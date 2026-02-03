12

Ленард о сообщениях об обмене Хардена: «Уважаю его решение. Или чьим бы оно ни было»

Ленард уважает желание Хардена покинуть «Клипперс».

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард высказал свое отношение к новостям о том, что Джеймс Харден вместе с клубом ищут защитнику новую команду.

«Это неожиданно... Уважаю его решение. Или чьим бы оно ни было. Он по-прежнему останется моим корешем. Доверяю руководству клуба», – сказал Ленард.

Текущий сезон стал для Хардена и Ленарда третьим совместным в «Клипперс». За этот период команда дважды вылетала из плей-офф в первом раунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
Переведу... Мне по*)
Переведу... Мне по*)
Или "Мне #####", в переводе на язык Шредера? =)
Примерно звучит так, уважаю его решение, ведь главное бабки, х-х-х-ха (из мема с ним)
Примерно звучит так, уважаю его решение, ведь главное бабки, х-х-х-ха (из мема с ним)
Конечно, главное бабки, это их работа, а не самодеятельность.
Примерно звучит так, уважаю его решение, ведь главное бабки, х-х-х-ха (из мема с ним)
Исходя из истории с каваем и бонусами от руководства через левые фирмы , думаю он не планирует продешевить , где его личный офшор
still my koresh
Шутки шутками, но можно словить двойную иронию, если знаешь, кто такой Дэвид Кореш..))
Очень правильные и трезвые слова.
Не, на самом деле все эти последние мувы а-ля тернер, пандемик-пи, борода, брэдли бил, кавай с деревьями - правильно делают, это нба с кучей денег, деньги - это главный ресурс и интерес.
Ну так-то если обменяют, то все в плюсе.

Харден после Рокетс всегда беспокоился о своем будущем, а в Клипперс продления не дают. Ещё Мори кинул в филе )

Поэтому у Хардена думаю уже есть договоренности с каким-то конкретным клубом по дальнейшему продлению. Он всегда переходил именно в те команды, колонные хотел и которые ему обещали хорошее будущее. Если это действительно Кливленд – то ещё стопроцентно свою серию по выходу в плей-офф продлит, хотя он сам и вернул Клипперс в гонку за плей-офф)
Ну так-то если обменяют, то все в плюсе. Харден после Рокетс всегда беспокоился о своем будущем, а в Клипперс продления не дают. Ещё Мори кинул в филе ) Поэтому у Хардена думаю уже есть договоренности с каким-то конкретным клубом по дальнейшему продлению. Он всегда переходил именно в те команды, колонные хотел и которые ему обещали хорошее будущее. Если это действительно Кливленд – то ещё стопроцентно свою серию по выходу в плей-офф продлит, хотя он сам и вернул Клипперс в гонку за плей-офф)
Мори конечно что-то невероятное исполнил. Харден в свое время ужался по ЗП, проявил лояльность, а Мори его кинул с продлением. Зато швырнул деньгами в труп ПЖ. Что это было вообще?
