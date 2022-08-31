Лучшее шасси пелотона
Блог

Герои и неудачники Гран-при Бельгии: экс-напарник Ферстаппена почти на уровне доминатора, Алонсо проиграл партнеру, Хэмилтон рядом с Латифи

Мик Шумахер Мик Шумахер
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Валттери Боттас Валттери Боттас
Альпин Альпин
Альфа Ромео Альфа Ромео
Ландо Норрис Ландо Норрис
Альфа Таури Альфа Таури
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Феррари Феррари
Юки Цунода Юки Цунода
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Николас Латифи
Пьер Гасли Пьер Гасли
Формула-1
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Эстебан Окон Эстебан Окон
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ланс Стролл Ланс Стролл
Джордж Расселл Джордж Расселл
Шарль Леклер Шарль Леклер
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Серхио Перес Серхио Перес
Хаас Хаас
Мерседес Мерседес
Ред Булл Ред Булл
Александр Албон Александр Албон
Гран-при Бельгии
Уильямс Уильямс
Макларен Макларен
Астон Мартин Астон Мартин
Авто Авто

«Макларен» продолжает страдать.

Первый этап «Формулы-1» после летнего перерыва запомнился кучей моторных штрафов, авариями на первых кругах и слегка предсказуемым итогом – настолько значимым было превосходство Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Пусть борьба за победу не удалась, событий в прошедший уик-энд накопилось много: героическая оборона Алекса Албона, прорыв чудом стартовавшего Пьера Гасли, обгоны Эстебана Окона и ранний сход Льюиса Хэмилтона под комментарии Фернандо Алонсо. Все это – в рейтинге Гран-при Бельгии от Sports.ru.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Спа по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 10 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7 (2-е)

Ферстаппен на родной земле решил выиграть вообще все – даже квалификацию, слабо влиявшую на стартовый порядок из-за штрафа, а в гонке просто уничтожил пелотон. Продемонстрировать безупречное доминирование чемпиону помог свежий двигатель и чудо-ракета «Ред Булл», с которой, впрочем, не справился Перес. Формально Серхио принес команде дубль, но в сравнении с напарником ехал в другой лиге: проиграл квалификацию и старт, на первом отрезке не дотягивался до Сайнса и уступил стартовавшему из второй десятки Максу более 17 секунд.

«Феррари»: Шарль Леклер – 7,5 (6-е), Карлос Сайнс – 8 (3-е)

Леклер даже не пытался бороться с Ферстаппеном в субботу ради выигрыша одной позиции на старте, в воскресенье же стал жертвой проблем на первых кругах (снова из-за Макса) и стабильно интересной стратегии Скудерии, так что проявить себя было трудно. Сайнс выиграл поул и достойно держался в гонке, но вряд ли мог что-либо противопоставить «Ред Булл».

Прорыв Леклера сбила пленка от шлема Ферстаппена! Застряла в тормозе на первом же круге и спалила сенсор

Новый пик идиотизма «Феррари»: рисковый пит-стоп со сломанным ограничителем скорости ради бонусного балла. Леклер отговаривал, потеряно 2 очка

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (4-е), Льюис Хэмилтон – 5 (сход)

Хэмилтон опередил партнера по команде в квалификации, но очень рано завершил гонку из-за собственного просчета при обгоне Алонсо. Расселл обыграл тех, кого должен быть, но для подиума этого не хватало.

«Только стартовать первым умеет!» Ярость Алонсо от крэша с Хэмилтоном – Льюис подрезал на старте в битве за подиум, подлетел и сошел

«Альпин»: Эстебан Окон – 9 (7-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (5-е)

В Спа у «Альпин» была лучшая пара пилотов. Окон забрался на пятое место в квалификации, стартовал из хвоста из-за установки нового мотора, выдал пару хитрых маневров, совершил невозможное – обогнал Албона – и доехал до прекрасного седьмого места. Алонсо также стал одним из сильнейших: начало заезда подпортил контракт с Хэмилтоном, но карма в лице «Феррари» подарила ему пятую позицию.

Вау, Окон выдал два хитрейших двойных обгона! Соперники слишком увлекались зарубами, и он пролетал мимо

«Макларен»: Ландо Норрис – 6,5 (12-е), Даниэль Риккардо – 5 (15-е)

Если «Альпин» фактически показал свой максимум, то «Макларен» в седьмой раз подряд не смог заработать больше очков, чем конкуренты по Кубку конструкторов – а теперь и вовсе остался вне топ-10. Норрис по-прежнему быстрее Риккардо на одном круге – даже без последней попытки (хотя Дэну и помешало отсутствие заднего крыла «под Спа» из-за возникшей проблемы). Ландо стартовал с последних рядов и обогнал напарника за счет стратегии, однако значительную часть заезда проехал в трафике и не добрался до топ-10.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – без оценки (сход), Чжоу Гуаньюй – 6 (14-е)

Квалификация Боттаса не влияла вообще ни на что, так что лидер команды дал Чжоу слипстрим и проиграл секунду последнему месту. В гонке Латифи поздравил Валттери с днем рождения уже на втором круге, отправив в гравий – таким образом, в соревновательных сессиях финн фактически не участвовал. Чжоу запомнился лишь разменами позиций с Цунодой и отсутствием реальных шансов на очковую зону.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5 (16-е), Мик Шумахер – 5,5 (17-е)

Американская команда довольно безнадежно провела уик-энд в Спа, при этом Магнуссен, в отличие от напарника, даже не вышел из первого сегмента квалификации. Мик, начавший гонку с последнего ряда из-за штрафа, смотрелся поярче Кевина, но ненамного.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 8,5 (9-е), Юки Цунода – 6 (13-е)

Гасли еле успели подготовить к старту из-за внезапно возникшей проблемы, что не помешало Пьеру прорваться с пит-лейн в очки. Цунода же завяз в «паровозике Албона» и довольствовался обгоном Чжоу на последнем круге.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8 (8-е), Ланс Стролл – 6,5 (11-е)

Феттель неудачно провел квалификацию, оставшись на грани попадания во второй сегмент, но отыгрался в гонке за счет блестящего старта и воспользовался преимуществом более свежих шин в борьбе с Гасли. Стролл выступил лучше в субботу, а на следующий день проиграл битву за очковую зону Албону.

«Уильямс»: Алекс Албон – 9,5 (10-е), Николас Латифи – 4 (18-е)

Тайский гонщик впервые в нынешнем сезоне прошел в третий сегмент – великолепное достижение для нынешнего «Уильямса». В гонке Алекс проявил себя как мастер обороны, допустил лишь одну видимую ошибку в борьбе с Оконом, заработал очко (уже четвертое в 2022 году!) и заслужил бы первую строчку рейтинга, если бы не экс-напарник по «Ред Булл». Латифи, к сожалению, выступил так же, как и на большинстве этапов 2022 года – заезд был испорчен уже на стартовых кругах, когда после разворота Николас отправился в боксы, а Боттас – отдыхать.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум

Европейские эксперты единогласно отдали доминатору «десятки» и высоко оценили успехи Окона и Албона, в то время провал Хэмилтона дотянул лишь до предпоследнего места – конкурировать с Латифи еще труднее, чем с Ферстаппеном.

Средние баллы за сезон: Алонсо в погоне за Хэмилтоном

Еще пара уик-эндов, подобных Гран-при Бельгии, и чемпиону станет одиноко на вершине – пока же у Леклера остаются шансы на лидерство в рейтинге Sports.ru за 2022 год. Расселл теперь снова на равных с Хэмилтоном, а Алонсо продолжает агрессивное восхождение и тоже недалеко от пары пилотов «Мерседеса». Успех Окона позволил ему сравняться с Пересом и вступить в многочисленную и плотную среднюю группу.

(В таблице представлены средние оценки за 14 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

«Ред Булл» обновился и теперь рвет на любых участках трассы. «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

Фото: globallookpress.com/Alessio De Marco/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные