Ленард о сообщениях об обмене Хардена: «Уважаю его решение. Или чьим бы оно ни было»
Ленард уважает желание Хардена покинуть «Клипперс».
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард высказал свое отношение к новостям о том, что Джеймс Харден вместе с клубом ищут защитнику новую команду.
«Это неожиданно... Уважаю его решение. Или чьим бы оно ни было. Он по-прежнему останется моим корешем. Доверяю руководству клуба», – сказал Ленард.
Текущий сезон стал для Хардена и Ленарда третьим совместным в «Клипперс». За этот период команда дважды вылетала из плей-офф в первом раунде.
Харден после Рокетс всегда беспокоился о своем будущем, а в Клипперс продления не дают. Ещё Мори кинул в филе )
Поэтому у Хардена думаю уже есть договоренности с каким-то конкретным клубом по дальнейшему продлению. Он всегда переходил именно в те команды, колонные хотел и которые ему обещали хорошее будущее. Если это действительно Кливленд – то ещё стопроцентно свою серию по выходу в плей-офф продлит, хотя он сам и вернул Клипперс в гонку за плей-офф)