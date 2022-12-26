Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов

Так себе спонсорство.

С тех пор как Майкл Джордан показал спортивной индустрии, что на товарах с собственным логотипом можно зарабатывать больше, чем прописано в профессиональных контрактах, именная линейка одежды или обуви стала одним из обязательных маркеров преуспевающего спортсмена. Любое сотрудничество с крупным брендом выглядело оправданным. Даже в тех случаях, если на выходе получалось нечто невразумительное.

Поэтому, например, упоминание в этом тексте брендов типа Reebok или Fila не имеет смысла. Это большие компании с историей и успехами.

К тому же провал отдельно взятой модели всегда можно списать на неудачное дизайнерское решение, плохой маркетинг или элементарную вкусовщину.

Отнести к той же категории вопиющие случаи, когда звезды НБА заключали соглашения с всевозможными экзотическими брендами и получали кошмарную именную модель, не представляется возможным. А ведь таких прецедентов не мало.

Брайант Ривс (Warner Brothers Big Country)

Кто-то скажет, что Ривс не был никакой звездой. Пожалуй. Первый пик в скоротечной клубной истории «Ванкувер Гризлис» и место во второй сборной новичков едва ли можно причислить к великим добродетелям.

Зато Ривс здорово иллюстрирует суматоху и спонсорскую неразборчивость 90-х, ведь именно с него начала окучивать спортивный рынок компания Warner Brothers. Да, вы все правильно поняли. Кинокомпания, вдохновленная успехом только что выпущенного «Космического джема», решила, что в состоянии захватить умы и кошельки баскетбольных болельщиков. Для этого она подписала контракты сразу с несколькими баскетболистами.

Центровой «Ванкувера» числился в категории «особо перспективный и чрезвычайно талантливый». Может, так оно и было, но ничего из этого продемонстрировать Ривс не успел. Проблемы с весом и бесконечные травмы прикончили его карьеру к 2001 году.

Теперь о нем вспоминают исключительно в двух случаях. Во-первых, в связи с его самобытной кличкой «Big Country». Во-вторых, ему припоминают одни из самых неказистых именных кроссовок в истории баскетбола.

Глен Райс (Warner Brothers GH41, Glen Rice Nautica Competition)

Как гласит суровая китайская мудрость, «из огня да на кухню, где тебе в причинное место тычут раскаленной кочергой». Именно по такому принципу один из главных профильных дальнобойщиков 90-х выбирал себе обувных спонсоров.

Трехкратный участник Матчей звезд, MVP Матча звезд-1997, чемпион в составе «Лейкерс» имел возможность монетизировать период своего расцвета, но явно прогадал. 26 очков на Матче звезд в Огайо он оформил в кроссовках Warner Brothers GH41, после чего получил сразу несколько предложений. В том числе от Reebok и Adidas.

Но Глен решил пойти путем капитализма и предпочел более крупный контракт с Nautica Competition, чьей основной специализацией являлось производство одежды для активного отдыха (преимущественно парусного спорта). Зачем это нужно было компании, неясно. Зато понятно, почему кроссовки походили на сапоги для рыбалки.

Шакил О’Нил (Warner Brothers Shaq)

Да, вот так. Ехидная кинобратва сумела совратить и Шака. Правда, здесь не обошлось без нюансов с обеих сторон, позволяющих рассматривать это сотрудничество больше в качестве коллаборации, нежели полноценного партнерства.

Все мы помним творческие потуги О’Нила на поприще кинематографа. Одной из самых безжалостных его авантюр стал кинокомикс «Сталь», снятый в 1997 на студии Warner Brothers. Тогда-то представители смежной с киноиндустрией спортивного отдела и заграбастали кинозвезду, не взирая на наличие у той контракта с Reebok. Важной подробностью основного соглашения О’Нила с Reebok было то, что права на логотип с силуэтом Шака оставались у игрока, и он мог лепить его куда угодно. В тоже время на площадку до истечения контракта он не мог выходить ни в каких других кроссовках, кроме Reebok.

К тому же, сделка была обстряпана таким образом, что все стороны остались довольны. Президент Warner Brothers Дэн Романелли сказал, что идея производства кроссовок и их прототип были предложены Reebok. Надо думать, не безвозмездно. Тем не менее, производством занимались ACI и Russel Athletics. Так что все претензии по качеству – к ним.

Шак получил комиссионные за использование лого. Warner Brothers, продававшиеся кроссовки в качестве мерча в сети своих магазинов с сувенирами, тоже заработали на хлеб с маслом. Плюс, все вместе поделили доход от общих продаж. Модель стоимостью 39 долларов можно было купить в одной из сети супермаркетов Wal-Mart, Sears и Target.

Главным условием всеобщего желания подзаработать был пакт о том, что Warner Brothers Shaq не будут продаваться в тех же магазинах, что и Reebok с его логотипом. Насколько это удалось – вопрос дискуссионный, поскольку в некоторых источниках утверждается, будто Шак и вовсе заключил контракт с WB после ухода от Reebok.

В действительности это не так. Зато можно с уверенностью утверждать, что после этого эксперимента О’Нил отказался продлевать сделку с Reebok и предпочел выпускать собственные кроссовки Shaq. Тут ему уже никто никаких условий не ставил, и он мог реализовывать самые дикие фантазии.

Карл Мэлоун (Apex Mailman)

«Почтальону» никогда не везло на сносную обувь. Даже его LA Gear Mailman Catapult выглядели громоздко и старомодно. Но опять-таки игрока можно было понять: в свое время бренд был востребован, делал именные кроссовки для Карима Абдул-Джаббара и выпускал совместные коллекции с Майклом Джексоном. Они же судились с Nike из-за патента на современные технологии. Былого величия LA Gear хватило даже на то, чтобы в 2000-х поманить любителей ретро-коллекцией Мэджика Джонсона. Так что выбор, в целом, понятный. В отличие от Apex – компании, появившейся практически из ниоткуда.

В 1996 году тогда еще не существовавший бренд обуви и одежды раскручивали дельцы из KRP Sports. Именно им пришла в голову идея предложить 5-летний контракт Мэлоуну, только-только выигравшему свою вторую олимпийскую медаль. Главным аргументом KPK Sports было включение игрока в совет директоров компании Ryka, которая совместно с KPR образовывала Global Sports Inc. – конгломерат, в чьи скромные планы входила монополизация спортивного рынка. Чтобы стать частью такого грандиозного замысла, от Почтальона всего-то требовалось отыграть сезон-1996/1997 в модели APEX Voltage, а уже в следующем щеголять в именных APEX Mailman. При этом APEX старался не заострять внимание на том незначительном факте, что кроссовки Мэлоуна вообще не будут продаваться в магазинах.

Карл об этом знал, но реагировал крайне флегматично.

«Для меня это не имеет большого значения, есть они в магазинах или нет. Мне они нравятся, они выглядят так, как я хочу, и это важно», – отвечал Мэлоун на многочисленные вопросы журналистов.

Видимо, Мэлоун что-то знал, потому что никакого массового психоза по поводу отсутствия APEX Mailman в свободной продаже не случилось. Глядя на них, можно догадаться почему.

Хаким Оладжувон (Spalding The Dream)

В бизнесе нет места благородству, как и тем, кто рискнет оценить изящество поражения. А именно таким и был результат благих начинаний Хакима. В 1995-м, после второго подряд чемпионства, Spalding предложили Оладжувону крупное спонсорское соглашение. Центровой углядел в этом не столько возможность капитализировать успех, сколько шанс сделать доброе дело.

«Как бедная работающая мать с тремя детьми может позволить себе купить Nike или Reebok за 120 долларов? Никак. Поэтому дети воруют эти кроссовки из магазинов и у других детей. Дерутся из-за них. Иногда даже убивают», – негодовал Хаким по поводу ценовой политики именных кроссовок.

В качестве альтернативы Оладжувон немедленно предложил «Spalding Thе Dream» стоимостью 34,99 доллара, приобрести которые можно было в дисконтах Payless, Wal-Mart и K-Mart. Прессе идея понравилась, поступок центрового, пребывающего на пике карьеры, выглядел широким жестом. Газеты на разные лады обыгрывали кличку игрока «The Dream» и тезис о том, что мечты сбываются. Но до прозорливости и цинизма российских газовщиков Оладжувону было как до луны, а продажи его именных кроссовок начали барахлить еще на взлетно-посадочной полосе.

«Хаким – зрелый, рассудительный профессионал. Он не читает рэп, не носит колец в ушах, у него нет татуировок. Ему это не нужно. Но именно на внешние эффекты сейчас ориентируется молодежь. К тому же они не ходят в K-Mart за кроссовками», – аккуратно признавал поражение агент Хакима Ральф Грин.

Все так, но куда более важным фактором было качество. При себестоимости в 35 долларов Spalding не могли предложить покупателям ни качества материалов, ни изобретательного дизайна. А отдавать деньги за Spalding сугубо ради благотворительности никто не стремился. В конце года компания отчиталась, что было продано порядка 4 миллионов пар, но для всех так и осталось секретом – кому и когда?

«Spalding не в состоянии конкурировать с Nike. Никто не хочет носить Spalding. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь играл в них кроме Хакима», – заявил Пенни Хардуэй в ходе рекламной кампании Nike Air Foamposite One, которые стоили 180 долларов.

Печально, но факт. Контракт Оладжувона со Spalding истек в 2000-м, а кроссовки так и не стали популярными.

Лэтрелл Сприуэлл (Dada Spree Spinner)

2000-е было временем интеграции уличной культуры в баскетбол. Аллен Айверсон проторил дорожку, по которой валом последовали остальные.

Одним из таких стал Лэтрелл Сприуэлл, чья репутация плохиша и душителя тренеров лишь придавала естественности процессу. Сприуэлл с его замысловатыми косичками и пижонскими бакенбардами никогда не был чужд пошлой роскоши, а успешный переход в «Миннесоту» лишний раз обратил на его пеструю натуру взгляды спонсоров. В 2004-м игрок подписал спонсорский контракт с брендом DaDa, отвечавшим за уличную одежду и аксессуары. Результатом творческих поисков стали вычурные DaDa Spree, чей дизайн оказался вдохновлен предыдущим партнерством Сприуэлла.

В 2001-м, когда Лэтрелл еще выступал за «Никс», к нему обратились ухари одной из местных мастерских под названием «Devin Wheels». Ребята предложили баскетболисту несколько комплектов хромированных колпаков-спиннеров, если тот просто покажет их в эфире программы «MTV Cribs», а заодно ненавязчиво отрекламирует контору. Сприуэлл согласился, выпуск получился удачным, пацанский атрибут пришелся по душе зрителям, название мастерской никто не запомнил, зато в обиходе появилось словосочетание «Spree Spinners». Миниатюрную имитацию хромированного колпака, который продолжает крутиться даже в случае остановки, DaDa и сделала основной частью дизайна. Выглядело все это настолько вульгарно, что вызывало всеобщий восторг.

В рамках всезвездного уикенда-2004 в этих кроссовках засветились центровой «Клипперс» Крис Каман и защитник «Индианы» Рон Артест.

Интерес к кроссовкам спал так же быстро, как и возник. Никакими практическими качествами кроссовки, чьим производством занимались люди далекие от разработки профессиональной спортивной обуви, похвастать не могли. А как только забавные колесики принялись ломаться, заедать и отламываться, то единственное конкурентное преимущество окончательно терялось. До конца контракта и Сприуэлл, и DaDa доезжали на ободах.

Крис Уэббер (Dada CDubbz)

Мощный форвард «Сакраменто» тоже не миновал веяний нулевых. Побегав в скромных именных моделях от Nike и Fila, Уэббер захотел дать шика-блеска. Встраивать воздухозаборники в свои кроссовки он не стал, зато согласился на все, что подпадало бы под определение «дорого-богато».

DaDa смогли предложить вставки под мрамор, красное дерево, а после того как их фантазия окончательно оскудела, выкатили целиком хромированные кроссовки. В таких Уэббер и отбегал на Матче Звезд-2002. Выглядело это откровенно смешно, а товарный вид элитная обувка теряла, как только на ней начинали появляться первые заломы.

Дальше второй именной модели, где DaDa старались брать все теми же средствами, дело не пошло.

Рон Артест (K1X Ron Artest Chiefglider)

Матч звезд-2004 запомнился не только двумя очками Андрея Кириленко, но и выдающейся кампанией Рона Артеста, перепробовавшего все расцветки и модификации кроссовок в поисках будущего спонсора. На его ногах были Nike, DaDa, Adidas, And1, но свой выбор он, как ни странно, остановил на немецкой фирме K1X.

Незамысловатый бренд уличной одежды в свое время агрессивно бомбардировал и отечественный рынок, и даже весьма успешно. В гардеробе немцев можно было найти все что угодно, от худи до подтяжек, но вот что касается обувки, то она была в единственном варианте. Буквально. Менялись расцветки, материалы, способы рекламной интеграции, а незатейливые кедики, мало подходящие для игры в баскетбол, продолжали оставаться на месте.

Их-то и предпочел Артест, взявший ради популяризации бренда 93-й номер в «Сакраменто» (год основания K1X). После долгих обещаний и запугиваний конкурентов K1X все-таки представили модель, которую осмелились назвать именной моделью Рона Артеста. И, о чудо, она практически ничем не отличалась от того, что уже было. Как-то отмучившись до конца контракта, Рон сменил не только спонсора, но также и имя, и психотерапевта, и вообще взгляд на миропорядок. Чемпионство с «Лейкерс» показало, что не зря.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire/Allsport, Elsa Hasch /Allsport, Brian Bahr, Jed Jacobsohn, Doug Benc, Tom Hauck /Allsport, Otto Greule Jr. /Allsport; ebay; defynewyork.com; hypebeast.com; scpauctions.com; sneakerhistory.com; East News/JEFF HAYNES / AFP