Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
НБА назвала лучших игроков недели.
Защитникик Лука Дончич («Лейкерс») и Иммануэл Куикли («Торонто») стали лучшими игроками недели на Западе и Востоке соответственно.
На прошедшей неделе Дончич показывал в среднем 34,3 очка, 10,7 подбора и 9,7 передачи за игру. «Лейкерс» одержали две победы в трех матчах.
«Рэпторс» завершил неделю с результатом 4-0. На счету Куикли 25,3 очка и 6,8 подбора в среднем за игру при 61,1% точности с игры.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Куикли хорош, заслужил
