Необычное переосмысление «Шерлокианы».

Если призадуматься, нет ничего удивительного в том, что известный баскетболист попробовал себя в беллетристике, взяв за основу персонажей Артура Конан Дойла. Ведь на протяжении всей жизни, занимаясь сразу несколькими профессиями (врач, корабельный хирург, автор детективных романов), писатель всегда оставался большим фанатом спорта. Он обожал играть в гольф, с удовольствием наматывал километры на велосипеде, утюжил швейцарские склоны на горных лыжах.

И все же наиболее монументально свою любовь к спорту Конан Дойл выпестовал на бумаге.

«Спорт дает здоровье и силу, но, прежде всего, он привносит определенное душевное равновесие, без которого человек неполноценен», – писал в своей автобиографии Конан Дойл.

Работа сэра Конан Дойла в качестве обозревателя Daily Mail на Олимпийских играх 1906 года в Лондоне считается одним из лучших образчиков спортивной журналистики. Но даже этот факт теряется в сравнении со всем известной историей происхождения имени главного литературного персонажа в жизни не только Конан Дойла, но и, пожалуй, всей Англии. Писатель был страстным фанатом крикета, и пусть официального подтверждения этой версии нет, но многие исследователи его творчества уверены, что имя Шерлок есть ничто иное как зашифрованная отсылка к любимой игре – комбинация имен Мордехая Шервина и Фрэнка Шеклока, двух игроков в крикет из Ноттингемшира.

Как видите, спорт и имя Артура Конан Дойла вовсе не чужды друг другу, так что поползновения Карима Абдул-Джаббара на территорию мастера детективного жанра – это своего рода очередное звено в одной из логических цепочек, которые так любил распутывать канонический герой, попыхивающий трубкой.

Джаббар интересовался детективами еще в школе, но стал фанатом Конан Дойла в НБА. Читал запоем и использовал дедукцию, чтобы иметь преимущество над соперниками

Впервые Лью Алсиндор познакомился со вселенной под названием «Шерлокиана» в старших классах школы, но тогда она не тронула его: ему понравились яркие персонажи, но всю суть происходящего он смог оценить гораздо позже.

В 1969-м, незадолго до дебютного сезона центрового в НБА в составе «Милуоки», кто-то подарил новичку сборник рассказов о Шерлоке Холмсе.

«Мы играли на выезде против «Рокетс», и я читал эти книги на пляже в Сан-Диего. Я был очарован способностью Холмса видеть улики там, где другие люди ничего не видели. Это было похоже на то, как будто он видел мир в красках, в то время как все остальные видели его в черно-белом цвете», – описывал свои впечатления Джаббар.

После этого все выездные турне «Бакс» превратились для Алсиндора в один нескончаемый марафон имени Конан Дойла, он читал романы, эссе о жизни автора, смотрел старые экранизации о Холмсе 1940-х. После того как Лью накопил определенный опыт, он принялся апробировать его в реальной жизни.

Подражая Холмсу, Алсиндор подслушивал разговоры уборщиков раздевалок и продавцов попкорна на аренах НБА, перешептывания игроков на скамейках, изучал повадки тренеров, в общем, собирал любую информацию, которая могла бы дать ему преимущество в игре.

Самой показательной демонстрацией актуальности дедуктивного метода в реальной жизни Джаббар считает историю, главным фигурантом которой стал выдающийся центровой «Пистонс» Боб Ланир.

«Я подслушал разговор мальчиков, подающих мячи. Они шушукались насчет того, что в перерыве Боб курил в раздевалке. Я понял, что если заставлю его много бегать, его легкие не выдержат. Поэтому я скорректировал свою игру, стал больше двигаться, чаще бегать в отрывы, и через некоторое время Ланир так запыхался, что едва мог ходить. Мы выиграли тот матч», – поделился Абдул-Джаббар в интервью Esquire.

Литературную карьеру Джаббар начал еще в 80-х, но к персонажу Майкрофта обратился лишь 30 лет спустя

Будучи любителем истории и чтения, Джаббар всегда хотел попробовать себя в литературном ремесле.

Предусмотрительно он начал с того, о чем знал лучше всего – с себя любимого. В 1983-м вышла его первая книга – автобиография под названием «Гигантские шаги». В 1990-м он продолжил шлифовать мастерство, выпустив еще одну биографическую книгу под лаконичным названием «Карим», после чего принялся аккуратно осваивать смежные жанры, основы которых составляли исторические факты и яркие эпизоды борьбы черных за расовое равноправие.

В 1996-м он совместно с Аланом Стейнбергом выпустил своеобразную литературную галерею под названием «Профили черных в мужестве», подборку очерков, посвященную лидерам черного движения в истории Америки.

Спустя семь лет он поделился уникальным опытом в своей новой книге «Сезон в резервации: мое путешествие с апачами Белых Гор». Это история о том, как Джаббар тренировал школьную команду в одной из резерваций и одновременно постигал культуру индейского племени.

В 2003-м Джаббар обратился уже к военной истории и поведал о танковом экипаже времен Второй мировой войны, состоящим целиком из чернокожих. New York Times отметил автора бестселлера «Братья по оружию: история 761-го танкового батальона» за дотошность и деликатность при обращении со столь непростой темой.

В двух последующих книгах «На плечах гигантов: мое путешествие сквозь ренессанс Гарлема» (2007) и «Записки на стене: в поисках нового равенства за пределами черного и белого» (2012) Джаббар раскрывает волнующие его темы равноправия. Казалось, что диапазон литературных жанров, определенных Каримом для себя, четок и ясен. В общем-то, так и было, пока он не прочитал роман 1979 года «Вошел лев: посмертные мемуары Майкрофта Холмса».

Карим проникся персонажем Майкрофта, старшего брата Шерлока, которого Конан Дойл часто описывал как, возможно, более блестящего и эрудированного детектива, чем Шерлок, но человека слишком ленивого, чтобы кропотливо заниматься расследованиями.

«В рассказах Артура Конан Дойля он «тучный, малоподвижный отшельник», в то же время он делает удивительные вещи, которые производят впечатление даже на его брата. Шерлок буквально говорит о Майкрофте: «Он и есть британское правительство». Меня это заворожило. Кто этот парень? Я почувствовал, что у меня появилось огромное желание узнать, что он собой представляет и почему он такой, какой есть», – объяснил Абдул-Джаббар в интервью GQ.

Это желание и легло в основу сотрудничества с писательницей Анной Уотерхаус.

«Я питаю страсть к историям о Шерлоке и Майкрофте. У Анны не было опыта работы с произведениями Конан Дойла, хотя она быстро наверстала упущенное. Мне нравится создавать сюжетные линии. Ей нравится писать диалоги. И мы оба помешаны на описании взаимодействия персонажей. Будучи страстным поклонником, я кое-что понимаю в историческом контексте, а она – хороший исследователь, ей нравится работать с фактами и собирать информацию.

Мы выработали следующий метод работы. После того, как мы вместе формулировали сюжетную линию, она брала главу и делала первые наброски, а затем мы пересылали ее друг другу, пока не приходили к удовлетворительному итогу. Мы не сталкивались с какими-либо проблемами: это был плавный процесс», – раскрывал нюансы Карим.

Литературный тандем написал три книги. «Ватсон» для Майкрофта – самый личный персонаж Джаббара

В 2015-м свет увидел первый роман (пока что) трилогии под говорящим названием «Майкрофт Холмс». Джаббар и Уотерхаус поместили главного героя в 1870-й год, когда Шерлок был еще студентом Королевского колледжа. Будущий гений сыска появляется лишь в нескольких эпизодах, поскольку основное действо разворачивается в экзотичном Тринидаде, куда Майкрофт следует за своей невестой Джорджианой, чтобы расследовать тайну мертвых детей, найденных на пляже.

В качестве оммажа любимому автору и дани уважения классической традиции в романе присутствует своеобразная версия «Ватсона». В качестве ассистента и советника Майкрофта Джаббар вывел торговца табаком из Вест-Индии Сайруса Дагласа.

«Честно говоря, мы не были заинтересованы в том, чтобы придерживаться типичной холмсианской стилистики, в которой не фигурировали бы цветные люди. В Викторианской Англии жило много таких людей, но вы вряд ли узнали бы об этом по источникам того времени. Страсть Майкрофта к изысканным сигарам естественным образом привела к тому, что он познакомился с людьми из разных слоев общества. И, поскольку моя семья родом из Тринидада, мы знали, что этот конкретный человек мог быть родом оттуда.

Майкрофта не смущает расовая принадлежность Сайруса. Ему нравится его мышление, его деловитость. На него можно положиться, он силен физически. Выделяя эту черту, я часто вспоминал совместные тренировки с Брюсом Ли. Я пытался избегать нарочитых акцентов, но в книге действительно много личного для меня», – посвящал в детали Джаббар.

Роман приняли хорошо. В рецензии New York Times отмечали, что в отдельных моментах Джаббар соперничает с самим Конан Дойлом. Может, и звучит слегка претенциозно, но как бы там ни было, идея получила массовое признание. В противном случае год спустя издательство Titan Comics не стало бы выпускать графический роман «Майкрофт Холмс и справочник Апокалипсиса». Вместе с художником Раймондом Обстфельдом Джаббар создал навороченную историю, в которой нашлось место королеве Виктории, камео Мориарти и некой Ларк Адлер (по-видимому, родственнице любви всей жизни Шерлока – Ирен Адлер).

«Мне нравится, что Ларк равна Майкрофту во многих отношениях и превосходит его в отдельных нюансах. Она обладает его умом и предприимчивостью, но превосходит его в выдержке, владении оружием и шпионской смекалке. В то же время она раскрывает человечность Майкрофта, которую он тщательно старается подавить. У Ларк есть своя собственная предыстория, которая соотносится с ошибками Америки в отношении рабства и обращения с индейцами. Несмотря на это, она все еще верит в перспективы Америки, и это вдохновляет Майкрофта на новые свершения», – рассказал Абдул-Джаббар.

Где-то здесь становится понятно, что Карим и впрямь не старается подражать Конан Дойлу, а скорее выбирает форму детектива для претворения в жизнь все тех же вечно волнующих его тем. Поэтому, чтобы не отпугнуть любителей традиций, в названии второй книги он решил внести ясность. Роман «Майкрофт и Шерлок» вышел в 2018-м и, по словам баскетболиста, стал семейной историей.

«Нам было чрезвычайно любопытно узнать об их отношениях, потому что в книгах сэра Артура Конан Дойла они контактируют, и Шерлок, безусловно, восхищается гением своего старшего брата, но ни один из них не входит в круг общения другого, и если они проводят свободное время вместе, нам об этом не сообщают. Мы начали задаваться вопросом: как два человека, у которых должно быть так много общего, оказываются всего лишь учтивыми незнакомцами?

Поскольку в предыдущей книге Майкрофту было 23 года, в новом романе у нас появилась некоторая свобода действий относительно того, кто их родители и какова их динамика отношений. Так же мы исходили из того, что Конан Дойл рассказывал нам о Майкрофте: у него и Шерлока были бы разные интересы. Наконец, мы соединяем их вместе... и наблюдаем, как они сгорают», – говорил Джаббар в интервью Electric Literature.

Появление Шерлока взбодрило и без того обласканную критиками серию, поэтому третью часть выпустили уже в следующем году: в 2019-м вышла пока что последняя совместная книга Джаббара и Уотерхаус под названием «Майкрофт и Шерлок: пустая птичья клетка». Главным нововведением стало параллельное развитие двух сюжетных линий. В одной Шерлок бросает колледж ради того, чтобы найти серийного поджигателя, во второй же Майкрофт пытается разыскать пропавшую подругу Ай Лин. Специализированный сайт crimereads.com хвалил книгу за то, как Джаббару удается неторопливо, но увлекательно раскрывать характер Майкрофта, показывать, как тот старается дистанцироваться от общества, в котором существует.

После третьей книги Джаббар не возвращался к чертогам разума Майкрофта, но с учетом того, как он вовлечен во вселенную Шерлока и насколько ревностно следит за самыми актуальными детективными историями, исключать появление очередного книжного сиквела (или, может, экранизации) нельзя.

Джаббар видел практически все фильмы о Шерлоке, фанатеет от «Рэя Донована» и первого сезона «Настоящего детектива»

Обо всем, что касается Шерлока Холмса, Джаббар может говорить часами. И его собственное восприятие этого героя, в этом смысле, не исключение.

«Шерлок для меня – это Джереми Бретт из сериала, который шел с 1984-го по 1994-й. Если вы еще не видели его игру, вы обязаны это сделать. Бретт воплотил Шерлока в расцвете сил. Этот сериал визуально запечатлел то время, и Шерлок Бретта был идеальным джентльменом поздней викторианской и ранней эдвардианской эпохи. Он справился со всеми аспектами своей роли. Безукоризненно.

Что касается Ватсона, то, мне кажется, он вышел похожим на себя в сериале с Камбербэтчем. Он военный врач, служивший в армии в Афганистане, очень способный. Он в своем роде персональный ассистент Холмса по криминалистике, и когда это необходимо, он в состоянии поработать кулаками. То, как Джуд Лоу изображает Ватсона в фильмах Гая Риччи, тоже похоже. Он обладает острым интеллектом, он верный друг и партнер Шерлока. Я думаю, именно таким Артур Конан Дойл хотел видеть Ватсона», – обрисовал свой идеальный дуэт Карим в интервью GQ.

Абдул-Джаббар вообще следит за лучшими образцами криминального жанра.

«Я одержим «Рэем Донованом». По мере просмотра каждого сезона я продолжал задаваться вопросом, к чему это ведет. Отличное шоу.

Не думаю, что последние пара сезонов «Настоящего детектива» были так же хороши, как первый, но я и не сказал бы, что они были так уж плохи. Просто первый сезон задал очень высокую планку», – раздает оценки Карим.

Интересно, как великий центровой оценит грядущий сезон «Настоящего детектива», в котором авторы выкатят тяжелую артиллерию в виде Джоди Фостер.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Lefkowitz, Vincent Sandoval, Stephen Dunn; wikipedia.org; historical.ha.com; bookriot.com