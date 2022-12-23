«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

Паренек уже съездил на всезвездный уикенд.

Высокорослая и субтильная фигура Виктора Вембаньямы, без сомнения, будет вектором, определяющим будущее НБА в ближайшие годы. Только ведь не факт, что выбор француза не приведет заполучивших его счастливчиков в тупик.

Представить подобное в отношении Скута Хендерсона сложнее. Почему? Может, просто потому, что мы знаем о нем гораздо меньше, чем о Вембаньяме.

Кто такой Скут Хендерсон?

«Скут» – кличка Стерлинга Хендерсона, которую ему дали его братья и сестры за манеру носиться по коридорам, когда тот был еще маленьким (scooting – носиться, скользить, бегать). Но чем ближе драфт НБА, тем больше и разнообразнее число новых прозвищ и характеристик Скута. Американская пресса называет его гарантированным 2-м номером драфта и тем, кто больше всех выиграет в том случае, если Вембаньяма не оправдает ожиданий.

О Хендерсоне говорят не реже, чем о Викторе, просто с учетом превосходных степеней и гипербол, используемых для описания француза, комплименты в адрес американца звучат не столь громогласно. И пусть Вембаньяму описывают как нечто невиданное и посему до конца не изученное, зато авансы в адрес Скута произносят более спокойным и уверенным тоном.

«Мне он напоминает Деррика Роуза. Времен университета Мемфиса и «Чикаго». Вот и все. Не хочу распыляться, перечисляя множество отличных игроков. Он молодой Деррик Роуз », – кратко характеризует Хендерсона главный тренер команды G-лиги «Ignite» Джейсон Харт.

Команда «Ignite», созданная как альтернативный вариант перехода в НБА, минуя университет, была основана всего пару лет назад, но уже сейчас не нуждается в представлении. Талантливая молодежь все чаще предпочитает годичной побывке в университете, заключение профессионального контракта в G-лиге, где имеет возможность играть против взрослых баскетболистов.

На последних двух драфтах было выбрано шесть игроков «Ignite», половина из них в первой десятке. На драфте-2021 ушли Джейлен Грин (2-й пик, «Рокетс»), Джонатан Куминга (7-й пик, «Уорриорс»), Айзейя Тодд (31-й пик, «Бакс»). На последний драфт «Ignite» делегировали Дайсона Дэниэлса (8-й пик, «Пеликанс»), Маржона Боучэмпа (24-й пик, «Бакс») и Джейдена Харди (37-й пик, «Кингс»). Еще двое игроков – Дэйшен Никс и Майкл Фостер – остались незадрафтованными, но сейчас все равно числятся в составах команд НБА. Первый ищет себя в «Рокетс», а второй обвыкается в «Тандер».

Раннее погружение в профессиональный баскетбол – необязательно так уж хорошо. Практически всех выпускников «Ignite» отличает выдающийся атлетизм, который еще в школе указывал им на то, что их ждет жизнь спортсмена, и при этом не самый высокий игровой интеллект.

Из того, что мы знаем о Хендерсоне, бросаются в глаза два ярких отличия.

Во-первых, он как будто стремится к самообразованию и сделал выбор в пользу G-лиги не только из-за денег. Шариф О’Нил рассказывал, что его одноклубник все время сидит у себя в номере и читает. В профайле The Ringer даже упомянута его любимая книга – «Фиолетовая корова» Сета Година – работа о бизнесе и маркетинге, а также об искусстве выделяться.

Хендерсон всегда подчеркивает преимущества G-лиги. И как места, где он смог быстрее вырасти, оторвавшись от семьи и от привычных условий. И как места, где он получает доступ к информации из первых рук. «Нам тут читал лекцию Крис Пол и рассказывал о том, что нужно считывать не только игрока, который держит тебя, не только игрока, ставящего заслон, но и всю площадку целиком. Я уже узнал здесь больше, чем за все время, что играю в баскетбол».

Если что, Хендерсон планировал рвануть в профессиональный баскетбол уже в 15 лет, когда получил предложение из Китая. Его удержали родители.

Во-вторых, даже атлетизм Хендерсона не может заслонить его высокий игровой интеллект. Его, конечно, сравнивают в том числе с Расселлом Уэстбруком и Джоном Уоллом, потому что он доминирует за счет физических качеств. Но уже сейчас кажется, что целая россыпь неординарных ходов и умных передач говорит о том, что в нем есть потенциал для большего даже без развития бросковых умений – о его качествах плеймейкера говорят не так много, как должны были бы, и очевидно, что он не просто прет уэстбруком под щит, но анализирует защиту и приспосабливается к ней с течением игры.

Амир Джонсон утверждает, что не видел никого сильнее Хендерсона-школьника со времен Леброна Джеймса. А его тренер «Ignite» Джейсон Харт предостерегает подопечного, что «чересчур большая скорость может привести к аварии». И все же многие скауты отмечают, что юноша уже умеет неплохо пользоваться переключателем скоростей и включать голову гораздо чаще, чем этого можно было бы от него ждать на данном этапе карьеры.

Хендерсон любит смотреть видео и работать над ошибками. И даже не стесняется признаться, что поначалу в G-лиге ему было трудновато – и как-то он даже проспал самолет.

Никто из вышеперечисленных не котировался так высоко, как Хендерсон. Хотя бы в силу того факта, что в мае 2021-го 17-летний Скут заключил с «Ignite» 2-летний контракт на 1 миллион долларов и стал самым молодым профессиональным баскетболистом США. Спустя год он подписал многолетнюю семизначную сделку с Puma, после чего обрел статус самого высокооплачиваемого баскетболиста, представляющего бренд, не будучи игроком НБА .

Это к вопросу о том, насколько в Скута верят прямо сейчас. После подобного глупо не задаться вопросом: откуда такая уверенность и на чем она основана?

Скут – продукт той же среды, что и Вембаньяма, только более стабильный и понятный

Большую часть большинства материалов о Вембаньяме занимает рассказ о его семье, о ее роли в его судьбе и о том, как подобное окружение положительно сказывается на дальнейшей карьере. В этом смысле Хендерсон, мягко говоря, тоже не дитя улиц с традиционным набором дворовых ценностей.

Родители Скута Хендерсона – папа Крис, тренер и инструктор, и мама Кристал, администратор из системы здравоохранения. Они родом из Хемпстеда, штат Нью-Йорк, но переехали в Мариетту, штат Джорджия, незадолго до рождения Скута в 2004-м году.

Отец Скута вырос, играя на кортах Лонг-Айленда, после чего много лет работал баскетбольным тренером.

«Очень рад за Скута, потому что я суров. Не буду врать, я очень требователен, когда речь идет о баскетболе. Мои тренировки – не так уж просты, и то, что он прошел через них, сохраняя выдержку и концентрацию, уже значит многое», – заявил в интервью New York Times рачительный папаша.

Подобную напористость Хендерсон-старший проявлял в отношении всех своих детей, коих немало. У Скута четыре сестры и два брата, и все они так или иначе имеют отношение к спорту. Три старших сестры Хендерсона играли в баскетбол на уровне высших учебных заведений: Даймонд – в Сиракьюз, Оникс и Чайна – в Калифорнийском университете в Фуллертоне. Младшая сестра Скута, 16-летняя Кристал, она же «Мучи», Стерлинг, выступает на позиции разыгрывающего и является одним из перспективнейших рекрутов в Джорджии.

Старший брат Скута Си Джей выступал с ним в одной команде школы Келл Хай, а другой брат – Джейд играл в футбол.

Как Крис Хендерсон воспитал целую команду? Сперва он использовал помещения спортивных комплексов, в которых работал, а в ноябре 2018-го открыл собственный зал под названием «Next Play 360», неподалеку от дома, и отпрыски получили неограниченный доступ к шлифовке навыков.

«Очень благодарен своей семье. Они никогда не лукавили и не стеснялись в выборе слов, если у меня что-то не получалось. Благодаря им у меня появились и понимание рабочей этики, и стремление улучшать себя. Были времена, когда я неделями не разговаривал с братьями и сестрами после драки на баскетбольной площадке, но только так и можно стать лучшим. Их жесткость закалила меня», – благодарит свою родню Хендерсон.

Подобный менталитет во многом повлиял и на построение карьеры.

«Когда я был в третьем классе, то играл стартового разыгрывающего в команде шестиклассников. Мне нравилось противостоять более крупным, сильным и быстрым игрокам. Это не оставляло возможности для оправданий. Так проще. За тобой проводят линию, которую ты не вправе пересечь, и ты концентрируешься только на игре, никак «если» или «может», – говорит Хендерсон.

Поэтому, когда Скут рассматривал варианты, среди которых были предложения от университетов Оберна и Джорджии, он понял, что его решение должно быть связано не только с поиском подходящей команды, но и подходящей среды. Ему было необходимо дополнительное давление. Поэтому он выбрал «Ignite». G-лига удовлетворяла всем его потребностям. В ней он мог адаптироваться к более жестким условиям, сопоставимым с НБА, а заодно все время находиться на виду.

Естественно, уже понятно, что любимый игрок Скута – Кобе Брайант. Он уже давно копировал режим легенды с подъемом в 5 утра и тремя тренировками. Он тоже помешан на том, чтобы быть лучше всех. Он везде ищет вызовы. И не стесняется все это проговаривать: «Я стремлюсь подражать парням вроде Кобе Брайанта. Он был настроен на то, чтобы уничтожать любого перед собой. Полностью деморализовать и внушить ужас. Хочу, чтобы мой настрой и моя игра соответствовали этому – чтобы человек, который оказался передо мной, расхотел и дальше выходить на паркет».

Пока многочисленные скауты просматривают записи Вембаньямы в чемпионате Франции, проецируя увиденное на то, «как бы он мог демонстрировать подобное в НБА», Скут показывает товар лицом. И это лишь одно из его преимуществ.

Что за игрок Хендерсон и в чем его преимущества?

Скут – атлетичный разыгрывающий, ростом 1,93 метра, весом 88 килограммов, с размахом рук 2,05 метра, агрессивный в проходах, активный и подвижный в защите, гиперпрыгучий, при этом с не самым стабильным дальним броском.

«Стараюсь как можно чаще быть инициатором контакта при проходах. Это пошло еще с детства, когда я занимался футболом. Мне нравится подобная ментальность. Она делает тебя увереннее и заставляет соперников уважать тебя. Меня вдохновляет игра Джа Морэнта и Рассела Уэстбрука. Их уверенность в том, что они делают. Мне кажется, подобное отношение должно быть во всем. Необходимо быть уверенным во всех своих поступках», – определяет черты своего стиля Скут.

Статистика подтверждает слова Хендерсона. 30 из 45 (70%) – такова реализации Скута в непосредственной близости от кольца («at the rim») в 11 матчах прошлого сезона. 60% от всех своих бросков он совершал внутри трехочковой линии .

«Многие говорят, что игра с акцентом на средний бросок исчерпала себя, но посмотрите на «Финикс». Как атакуют Крис Пол и Девин Букер. Мне кажется, что эта манера игры потихоньку возвращается», – говорит Скут.

Тут Скут, конечно же, хитрит, стараясь отвести внимание от главного недостатка.

«У Скута длинные руки и крупные кисти, что чаще всего порождает проблемы в бросковой механике. К тому же он играет на высоких скоростях и очень агрессивно. Все это не лучшим образом влияет на стабильность бросков. Но, учитывая, что Скут проводит очень много времени в зале и тщательно работает над собой, думаю, все должно быть хорошо», – отмечает драфт-аналитик Мэтт Бэбкок.

Атака из-за дуги, пожалуй, главный видимый пробел в образовании Хендерсона. В прошлом сезоне за 11 матчей он совершил 23 дальних броска (2,3 в среднем за игру) из которых реализовал лишь 4 (17,4% точности). Но Скут старается, в этом сезоне он провел 6 матчей, совершил 17 дальних бросков, из которых попал 8 (47,1% точности) .

Сам игрок называет этот прогресс результатом работы в межсезонье. И вот здесь Скута уже не заподозришь в лукавстве. Летом он сотрудничал с целой вереницей игроков НБА, включая Чака Персона – снайпера, известного выступлениями за «Пэйсерс» и прозвищем «Человек-ружье». С Персоном Хендерсон работал над чтением игры, выбором позиции, выходом на бросок из-под заслона и другими элементами.

Улучшилась не только реализация дальних бросков. В этом сезоне Скут провел практически вдвое меньше матчей, но его показатели значительно улучшились. Процент попаданий с игры подрос пусть и незначительно (48% против 43%), но Хендерсон стал чаще брать броски (17 попыток против 10 прошлогодних). Он чаще ассистирует (6 передач против 3,7), при этом не забывая об атаке (21,2 очка в среднем за игру, против 14). Его резвое соло в игре против фарм-клуба «Тандер» удостоилось хвалебных высказываний на всех фанатских форумах «Оклахомы».

Работа с бывшими игроками НБА на постоянной основе – привилегия, выгодно отличающая Хендерсона от Вембаньямы. Безусловно, Уэмби прогрессирует, но в его углу нет той поддержки, которая есть у Скута. Отчасти, потому что Хендерсон – свой, американский продукт. Отчасти, потому что так складываются обстоятельства. Хендерсон постоянно на связи с Фредом Ванвлитом и Джейленом Брауном: все трое являются клиентами одного спортивного агентства.

«Это заряжает меня колоссальной уверенностью. Когда тебе пишут или звонят бывшие или действующие звезды НБА и поддерживают тебя в том, что ты делаешь сейчас, а также объясняют, что и как тебе нужно улучшить, чтобы сделать следующий шаг…это невозможно описать. Все эти заметки на полях, детали и комментарии очень помогают. Благодарен всем и каждому, кто верит в меня», – описывает свой опыт Хендерсон.

Бывший игрок НБА, чемпион в составе «Сперс» Спиди Клэкстон и разыгрывающий испанской «Валенсии» Джаред Харпер, оба не чужие Атланте (первый выступал за «Хоукс», второй – уроженец Мэйблтона, Джорджия), поэтому летом провели изрядное количество времени с Хендерсоном в зале его отца Next Play 360.

«Это благословение. Просто работать с этими людьми, наблюдать за их рабочей этикой. Мне очень повезло, что они выбрали зал моего отца. Этим летом у меня была возможность потренироваться и поработать с Колином Секстоном, Айзеком Окоро, Шарифом Купером», – восторгается Скут.

«Он очень дотошный. Ему важны детали. Как только он замечает что-то, далее следует череда вопросов: «Почему ты это делаешь?», «Как ты это делаешь?». Многие молодые просто повторяют движения и не задумываются о причинах действий на площадке и о том, что последует за этими действиями дальше. Скут не такой. Да, его игра кажется страстной и эмоциональной, но поверьте, он умеет и любит читать игру», – говорит о совместном опыте тренировок Коллин Секстон.

«У него фобия, связанная с собственной игрой, – лучше всего определил Джейсон Харт. – Он работает так, как будто не умеет играть. Именно поэтому думаю, что у Скута будет карьера лучше, чем у Вембаньямы ».

Внимание к Скуту и присутствие самых разных игроков НБА в его жизни – это не только лестные отрывы. Да, НБА закупила трансляции чемпионата и кубка Франции, чтобы наблюдать за Вембаньямой, но до этого Скута Хендерсона пригласили принять участие в матче восходящих звезд в рамках всезвездного уикенда. Если это не солидный депозит в будущее Хендерсона как постоянного участника подобных мероприятий, то тогда что?

Отдельные представители медиа, то ли в надежде соригинальничать, то ли от желания поиграть в пророка и вовсе заявляют, что шансы Скута на успех выше, чем у Вембаньямы.

«Просто посмотрите на недавние примеры. Лука Дончич и Деандре Эйтон, Джа Морэнт и Зайон Уильямсон, Ламело Болл и Джеймс Уайзмен. Чет Холмгрен вообще вынужден пропустить свой первый сезон. Я не к тому, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Чтобы поспорить со мной, достаточно привести в пример Эвана Мобли, и мы пока не до конца понимаем, насколько хороши Кейд Каннингем и Джейлен Грин. Лишь говорю о том, что «большим» сложнее адаптироваться в лиге. Их тела растут и меняются, они не в силах воспрепятствовать процессам, которые зачастую чреваты травмами. Защитник – более надежная ставка. В современной, быстрой НБА вам нужен игрок, контролирующий темп, дирижирующий атакой. Если не получится выстроить вокруг него команду, хороший защитник всегда может стать отличной второй звездой », – уверен автор Clutch points Тим Крим.

Этот и подобные ему комментарии никак не отменяют бронь первого пика предстоящего драфта Виктором Вембаньямой, но и не ослабляют позиций Скута Хендерсона. Разыгрывающий «Ignite», не сыграв ни единой минуты в НБА, уже воспринимается как часть этой лиги. И в этом он точно превосходит французского центрового, такого непостижимо уникального и такого пугающе непредсказуемого.

Радует, что молодые возвращают в НБА накал страстей, характерный для личных противостояний (Букер против Дончича, Янг против «Никс», Морэнт против «Голден Стэйт», Зайон против «Финикса»). Представители нового поколения уже зацепились. Виктор Вембаньяма выдал хитроумный комплимент, сказав, что его соперник, конечно, был бы первым пиком драфта, если бы не родился Вембаньяма. А Скут Хендерсон парировал: «Можешь болтать сколько угодно, это ничего не изменит. Я все равно выхожу, чтобы убивать. О нем я не беспокоюсь, я беспокоюсь о том, что будет на следующем уровне – о том, как защищаться против Стефа Карри».

Это противостояние на следующее десятилетие.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus, Ethan Miller, Joe Buglewicz