Нолан Траоре о Егоре Дёмине: Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе.
Нолан Траоре уверен, что вместе с Егором Дёминым способен в будущем составить основу задней линии «Бруклина». В интервью The New York Post французский защитник, выбранный под 19-м номером на драфте-2025, высоко оценил взаимодействие с российским одноклубником.
«Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе. Он хороший снайпер, а мне всегда было комфортно играть рядом с такими игроками», – отметил Траоре.
Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес также доволен прогрессом молодой пары, хотя продолжает требовать от обоих большей физической готовности и жесткости, которые необходимы для адаптации к уровню НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
Сейчас: передачи в основном ближнему, редко на слабую сторону, по праздникам - в краску. Тот же Траоре за несколько матчей показал больше,и в том числе на пик-н-роллах. Зато по трешкам - второй игрок драфта, второй снайпер команды.
И реально на них вместе приятно смотреть.
Глядя на него в нба в это максимально трудно поверить