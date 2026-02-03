Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.
«Динамо Курск» разобралось с «Энергией» на выезде.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Энергия – Динамо Курск – 65:86 (14:17, 9:28, 16:24, 26:17)
ЭНЕРГИЯ: Елисеева (16), Кузнецова (12), Ушакова (11 + 10 подборов).
ДИНАМО К: Линскенс (20 + 7 подборов), Глонти (16 + 6 подборов), Фролкина (12), Сазонова (11 + 6 передач).
3 февраля. 18.30
Положение команд: УГМК – 19-1, Динамо Курск – 18-3, Ника – 14-5, Надежда – 14-6, Спарта энд К – 11-9, МБА – 11-9, Динамо Москва – 11-9, Енисей – 6-14, Энергия 4-16, Нефтяник – 4-16, Динамо Новосибирск – 4-16, Самара – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
