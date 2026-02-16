Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
Вембаньяма намерен выступать за сборную в квалификации чемпионату мира-2027.
Виктор Вембаньяма заявил о желании сыграть за сборную Франции в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года. В интервью французским СМИ центровой «Сан-Антонио» подтвердил, что планирует присоединиться к национальной команде этим летом.
«Конечно, это определенно моя цель. Но я надеюсь, что не смогу сыграть в первом окне – это будет означать, что мы дошли до финала НБА. Надеюсь, график окажется слишком плотным. Но в августе я обязательно буду там. Постучу по дереву, главное – остаться здоровым», – сказал 22-летний баскетболист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем