Нолан Траоре о Егоре Дёмине: Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе.

Нолан Траоре уверен, что вместе с Егором Дёминым способен в будущем составить основу задней линии «Бруклина ». В интервью The New York Post французский защитник, выбранный под 19-м номером на драфте-2025, высоко оценил взаимодействие с российским одноклубником.

«Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе. Он хороший снайпер, а мне всегда было комфортно играть рядом с такими игроками», – отметил Траоре.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес также доволен прогрессом молодой пары, хотя продолжает требовать от обоих большей физической готовности и жесткости, которые необходимы для адаптации к уровню НБА .