Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.
«Дубай» уверенно обыграл ФМП, «Црвена Звезда» взяла верх над «Веной».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 14-0, Партизан Сербия – 13-1, Клуж Румыния – 9-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-7, ФМП Сербия – 5-9, Борац Чачак Сербия – 5-9, КРКА Словения – 4-10, Сплит Хорватия – 4-11, Студентски центар Черногория – 3-12.
Группа B
Положение команд: Будучность Черногория – 12-2, Црвена Звезда Сербия – 11-3, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 7-7, Спартак Суботица Сербия – 7-7, Мега Сербия – 5-9, Вена Австрия – 4-10, Задар Хорватия – 4-11, Илирия Словения – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
