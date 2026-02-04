Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
«Фенербахче» взял верх над «Барселоной» на выезде.
«Панатинаикос» обыграл «Реал», благодаря точному броску Джериана Гранта на последних секундах.
«Анадолу Эфес» выиграл у «Валенсии» и прервал 9-матчевую серию поражений.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 18-7, Олимпиакос Греция – 16-9, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-9, Валенсия Испания – 16-10, Реал Испания – 16-10, Барселона Испания – 16-10, Панатинаикос Греция – 16-10, Црвена Звезда Сербия – 16-10, Жальгирис Литва – 15-11, Монако – 15-11, Милан Италия – 13-13, Виртус Италия – 12-13, Дубай ОАЭ – 12-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-15, Бавария Германия – 11-15, Баскония Испания – 9-17, Париж Франция – 8-17, Партизан Сербия – 8-18, Анадолу Эфес Турция – 7-19, Виллербан Франция – 6-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Сегодня Монако потерпели самое крупное поражение в сезоне, причем по ходу матча проигрывали хорошо за двадцать .
Самая большая загадка для меня, как всё-таки на драфте 2023 не выбрали Тубелиса. Абсолютный лидер Аризоны, МВП PAC 12 турнира 2023 года (вспоминается его знатная рубка против Хакеса в финале, кто из них круче) и его не выбрали даже в конце второго раунда, в отличии от его же партнёра по Аризоне шведа Пелле Ларссона, который сейчас в полном порядке в Майами.
Но как видим на уровне Евролиги он невероятно хорош, сегодня в краске Монако он просто делал разницу, и это в 23 года.
Дай Бог ему здоровья, он вполне ещё может подписать контракт с клубом НБА, настоящий рим раннер, который к тому же из-за периметра бросает за 40 %