Герои и неудачники Гран-при Бельгии: экс-напарник Ферстаппена почти на уровне доминатора, Алонсо проиграл партнеру, Хэмилтон рядом с Латифи

«Макларен» продолжает страдать.

Первый этап «Формулы-1» после летнего перерыва запомнился кучей моторных штрафов, авариями на первых кругах и слегка предсказуемым итогом – настолько значимым было превосходство Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Пусть борьба за победу не удалась, событий в прошедший уик-энд накопилось много: героическая оборона Алекса Албона, прорыв чудом стартовавшего Пьера Гасли, обгоны Эстебана Окона и ранний сход Льюиса Хэмилтона под комментарии Фернандо Алонсо. Все это – в рейтинге Гран-при Бельгии от Sports.ru.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Спа по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 10 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7 (2-е)

Ферстаппен на родной земле решил выиграть вообще все – даже квалификацию, слабо влиявшую на стартовый порядок из-за штрафа, а в гонке просто уничтожил пелотон. Продемонстрировать безупречное доминирование чемпиону помог свежий двигатель и чудо-ракета «Ред Булл», с которой, впрочем, не справился Перес. Формально Серхио принес команде дубль, но в сравнении с напарником ехал в другой лиге: проиграл квалификацию и старт, на первом отрезке не дотягивался до Сайнса и уступил стартовавшему из второй десятки Максу более 17 секунд.

«Феррари»: Шарль Леклер – 7,5 (6-е), Карлос Сайнс – 8 (3-е)

Леклер даже не пытался бороться с Ферстаппеном в субботу ради выигрыша одной позиции на старте, в воскресенье же стал жертвой проблем на первых кругах (снова из-за Макса) и стабильно интересной стратегии Скудерии, так что проявить себя было трудно. Сайнс выиграл поул и достойно держался в гонке, но вряд ли мог что-либо противопоставить «Ред Булл».

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (4-е), Льюис Хэмилтон – 5 (сход)

Хэмилтон опередил партнера по команде в квалификации, но очень рано завершил гонку из-за собственного просчета при обгоне Алонсо. Расселл обыграл тех, кого должен быть, но для подиума этого не хватало.

«Альпин»: Эстебан Окон – 9 (7-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (5-е)

В Спа у «Альпин» была лучшая пара пилотов. Окон забрался на пятое место в квалификации, стартовал из хвоста из-за установки нового мотора, выдал пару хитрых маневров, совершил невозможное – обогнал Албона – и доехал до прекрасного седьмого места. Алонсо также стал одним из сильнейших: начало заезда подпортил контракт с Хэмилтоном, но карма в лице «Феррари» подарила ему пятую позицию.

«Макларен»: Ландо Норрис – 6,5 (12-е), Даниэль Риккардо – 5 (15-е)

Если «Альпин» фактически показал свой максимум, то «Макларен» в седьмой раз подряд не смог заработать больше очков, чем конкуренты по Кубку конструкторов – а теперь и вовсе остался вне топ-10. Норрис по-прежнему быстрее Риккардо на одном круге – даже без последней попытки (хотя Дэну и помешало отсутствие заднего крыла «под Спа» из-за возникшей проблемы). Ландо стартовал с последних рядов и обогнал напарника за счет стратегии, однако значительную часть заезда проехал в трафике и не добрался до топ-10.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – без оценки (сход), Чжоу Гуаньюй – 6 (14-е)

Квалификация Боттаса не влияла вообще ни на что, так что лидер команды дал Чжоу слипстрим и проиграл секунду последнему месту. В гонке Латифи поздравил Валттери с днем рождения уже на втором круге, отправив в гравий – таким образом, в соревновательных сессиях финн фактически не участвовал. Чжоу запомнился лишь разменами позиций с Цунодой и отсутствием реальных шансов на очковую зону.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5 (16-е), Мик Шумахер – 5,5 (17-е)

Американская команда довольно безнадежно провела уик-энд в Спа, при этом Магнуссен, в отличие от напарника, даже не вышел из первого сегмента квалификации. Мик, начавший гонку с последнего ряда из-за штрафа, смотрелся поярче Кевина, но ненамного.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 8,5 (9-е), Юки Цунода – 6 (13-е)

Гасли еле успели подготовить к старту из-за внезапно возникшей проблемы, что не помешало Пьеру прорваться с пит-лейн в очки. Цунода же завяз в «паровозике Албона» и довольствовался обгоном Чжоу на последнем круге.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8 (8-е), Ланс Стролл – 6,5 (11-е)

Феттель неудачно провел квалификацию, оставшись на грани попадания во второй сегмент, но отыгрался в гонке за счет блестящего старта и воспользовался преимуществом более свежих шин в борьбе с Гасли. Стролл выступил лучше в субботу, а на следующий день проиграл битву за очковую зону Албону.

«Уильямс»: Алекс Албон – 9,5 (10-е), Николас Латифи – 4 (18-е)

Тайский гонщик впервые в нынешнем сезоне прошел в третий сегмент – великолепное достижение для нынешнего «Уильямса». В гонке Алекс проявил себя как мастер обороны, допустил лишь одну видимую ошибку в борьбе с Оконом, заработал очко (уже четвертое в 2022 году!) и заслужил бы первую строчку рейтинга, если бы не экс-напарник по «Ред Булл». Латифи, к сожалению, выступил так же, как и на большинстве этапов 2022 года – заезд был испорчен уже на стартовых кругах, когда после разворота Николас отправился в боксы, а Боттас – отдыхать.

Европейские эксперты единогласно отдали доминатору «десятки» и высоко оценили успехи Окона и Албона, в то время провал Хэмилтона дотянул лишь до предпоследнего места – конкурировать с Латифи еще труднее, чем с Ферстаппеном.

Средние баллы за сезон: Алонсо в погоне за Хэмилтоном

Еще пара уик-эндов, подобных Гран-при Бельгии, и чемпиону станет одиноко на вершине – пока же у Леклера остаются шансы на лидерство в рейтинге Sports.ru за 2022 год. Расселл теперь снова на равных с Хэмилтоном, а Алонсо продолжает агрессивное восхождение и тоже недалеко от пары пилотов «Мерседеса». Успех Окона позволил ему сравняться с Пересом и вступить в многочисленную и плотную среднюю группу.

(В таблице представлены средние оценки за 14 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: globallookpress.com/Alessio De Marco/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency