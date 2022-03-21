Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

Алена Косторная завершила сезон, но не карьеру – 3 недели назад она ушла к Елене Буяновой в ЦСКА.

В отличие от прошлых перемещений к Плющенко и обратно этот трансфер встречен всеми (кроме Алексея Железнякова) предельно сухо: Татьяна Тарасова произнесла равнодушное «перешла и перешла», а Илья Авербух осторожно пожелал «найти ключики, которые помогут перезапустить карьеру».

Есть ощущение, что перезапуск карьеры Алены возможен только после внутренней перезагрузки самой Буяновой . Из тренера самого перспективного фигуриста в мужском одиночном (Ковтуна) и первой в истории России олимпийской чемпионки в женском катании (Сотниковой) она постепенно превратилась в наставника, к которому приходят не переосмыслять карьеру, а завершать.

Косторная – далеко не первая выпускница «Хрустального», нашедшая себя в ЦСКА. Тот же путь проделали Полина Цурская (потом вернувшаяся на бывший каток уже тренером), Адьян Питкеев, Сергей Воронов – у него, правда, была промежуточная остановка у Инны Гончаренко. Во время пандемии ЦСКА помогал Медведевой, которая не могла вернуться в Канаду к Брайану Орсеру, а работать у Буяновой хотел бывший тренер команд Тутберидзе и Плющенко Сергей Розанов.

Проблема в том, что ни для кого из них переход так и не стал трамплином в новую жизнь (а от Розанова Буянова в принципе отказалась). Плавное завершение карьеры настигало не только бывших звезд «Хрустального», но и других приходящих извне учеников – Сотскову, Радионову, Проклову.

Вопрос был лишь в продолжительности сотрудничества – самым успешным примером оказалась Сотскова, которая провела у Буяновой три сезона и съездила на Олимпиаду в Пхенчхан. Для Буяновой этот союз оказался успешным еще и потому, что вовремя завершился: допинг-дисквалификацию после карьеры Мария получила в статусе бывшей ученицы Светланы Соколовской, которая стала ее последним тренером.

Сотникова – самый успешный проект Буяновой. Но после Олимпиады успехов у Аделины не было, а расставание с тренером получилось тяжелым

Главная ученица в карьере Елены Буяновой – Аделина Сотникова. При всей неоднозначности ее олимпийской победы для иностранных фанатов (намек на лояльное домашнее судейство), Аделина вместе с Елизаветой Туктамышевой действительно оказалась одной из звезд поколения.

Внешняя беспроблемность той среды, в которой выросла Сотникова – безусловное внимание от тренера, минимальная конкуренция в стране – обманчива. Низкий уровень внутренних турниров в женском катании, который хоть как-то поднимался именно благодаря ученицам Буяновой и Мишина, замедлял развитие, а нестабильность Аделины крайне мешала на соревнованиях.

Кроме того, реалии женского катания тогда были иными: самым сложным элементом Сотниковой стоял каскад лутц-риттбергер, который до Олимпиады не довезли, да и судьи постоянно усматривали в нем неверное ребро. Вторую оценку после выхода во взрослые нарастить удалось далеко не сразу: сразу после юниоров Сотникова стартовала со смешных 25,08 в короткой программе (у Щербаковой на дебютном взрослом турнире было 30,64, у Трусовой – 32,20, у Косторной – 34,14).

Буянова действительно делала для Аделины максимум – привлекла к постановкам Петра Чернышева; помогла придать разочарованию от непопадания в командный турнир нужный градус спортивной злости, чтобы классно откататься в личном; позволила пройти взросление без травм (проблемы со здоровьем начались уже после Олимпиады).

Комплименты терпению бывшего тренера – немалая часть автобиографии Сотниковой: «Мы решили начать все с чистого листа. Заново я училась выполнять прыжки на льду. Начали с одинарных и двойных, чтобы восстановить технику и довести ее до автоматизма. Елена Германовна в тот период потратила на меня очень много времени, иногда мне казалось, что она занимается со мной одной».

История Аделины оказалась вдохновляющей: после Олимпиады в Сочи тренировками у Буяновой загорелся Артур Даниелян, а в середине прошлого цикла в группе ненадолго сложился мощный женский блок: Сотскова, Цурская, Губанова, Радионова – все пришли уже состоявшимися спортсменками.

Пожалуй, сохрани Буянова прежние азарт, здоровье (проблемы с ним изрядно укоротили ее соревновательную карьеру и продолжают ограничивать профессиональную активность) и команду, она смогла бы сделать из Косторной пусть не очередную олимпийскую чемпионку, но, по крайней мере, крепкую фигуристку из редкой для российской сборной категории 18+.

Антропометрия и двигательный талант Алены, который никогда не сводился исключительно к прыжкам, располагают к долгой карьере, но ключевым становится вопрос мотивации . Для Косторной он особенно важен: легких побед, как в сезоне-2019/20, в возросшей конкуренции уже не будет, а возможности ездить на международные соревнования для российских фигуристов сведены к нулю.

Для Сотниковой вопрос мотивации 8 лет назад тоже стал ключевым. Аделина рассталась с тренером не лучшим образом (хотя впоследствии помирились) – сообщила об уходе смс-сообщением. По словам фигуристки, ее угнетало количество новых учеников в группе – оно будто намекало, что тренеру хочется двигаться дальше, в то время как Сотникова главной цели уже достигла.

Буянова же видела проблему в самой Аделине – критиковала ее за участие в танцевальном шоу и светских мероприятиях в ущерб тренировкам. Сниженные нагрузки повлекли за собой травмы – а вслед за ними случился плавный переход в группу Плющенко и его ледовые шоу. Косторная, впрочем, там уже побывала – и вряд ли зайдет на второй круг.

Буянова охотно берется за трудных учеников – и быстро перегорает. Губанову отчислили за лишний вес, Цурскую посчитали невыразительной

Сотникова – выпестованная Буяновой, однако далеко не единственная прошедшая через ее руки фигуристка.

Но повторить успех не удалось ни с Сотсковой (перешла от Светланы Пановой), ни с Цурской (бывшая ученица Тутберидзе), ни с Радионовой (тренировалась у Инны Гончаренко), ни с Губановой (занималась с Ангелиной Туренко).

С кем-то работа сама плавно сходила на нет, а Губанову показательно отчислили за лишний вес – хотя сама Настя утверждала, что не могла тренироваться в полную силу из-за травм. В плохой форме упрекали и Радионову, а Цурской намекали, что она не хочет развиваться и плохо выражает эмоции в программах.

В какой-то момент сложилось ощущение, что перманентный поиск недостатков в новых ученицах – защитная реакция самой Буяновой . Спад в результатах удобно было списывать на недостатки фигуристок, которые, на первый взгляд, не имели к самому тренеру никакого отношения – ведь девочки выросли на других катках.

«Если я, тренер, подготовившая олимпийскую чемпионку, столкнулась с неудачами и теперь буду задумываться о своей репутации… Мне это даже неинтересно», – резюмировала сама Буянова.

Два года назад показалось, что ренессанс тренера Буяновой в женском одиночном близок: тогда она привезла на юниорские контрольные прокаты Елизавету Осокину – харизматичную девочку с яркими программами. На первенстве России старшего возраста в апреле 2021-го Осокина стала первой – а через 2 месяца неожиданно перешла в парное катание.

При этом, исходя из слов Нины Мозер, инициатива исходила не от спортсменки: «У нас в группе есть талантливый 16-летний мальчик Андрей Рудь, ученик Натальи Дубинской, которому мы искали партнершу. Я обратилась к Лене Буяновой, с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все «за» и «против», остановились на Лизе Осокиной».

Называть Буянову тренером одной спортсменки было бы кощунственно и несправедливо: она разглядела Дениса Тена, дважды поверила в Максима Ковтуна, привела к серебру Евро-2020 Артура Даниеляна.

Но вживить Косторной новую мотивацию она не сможет – это придется делать самой Алене. Причем в условиях, когда такой мотивацией должны быть не титулы и спонсоры, которые для российских фигуристов пока заблокированы, а что-то куда-то менее привычное и осязаемое.

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24, Yohei Osada/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO ; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; instagram.com/kostornaiateam