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Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

сборная России сборная России
Аделина Сотникова Аделина Сотникова
Елена Радионова Елена Радионова
Алена Косторная Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова) Елена Буянова (Водорезова)
Анастасия Губанова
Полина Цурская Полина Цурская
женское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Алена Косторная завершила сезон, но не карьеру – 3 недели назад она ушла к Елене Буяновой в ЦСКА.

В отличие от прошлых перемещений к Плющенко и обратно этот трансфер встречен всеми (кроме Алексея Железнякова) предельно сухо: Татьяна Тарасова произнесла равнодушное «перешла и перешла», а Илья Авербух осторожно пожелал «найти ключики, которые помогут перезапустить карьеру».

Есть ощущение, что перезапуск карьеры Алены возможен только после внутренней перезагрузки самой Буяновой. Из тренера самого перспективного фигуриста в мужском одиночном (Ковтуна) и первой в истории России олимпийской чемпионки в женском катании (Сотниковой) она постепенно превратилась в наставника, к которому приходят не переосмыслять карьеру, а завершать.

Косторная – далеко не первая выпускница «Хрустального», нашедшая себя в ЦСКА. Тот же путь проделали Полина Цурская (потом вернувшаяся на бывший каток уже тренером), Адьян Питкеев, Сергей Воронов – у него, правда, была промежуточная остановка у Инны Гончаренко. Во время пандемии ЦСКА помогал Медведевой, которая не могла вернуться в Канаду к Брайану Орсеру, а работать у Буяновой хотел бывший тренер команд Тутберидзе и Плющенко Сергей Розанов.

Проблема в том, что ни для кого из них переход так и не стал трамплином в новую жизнь (а от Розанова Буянова в принципе отказалась). Плавное завершение карьеры настигало не только бывших звезд «Хрустального», но и других приходящих извне учеников – Сотскову, Радионову, Проклову.

Вопрос был лишь в продолжительности сотрудничества – самым успешным примером оказалась Сотскова, которая провела у Буяновой три сезона и съездила на Олимпиаду в Пхенчхан. Для Буяновой этот союз оказался успешным еще и потому, что вовремя завершился: допинг-дисквалификацию после карьеры Мария получила в статусе бывшей ученицы Светланы Соколовской, которая стала ее последним тренером.

Сотникова – самый успешный проект Буяновой. Но после Олимпиады успехов у Аделины не было, а расставание с тренером получилось тяжелым

Главная ученица в карьере Елены Буяновой – Аделина Сотникова. При всей неоднозначности ее олимпийской победы для иностранных фанатов (намек на лояльное домашнее судейство), Аделина вместе с Елизаветой Туктамышевой действительно оказалась одной из звезд поколения.

Внешняя беспроблемность той среды, в которой выросла Сотникова – безусловное внимание от тренера, минимальная конкуренция в стране – обманчива. Низкий уровень внутренних турниров в женском катании, который хоть как-то поднимался именно благодаря ученицам Буяновой и Мишина, замедлял развитие, а нестабильность Аделины крайне мешала на соревнованиях.

Кроме того, реалии женского катания тогда были иными: самым сложным элементом Сотниковой стоял каскад лутц-риттбергер, который до Олимпиады не довезли, да и судьи постоянно усматривали в нем неверное ребро. Вторую оценку после выхода во взрослые нарастить удалось далеко не сразу: сразу после юниоров Сотникова стартовала со смешных 25,08 в короткой программе (у Щербаковой на дебютном взрослом турнире было 30,64, у Трусовой – 32,20, у Косторной – 34,14).

Буянова действительно делала для Аделины максимум – привлекла к постановкам Петра Чернышева; помогла придать разочарованию от непопадания в командный турнир нужный градус спортивной злости, чтобы классно откататься в личном; позволила пройти взросление без травм (проблемы со здоровьем начались уже после Олимпиады).

Говорят, Аделина Сотникова победила в Сочи благодаря домашнему судейству. Я до сих пор верю, что это не так

Комплименты терпению бывшего тренера – немалая часть автобиографии Сотниковой: «Мы решили начать все с чистого листа. Заново я училась выполнять прыжки на льду. Начали с одинарных и двойных, чтобы восстановить технику и довести ее до автоматизма. Елена Германовна в тот период потратила на меня очень много времени, иногда мне казалось, что она занимается со мной одной».

История Аделины оказалась вдохновляющей: после Олимпиады в Сочи тренировками у Буяновой загорелся Артур Даниелян, а в середине прошлого цикла в группе ненадолго сложился мощный женский блок: Сотскова, Цурская, Губанова, Радионова – все пришли уже состоявшимися спортсменками.

Пожалуй, сохрани Буянова прежние азарт, здоровье (проблемы с ним изрядно укоротили ее соревновательную карьеру и продолжают ограничивать профессиональную активность) и команду, она смогла бы сделать из Косторной пусть не очередную олимпийскую чемпионку, но, по крайней мере, крепкую фигуристку из редкой для российской сборной категории 18+.

Антропометрия и двигательный талант Алены, который никогда не сводился исключительно к прыжкам, располагают к долгой карьере, но ключевым становится вопрос мотивации. Для Косторной он особенно важен: легких побед, как в сезоне-2019/20, в возросшей конкуренции уже не будет, а возможности ездить на международные соревнования для российских фигуристов сведены к нулю.

Для Сотниковой вопрос мотивации 8 лет назад тоже стал ключевым. Аделина рассталась с тренером не лучшим образом (хотя впоследствии помирились) – сообщила об уходе смс-сообщением. По словам фигуристки, ее угнетало количество новых учеников в группе – оно будто намекало, что тренеру хочется двигаться дальше, в то время как Сотникова главной цели уже достигла.

Буянова же видела проблему в самой Аделине – критиковала ее за участие в танцевальном шоу и светских мероприятиях в ущерб тренировкам. Сниженные нагрузки повлекли за собой травмы – а вслед за ними случился плавный переход в группу Плющенко и его ледовые шоу. Косторная, впрочем, там уже побывала – и вряд ли зайдет на второй круг.

Буянова охотно берется за трудных учеников – и быстро перегорает. Губанову отчислили за лишний вес, Цурскую посчитали невыразительной

Сотникова – выпестованная Буяновой, однако далеко не единственная прошедшая через ее руки фигуристка.

Но повторить успех не удалось ни с Сотсковой (перешла от Светланы Пановой), ни с Цурской (бывшая ученица Тутберидзе), ни с Радионовой (тренировалась у Инны Гончаренко), ни с Губановой (занималась с Ангелиной Туренко).

С кем-то работа сама плавно сходила на нет, а Губанову показательно отчислили за лишний вес – хотя сама Настя утверждала, что не могла тренироваться в полную силу из-за травм. В плохой форме упрекали и Радионову, а Цурской намекали, что она не хочет развиваться и плохо выражает эмоции в программах.

«Если вдруг позвонят с иностранного номера – берите трубку». Наша топ-фигуристка теперь катает за Грузию (хотя еще не бывала там)

В какой-то момент сложилось ощущение, что перманентный поиск недостатков в новых ученицах – защитная реакция самой Буяновой. Спад в результатах удобно было списывать на недостатки фигуристок, которые, на первый взгляд, не имели к самому тренеру никакого отношения – ведь девочки выросли на других катках.

«Если я, тренер, подготовившая олимпийскую чемпионку, столкнулась с неудачами и теперь буду задумываться о своей репутации… Мне это даже неинтересно», – резюмировала сама Буянова.

Два года назад показалось, что ренессанс тренера Буяновой в женском одиночном близок: тогда она привезла на юниорские контрольные прокаты Елизавету Осокину – харизматичную девочку с яркими программами. На первенстве России старшего возраста в апреле 2021-го Осокина стала первой – а через 2 месяца неожиданно перешла в парное катание.

При этом, исходя из слов Нины Мозер, инициатива исходила не от спортсменки: «У нас в группе есть талантливый 16-летний мальчик Андрей Рудь, ученик Натальи Дубинской, которому мы искали партнершу. Я обратилась к Лене Буяновой, с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все «за» и «против», остановились на Лизе Осокиной».

Называть Буянову тренером одной спортсменки было бы кощунственно и несправедливо: она разглядела Дениса Тена, дважды поверила в Максима Ковтуна, привела к серебру Евро-2020 Артура Даниеляна.

Но вживить Косторной новую мотивацию она не сможет – это придется делать самой Алене. Причем в условиях, когда такой мотивацией должны быть не титулы и спонсоры, которые для российских фигуристов пока заблокированы, а что-то куда-то менее привычное и осязаемое.

Импульсивность и отчаянность Косторной сделали ее звездой, но помешали работать в группе, где звезда – только тренер

«Косторная для Буяновой – такой балласт. Я ей не завидую». Похоже, в группе Тутберидзе давно потеряли веру в Алену

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24, Yohei Osada/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO ; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; instagram.com/kostornaiateam

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