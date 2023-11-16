Худший игрок НБА известен. Джордан Пул комично копирует Карри и выдает кошмарную статистику

Еще не поздно исправиться.

Мало кому удается сформировать о себе и своей игре единогласное мнение на старте чемпионата. Малая выборка матчей, чересчур суровый или наоборот крайне лояльный календарь, понимание, что нужно время для нащупывания игровых связей с новобранцами, травмы и прочие моменты, подвергающиеся сомнению даже самую назойливую и тщательную статистику.

Но Джордан Пул всегда хотел быть исключительным, поэтому после обмена из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» не стал затягивать с тем, чтобы продемонстрировать свою нестандартность. Ему потребовалось ровно 13 матчей, чтобы у представителей баскетбольного сообщества сформировалось безжалостное и стойкое, как запах общественных туалетов, представление о талантах защитника.

Так что уже сейчас можно смело утверждать: он своего добился, абсолютно худший игрок НБА прямо сейчас известен.

«Уизардс» катастрофически плохи, но Пул гробит команду с особым усердием

Даже когда всем своим видом показывает, что это не так. В недавнем матче против «Милуоки» Джордан пыжился изо всех сил (хохочите и смейтесь, но он может), набрал 30 очков (11 из 26 с игры), не совершил ни одной потери, заработал «-26» по показателю плюс-минус, так что «Вашингтон» продлил безвыигрышную серию.

Можно было бы списать ужасный старт на что угодно, вплоть до глобального потепления и неудачного запуска ракеты Илоном Маском, но «Уизардс» с Пулом и Кузмой на главных ролях не тот фильм, который заканчивается преодолением невзгод и заслуженным триумфом. Высокий жанр тут, в принципе, не приемлем. Скорее, комедия положений вроде «Тупой и еще тупее». Как иначе характеризовать подобные номера, при такой разнице в счете.

Игра Пула породила даже один из самых возмутительных фэйков, который разнесли по всем сайтам по обе стороны Атлантики. Якобы спустя месяц таких вот выступлений руководство «Вашингтона» уже не рассматривает полученного в межсезонье игрока в качестве франчайза.

«Мое ощущение после общения с различными источниками внутри лиги – «Уизардс» избавятся от Пула до дедлайна, либо в межсезонье. И лично я думаю, что это произойдет раньше, чем позже. Клуб видит его частью сделки, а не баскетболистом вокруг которого можно построить команду», – гласит выдуманная цитата, якобы от имени инсайдера НБА Марка Стейна.

Эту «утку» раскрыли только после того, как авторы фэйка сами сознались. Настолько он правдоподобен. Так правдоподобен, что «Вашингтон» не стал ничего опровергать.

Ведь Пул исторически ужасен.

Его показатель «+/-» равен «-14,2», что является худшим результатом в истории НБА для игрока с 15 или более попытками бросков с игры . Статистический компонент «+/-» отражает эффективность игрока и его влияние на команду, когда данный конкретный баскетболист находится на паркете. И в случае с Пулом можно говорить, что «Уизардс проигрывают в среднем 14,2 очка за игру всякий раз, когда он появляется на площадке.

Суммарный «+/-» Пула в этом сезоне составляет «-185», и это самый низкий показатель в НБА.

Величие Пула в деле саботажа общепризнано и задокументировано историей, но он вовсе не одинок в своей подрывной деятельности. Три места в пятерке самых худших игроков по показателю «+/-» занимают представители «Вашингтона». Тайус Джонс (-157) и Кайл Кузма (-155) расположились на третьем и четвертом местах, на втором осел Джереми Сохан из «Сан-Антонио» (-164), замыкает шеренгу особо отличившихся форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон-младший (-115).

И все же, кто бы как ни старался, шансов поспеть за Пулом, облюбовавшим подвалы большинства рейтингов, крайне сложно. Сейчас защитник занимает четвертое место по худшему проценту реализации бросков среди игроков с 15 и более попытками с игры (39,6%) . Хуже только Трэй Янг (35,6%), Джулиус Рэндл (37,8%) и Дэмиан Лиллард (39,5%).

То же самое касается игроков с пятью и более попытками из-за дуги. Пул вновь голосит в квартете худших с показателем 29,3%, уступая сольные партии только Виктору Вембаньяме (26,9%) и все тем же Рэндлу (27,6%) с Янгом (28,2%).

Наконец, у Пула худший Net Rating среди игроков, которые проводят на паркете более 29 минут. В десяти матчах его средний показатель составил «-23,3» . Кузма, как верный Санчо Панса, и тут не оставляет одноклубника, занимая вторую строчку (-18,1). В английском языке для подобных случаев существует выражение «dead last», а поскольку у нас говорить о покойниках принято либо хорошо, либо ничего, то лучше перестать втаптывать Пула в пыль и попытаться взглянуть на его ситуацию чуть иначе.

Джордан Пул поддерживает репутацию драфта-2019

Как говаривал Аль Пачино в фильме «Адвокат Дьявола»: «Я фанат человечества. Я – гуманист. Возможно, последний из оставшихся». Даже под действием иллюзорных препаратов, запрещенных сыпучих веществ и горючих жидкостей не рискнул себя сопоставить ни с великим артистом, ни с многоликим персонажем, но я способен разглядеть хорошее в Джордана Пуле.

Прежде всего, будет не лишним напомнить, что оказываться в ситуации, когда в тебя все тычет пальцем, для него не впервой. На дистанции первого сезона Пула уже называли одним из худших новичков в истории лиги, и, даже подсобравшись, защитник закончил премьерную кампанию с показателями 8,8 очка (при реализации 33,3% с игры, 28% трехочковых), 2,1 подбора и 2,4 передачи за игру.

Эго парня не выдержало такого удара, и летом он принялся усердно работать. Такой подход сработал: 12 очков (43,2% с игры, 35% трехочковых), 1,8 подбора, 1,9 передач за игру. Причем Пул не стеснялся брать на себя игру, н а протяжении восьми матчей в отсутствии травмированного Стефа Карри он набирал в среднем по 22 очка при фантастических 47% с игры и 39% трехочковых . Это стало небольшим превью следующего сезона, в котором девицы из первых рядов строили Пулу глазки, а пресса называла его третьим из «Splash Brothers».

В первом раунде плей-офф против «Денвера» Пул за три матча настрелял вскладчину 86 очков. В чемпионском забеге «Уорриорс» он стал третьим по результативности (17 очков, при реализации 50% процентов с игры и 39% из-за дуги) после Карри и Томпсона.

В 2022 году казалось, что это очередное подтверждение того, что «Уорриорс» находит на драфте нужных людей, которых потом выводит на неожиданный для всех уровень. Пул был выбран под 28-м пиком, но без него невозможно представить чемпионскую команду «Голден Стэйт»: скорер-зажигалка, проявившийся из ниоткуда, дал бесценные минуты отдыха Стефену Карри, закрыл ключевую проблему команды – недостаток атакующих мощностей в отсутствие лидера, заменил его в стартовой пятерке на время травмы. При этом Пул выпрыгнул на арену плотью от плоти «Голден Стэйт» – игроком, который может взорваться 4-5 безумными трехочковыми подряд и ошеломить соперника исходящим от него пламенем. У Стефена Карри не может быть наследников, потому что такой игрок появляется раз в сто лет, но да, Джордан Пул как будто узнал что-то о «золотом мальчике», чтобы претендовать на роль его наследника.

Внутри «Голден Стэйт» думали так же – и уже заранее, за год, выдали Пулу соглашение на 128 миллионов долларов.

« Все меняется, например, когда ты уже подписал контракт и стал чемпионом , – сказал он недавно. – По сути, все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано. Я получил перстень. Позаботился о семье. Отличная ситуация, чтобы приехать в Вашингтон и просто иметь собственную команду, играть в свой баскетбол».

Какое-то время было ощущение, что старая добрая НБА прошлого – с секс-скандалами, гангстерскими историями, вездесущими групис, арестами и прочим – исчезает. Игроки нового поколения ничем не отличаются от других зумеров – одержимы самосовершенствованием, здоровым образом жизни, успешным успехом. Но, к счастью для нашего ментального здоровья, появился драфт-2019 с Зайоном, Морэнтом и вот Джорданом Пулом.

Выигранный перстень и упавшие на него миллионы мгновенно изменили игрока, который и так смущал многих своей дерзостью и задиристостью.

«Помню, это был его первый год. Я пробивал штрафные, а он стоял неподалеку и болтал, не переставая. Я повернулся к нему и сказал: «Эй, заткнись». А он в обратку: «Ты меня заставь». Меня это несколько удивило. Позже я подошел к Дрэймонду и сказал: «Мне не нравится этот парень. Поучите его манерам, а не то это сделает кто-то другой», – рассказывал в подкасте Колину Коухерду Дэмиан Лиллард.

Нет-нет, не надо строить конспирологических теорий насчет того, что Грин воспринял слова защитника «Блейзерс» буквально. Всем известный инцидент на тренировке «Уорриорс» произошел по другой причине.

По ходу рядовой перебранки Пул назвал Грина переоцененным рюкзаком, давящим на закорки Карри. Этого оказалось достаточно для практического пояснения, кто есть кто.

В той ситуации был выявлен лишь один актор: Грин вообще всегда во всем априори виноват, а Пул в тот момент вызывал всеобщее одобрение тем, как хладнокровно повел себя и в самом конфликте, и позже.

Однако все, что потом произошло с «Уорриорс», еще наверняка будет неоднократно разбираться и обрастать множеством подробностей. Весь год Стив Керр пытался обуздать Джордана Пула – уговаривал его поиграть в защите, пытался встроить в командную атаку, боролся с неэффективной стрельбой и дурацкими потерями, воспитывал, когда тот совсем зарывался, и хвалил, когда хоть что-то получалось…

«Голден Стэйт» не только прожил в состоянии вечного раздрая и беспокойства весь сезон. Несмотря на все проблемы, представлялось, что молодой скорер – это единственный шанс для «Уорриорс» добавить свежей крови, обновиться, добавить энергии и разнообразия. Если нельзя на него повлиять, то хотя бы грамотно использовать во время обмена. И только внутри клуба присутствовала ясность, что найти компромисс с взбесившимся молодым уже невозможно . Сразу же после открытия рынка свободных агентов «Уорриорс» выстрелили себе в ногу, когда получили в обмен на свой главный (пусть и дефектный) – как виделось со стороны – актив престарелого Криса Пола.

И в новом сезоне стало понятно, что они просто выбирали меньшее из зол, других вариантов не было. После отъезда Пула едва ли не все лидеры говорили о том, что команда была слишком разобщена, что ветеранам приходилось нянчиться с людьми, не понимающими, где они оказались, что с такой «химией» невозможно бороться за титул. «Голден Стэйт» выменяли Криса Пола не столько из-за его индивидуальных качеств, сколько из-за того, что он был самым очевидным антиподом Джордана Пула.

Кризис «Вашингтона» – важнейший момент для Пула

Кевину Гарнетту хватило 13 матчей, чтобы сформулировать довольно жесткую штуку.

«Я видел ролик, где Пул разговаривал с партнером по команде и не слушал указания тренера. Это не лидер. Никто в команде тебя не слушает, никто тебя не слышит.

Нельзя так себя вести. Ты строишь из себя чемпиона, но не приносишь сюда чемпионскую атмосферу. Ты этому научился в «Голден Стэйт»?

Они избавились от него, потому что он не хотел слушать. Таким игрокам не место в нашей лиге . Ему не место в лиге».

Заявление эпатажное, но от этого не менее справедливое.

В этом сезоне Джордан Пул воскресил подзабытое амплуа баскетбольного шута, также исчезнувшее из НБА с уходом Ника Янга.

Вот он выступает клоунской копией Стефа Карри.

Вот показывает, что за пять лет не выучил правила НБА.

Вот генерирует идиотские ситуации на паркете с пугающей частотой.

Рубрика «лоулайтс» в исполнении комичного лидера «Вашингтона» ежедневно пополняется новыми перлами и приковывает внимание к «Уизардс», как когда-то давно, когда на арене выступали Ник Янг и Джавейл Макги.

И, на самом деле, особая прелесть НБА всегда заключалась в том, что и для подобных персонажей здесь горит зеленый – что это одновременно и лига высочайших достижений, где играют Леброн, Карри и Йокич, и параллельно лига запредельной клоунады, где пафос первых разбавляют регулярные участники Shaqtin’ a fool.

Ситуация «Вашингтона» кажется для Пула максимально полезной.

Его не исправило нахождение в чемпионской команде.

Его не изменила игра рядом с одним из самых великих игроков, лидеров и просто людей в истории баскетбола.

На него не повлияли деликатные убеждения Стива Керра.

Его не поколебал удар по тыкве в исполнении Дрэймонда Грина.

Так что, пожалуй, последнее средство – это вездесущее внимание прессы и болельщиков, ищущих малейший повод посмеяться.

Если даже так мозги у него не встанут на место, то значит, он совсем неисправим. И слова Гарнетта окажутся справедливыми. Он-то эксперт по подобным случаям– повидал немало бесконечно талантливых своих сверстников, улетающих в астрал после подписания огромного контракта.

Фото: Gettyimages/Ezra Shaw / Staff, Patrick Smith / Staff