолинейным.

Вызывающая легкость, с которой Илья исполнил прыжок, о котором одни даже не мечтали, а другие пытались сделать несколько лет – отдельный повод ждать любой его ошибки и гиперболизировать ее до неисправимого провала.

Вопрос в том – готов ли к такому давлению сам Малинин.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Naoki Morita/AFLO SPORT, Koji Aoki/AFLO SPORT, Yohei Osada/AFLO SPORT; Instagram/arizakarian