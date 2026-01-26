Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
Защитник «Мемфиса» Тай Джером приближается к возвращению на площадку.
Защитник «Мемфиса» Тай Джером приближается к своему дебюту в сезоне после долгого восстановления от травмы икроножной мышцы, полученной на предсезонных сборах. Главный тренер команды Туомас Иисало сообщил, что игрок уже участвует в полноценных тренировках 5 на 5.
По словам наставника, в ближайшие одну-две недели Джером будет наращивать игровую форму, что предполагает его возможный выход на площадку незадолго до паузы на Матч всех звезд.
Летом «Гриззлис» подписали с 28-летним баскетболистом трехлетний контракт на 27,6 млн долларов.
В прошлом сезоне Джером выступал за «Клилвенд», принял участие в 70 матчах и в среднем набирал 12,5 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи за 20 минут на площадке.
