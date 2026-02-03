  • Спортс
Бретт Сигел: «Дрэймонд Грин мог бы одобрить обмен на Янниса Адетокумбо, а затем вернуться в «Уорриорс» как свободный агент»

Грин мог бы провернуть интересный ход с обменом на Адетокумбо.

Инсайдер ClutchPoints Бретт Сигел поделился интересным возможным сценарием обмена Янниса Адетокумбо в «Голден Стэйт» на Дрэймонда Грина.

«Один руководитель из конкурирующего клуба, который ранее вел переговоры по обменам с «Уорриорз», в беседе упомянул интересный сценарий, согласно которому сам Грин мог бы одобрить такую операцию: его обменяют, а в следующем сезоне он вернется в команду к Карри, Батлеру и Адетокумбо, поскольку у него есть опция игрока на 27,6 миллиона долларов», – написал Сигел.

Ранее Шэмс Чарания назвал «Уорриорс» в списке серьезных претендентов на Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Т.е он должен будет отказаться от 28 млн и подписаться на минималку? Ради чего? Возможной борьбы за титул? Сомнительно
Ответ Birdman NBA
Т.е он должен будет отказаться от 28 млн и подписаться на минималку? Ради чего? Возможной борьбы за титул? Сомнительно
А если он берет продление и к дедлайну выкупает свой контракт? (потому что нба до сих пор лига игроков и ему пойдет навстречу любая команда )
Ответ Birdman NBA
Т.е он должен будет отказаться от 28 млн и подписаться на минималку? Ради чего? Возможной борьбы за титул? Сомнительно
Есть же варианты с посадкой деревьев!
Ответ Дмитрий Максимов
И нафига это Бакс?
Это актив для уравнивания зарплат. Бакс нужны пики и молодежь. Грин им так и так не нужен. Спокойно могут и отчислить сразу после трейда
Ответ Metallurg111
Это актив для уравнивания зарплат. Бакс нужны пики и молодежь. Грин им так и так не нужен. Спокойно могут и отчислить сразу после трейда
После трейда отчислять глупо, у них и так куча мертвых денег в платежке в виде контракта Лилларда
Не, если все остальные поддадутся, то ГСВ точно будет чемпионом :))
Ну это просто оскорбление для Бакс
Новость сумбурно написана - если у него опция игрока, то после гипотетического обмена в бакс, по окончанию сезона он должен отказаться от нее. И подписаться с гсв на новый контракт. Но разве можно подписываться с командой, из которой тебя только что обменяли?
Ответ Кирилл Шмидт
Новость сумбурно написана - если у него опция игрока, то после гипотетического обмена в бакс, по окончанию сезона он должен отказаться от нее. И подписаться с гсв на новый контракт. Но разве можно подписываться с командой, из которой тебя только что обменяли?
В течении одного сезона нет, а в новом сезоне вполне.
Мелтон травмировался и был прошлой зимой обменян из ГСВ в Нетс (на вечного скитальца Шрёдера), контракт истёк, он восстановился и летом снова подписался с ГСВ.
У Батлера тоже опция игрока...
Не откажется он от своих денег никогда, да и в целом до такой схемы не додумался бы.
Для чистоты сделки можно привлечь третью сторону и поменять Батлера на Розира или хотя бы чтобы не было подозрений обменять права Коди Лаллейна на Боголюба Марковича или/и Лессорта)
