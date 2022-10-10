Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России

Однажды автор Sports.ru Иван Кузнецов спросил у Ягудина, почему тот постоянно критикует Коляду. Алексей на это ответил: «Ну он же парень – пожестче с ним надо».

В этом мире есть два человека, с которыми Ягудину особенно нравится быть пожестче – Миша и Джейсон Браун. Символично, что они во многом похожи: способны набрать под сотню за короткую без четверных, бьются об ультра-си с разной степенью успешности, сильнее оценкой за компоненты, а не за технику.

Может быть, это пробуждает у Алексея неприятные флэшбеки в начало нулевых, когда до перехода к Тарасовой его называли «летающей табуреткой». Хотя во многом именно работа над второй оценкой помогла ему выиграть Олимпиаду.

Брауну от Ягудина доставалось по разным поводам.

Его возможное попадание в финал Гран-при Алексей называл позором, технический набор – уровнем 1996 года, а прокаты комментировал фразой «Он сейчас будет ноги задирать – и, в принципе, все».

«Парню не 13-14 лет, там можно надеяться на будущее. А человек, извините, даже на последней Олимпиаде не выступал»

Джейсон приостановил карьеру, Россия исчезла с международных турниров – и все внимание Ягудина досталось Коляде:

– Вопрос про Михаила Коляду. Что делать?

– Заканчивать!

– Нет смысла продолжать?

– А мы же не знаем! Они же молчат. Сейчас прочитал его интервью – одно либо два слова в ответе. Они не говорят. Ну пожалуйста, если такая тайна – молчите. Парню не 13-14 лет, там можно надеяться на будущее. А человек, извините, даже на последней Олимпиаде не выступал. А где ты был с чемпионата России по начало этого сезона? Без каких-либо нападок, низкий поклон таланту этого человека. Но просто говорить о том, что он талантливый, что давайте дождемся – ну я устал ждать.

***

В чем Ягудин точно прав – так это в том, что Коляде нужно честно рассказать о травме, если она есть. Заподозрить проблемы можно было еще после первого этапа Гран-при: Миша испортил даже вращения и неловко придерживал ногу после проката в произвольной.

Откровенность в этом вопросе – в интересах самого Коляды. У Нэтана Чена в случае провального проката в первую очередь заподозрили бы травму – просто потому что он стабилен как никто. У Миши начнут искать проблемы в психологии, а они от всеобщего обсуждения имеют свойство только приумножаться.

Впрочем, даже если Коляда все же поделится своей медкартой, Алексей вряд ли с ней ознакомится – ведь он не знает о том, по какой причине Михаила не было в Пекине . По крайней мере, звучат реплики Ягудина так, как будто Коляда провалил отбор на Олимпиаду, а не снят с нее решением федерации за 2 недели до личного турнира из-за положительного теста на коронавирус.

Спрашивать о том, где Михаил был с чемпионата России по начало сезона – все равно, что упрекать самого Алексея в том, что он пропустил ЧМ-2005, на котором лучший представитель сборной занял 11-е место.

«Почему другие с меньшим багажом данных вгрызаются в лед и стараются, а Миша – нет?» – правильный вопрос, который Ягудин задает в неверном контексте .

Разумеется, неготовность приземлять неудачные прыжки не раз оставляла Коляду без медалей. Без такой способности в принципе сложно стать чемпионом – и Ханю, и Фернандес не гнушались борьбой за выезды, цепляясь за каждый балл.

Парадокс критики вокруг Михаила в том, что она зачастую основана на второстепенных вещах – на том, как он дает интервью, как часто улыбается, как реагирует на неудачи.

Хотя его проблема, разумеется, не в частоте упоминаний о жене и не в количестве произнесенных в микст-зоне слов, а в ошибочно выбранном 5 лет назад векторе развития в сторону сложности. Чем больше ошибок совершал Коляда, тем меньше уверенности в собственных силах у него оставалось – апогеем стала Олимпиада-2018.

Отправляя Мишу на пенсию, Ягудин ловко подменяет понятия: его раздражают первые места с сомнительным контентом (речь о 95 баллах и лидерстве в короткой программе без четверных прыжков на первом этапе Гран-при), но выгнать из спорта он хочет Коляду, а не арбитров, которые решили превратить национальные турниры в масштабную акцию поддержки топовых фигуристов.

Жаль, но по такой логике сборная лишится Акатьевой (четверо судей в нарушение правил поставили ей выше 8,75 за компоненты, несмотря на три ошибки в произвольной), Валиевой (9,75 на первом Гран-при с падением), Кондратюка (вторая оценка уровня Ханю за средний прокат в Сочи) и практически всех танцоров, которые со стажем катания в несколько месяцев получают баллы как призеры чемпионатов мира.

Ягудин считает, что Коляда умеет только музыкально кататься. Но именно он помог России вернуть 3 квоты на ЧМ и Олимпиаду

«Я устал ждать», – говорит Ягудин и иронизирует на тему того, что достоинства Коляды как фигуриста исчерпываются его музыкальностью.

Возможно, именно ее в таком случае не хватало тем российским одиночникам, чья карьера проходила параллельно с Мишей – ведь после ухода Алексея из спорта на пьедестале ЧМ стояли всего три представителя России: Плющенко, Гачинский и Коляда.

Коляда ни разу не терял квоты – но дважды их возвращал. Пять раз был на ЧМ – и всегда оказывался выше других российских фигуристов, которые ездили вместе с ним – уже закаленного Ковтуна, сопоставимого по опыту Самарина или перспективного Семененко.

Иронично, что автор панчей о неустойчивой психике Коляды перед своей главной Олимпиадой сам страдал от той же проблемы. Ягудин был одарен технически, Тарасова обрамляла его катание правильными программами, избавив от обидного ярлыка табуретки, но триумф в Солт-Лейк-Сити едва не испортила нервная система Алексея.

«Он находился в безобразном, абсолютно разобранном состоянии. Мало того что он был растренирован, он полностью потерял веру в себя. Позже он мне признавался: «Я думал, что вообще никогда больше в жизни не прыгну...» <...> В моей практике было немало случаев, когда я возвращал людей в большой спорт. На примере Леши мне снова предстояло доказать эту способность, во мне даже взыграл некий здоровый азарт», – рассказывал о работе с Ягудиным Рудольф Загайнов, которого Тарасова наняла для подготовки к Олимпиаде.

Хотя спустя 20 лет после Солт-Лейка Алексей отзывался о неоднозначном психологе скептически («Прикольный мужичок. Непонятно, кто кого гипнотизировал условно»), в автобиографии «Напролом» Ягудин описывал его с куда более теплыми интонациями.

«За годы беспрерывной борьбы с собой, соперниками и обстоятельствами во мне накопилось столько невысказанных чувств и мыслей, что их глубина порой поражала меня. Возникала потребность разобраться во всем этом. С Загайновым мы продолжали активно копаться во мне, и с каждым днем мне делалось легче».

Загайнов – по правую руку от Ягудина: это их общая олимпийская победа!

Разумеется, Олимпиаду за Ягудина выигрывал не психолог – несмотря на эпичную версию про загипнотизированного Плющенко. Удивляет скорее пренебрежительность Алексея по отношению к тому, насколько сильно фигурист зависит от собственного неправильного настроя.

Бесспорно и то, что сам Михаил никогда не будет спортсменом уровня Ягудина – не выиграет Олимпиаду, даже если отберется на нее через 3 года, а с российской сборной снимут бан; не победит на чемпионате мира и даже не станет ведущим «Ледникового периода», поскольку сложно представить себе менее подходящего для этой роли человека. Впрочем, ровно то же, увы, можно сказать и про коллег Коляды по сборной.

Проблема Миши в том, что он не укладывается в формат стереотипного российского одиночника, и у многих это вызывает непонимание, граничащее с раздражением: почему он прыгнул четверной лутц дважды в жизни и у него все еще есть фанаты? Почему он набирает 100 баллов за короткую без четверных? Почему Трусова вставляет пять квадов в произвольную, а он не может сделать три? Почему он постоянно ошибается, а судьи (даже не свои – международные) все равно его ценят?

И здесь Алексей верен себе: точно так же он не принимает Брауна, Васильевса, Аймо и любые попытки обесчестить мужское одиночное выступлениями без четверных прыжков или их не слишком уверенным исполнением. Нюанс в том, что по современным правилам чистые прокаты со стабильным набором обычно оказываются выгоднее гонки за максимальной сложностью.

***

Сергей Воронов признавался, что бывший глава федерации Валентин Писеев требовал от него уйти из спорта в 26 лет – Коляда сейчас чуть старше. В том же возрасте Воронов впервые взял медаль на Евро. Спустя год – выиграл единственную в карьере бронзу финала Гран-при и вновь попал на европейский пьедестал.

Тогда Алексей поддержал Воронова и вспомнил, как ему самому угрожал Писеев. Жаль, что для Коляды у Ягудина нашлось совсем другое напутствие.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Максим Богодвид; Gettyimages.ru/Elsa