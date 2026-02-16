  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
0

Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»

Вембаньяма намерен выступать за сборную в квалификации чемпионату мира-2027.

Виктор Вембаньяма заявил о желании сыграть за сборную Франции в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года. В интервью французским СМИ центровой «Сан-Антонио» подтвердил, что планирует присоединиться к национальной команде этим летом.

«Конечно, это определенно моя цель. Но я надеюсь, что не смогу сыграть в первом окне – это будет означать, что мы дошли до финала НБА. Надеюсь, график окажется слишком плотным. Но в августе я обязательно буду там. Постучу по дереву, главное – остаться здоровым», – сказал 22-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Максима Обена в соцсети X
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
logoчемпионат мира по баскетболу
logoсборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс: «Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него»
16 февраля, 07:19
Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме
16 февраля, 04:35Видео
Виктор Вембаньяма о статусе лица НБА: «Закон спроса и предложения, и у меня есть что предложить»
14 февраля, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
8 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
25 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
27 минут назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
54 минуты назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем