0

«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса

«Триест» объявил об отставке главного тренера Исраэля Гонсалеса. Испанский специалист покинул клуб после неполного года работы.

В официальном заявлении клуб объяснил кадровое решение отсутствием четкой игровой идентичности и неоптимальными результатами. На данный момент «Триест» занимает шестое место в чемпионате Италии с показателем 10-8, а в Лиге чемпионов идет последним в своей группе (1-3).

Клуб выразил благодарность Гонсалесу за преданность делу, профессионализм и личные качества, пожелав ему и его семье дальнейших успехов в будущем.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Триеста»
