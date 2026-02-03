0

Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»

Сегодня прошли два матча регулярного сезона Еврокубка.

«Бахчешехир» уступил «Шленску» в домашнем матче, «Будучность» на выезде обыграла «Ульм».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 12-4, Бахчешехир Турция – 11-6, Цедевита-Олимпия Словения – 10-6, Манреса Испания – 10-6, Венеция Италия – 9-7, Клуж Румыния – 8-8, Нептунас Литва – 7-9, Арис Греция – 7-9, Шленск Польша – 5-12, Гамбург Германия – 2-14.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 12-4, Бешикташ Турция – 11-5, Тюрк Телеком Турция – 11-5, Будучность Черногория – 11-6, Тренто Италия – 10-6, Хемниц Германия – 8-8, Ульм Германия – 7-10, Лондон Лайонс Великобритания – 5-11, Литкабелис Литва – 3-13, Паниониос Греция – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
