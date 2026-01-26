1

Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.

«Дубай» уверенно обыграл ФМП, «Црвена Звезда» взяла верх над «Веной».

Положение команд: Дубай ОАЭ – 14-0, Партизан Сербия – 13-1, Клуж Румыния – 9-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-7, ФМП Сербия – 5-9, Борац Чачак Сербия – 5-9, КРКА Словения – 4-10, Сплит Хорватия – 4-11, Студентски центар Черногория – 3-12.

Положение команд: Будучность Черногория – 12-2, Црвена Звезда Сербия – 11-3, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 7-7, Спартак Суботица Сербия – 7-7, Мега Сербия – 5-9, Вена Австрия – 4-10, Задар Хорватия – 4-11, Илирия Словения – 3-11.

Ходил вчера на игру Дубай посмотреть.
Арена супер. Но заполняемость слабая.
