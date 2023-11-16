Баскетболь
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Худший игрок НБА известен. Джордан Пул комично копирует Карри и выдает кошмарную статистику

Джордан Пул Джордан Пул
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Баскетбол Баскетбол

Еще не поздно исправиться.

Мало кому удается сформировать о себе и своей игре единогласное мнение на старте чемпионата. Малая выборка матчей, чересчур суровый или наоборот крайне лояльный календарь, понимание, что нужно время для нащупывания игровых связей с новобранцами, травмы и прочие моменты, подвергающиеся сомнению даже самую назойливую и тщательную статистику.

Но Джордан Пул всегда хотел быть исключительным, поэтому после обмена из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» не стал затягивать с тем, чтобы продемонстрировать свою нестандартность. Ему потребовалось ровно 13 матчей, чтобы у представителей баскетбольного сообщества сформировалось безжалостное и стойкое, как запах общественных туалетов, представление о талантах защитника.

Так что уже сейчас можно смело утверждать: он своего добился, абсолютно худший игрок НБА прямо сейчас известен.

«Уизардс» катастрофически плохи, но Пул гробит команду с особым усердием

Даже когда всем своим видом показывает, что это не так. В недавнем матче против «Милуоки» Джордан пыжился изо всех сил (хохочите и смейтесь, но он может), набрал 30 очков (11 из 26 с игры), не совершил ни одной потери, заработал «-26» по показателю плюс-минус, так что «Вашингтон» продлил безвыигрышную серию.

Можно было бы списать ужасный старт на что угодно, вплоть до глобального потепления и неудачного запуска ракеты Илоном Маском, но «Уизардс» с Пулом и Кузмой на главных ролях не тот фильм, который заканчивается преодолением невзгод и заслуженным триумфом. Высокий жанр тут, в принципе, не приемлем. Скорее, комедия положений вроде «Тупой и еще тупее». Как иначе характеризовать подобные номера, при такой разнице в счете.

Игра Пула породила даже один из самых возмутительных фэйков, который разнесли по всем сайтам по обе стороны Атлантики. Якобы спустя месяц таких вот выступлений руководство «Вашингтона» уже не рассматривает полученного в межсезонье игрока в качестве франчайза.

«Мое ощущение после общения с различными источниками внутри лиги – «Уизардс» избавятся от Пула до дедлайна, либо в межсезонье. И лично я думаю, что это произойдет раньше, чем позже. Клуб видит его частью сделки, а не баскетболистом вокруг которого можно построить команду», – гласит выдуманная цитата, якобы от имени инсайдера НБА Марка Стейна.

Эту «утку» раскрыли только после того, как авторы фэйка сами сознались. Настолько он правдоподобен. Так правдоподобен, что «Вашингтон» не стал ничего опровергать.

Ведь Пул исторически ужасен.

Его показатель «+/-» равен «-14,2», что является худшим результатом в истории НБА для игрока с 15 или более попытками бросков с игры. Статистический компонент «+/-» отражает эффективность игрока и его влияние на команду, когда данный конкретный баскетболист находится на паркете. И в случае с Пулом можно говорить, что «Уизардс  проигрывают в среднем 14,2 очка за игру всякий раз, когда он появляется на площадке.

Суммарный «+/-»  Пула в этом сезоне составляет «-185», и это самый низкий показатель в НБА.

Величие Пула в деле саботажа общепризнано и задокументировано историей, но он вовсе не одинок в своей подрывной деятельности. Три места в пятерке самых худших игроков по показателю «+/-» занимают представители «Вашингтона». Тайус Джонс (-157) и Кайл Кузма (-155) расположились на третьем и четвертом местах, на втором осел Джереми Сохан из «Сан-Антонио» (-164), замыкает шеренгу особо отличившихся форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон-младший (-115).

И все же, кто бы как ни старался, шансов поспеть за Пулом, облюбовавшим подвалы большинства рейтингов, крайне сложно. Сейчас защитник занимает четвертое место по худшему проценту реализации бросков среди игроков с 15 и более попытками с игры (39,6%). Хуже только Трэй Янг (35,6%), Джулиус Рэндл (37,8%) и Дэмиан Лиллард (39,5%).

То же самое касается игроков с пятью и более попытками из-за дуги. Пул вновь голосит в квартете худших с показателем 29,3%, уступая сольные партии только Виктору Вембаньяме (26,9%) и все тем же Рэндлу (27,6%) с Янгом (28,2%).

Наконец, у Пула худший Net Rating среди игроков, которые проводят на паркете более 29 минут. В десяти матчах его средний показатель составил «-23,3». Кузма, как верный Санчо Панса, и тут не оставляет одноклубника, занимая вторую строчку (-18,1). В английском языке для подобных случаев существует выражение «dead last», а поскольку у нас говорить о покойниках принято либо хорошо, либо ничего, то лучше перестать втаптывать Пула в пыль и попытаться взглянуть на его ситуацию чуть иначе.

Джордан Пул поддерживает репутацию драфта-2019

Как говаривал Аль Пачино в фильме «Адвокат Дьявола»: «Я фанат человечества. Я – гуманист. Возможно, последний из оставшихся». Даже под действием иллюзорных препаратов, запрещенных сыпучих веществ и горючих жидкостей не рискнул себя сопоставить ни с великим артистом, ни с многоликим персонажем, но я способен разглядеть хорошее в Джордана Пуле.

Прежде всего, будет не лишним напомнить, что оказываться в ситуации, когда в тебя все тычет пальцем, для него не впервой. На дистанции первого сезона Пула уже называли одним из худших новичков в истории лиги, и, даже подсобравшись, защитник закончил премьерную кампанию с показателями 8,8 очка (при реализации 33,3% с игры, 28% трехочковых), 2,1 подбора и 2,4 передачи за игру.

Эго парня не выдержало такого удара, и летом он принялся усердно работать. Такой подход сработал: 12 очков (43,2% с игры, 35% трехочковых), 1,8 подбора, 1,9 передач за игру. Причем Пул не стеснялся брать на себя игру, на протяжении восьми матчей в отсутствии травмированного Стефа Карри он набирал в среднем по 22 очка при фантастических 47% с игры и 39% трехочковых. Это стало небольшим превью следующего сезона, в котором девицы из первых рядов строили Пулу глазки, а пресса называла его третьим из «Splash Brothers».

В первом раунде плей-офф против «Денвера» Пул за три матча настрелял вскладчину 86 очков. В чемпионском забеге «Уорриорс» он стал третьим по результативности (17 очков, при реализации 50% процентов с игры и 39% из-за дуги) после Карри и Томпсона.

В 2022 году казалось, что это очередное подтверждение того, что «Уорриорс» находит на драфте нужных людей, которых потом выводит на неожиданный для всех уровень. Пул был выбран под 28-м пиком, но без него невозможно представить чемпионскую команду «Голден Стэйт»: скорер-зажигалка, проявившийся  из ниоткуда, дал бесценные минуты отдыха Стефену Карри, закрыл ключевую проблему команды – недостаток атакующих мощностей в отсутствие лидера, заменил его в стартовой пятерке на время травмы. При этом Пул выпрыгнул на арену плотью от плоти «Голден Стэйт» – игроком, который может взорваться 4-5 безумными трехочковыми подряд и ошеломить соперника исходящим от него пламенем. У Стефена Карри не может быть наследников, потому что такой игрок появляется раз в сто лет, но да, Джордан Пул как будто узнал что-то о «золотом мальчике», чтобы претендовать на роль его наследника.

Внутри «Голден Стэйт» думали так же – и уже заранее, за год, выдали Пулу соглашение на 128 миллионов долларов.

«Все меняется, например, когда ты уже подписал контракт и стал чемпионом, – сказал он недавно. – По сути, все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано. Я получил перстень. Позаботился о семье. Отличная ситуация, чтобы приехать в Вашингтон и просто иметь собственную команду, играть в свой баскетбол».

Какое-то время было ощущение, что старая добрая НБА прошлого – с секс-скандалами, гангстерскими историями, вездесущими групис, арестами и прочим – исчезает. Игроки нового поколения ничем не отличаются от других зумеров – одержимы самосовершенствованием, здоровым образом жизни, успешным успехом. Но, к счастью для нашего ментального здоровья, появился драфт-2019 с Зайоном, Морэнтом и вот Джорданом Пулом.      

Выигранный перстень и упавшие на него миллионы мгновенно изменили игрока, который и так смущал многих своей дерзостью и задиристостью.

«Помню, это был его первый год. Я пробивал штрафные, а он стоял неподалеку и болтал, не переставая. Я повернулся к нему и сказал: «Эй, заткнись». А он в обратку: «Ты меня заставь». Меня это несколько удивило. Позже я подошел к Дрэймонду и сказал: «Мне не нравится этот парень. Поучите его манерам, а не то это сделает кто-то другой», – рассказывал в подкасте Колину Коухерду Дэмиан Лиллард.

Нет-нет, не надо строить конспирологических теорий насчет того, что Грин воспринял слова защитника «Блейзерс» буквально. Всем известный инцидент на тренировке «Уорриорс» произошел по другой причине.

По ходу рядовой перебранки Пул назвал Грина переоцененным рюкзаком, давящим на закорки Карри. Этого оказалось достаточно для практического пояснения, кто есть кто.

В той ситуации был выявлен лишь один актор: Грин вообще всегда во всем априори виноват, а Пул в тот момент вызывал всеобщее одобрение тем, как хладнокровно повел себя и в самом конфликте, и позже.

Однако все, что потом произошло с «Уорриорс», еще наверняка будет неоднократно разбираться и обрастать множеством подробностей. Весь год Стив Керр пытался обуздать Джордана Пула – уговаривал его поиграть в защите, пытался встроить в командную атаку, боролся с неэффективной стрельбой и дурацкими потерями, воспитывал, когда тот совсем зарывался, и хвалил, когда хоть что-то получалось…

«Голден Стэйт» не только прожил в состоянии вечного раздрая и беспокойства весь сезон. Несмотря на все проблемы, представлялось, что молодой скорер – это единственный шанс для «Уорриорс» добавить свежей крови, обновиться, добавить энергии и разнообразия. Если нельзя на него повлиять, то хотя бы грамотно использовать во время обмена. И только внутри клуба присутствовала ясность, что найти компромисс с взбесившимся молодым уже невозможно. Сразу же после открытия рынка свободных агентов «Уорриорс» выстрелили себе в ногу, когда получили в обмен на свой главный (пусть и дефектный) – как виделось со стороны – актив престарелого Криса Пола.

И в новом сезоне стало понятно, что они просто выбирали меньшее из зол, других вариантов не было. После отъезда Пула едва ли не все лидеры говорили о том, что команда была слишком разобщена, что ветеранам приходилось нянчиться с людьми, не понимающими, где они оказались, что с такой «химией» невозможно бороться за титул. «Голден Стэйт» выменяли Криса Пола не столько из-за его индивидуальных качеств, сколько из-за того, что он был самым очевидным антиподом Джордана Пула.   

Кризис «Вашингтона» – важнейший момент для Пула

Кевину Гарнетту хватило 13 матчей, чтобы сформулировать довольно жесткую штуку.

«Я видел ролик, где Пул разговаривал с партнером по команде и не слушал указания тренера. Это не лидер. Никто в команде тебя не слушает, никто тебя не слышит.

Нельзя так себя вести. Ты строишь из себя чемпиона, но не приносишь сюда чемпионскую атмосферу. Ты этому научился в «Голден Стэйт»?

Они избавились от него, потому что он не хотел слушать. Таким игрокам не место в нашей лиге. Ему не место в лиге».

Заявление эпатажное, но от этого не менее справедливое.

В этом сезоне Джордан Пул воскресил подзабытое амплуа баскетбольного шута, также исчезнувшее из НБА с уходом Ника Янга.

Вот он выступает клоунской копией Стефа Карри.

Вот показывает, что за пять лет не выучил правила НБА.

Вот генерирует идиотские ситуации на паркете с пугающей частотой.

Рубрика «лоулайтс» в исполнении комичного лидера «Вашингтона» ежедневно пополняется новыми перлами и приковывает внимание к «Уизардс», как когда-то давно, когда на арене выступали Ник Янг и Джавейл Макги.  

И, на самом деле, особая прелесть НБА всегда заключалась в том, что и для подобных персонажей здесь горит зеленый – что это одновременно и лига высочайших достижений, где играют Леброн, Карри и Йокич, и параллельно лига запредельной клоунады, где пафос первых разбавляют регулярные участники Shaqtin’ a fool.

Ситуация «Вашингтона» кажется для Пула максимально полезной.

Его не исправило нахождение в чемпионской команде.

Его не изменила игра рядом с одним из самых великих игроков, лидеров и просто людей в истории баскетбола.

На него не повлияли деликатные убеждения Стива Керра.

Его не поколебал удар по тыкве в исполнении Дрэймонда Грина.

Так что, пожалуй, последнее средство – это вездесущее внимание прессы и болельщиков, ищущих малейший повод посмеяться.

Если даже так мозги у него не встанут на место, то значит, он совсем неисправим. И слова Гарнетта окажутся справедливыми. Он-то эксперт по подобным случаям– повидал немало бесконечно талантливых своих сверстников, улетающих в астрал после подписания огромного контракта.

Фото: Gettyimages/Ezra Shaw / Staff, Patrick Smith / Staff

51 комментарий

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Вялый Харден
осел Джереми Сохан

в следубщтй раз лучше использовать слово "расположился"
+98
-1
+97
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PredatorMax
Ответ Doc123123
Комментарий скрыт
"В Вашингтоне не дураки сидят"

АХАХХААХАХАХАХАХАХАХАХ
+69
-2
+67
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0ptimus.
Ответ kc6nxy8whs
Комментарий скрыт
Согласен с тобой, тоже не понимаю, почему Стефа не отправили в вашик, а Пула однозначно надо было оставлять в команде, чтоб они на пару с Дреймондом взяли титул))
+39
0
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k_terekhov
Проблемы Пула в голове

Он умеет в проход, умеет бросать, у него хорошая трешка, мягкая кисть. Этим он очень похож на Стефа. В чемпионский сезон он реально зажигал.

Видимо, на этом фоне он понял, что может быть даже лучше Стэфа и крышу снесло конкретно
+42
-4
+38
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Vshjr
Ответ Вялый Харден
осел Джереми Сохан в следубщтй раз лучше использовать слово "расположился"
вот я тоже подумал, вроде парень не такой уж и осел
+21
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Денис Кёнигсберг
Парень стал чемпионом, сделал важный вклад в него, заработал деньги, получает удовольствие от жизни. Меня он реально бесит, в одном ряду с неким Беном. Но я был бы рад оказаться на его месте
+23
-4
+19
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Pipa23King
Ответ shooter77
Получить баснословно огромные деньги за еще нереализованный потенциал - это тренд сегодняшней НБА, увы. Кол-во таких товарищей как Пул будет расти. Их и сейчас уже много. Как бы я не любил баскетбол и НБА, но... НБА сейчас - это переизбыток денег, пузырь, он либо громко лопнет, либо тихо сдуется. Когда вот такой клоун получает 140кк это ненормально. Впрочем и когда самый лучший в мире игрок получает 250-300кк, это тоже ненормально. Это всего лишь люди, которые стучат мячиком в пол.
Ну все таки его контракт вполне существует в рамках бизнес модели НБА и капиталистической системы! Вывести какой-то универсальный справедливый коэффициент, где бы мы оценивали кто и сколько денег заслуживает, говорили, что вот врач делает сложную и полезную работу, а баскетболист просто "стучит мячом" достаточно утопично, и каждый раз такие рассуждения заканчиваются гулагом.
Оправдай Пул свой потенциал, прогрессируй как игрок, а не наоборот, эта ситуация не вызывала бы такого возмущения, а мы бы удивлялись, как грамотно поступил менеджеры. Но как и любом бизнесе тут есть риски, и похоже в данном случае они не оправдались.
При этом сама лига развивается, приносит большие доходы ассоциации и соответсвенно игрокам.

К тому же никто же не мешает лично вам стать игроком НБА и пожинать плоды этой несправедливой системы и получать "ненормальные" деньги за столь специфический труд!

Мне лично оч весело наблюдать за карьерой Пула, хотя человеческих симпатий он не вызывает, но шоу это крайне забавное! Тем более что оно для меня совершенно бесплатное,. А то что какая-то большая черная семейка в Вашингтоне не знает куда девать деньги, меня тоже не сильно расстраивает.
+19
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Alex-1917
Ответ shooter77
Получить баснословно огромные деньги за еще нереализованный потенциал - это тренд сегодняшней НБА, увы. Кол-во таких товарищей как Пул будет расти. Их и сейчас уже много. Как бы я не любил баскетбол и НБА, но... НБА сейчас - это переизбыток денег, пузырь, он либо громко лопнет, либо тихо сдуется. Когда вот такой клоун получает 140кк это ненормально. Впрочем и когда самый лучший в мире игрок получает 250-300кк, это тоже ненормально. Это всего лишь люди, которые стучат мячиком в пол.
а что такое норма? идеальный, сказочный мир, где дворники получают также, как "люди, которые стучат мячиком в пол"? Каждый на своём месте и получает столько, сколько получает, не устраивает? Ну трать жизнь, здоровье на то, чтобы стать проф.спортсменом и получать хоть 900кк
+24
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greatst
Ответ shooter77
Получить баснословно огромные деньги за еще нереализованный потенциал - это тренд сегодняшней НБА, увы. Кол-во таких товарищей как Пул будет расти. Их и сейчас уже много. Как бы я не любил баскетбол и НБА, но... НБА сейчас - это переизбыток денег, пузырь, он либо громко лопнет, либо тихо сдуется. Когда вот такой клоун получает 140кк это ненормально. Впрочем и когда самый лучший в мире игрок получает 250-300кк, это тоже ненормально. Это всего лишь люди, которые стучат мячиком в пол.
Это все просто цифры, голову может снести и от 10млн контракта и от 140млн. В случае с Пулом, он просто поймал звезду и перестал стараться, таких случаев море во всех видах спорта, и дело не в размере контракта
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zippa
Будущая звезда Шанхайских акул
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Вася Вася
Проблема вот в чём - копировать Карри Пул не может, а что он может-то? По крайней мере если речь идёт о звёздном уровне?

Когда у него всё сумасшедшее залетало, он был плюсовым игроком. Не летит - Пул вредит.

Поляну не видит, заигрывается, да и нет у Вашингтона каких-либо турнирных задач.
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С 2009 года здесь
Ответ k_terekhov
Проблемы Пула в голове Он умеет в проход, умеет бросать, у него хорошая трешка, мягкая кисть. Этим он очень похож на Стефа. В чемпионский сезон он реально зажигал. Видимо, на этом фоне он понял, что может быть даже лучше Стэфа и крышу снесло конкретно
слабый ментально
+13
-1
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SL90
Чёт как то все прям накинулись на парня, он конечно переплачен, и творит клоунаду на паркете иногда. Но как бы это НБА тут полно такого добра. Неужели кто то верил что он сможет тащить Вашингтон??? Да и не заметно что бы Голоден Стейт прям расцвел без него, кроме Стефа ни кто толком 20 очков набрать не может.
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-4
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Siz170Ter
ну с Пулом то понятно - игрок пришел, поиграл, растворился, но!...как же в команде Вашингтона вечно всё плохо и ужасно!просто проклятие на команде!что они не делают не идут дела, видно в вашингтоне ...все плохо для баскетбола
+12
0
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Timur Gabdullin
Ответ Вася Вася
Проблема вот в чём - копировать Карри Пул не может, а что он может-то? По крайней мере если речь идёт о звёздном уровне? Когда у него всё сумасшедшее залетало, он был плюсовым игроком. Не летит - Пул вредит. Поляну не видит, заигрывается, да и нет у Вашингтона каких-либо турнирных задач.
Ну он неплохо подменял Карри 15 минут пока тот отдыхал. Собственно я думаю это примерно и есть его уровень. Если убрать кучу мусорных попыток бросков то он будет отличным ролевым снайпером который выходит с вторым юнитом и нормально набирает с так себе обороной.
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rehcxeltc
"...Но, к счастью для нашего ментального здоровья, появился драфт-2019 с Зайоном, Морэнтом и вот Джорданом Пулом..."
Это шикарно.
+8
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BT
В чем претензия к розыгрышу данка с Кузьмой с Милуоки? Ну и что, что проигрывали. Игра регулярки, не 4я четверть, все разыграли нормально, как ни крути. Зачем притягивать за уши? Пулу и так хватает, что предъявить.
+12
-5
+7
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Аккайын Жасов
Вы ничё не понимаете - это ж лучший командир танка херр майор железный капут
+8
-1
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sbvinn
Ответ Вялый Харден
осел Джереми Сохан в следубщтй раз лучше использовать слово "расположился"
Блин, я даже не подумал, что это может не оскорбление ))
+7
-1
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Sharfs
Ответ Автомобилист-Екб
в ГСВ он был четвёртым по силе игроком, это и есть его уровень. Если кто-то думал и рассчитывал на то, что Пулыч умеет в соло тащить дно команды, это его проблемы, он обычный ролевик
Четвертым? Он вообще защиты, и с не самым удачным выбором бросков. Понимание игры на уровне школьника, даже "зону" во многом из-за него не включали.
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Самый адовый Крикун
Ответ Назарбек Рамунанаев
пул-худший игрок НБА? Чувак уже за Вашингтон под 50 очей за матч набирал, пусть же молод и нестабилен, но называть его худшим какая то дичь. вы ещё Витю венбьяму худшим назовите за плохой отрезок
Какое под полтинник? Его личный рекорд - 43 очка, в Вашингтоне один раз забил 30, Всё. Его тут называют мусорным скорером, да он даже на подобное звание не тянет, набирая жалкие 17,7 за игру.
Про Ника Янга очень метко замечено, такой же раздолбай.
+5
0
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Jerry Rodrogha
Ответ dbraver
"успешным успехом" - это пожалуй перебор.
Это фразеологизм. Тавтология в нем – средство выражения иронии.
+4
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VKing24
1. Чемпионом стал
2. Контракт залутал

Что ещё нужно? Перебраться в столицу и играть в своё удовольствие, пока не отправят куда-нибудь ещё)
+4
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Растислав Лупеко
Ну Вашик сам виноват,видели же что брали. Да и Гарнет конечно прав как по мне
+6
-2
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Славонычч
Но ведь когда то Вашингтон и выиграет в этом сезоне ! 👈
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ Artur Gritsenko
В чем беда капитализма? Денег становится больше, потому как инфляция есть везде. Никуда не деться. Но при этом уровень подчас падает. Конечно, можно сказать что в детстве и трава была зеленее, и небо голубее. Но в те же 90е в НБА была россыпь игроков уникальных характеристик. и получали они куда скромнее того, что стоили и пахали как часовые. А теперь поиграл, бросил раз 10 и получил за это... Вот в этом и вопрос.
По такой логике самый высокий уровень был в момент, когда баскетбол придумали.
С тех пор игроки получают всё больше, а играют всё хуже.
Страшно представить, насколько был высок уровень баскетбола (футбола, хоккея и тд) в начале 20 века ))
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Jerry Rodrogha
Ответ shooter77
Получить баснословно огромные деньги за еще нереализованный потенциал - это тренд сегодняшней НБА, увы. Кол-во таких товарищей как Пул будет расти. Их и сейчас уже много. Как бы я не любил баскетбол и НБА, но... НБА сейчас - это переизбыток денег, пузырь, он либо громко лопнет, либо тихо сдуется. Когда вот такой клоун получает 140кк это ненормально. Впрочем и когда самый лучший в мире игрок получает 250-300кк, это тоже ненормально. Это всего лишь люди, которые стучат мячиком в пол.
Завышенные контракты авансом, которые на несколько лет портят жизнь команде, были и в 90е.
Что-то с тех пор "пузырь" не лопается до сих пор.
Потому что есть механизмы, которые позволяют лиге такие эксцессы "переварить"
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Jerry Rodrogha
Ответ Аккайын Жасов
Вы ничё не понимаете - это ж лучший командир танка херр майор железный капут
Это опасная расистская шутка про непокорных зусулов
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Mikael Rikhard
Пул всегда был мусорным скорером, таких в лиге вагон и маленькая тележка. нынешняя его игра - это его обычная игра. он не виноват. это такой уровень нынешней лиги и её менеджмента. кто-нибудь мог без шуток представить, что Джереми Лин будет франчайзом? получите, распишитесь.
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Cash_flow
Ответ Pipa23King
Ну все таки его контракт вполне существует в рамках бизнес модели НБА и капиталистической системы! Вывести какой-то универсальный справедливый коэффициент, где бы мы оценивали кто и сколько денег заслуживает, говорили, что вот врач делает сложную и полезную работу, а баскетболист просто "стучит мячом" достаточно утопично, и каждый раз такие рассуждения заканчиваются гулагом. Оправдай Пул свой потенциал, прогрессируй как игрок, а не наоборот, эта ситуация не вызывала бы такого возмущения, а мы бы удивлялись, как грамотно поступил менеджеры. Но как и любом бизнесе тут есть риски, и похоже в данном случае они не оправдались. При этом сама лига развивается, приносит большие доходы ассоциации и соответсвенно игрокам. К тому же никто же не мешает лично вам стать игроком НБА и пожинать плоды этой несправедливой системы и получать "ненормальные" деньги за столь специфический труд! Мне лично оч весело наблюдать за карьерой Пула, хотя человеческих симпатий он не вызывает, но шоу это крайне забавное! Тем более что оно для меня совершенно бесплатное,. А то что какая-то большая черная семейка в Вашингтоне не знает куда девать деньги, меня тоже не сильно расстраивает.
Суперкоммент
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Автомобилист-Екб
в ГСВ он был четвёртым по силе игроком, это и есть его уровень. Если кто-то думал и рассчитывал на то, что Пулыч умеет в соло тащить дно команды, это его проблемы, он обычный ролевик
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Макгрэди номер 1
Шакил хорошо лечит клоунство. По-моему, созрел новый Мабой. Опять в Вашингтоне. Совпадение?
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Павел Демко
Ответ k_terekhov
Проблемы Пула в голове Он умеет в проход, умеет бросать, у него хорошая трешка, мягкая кисть. Этим он очень похож на Стефа. В чемпионский сезон он реально зажигал. Видимо, на этом фоне он понял, что может быть даже лучше Стэфа и крышу снесло конкретно
Споймал звезду
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Jerry Rodrogha
Ответ Растислав Лупеко
Ну Вашик сам виноват,видели же что брали. Да и Гарнет конечно прав как по мне
Вашик брал пики впридачу. Игрок там просто филлер. Минус только в том, что контракт длинный
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китайский обозреватель
Ответ rehcxeltc
"...Но, к счастью для нашего ментального здоровья, появился драфт-2019 с Зайоном, Морэнтом и вот Джорданом Пулом..." Это шикарно.
Так-то драфт 2019 года был оооочень богатым.
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Барыс Акбарсович
Мало ему, похоже, Дреймонд всадил.
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joe thornton 19
Ответ Siz170Ter
ну с Пулом то понятно - игрок пришел, поиграл, растворился, но!...как же в команде Вашингтона вечно всё плохо и ужасно!просто проклятие на команде!что они не делают не идут дела, видно в вашингтоне ...все плохо для баскетбола
Просто Леонсис вообще не хочет заморачиваться. Деньга капает - и хорошо.
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Mitya78
Только Грину он ничего про 30 лет не говорил, это номер Карри.
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dbraver
"успешным успехом" - это пожалуй перебор.
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VanyaDizhenin
не сказал бы что он настолько бездарный, некоторые матчи он правда хорош, тем более молодой, неопытный, нервишки шалят, зачем так хоронить парня
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Самый адовый Крикун
Какое под полтинник? Его личный рекорд - 43 очка, в Вашингтоне один раз забил 30, Всё. Его тут называют мусорным скорером, да он даже на подобное звание не тянет, набирая жалкие 17,7 за игру. Про Ника Янга очень метко замечено, такой же раздолбай.
в предсезонке забивал 41 нью Йорку плюс немало матчей под 30 очков. Уж не , насколько он мусорный скорер,но бросать парень очевидно умеет и называть его худшим в НБА как то несправедливо
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