Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков недели.

Защитникик Лука Дончич («Лейкерс») и Иммануэл Куикли («Торонто ») стали лучшими игроками недели на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Дончич показывал в среднем 34,3 очка, 10,7 подбора и 9,7 передачи за игру. «Лейкерс » одержали две победы в трех матчах.

«Рэпторс» завершил неделю с результатом 4-0. На счету Куикли 25,3 очка и 6,8 подбора в среднем за игру при 61,1% точности с игры.