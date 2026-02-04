  • Спортс
9

Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты

Сегодня прошли девять матчей регулярного сезона Евролиги.

«Фенербахче» взял верх над «Барселоной» на выезде.

«Панатинаикос» обыграл «Реал», благодаря точному броску Джериана Гранта на последних секундах.

«Анадолу Эфес» выиграл у «Валенсии» и прервал 9-матчевую серию поражений.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 18-7, Олимпиакос Греция – 16-9, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-9, Валенсия Испания – 16-10, Реал Испания – 16-10, Барселона Испания – 16-10, Панатинаикос Греция – 16-10, Црвена Звезда Сербия – 16-10, Жальгирис Литва – 15-11, Монако – 15-11, Милан Италия – 13-13, Виртус Италия – 12-13, Дубай ОАЭ – 12-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-15, Бавария Германия – 11-15, Баскония Испания – 9-17, Париж Франция – 8-17, Партизан Сербия – 8-18, Анадолу Эфес Турция – 7-19, Виллербан Франция – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Поразительно конечно, Масюлис дважды за сезон переиграл на тренерском мостике Спанулиса, причем без шансов.
Сегодня Монако потерпели самое крупное поражение в сезоне, причем по ходу матча проигрывали хорошо за двадцать .
Самая большая загадка для меня, как всё-таки на драфте 2023 не выбрали Тубелиса. Абсолютный лидер Аризоны, МВП PAC 12 турнира 2023 года (вспоминается его знатная рубка против Хакеса в финале, кто из них круче) и его не выбрали даже в конце второго раунда, в отличии от его же партнёра по Аризоне шведа Пелле Ларссона, который сейчас в полном порядке в Майами.
Но как видим на уровне Евролиги он невероятно хорош, сегодня в краске Монако он просто делал разницу, и это в 23 года.
Дай Бог ему здоровья, он вполне ещё может подписать контракт с клубом НБА, настоящий рим раннер, который к тому же из-за периметра бросает за 40 %
Ну я уже ванговал в начале сезона, что он транзитом через Реал/Барсу попадёт в НБА и там в дебютном сезоне 25+ очков сделает как минимум в одном матче
Однако стоит упомянуть, что Монако играл без травмированного Кеварриуса Хэйса, на котором держится вся их защита в краске
Мне вот нравятся самобытные (если можно их так назвать) команды, типа Жалгириса (проговорил сейчас голосом Гомельского), когда в составе есть местные игроки на ведущих ролях - симпатизирую таким. Помню, пару-тройку сезонов назад такой командой была Звезда, сейчас уже нет.
Да что там местные баскетболисты. Сегодня в клатче Маккаби-Партизан играли 9 мулатов и американо - немецкий беляш Озетковски. Евролига очень сильно изменилась за последние 10 лет.
Это называется глобализация
Жальгирис, красавцы, плевать на проблемы Монако, сыграли в защите огненно
Тараканов и Ко притапливали таки за Пао. Концовка хорошая получилась. Тащил,тащил Лень Реал в клатче,а маленькая пятерочка спустила нажитое непосильным трудом. И получили баззер за секунду до конца.
Барса сама отдала концовку. Сначала не забитые два штрафных из трех, потом проигранный подбор под свои щитом. И усе... Гига на Сетанте был прав - Ясик раздражал на арене всех,кроме поклонников Фенера))).
