Лучшая фигуристка США прославилась в 12, боролась с Валиевой и закончила в 16. Почему так и чем грозит ее уход?

Бронзовый призер ЧМ-2022 Алиса Лью завершила карьеру – рядовое событие для финала олимпийского цикла, если не знать, что Алисе 16, еще недавно она соперничала с Валиевой и считалась главной надеждой американской сборной.

Объявление Алисы звучит достаточно позитивно: в нем она отмечает, что 11 лет на льду многому ее научили и отдача от фигурного катания превзошла ожидания – хотя 2 года назад 7-е место на Олимпиаде вряд ли выглядело для Лью (а главное – для ее отца и федерации) пределом мечты.

Лью прославилась в 12 лет – возможно, карьеру испортили ранний взлет и завышенные ожидания отца

Когда Алиса стала самой юной победительницей чемпионата США в истории, Тара Липински сказала ей: «Я так горжусь тобой. Рекорды устанавливаются для того, чтобы кто-то мог их побить, и я очень счастлива, что мой рекорд превзошла ты».

Липински ушла из спорта в 15 лет – это достижение Алисе перекрыть не удалось.

Но Тара покинула фигурное катание олимпийской чемпионкой, а для Лью главным достижением останется бронза в Монпелье-2022. Удивительнее всего то, что Алиса завершила карьеру, не дожидаясь решения о допуске к будущим соревнованиям россиян , хотя в отсутствие сильных конкуренток могла бы легко брать медали на Гран-при и следующем ЧМ.

Версия Александра Жулина – якобы Лью «понимает, что это все не по-настоящему» – выглядит скорее фантастикой. Отец Алисы резко высказался на Олимпиаде про допуск Валиевой до соревнований после положительной допинг-пробы, назвав это «непоправимым вредом чистым спортсменам», а сама Лью выглядела на подиуме ЧМ абсолютно счастливой. И вряд ли уместно было бы ожидать от 16-летней спортсменки особой рефлексии по поводу шансов получить ту же медаль в присутствии трех россиянок.

Вероятно, именно ранний взлет Алисы привел к скоропостижному завершению карьеры. В 12 Лью стала самой молодой исполнительницей тройного акселя в истории, в 13 – участницей рейтинга «восходящих звезд» TIME 100 Next, а ее наставница Лаура Липецки в 2019-м признана в США тренером года. Да, в обход Рафаэля Арутюняна, подготовившего непобедимого Нэтана Чена.

В таких условиях у Лью не было шансов на плавное развитие карьеры. Главной целью стала Олимпиада, главным оружием – ультра-си, без которых рассчитывать в Пекине было не на что (хотя форс-мажор у Валиевой в итоге обернулся медалью для бюджетного, но чисто исполненного контента Каори Сакамото).

В свой первый юниорский сезон Алиса могла практически на равных конкурировать с Валиевой. Практически – потому что ни в одной очной встрече ее ни разу не обыграла, хотя подобралась очень близко на юниорском финале Гран-при-2019, куда Камила приехала с травмой и без четверных.

Технически набор, который заявляла американка, был сложнее. Тройной аксель (Валиева выучила его только за год до Олимпиады), четверной лутц – в лучшей форме Лью могла заявить четыре ультра-си прыжка в произвольной. Проблема заключалась в качестве исполнения – две трети квадов оказались недокрученными, а половина чистых трикселей пришлась на национальные чемпионаты.

Контент Валиевой постепенно усиливался: от одного четверного тулупа в произвольной, исполняемого в начале юниорской карьеры, за два года он эволюционировал до пяти ультра-си на две программы. Набор Лью, наоборот, упрощался – к Олимпиаде она подошла с одним трикселем в произвольной.

Судьбы Камилы и Алисы во многом похожи: обе выстрелили, еще выступая в новисах, а основной предолимпийский опыт из-за пандемии получали на внутренних стартах (и здесь Валиева получила преимущество – борьба внутри России закалила ее куда сильнее, чем могли бы закалить очередные юниорские Гран-при). Обеим явно не повезло на Олимпиаде: Алиса не попала в командный турнир, а Камила и вовсе стала героиней допингового скандала.

У Лью сыграл специфичный стресс-фактор – собственный отец . В 2020-м его не устроило сотрудничество дочери с Липецки – тогда он договорился с канадцами Ли Баркеллом и Лори Николь. Планы сорвала пандемия – Лью оказалась в Сан-Франциско у Массимо Скали и Джереми Эббота.

За три месяца до Олимпиады, вопреки любым постулатам о том, что новый тренер не дает мгновенных результатов, Алиса снова переехала – на этот раз ее взяли к себе Кристи Кролл, Дрю Микенс и Виктор Пфайфер. Скали признался, что шокирован этим решением, а отец Алисы объяснил: он и бывшие наставники не сошлись во взглядах на то, насколько интенсивными должны быть тренировки.

Уход Лью – еще один аргумент в пользу повышения возрастного ценза и против ультра-си в женском катании

Завершение карьеры Алисой, возможно, не слишком задело бы женское одиночное, случись это в любой другой год. В конце концов, Загитова приостановила (фактически – завершила) карьеру в 17; в том же возрасте прекратила соревноваться Цурская; немногим дольше продержались Радионова, Сотникова и Липницкая. Ранний уход из спорта стал вариантом нормы для женского катания – и началось это не с российских фигуристок.

Но решение Лью совпало с кризисным периодом внутри ISU. Подкосить рейтинги трансляций, а также уменьшить число спонсоров способен уход Ханю, вероятность которого растет с каждым сезоном – а звезды сопоставимых масштабов так и не появилось.

Нынешний сезон – возможно, последний для всех свежих олимпийских чемпионов: Арутюнян советует Чену завершить карьеру; напрочь травмированные Суй и Хань, очевидно, и сами давно к этому готовы; Щербакова в раздумьях; Сизерон назвал их с Пападакис прокат на домашнем ЧМ одним из лучших в карьере – и это тоже может стать красивым прощанием со спортом.

Новые чемпионы придут, но на обретение легендарности потребуется время, которого нет у ISU, чьи доходы и возможности сильно просели в пандемию. В женское катание наибольшую неопределенность вносит уход российских фигуристок. Ультра-си революция уже запущена – но что будет с ней без ее лидеров?

Возглавить процесс могла бы Кихира – она осваивала сложные прыжки одновременно с поколением Трусовой, Щербаковой и Косторной – но Рика погрязла в травмах настолько, что пропустила даже олимпийский сезон. Тройной аксель Ю-Ен и Вакабы Хигучи не слишком стабилен; Мана Кавабе с недокрученным ультра-си стала в произвольной на ЧМ лишь 15-й.

Летом ISU предстоит проголосовать за повышение возрастного ценза – поэтапно его хотят довести до 17 лет. Вопрос казался практически решеным безотносительно бана российских фигуристов – история с положительной пробой Валиевой вскрыла пробел в правилах, благодаря которому подростки оказались в более привилегированном юридическом положении, чем взрослые фигуристы.

Одним из немногих аргументов в пользу сохранения прежнего уклада была Алиса. Девочка-вундеркинд из сильной (при этом не российской) федерации могла стать веским доводом в пользу того, чтобы правила не менялись. Да, новый ценз в любом случае не задел бы саму Лью – но где гарантия, что следом в США не появится подобная ей юная спортсменка?

Уход Алисы играет на руку сторонникам реформы. Усталость от фигурного катания они спишут на изнурительную борьбу с ультра-си, а нежелание бороться дальше – на невозможность тренироваться в тех же объемах, что и в детстве.

Безусловно, для американской сборной решение Алисы – тоже потеря. Местная аудитория тяжело переживала деградацию результатов в ключевом для страны виде: Лью привезла первую за 6 лет медаль ЧМ в женском катании, но с 1995-го по 2006-й ни один подиум не обходился без американок.

И вновь проблема не столько в уходе конкретной Алисы, сколько в общем ослаблении сборной, которая может лишиться лучшего одиночника и сразу двух топовых танцевальных дуэтов. В парном катании тоже не все гладко: распались перспективные Лу / Митрофанов и трехкратные серебряные призеры чемпионатов страны Калаланг / Джонсон. Женское катание в отсутствие Лью остается на плечах травмированной Брейди Тэннелл, 25-летней Мэрайи Белл и Карен Чен, которой написание книг дается легче, чем тройной риттбергер.

Впрочем, это точно не проблема Алисы.

Фото: globallookpress.com/Cao Can/XinHua Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Scott Hasse/ZUMAPRESS.com, AFLO, Zhang Yuwei/XinHua, Raniero Corbelletti/AFLO; instagram.com/alysaxliu ; instagram.com/lipetsky.laura