Пока Россия ищет нового Плющенко, Америка нашла замену Чену – это 17-летний Илья Малинин, который называет себя богом четверных

Постолимпийские чемпионаты мира всегда отличаются пониженной зрелищностью: лидеров сезона мало (в Милан-2018 приехала половина победителей Игр, в Монпелье-2022 – только Пападакис и Сизерон), а многие из фигуристов, выпотрошенные сложным сезоном, катаются хуже обычного.
Это делает короткую программу мужчин особенно уникальной: несмотря на отсутствие привычной борьбы Ханю с Ченом (в этом цикле безуспешной) и российской сборной за три квоты (в прошлом году наконец счастливо разрешившейся), качество турнира вышло даже выше, чем на Олимпиаде:
• четверо из промежуточного топ-5 получили лучший результат в карьере;
• Малинин и Томоно (на фото ниже) впервые набрали больше 100 баллов на международном турнире. До них это удавалось лишь восьмерым (конечно, в рамках новой судейской системы);
• самая низкая базовая стоимость в топ-10 после короткой – 42 балла – выше, чем у 4 из 10 олимпийских прокатов.
Сравнивать баллы нынешней короткой с ЧМ-2018 бессмысленно – за 4 года изменилась шкала GOE – но о принципиально ином качестве прокатов говорит хотя бы то, что в топ-10 количество чисто сделанных четверных увеличилось с 8 до 12.
Впрочем, главные цифры – не в протоколе, а в паспортах фигуристов, улетевших за 100 баллов в короткой. Кагияме – 18 лет, Малинину – 17, Томоно – 23, Уно – 24; для Юмы и Казуки этот ЧМ – второй в карьере, а для Ильи – первый в жизни крупный взрослый турнир. Самый опытный в четверке – Шома, но даже ему возраст позволяет остаться еще на один цикл.
В мужском одиночном прогнозы стоит делать с осторожностью: Евро-2020 для Кевина Аймо (из фаворитов турнира – в его главного неудачника, не попавшего в произвольную), бабочка Ханю в Пекине и провал Чена в пхенчханской короткой – только малая часть доказательств.
Но осторожные итоги можно подвести уже сейчас: даже если Юдзуру и Нэтан завершат карьеру, в мужское одиночное точно не придется вызывать Евгения Плющенко, чтобы, цитируя Яну Рудковскую, «расшевелить болото».
Главное открытие цикла – Ламбьель-тренер: он помог Уно взять олимпийскую бронзу, а Васильеву – впервые в карьере попасть на пьедестал Евро
Еще один важный вывод касается не столько этого ЧМ, сколько всего четырехлетия: Стефан Ламбьель определенно состоялся как тренер. Он – не единственная звезда своего поколения, вставшая за бортик, но Жубер сосредоточен на работе с маломощной французской сборной, а Плющенко, наоборот, перешел на топовых фигуристов раньше, чем получил опыт, который позволил бы с ними справиться.
К Ламбьелю-тренеру, конечно, тоже было немало претензий: Васильев никак не мог освоить четверной, а в программах временами слишком сильно походил на Стефана, теряя индивидуальность; Кихира осталась без медали ЧМ-2021; Паганини там же вовсе не смогла отобраться в произвольную.
Переход Уно к Ламбьелю казался авантюрой. На фоне постолимпийских скитаний Шомы (странный уход из группы, готовившей его с детства, импульсивная стажировка у Тутберидзе, период сольных тренировок и слезы в кисс-энд-крае на Гран-при-2019) переезд в Швейцарию выглядел отчаянной попыткой хоть как-то спасти карьеру.
«От тренера я жду не технического совета, а ментальной и эмоциональной поддержки», – объяснял свой поступок сам Уно. Спустя 2,5 года Шома – единственный среди шести призеров в мужском и женском одиночном, у кого получилось попасть на подиум на вторых подряд Играх.
109,63 Уно в короткой – выше набирали только Чен и Ханю – еще одно доказательство того, что Ламбьель научился работать с японцем. Несмотря на мощную карьеру, у Шомы никогда не было крупных титулов: он ни разу не выигрывал ЧМ (хотя дважды был вторым) или ФГП (при этом всегда попадал там на пьедестал, если отбирался). Единственное золото Уно привез с чемпионата четверых континентов-2019, где не было ни Юдзуру, ни Нэтана.
Технический потолок Васильева ниже, чем у Шомы, но даже его получилось пробить на Евро-2022, где Денис второй раз в карьере исполнил четверной с положительной надбавкой. В короткой он не рискует – и единственный в топ-15 не делает квад – но ставка на вторую оценку постепенно начинает работать. Выше, чем Васильев, по компонентам только Шома и Кагияма, а итальянский арбитр и вовсе поставил Дениса первым по этому показателю.
Стратегия Ламбьеля на длинной дистанции оказалась эффективнее, чем у Плющенко: он сосредоточился на виде, который понимает лучше всего, и работает с фигуристами, близкими ему по стилю. Стефан вряд ли сработался бы с Ченом, Трусовой или Семененко – но оказался полезен Уно и Васильевсу, а несколько лет назад поставил отличные программы Коляде и Липницкой.
Илья Малинин – самый амбициозный фигурист на ЧМ: называет себя богом четверных и намекает на то, что федерация зря лишила его Олимпиады
Если в России все время ищут нового Плющенко, то Малинин, видимо, новый Чен: парень, чья харизма подкрепляется мощными четверными, но не ограничивается только ими. На самом деле, такое сравнение, конечно, имеет мало общего с реальностью: Нэтан и Илья совершенно разные и в прокатах, и за пределами льда.
17-летний «Бог квадов», как называет себя сам Малинин, прыгает на тренировках каскады из двух четверных и без стеснения говорит после короткой на ЧМ, что на Олимпиаде должен был выступить именно он: «Прокат стал для меня одним из лучших в сезоне, я очень доволен и, думаю, это показало всем, что я определенно должен был поехать в Пекин».
У Ильи необычный тренировочный процесс: его родители – бывшие фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков – поделили сферы влияния: мама помогает с лутцем, риттбергером и сальховом, а папа – с флипом, акселем и тулупом. Илья – не единственный ребенок в семье: его сестре Лизе 7 лет, и она, как говорит Малинин, катается куда лучше, чем он сам в ее годы.
Консультирует семью Арутюнян, который активно возмущался тем, что Илью не отправили на Олимпиаду. «Рафаэль помог сыну во многих вещах, но особенно – с четверным тулупом. Илья сильно волновался насчет этого элемента, но он так хотел впечатлить Арутюняна, что прыгнул»,– рассказывала Татьяна Малинина Филипу Хершу.
По базовой стоимости короткой Малинин уступил 0,1 только Уно – подвел третий уровень на дорожке шагов. От топ-3 его отделяют компоненты: только тринадцатые среди всех участников. Дело, впрочем, не в статусе дебютанта, а в том, что техника у Ильи пока ощутимо превалирует над перфомансом.
Но вторая оценка имеет свойство быстро расти – тем более, перспективы продолжения карьеры Чжоу, Ченом и Брауном пока туманны, что делает Малинина главной надеждой американской сборной на следующий олимпийский цикл. Любое отставание в компонентах Илья при должной стабильности легко перебьет техникой: сольный лутц Малинина в первой половине программы стоит, например, всего на балл дешевле каскада Мориса Квителашвили с четверным тулупом в бонусной зоне.
Прогресс Малинина – пожалуй, одна из главных загадок будущего олимпийского цикла. Сможет ли Илья справиться с амбициями, которые помешали Чену в короткой программе Пхенчхана? Найдет ли свой стиль в программах – как это удалось сделать тому же Нэтану, начиная с «Немезиды»? Рискнет ли Арутюнян взяться за нового ученика с идеальным четверным лутцем, но не самым покладистым характером?
Первые ставки можно будет делать уже после произвольной в Монпелье.
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