Ленард о сообщениях об обмене Хардена: «Уважаю его решение. Или чьим бы оно ни было»

Ленард уважает желание Хардена покинуть «Клипперс».

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард высказал свое отношение к новостям о том, что Джеймс Харден вместе с клубом ищут защитнику новую команду.

«Это неожиданно... Уважаю его решение. Или чьим бы оно ни было. Он по-прежнему останется моим корешем. Доверяю руководству клуба», – сказал Ленард.

Текущий сезон стал для Хардена и Ленарда третьим совместным в «Клипперс ». За этот период команда дважды вылетала из плей-офф в первом раунде.