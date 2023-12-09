Кубок НБА раскрыл лишь одно: Зайон любит покушать больше, чем баскетбол

Зайона выбрали на драфте так давно, что, кажется, скоро это обстоятельство будут упоминать в одном ряду с приснопамятным «рублем по 30 долларов». А между тем мы так и не знаем, на что способен игрок, который некогда должен был стать новым лицом НБА. Обилие травм и то обстоятельство, что физиономия Уильямсона не всегда помещается в экран ноутбука, мешают всерьез рассматривать его в этом качестве. И, честно говоря, есть ощущение, что и этот сезон едва ли что-то изменит.

Победа «Пеликанс» в драфт-лотерее так окрылила владельцев закусочной, что они сделали отдельное блюдо в честь Зайона

В зависимости от настроения можно воспринимать это как злую иронию или губительное пророчество, но в 2019 году отсылки к физическим данным Зайона в рекламе фастфуда выглядели грамотным маркетинговым ходом.

Отличилась сеть ресторанов быстрого питания Popeyes. После того как «Пеликанс» выиграли драфт-лотерею и стало очевидно, что клуб возьмет под 1-м номером Зайона, ресторан расположенный на Канал-стрит в Новом Орлеане немедленно сварганил уникальное суперпредложение. Поскольку основу меню Popeyes составляют различные вариации жареной курицы, то клиентам был презентован набор куриных крыльев в коробке длиной в 2,08 метра.

Сметливые копирайтеры решили сыграть на созвучии одного из своих главных хитов «fried chicken wings» и традиционного параметра игроков, которому уделяется особое внимание в моках – «wingspan». Так как размах рук Уильямсона составляет 2,08 метра, то и коробку для курицы смонтировали в таких же масштабах.

Стоимость кулинарного безумия составила 75 долларов. В набор «радость гастроэнтеролога» вошли: 77 жареных крыльев без косточек, 11 сдобных булочек и 11 больших порций картофеля фри. Набор продавался только в одном заведении Popeyes и сугубо в день драфта.

Сейчас Зайон наверняка рад тому, что сразу же после драфта не заключил спонсорское соглашение с какой-нибудь сетью ресторанов быстрого питания. Хотя народ и без того нашел над чем поглумиться. Наряду со сделками от Jordan Brand, 2K Sports, Panini и Fanatics Уильямсон подмахнул контракты с производителями газированных напитков Gatorade и Mountain Dew. Именной ролик Dew и стал базисом для создания мемов о любви Уильямсона к сладкой газировке, чипсам начос и пассивному образу жизни. Хотя за вычетом неважнецкой физической формы Уильямсона сам ролик, в общем-то, вполне безобидный.

Но в том-то и дело, что разговоры о любви Зайона ко всему сладкому, жареному, калорийному и мучному стали такими же вечными спутниками игрока, как и его постоянные травмы. Более того, эти темы фактически неразделимы.

После того как в своем дебютном сезоне форвард сыграл всего 24 матча, а потом восстанавливался после перенесенной операции на ноге, инсайдеры комментировали его подготовку к возвращению на площадку с обязательными отсылками к его кулинарным пристрастиям.

«Хорошая новость заключается в том, что Уильямсон нанял классного персонального тренера из университета Луизианы. Плохая новость – он по-прежнему с удовольствием съедает целую пиццу, запивая ее газировкой с огромным содержанием сахара», – рапортовали инсайдеры.

В разных источниках пиццу заменяли на многочисленные чизбургеры, ведра куриных крыльев, тазики картофельного пюре с говяжьей подливой и прочие гастрономические интимности. Что-то из этого наверняка было спекуляцией или, как минимум, преувеличением, но сонный вид Уильямсона, избыточный вес и его явная незаинтересованность в ускорении процесса восстановления не оставляли возможности защитить игрока даже у тех, кто к этому стремился.

«Я обеспокоен. Правда, обеспокоен, – неоднократно говорил Чарльз Баркли. – И, несмотря на то, что мне нравится Зайон, скажу откровенно, я настроен скептически. Я рассказывал эту историю много раз и никогда не устану повторять, что это были самые важные слова в моей карьере. После одной из тренировок Мозес Мэлоун подошел ко мне и сказал: «Приведи себя в порядок, ты толстый и ленивый».

Это был мой первый сезон в НБА, а Мозес был моим кумиром и ментором, его слова сильно задели меня. Я даже слегка всплакнул после услышанного. Но потом я взялся за себя, стал лучше питаться, сбросил вес. Тот случай стал поворотной точкой в моей карьере. Считаю, что здесь необходимо сделать то же самое. Кто-то из взрослых, близких к Зайону, должен подойти и сказать ему прямо: «Эй, парень, тебе нужно привести себя в форму».

Ах, если бы все было так просто.

Вредная еда – серьезный недостаток Зайона, но главные причины, из-за которых он никогда не реализует свой талант – инфантильность и постоянные травмы

« Это тяжело, мужик. Когда тебе 20, 22 года, у тебя есть все деньги в мире – ну, по крайней мере, у меня такое чувство, что все деньги в мире. Это тяжело . Сейчас я нахожусь на такой стадии, когда окружаю себя более опытными людьми. Я не хочу говорить «старыми», потому что это может их задеть, но я окружаю себя мудрыми людьми. Они заставляют меня привыкать к определенным вещам», – выдал Уильямсон в ответ на вопрос Гилберта Аренаса, как ему дается диета.

Если что, то многими эта фраза была истолкована как признание Зайоном своих проблем с питанием. Ну, не знаю. Лично я услышал довольно незрелые слова о том, как тяжко живется 23-летнему парню, когда у него на кармане все деньги мира. Все эти слова об окружении и мудрости – тоже похожи на ширму из ТЮЗа.

Зайон вообще горазд на подобные высказывания. Когда в прошлом апреле ему задали прямой вопрос, почему он не играет, хотя по большому счету уже восстановился после травмы, он ответил следующее.

«Физически я в порядке, теперь вопрос в том, когда я почувствую себя тем самым Зайоном. Не думаю, что есть какие-то сроки или явные признаки того, когда я почувствую себя Зайоном. Я просто должен почувствовать себя самим собой и быть уверенным в том, что я снова смогу выходить на площадку и влиять на результат».

Серьезно? И вот вокруг парня с такой ментальностью «Пеликанс» собираются строить свою команду? Как по высказываниям, так и по поведению Уильямсона складывается впечатление, что парень не до конца осознает, что для возвращения прежних кондиций или обретения новых необходима работа. И не просто работа, а осознанная и постоянная. Он же в этом межсезонье выдавал вот какие перлы.

«Что касается диеты, то я всегда в состоянии возвращаться к началу сезона, чувствуя себя хорошо и выглядя хорошо. Главное – больше фокусироваться на растяжке, работе над гибкостью, работе с эластичными жгутами. Думаю, подобные вещи помогут мне гораздо дольше оставаться в игре, нежели я просто сброшу кучу килограммов и выйду играть».

Понятно, что на протяжении сезона с его диким графиком и всевозможными микротравмами тяжело поддерживать форму, но здесь Уильямсон словно пытается найти волшебный способ, который приведет его в форму раз и навсегда.

Такого не бывает.

«Новый Орлеан» прекрасно понял, кого именно клубу довелось подобрать под первым номером. И перед подписанием нового соглашения – на 193 миллиона долларов – произошла не то чтобы беспрецедентная, но не самая типичная история. В контракт был включен «пункт для толстых»: согласно источникам в лиге, договор подразумевал периодическое прохождение тщательных медицинских процедур, которые включают в себя взвешивание и измерение процента жира. Вес игрока не должен был превышать 133 килограмма (295 фунтов), а процент жировой прослойки – 10%.

До этого «Пеликанс» неоднократно сливали информацию о весе своей упитанной надежды в прессу. В частности, известно, что в определенный момент вес Уильямсона был даже выше 136 килограммов (300 фунтов).

То ли беспощадная критика, то ли близость «всех денег в мире» как будто заставили Зайона измениться.

У него появился новый шеф-повар Джонас Льюис: он когда-то играл в футбол за университет Южной Флориды и по его окончании исключительно с помощью диеты сбросил 55 килограммов (из 157). Льюис устроил Уильямсону детокс, а затем посадил на циклическую углеводную диету, предусматривающую исключительно протеин и овощи и лишь по некоторым дням «здоровую углеводную пищу». Цель программы состояла в том, чтобы Зайон сбрасывал вес, но не терял мышечную массу – Льюис утверждает, что каждый день его подопечный сжигал по 2000 калорий.

За физическую трансформацию отвечал тренер Джаспер Биббс, работавший в штабе физподготовке «Джаз» и помогший Донована Митчелла. До старта прошлогоднего тренировочного лагеря «Пеликанс» Зайон провел два месяца в Форт-Лодердейле, тренируясь по три раза в день. С утра кардио – наматывание кругов по стадиону, стометровки, спринты различной степени интенсивности, в середине дня – работа над броском, вечером – силовые нагрузки, работа на гибкость суставов и растяжку мышц. Так на протяжении восьми недель подряд.

Зайон сжигал по 3-4 килограмма в неделю, избавился от 16 килограммов и как будто закрыл все вопросы по этой части.

Но такое ощущение испарилось спустя несколько месяцев: что бы там ни сбросил форвард благодаря своим поварам и тренерам, этого было недостаточно для того, чтобы оставаться здоровым и выдержать марафон регулярного чемпионата. Он снова вылетел до конца регулярки.

За четыре сезона Зайон сыграл всего в 114 матчах . Самым продолжительным для него остается сезон-2020/2021, в котором он принял участие в 61 матче. В прошлом году он отбегал 29 матчей, получил травму подколенного сухожилия, ждал перерыва на Матч всех звезд, чтобы вернуться, но после повторного обострения пропустил последние 45 матчей сезона. До этого были разрыв мениска (2019), боль в правом колене (2020), растяжение большого пальца правой руки (2021) и травма правой стопы (2021).

Уильямсон как будто нашел способ обдурить «Новый Орлеан»: он не превышает весовой лимит, после которого у него могут начаться проблемы, но даже не думает о том, чтобы набрать идеальную форму.

На свою голову Зайон столкнулся с самым подготовленным человеком в НБА

Этот сезон начинался вполне по плану Уильямсона. «Новый Орлеан» стартовал с умеренной долей сенсационности: несмотря на все травмы, «Пеликанс» шли выше 50%, попали в полуфинал внутрисезонного турнира, обыграли «Денвер», а их лидер без какого-то напряга набирал 22,2 очка, 5,6 подбора и 4,8 передачи за 30,9 минуты. Отличная синекура, чтобы тебя не трогали, не записывали в «басты», не смеялись над твоим пузом, что неприятно даже с таким контрактом.

На свою голову Зайон столкнулся лицом к лицу с тем, на фоне кого все его проблемы мгновенно раскрылись – с 39-летним Леброном, выглядящим в три раза быстрее и энергичнее подрастающего поколения .

«Пеликанс» сразу же растопырились в самой нелепой позе – 89:133.

И тут можно было бы указать на множество проблем, связанных со сборкой команды. На то, что у них нет добротного разыгрывающего. На то, что их основной центровой плохо сочетается с главной звездой и вынужден выходить на дугу, а не показывать свои таланты в «краске». На то, что их лидеры – это нестабильные люди, которые только и умеют, что играть «изоляции», причем делают это весьма посредственно.

Слишком уж ярко выглядел Зайон, чтобы его не пнуть. Он был слишком апатичным и вялым – и умудрился взять только 3 подбора. Он показал, что до сих пор не понимает, кого нужно держать и как вообще действовать в защите, где его разматывал беспокойный пенсионер. Он редко и не особенно охотно получал мяч и не хотел и думать о том, как помочь команде побеждать, тем более открываться или как-то еще суетиться. Он вообще мало что делал и мало двигался – в одной быстрой атаке Леброн обогнал его метра на два от центральной линии. Он снова выглядел громоздким, неповоротливым, ленивым и сонным.

«Это не дисс. Это урок от одного великого бигмэна другому парню, который также может достичь вершин, – проговорил важные вещи Шакил О’Нил. – Зайон вообще не старается. У меня была такая же проблема в первый и второй сезоны. Я лишь думал, что выкладываюсь. Потому что мой талант принесет мне 20 очков. Я начал набирать 30-40 очков, только когда поменял отношение.

Он не создает себе легкие очки. Он не видит открытых партнеров. Он не требует мяч. Он не подбирает… Чарльз всегда говорит о том, что нельзя позволять маленькому игроку защищаться против тебя … У него нет такого взгляда, который бы сразу говорил: «Я величайший». Я всегда узнаю этот взгляд, когда вижу. Как у Тайгера Вудса, у Джека Николсона. У Зайона просто нет этого взгляда.

Я был таким же, как он. Мой знакомый всегда говорил: «Мне все равно, что у тебя 24 очка, ты не выкладываешься на максимум». Я такой: «Что, о чем ты говоришь?» Как только Зайон войдет в «режим убийцы», его начнут бояться».

Леброн выдал нечто гениальное – 30 очков, 8 передач, 5 подборов за 23 минуты, 9 из 12 с игры.

Однако, пожалуй, впервые в карьере обсуждали главным образом не его. На Уильямсона набросились ветераны, эксперты, болельщики, все, для кого стало откровением вываливающееся пузико, а клуб его поддержал традиционным инсайдом: оказалось, что «Пеликанс» «неоднократно указывали» на его неудовлетворительные физические кондиции и диетические предпочтения, но игрок «не слушает» . К пятому сезону в лиге Зайон так и не научился отвечать профессиональным требованиям клуба, к пятому сезону в лиге он гораздо больше ассоциируется с вредной пищей, чем с данками, блоками или положительными результатами.

Массовую атаку неслучайно продюсирует сам «Новый Орлеан». По сути, это последняя попытка спасти карьеру Уильямсона. Если уж публичная порка от Шака, Баркли и Реддика не повлияет на него так же, как на Баркли – отповедь Мозеса Мэлоуна, то пищевые привычки и сопутствующая им расслабленность останутся с ним навсегда. Хотя уже и так, в принципе, понятно, что любой победе этот молодой человек предпочитает победу над тем, что попадает в его тарелку.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Christian Petersen, Michael Reaves