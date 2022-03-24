Пока Россия ищет нового Плющенко, Америка нашла замену Чену – это 17-летний Илья Малинин, который называет себя богом четверных

Постолимпийские чемпионаты мира всегда отличаются пониженной зрелищностью: лидеров сезона мало (в Милан-2018 приехала половина победителей Игр, в Монпелье-2022 – только Пападакис и Сизерон), а многие из фигуристов, выпотрошенные сложным сезоном, катаются хуже обычного.

Это делает короткую программу мужчин особенно уникальной : несмотря на отсутствие привычной борьбы Ханю с Ченом (в этом цикле безуспешной) и российской сборной за три квоты (в прошлом году наконец счастливо разрешившейся), качество турнира вышло даже выше, чем на Олимпиаде :

• четверо из промежуточного топ-5 получили лучший результат в карьере;

• Малинин и Томоно (на фото ниже) впервые набрали больше 100 баллов на международном турнире. До них это удавалось лишь восьмерым (конечно, в рамках новой судейской системы);

• самая низкая базовая стоимость в топ-10 после короткой – 42 балла – выше, чем у 4 из 10 олимпийских прокатов.

Сравнивать баллы нынешней короткой с ЧМ-2018 бессмысленно – за 4 года изменилась шкала GOE – но о принципиально ином качестве прокатов говорит хотя бы то, что в топ-10 количество чисто сделанных четверных увеличилось с 8 до 12.

Впрочем, главные цифры – не в протоколе, а в паспортах фигуристов, улетевших за 100 баллов в короткой. Кагияме – 18 лет, Малинину – 17, Томоно – 23, Уно – 24; для Юмы и Казуки этот ЧМ – второй в карьере, а для Ильи – первый в жизни крупный взрослый турнир. Самый опытный в четверке – Шома, но даже ему возраст позволяет остаться еще на один цикл.

В мужском одиночном прогнозы стоит делать с осторожностью: Евро-2020 для Кевина Аймо (из фаворитов турнира – в его главного неудачника, не попавшего в произвольную), бабочка Ханю в Пекине и провал Чена в пхенчханской короткой – только малая часть доказательств.

Но осторожные итоги можно подвести уже сейчас: даже если Юдзуру и Нэтан завершат карьеру, в мужское одиночное точно не придется вызывать Евгения Плющенко, чтобы, цитируя Яну Рудковскую, «расшевелить болото».

Главное открытие цикла – Ламбьель-тренер: он помог Уно взять олимпийскую бронзу, а Васильеву – впервые в карьере попасть на пьедестал Евро

Еще один важный вывод касается не столько этого ЧМ, сколько всего четырехлетия: Стефан Ламбьель определенно состоялся как тренер. Он – не единственная звезда своего поколения, вставшая за бортик, но Жубер сосредоточен на работе с маломощной французской сборной, а Плющенко, наоборот, перешел на топовых фигуристов раньше, чем получил опыт, который позволил бы с ними справиться.

К Ламбьелю-тренеру, конечно, тоже было немало претензий: Васильев никак не мог освоить четверной, а в программах временами слишком сильно походил на Стефана, теряя индивидуальность; Кихира осталась без медали ЧМ-2021; Паганини там же вовсе не смогла отобраться в произвольную.

Переход Уно к Ламбьелю казался авантюрой. На фоне постолимпийских скитаний Шомы (странный уход из группы, готовившей его с детства, импульсивная стажировка у Тутберидзе, период сольных тренировок и слезы в кисс-энд-крае на Гран-при-2019) переезд в Швейцарию выглядел отчаянной попыткой хоть как-то спасти карьеру.

«От тренера я жду не технического совета, а ментальной и эмоциональной поддержки», – объяснял свой поступок сам Уно. Спустя 2,5 года Шома – единственный среди шести призеров в мужском и женском одиночном, у кого получилось попасть на подиум на вторых подряд Играх.

109,63 Уно в короткой – выше набирали только Чен и Ханю – еще одно доказательство того, что Ламбьель научился работать с японцем. Несмотря на мощную карьеру, у Шомы никогда не было крупных титулов: он ни разу не выигрывал ЧМ (хотя дважды был вторым) или ФГП (при этом всегда попадал там на пьедестал, если отбирался). Единственное золото Уно привез с чемпионата четверых континентов-2019, где не было ни Юдзуру, ни Нэтана.

Технический потолок Васильева ниже, чем у Шомы, но даже его получилось пробить на Евро-2022, где Денис второй раз в карьере исполнил четверной с положительной надбавкой. В короткой он не рискует – и единственный в топ-15 не делает квад – но ставка на вторую оценку постепенно начинает работать. Выше, чем Васильев, по компонентам только Шома и Кагияма, а итальянский арбитр и вовсе поставил Дениса первым по этому показателю.

Стратегия Ламбьеля на длинной дистанции оказалась эффективнее, чем у Плющенко: он сосредоточился на виде, который понимает лучше всего, и работает с фигуристами, близкими ему по стилю . Стефан вряд ли сработался бы с Ченом, Трусовой или Семененко – но оказался полезен Уно и Васильевсу, а несколько лет назад поставил отличные программы Коляде и Липницкой.

Илья Малинин – самый амбициозный фигурист на ЧМ: называет себя богом четверных и намекает на то, что федерация зря лишила его Олимпиады

Если в России все время ищут нового Плющенко, то Малинин, видимо, новый Чен: парень, чья харизма подкрепляется мощными четверными, но не ограничивается только ими. На самом деле, такое сравнение, конечно, имеет мало общего с реальностью: Нэтан и Илья совершенно разные и в прокатах, и за пределами льда.

17-летний «Бог квадов», как называет себя сам Малинин, прыгает на тренировках каскады из двух четверных и без стеснения говорит после короткой на ЧМ, что на Олимпиаде должен был выступить именно он: «Прокат стал для меня одним из лучших в сезоне, я очень доволен и, думаю, это показало всем, что я определенно должен был поехать в Пекин».

У Ильи необычный тренировочный процесс: его родители – бывшие фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков – поделили сферы влияния: мама помогает с лутцем, риттбергером и сальховом, а папа – с флипом, акселем и тулупом. Илья – не единственный ребенок в семье: его сестре Лизе 7 лет, и она, как говорит Малинин, катается куда лучше, чем он сам в ее годы.

Консультирует семью Арутюнян, который активно возмущался тем, что Илью не отправили на Олимпиаду. «Рафаэль помог сыну во многих вещах, но особенно – с четверным тулупом. Илья сильно волновался насчет этого элемента, но он так хотел впечатлить Арутюняна, что прыгнул »,– рассказывала Татьяна Малинина Филипу Хершу.

По базовой стоимости короткой Малинин уступил 0,1 только Уно – подвел третий уровень на дорожке шагов. От топ-3 его отделяют компоненты: только тринадцатые среди всех участников. Дело, впрочем, не в статусе дебютанта, а в том, что техника у Ильи пока ощутимо превалирует над перфомансом.

Но вторая оценка имеет свойство быстро расти – тем более, перспективы продолжения карьеры Чжоу, Ченом и Брауном пока туманны, что делает Малинина главной надеждой американской сборной на следующий олимпийский цикл. Любое отставание в компонентах Илья при должной стабильности легко перебьет техникой: сольный лутц Малинина в первой половине программы стоит, например, всего на балл дешевле каскада Мориса Квителашвили с четверным тулупом в бонусной зоне.

Прогресс Малинина – пожалуй, одна из главных загадок будущего олимпийского цикла. Сможет ли Илья справиться с амбициями, которые помешали Чену в короткой программе Пхенчхана? Найдет ли свой стиль в программах – как это удалось сделать тому же Нэтану, начиная с «Немезиды»? Рискнет ли Арутюнян взяться за нового ученика с идеальным четверным лутцем, но не самым покладистым характером?

Первые ставки можно будет делать уже после произвольной в Монпелье.