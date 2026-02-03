Бретт Сигел: «Дрэймонд Грин мог бы одобрить обмен на Янниса Адетокумбо, а затем вернуться в «Уорриорс» как свободный агент»
Грин мог бы провернуть интересный ход с обменом на Адетокумбо.
Инсайдер ClutchPoints Бретт Сигел поделился интересным возможным сценарием обмена Янниса Адетокумбо в «Голден Стэйт» на Дрэймонда Грина.
«Один руководитель из конкурирующего клуба, который ранее вел переговоры по обменам с «Уорриорз», в беседе упомянул интересный сценарий, согласно которому сам Грин мог бы одобрить такую операцию: его обменяют, а в следующем сезоне он вернется в команду к Карри, Батлеру и Адетокумбо, поскольку у него есть опция игрока на 27,6 миллиона долларов», – написал Сигел.
Ранее Шэмс Чарания назвал «Уорриорс» в списке серьезных претендентов на Адетокумбо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
