Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»

Стивен Эй Смит обвинил Леброна Джеймса в упадке конкурса данков.

Победителем конкурса данков НБА 2026 года стал форвард «Майами» Кешад Джонсон, но не все остались довольны мероприятием. Известный аналитики Стивен Эй Смит указал на недостаток звезд и назвал Леброна Джеймса настоящей причиной, по которой конкурс потерял былую привлекательность.

«Хочу похвалить Кешада Джонсона за победу, Пэта Райли за то, что он встал и аплодировал, хочу похвалить всех участников, таких как Джексон Хэйс и Джейс Ричардсон, я понимаю их усилия. Но мы все знаем, что это было ужасно из- из‑за отсутствия звезд. И на самом деле все дело в том, что мы хотим видеть, как настоящие топовые игроки участвуют. Я виню Леброна Джеймса.

Уже несколько месяцев я говорю о его величии и обо всех его заслугах, о том, что он значит для НБА. Но я всегда был последователен: именно он стал тем, кто фактически погубил конкурс данков. Леброн был суперзвездой, которая устраивала конкурс по броскам сверху каждую ночь на разминке перед игрой, особенно когда знал, что нарастает волна желания, чтобы он поучаствовал.

Однажды он даже дразнил всех намеком, что собирается выступить. Но он так этого и не сделал», – заявил Смит в эфире программы ESPN First Take.

Я бы посмотрел на данк-контест с участием Йокича и Дончича с танцами после каждого забитого данка и бросками сверху 1 рукой с разбега) точно было бы забавно посмотреть
Причём тут Леброн, и без него звёзд хватает, например почему пистолет Морант не ездил на сдк?
Ответ risend
Причём тут Леброн, и без него звёзд хватает, например почему пистолет Морант не ездил на сдк?
Хороший пример, кста
Ну вообще так и есть ведь. Ещё в 2007 или 08 он сказал прямо на сдк контесте что собирается участвовать. Майкл чемп сдк, винс чемп сдк, кобе чемп сдк, ти мак там был, двайт чемп сдк, пол Джордж там был трижды, Джон Уолл и Блейк Гриффин чемпы, джейлен браун чемп, про лавина и гордона итак понятно. А всякие товарищи данкеры типа леброна, зайона, моранта, могли бы поучаствовать и сделать реальное шоу.
Ответ Вадим Ермаков
Ну вообще так и есть ведь. Ещё в 2007 или 08 он сказал прямо на сдк контесте что собирается участвовать. Майкл чемп сдк, винс чемп сдк, кобе чемп сдк, ти мак там был, двайт чемп сдк, пол Джордж там был трижды, Джон Уолл и Блейк Гриффин чемпы, джейлен браун чемп, про лавина и гордона итак понятно. А всякие товарищи данкеры типа леброна, зайона, моранта, могли бы поучаствовать и сделать реальное шоу.
Вы упомянули всех участников, кто участвовал в конкурсе будучи новичком и не звездой, и даже не звездным ролевиком ! Разве что можно сказать про Майкла исключение, но он в те года не был чемпионом, активным участником плей-офф и тд!
Ответ Мурзин Ринат
Вы упомянули всех участников, кто участвовал в конкурсе будучи новичком и не звездой, и даже не звездным ролевиком ! Разве что можно сказать про Майкла исключение, но он в те года не был чемпионом, активным участником плей-офф и тд!
Леброн в 2007 едва ли был масштабные Винса 2000, двайт тоже уже был звездой лиги в своём сдк, митчелл и браун тоже.
Простите, а часовню тоже я развалил?
Кто о чем, а Стивен Эй всё о Лёве!
Может Виктор Палка спасёт конкурс?! С его ростом, он бы точно смог оживить и предать звёздности конкурсу! Тем более он не филонит!
Интересная мысль от Эя. Значит через год контест станет возрождаться)
дело не в звездах а в потере интереса в целом у игроков к сие конкурсу
п.с плюс будем честны сейчас нет клуба который отпустит звезду на данки итак травм навалом
Ответ Максим Макеев
дело не в звездах а в потере интереса в целом у игроков к сие конкурсу п.с плюс будем честны сейчас нет клуба который отпустит звезду на данки итак травм навалом
А есть примеры когда игроки на СДК травмировались?
Ответ Григорий Ефимов
А есть примеры когда игроки на СДК травмировались?
Только в этом году Джэйс Ричардс головой об пол ушибся после неудачного банка , а так вроде нет
В следующем году обязательно выступит)
Рекомендуем