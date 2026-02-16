0

Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Дубай» разобрался с «Босна Роялом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Дубай ОАЭ – 16-1, Партизан Сербия – 16-1, Црвена Звезда Сербия – 13-4, Будучность Черногория – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Клуж Румыния – 10-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-9.

Плей-аут

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 7-10, Задар Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, Мега Сербия – 6-11, Илирия Словения – 5-11, КРКА Словения – 5-12, Вена Австрия – 5-12, Сплит Хорватия – 4-12, Студентски центар Черногория – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
