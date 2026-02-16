Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»

Стивен Эй Смит обвинил Леброна Джеймса в упадке конкурса данков.

Победителем конкурса данков НБА 2026 года стал форвард «Майами» Кешад Джонсон , но не все остались довольны мероприятием. Известный аналитики Стивен Эй Смит указал на недостаток звезд и назвал Леброна Джеймса настоящей причиной, по которой конкурс потерял былую привлекательность.

«Хочу похвалить Кешада Джонсона за победу, Пэта Райли за то, что он встал и аплодировал, хочу похвалить всех участников, таких как Джексон Хэйс и Джейс Ричардсон, я понимаю их усилия. Но мы все знаем, что это было ужасно из- из‑за отсутствия звезд. И на самом деле все дело в том, что мы хотим видеть, как настоящие топовые игроки участвуют. Я виню Леброна Джеймса.

Уже несколько месяцев я говорю о его величии и обо всех его заслугах, о том, что он значит для НБА. Но я всегда был последователен: именно он стал тем, кто фактически погубил конкурс данков. Леброн был суперзвездой, которая устраивала конкурс по броскам сверху каждую ночь на разминке перед игрой, особенно когда знал, что нарастает волна желания, чтобы он поучаствовал.

Однажды он даже дразнил всех намеком, что собирается выступить. Но он так этого и не сделал», – заявил Смит в эфире программы ESPN First Take.