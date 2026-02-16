14

Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»

Нолан Траоре о Егоре Дёмине: Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе.

Нолан Траоре уверен, что вместе с Егором Дёминым способен в будущем составить основу задней линии «Бруклина». В интервью The New York Post французский защитник, выбранный под 19-м номером на драфте-2025, высоко оценил взаимодействие с российским одноклубником.

«Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе. Он хороший снайпер, а мне всегда было комфортно играть рядом с такими игроками», – отметил Траоре.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес также доволен прогрессом молодой пары, хотя продолжает требовать от обоих большей физической готовности и жесткости, которые необходимы для адаптации к уровню НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
Для Траоре отлично, мяч-то у него
Для Егора тоже отлично, что мяч не у него. на самом деле. Ибо боллхендлер из него пока не очень, а так можно развиваться в этом направление спокойно. Ну и после МВЗ по идее должно возрасти заигрывание Егора с мячом, ибо глубокий танк.
Нолан гений.
Егор перед драфтом: распасовщик от Бога, сомнительная трешка.
Сейчас: передачи в основном ближнему, редко на слабую сторону, по праздникам - в краску. Тот же Траоре за несколько матчей показал больше,и в том числе на пик-н-роллах. Зато по трешкам - второй игрок драфта, второй снайпер команды.
И реально на них вместе приятно смотреть.
Кто нибудь смотрел игры Егора до НБА не ужели он был реально хорошим распасовщиком?
Глядя на него в нба в это максимально трудно поверить
ну там и у соперников уровень пониже был, надо понимать)
Траоре выглядит больно легким пока, несмотря на прогресс в предыдущих матчах
Вот только в защите эта пара пока весьма слабенькая
