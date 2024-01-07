Микродедлайн НБА: день оптимизации составов. Онлайн
Кого сегодня отчислят?
Онлайн должен обновляться автоматически, но если вдруг нет – жмите F5 на клавиатуре или ↻ на экране вашего гаджета.
Еще одна команда, которая вчера освободила слот под двусторонний контракт - «Бруклин» разорвал контракт с энтузиастом трехочковых Армони Бруксом.
Сегодня также становятся гарантированными все двусторонние соглашения. Это никак не влияет на платежку, но влияет на кошелек владельца, которому придется выложить примерно 300 лишних тысяч, если игрока на двусторонке отчислят после 7 января, а не до.
По этой причине «Лейкерс» уже вчера скинули Фаджа и Ходжа (это настоящие игроки, клянусь), чтобы подписать Дилана Уиндлера. Очень впечатлились тем, что Уиндлер позавчера побил рекорд Лиги Развития по подборам - 33 штуки за фарм «Никс», а ведь он легкий форвард и даже ниже 2 м роста.
Вот вам спаситель сезона «Лейкерс»!
Уиндлеру уже 27, он был задрафтован в первом раунде «Кливлендом» в 2019-м, но из-за травм играл мало, хотя в него верили до конца контракта новичка. Начинал текущий сезон в составе «Никс», но играл в основном за других «Никс» - «Уэстчестер Никс» в Джи-лиге. Потом был отчислен, чтобы Тибодо мог воссоединиться с любимым Таджем Гибсоном.
Обычно игрока с 4 годами опыта уже нельзя подписывать на двусторонний контракт в НБА, такие предназначены совсем для юных и неопытных, но в случае с Диланом работает новое исключение из правил: он пропустил один сезон целиком из-за травмы.
Еще одна вчерашняя новость об отчислении - Хуан Тоскано-Андерсон не доиграет сезон в «Сакраменто». Или доиграет, но подпишет новый контракт через два дня, неделю или месяц. Правда, официально с мексиканским форвардом расторгнут контракт сегодня.
Хуан начинал сезон в Лиге Развития в мексиканской команде «Капитанес», проводящей в лиге первый полный сезон. Сыграл там 11 матчей, получил контракт от «Кингз» 15 декабря, но вот уже через три недели может вернуться обратно в «Капитанес».
Волна отчислений началась даже 6 января. Вчера «Портленд» расстался с форвардом Ишем Уэйнрайтом, которого как раз взяли с рынка отказов летом после отчисления из «Финикса», а также с защитником Скайларом Мэйсом, которого на старте сезона конвертировали из двустороннего на полный, но негарантированный контракт.
Мэйс, кстати, играл в среднем 17 минут в этом сезоне и пять раз выходил в старте. Хотя кто тут не выходил в старте? Двенадцать человек уже попробовал в стартовой пятерке главный тренер Чонси Биллапс. Кстати, Уэйнрайт как раз не вошел в это число - единственный не-новичок, которому так и не доверили выйти в старте «Блэйзерс». Его отчисление было ожидаемым.
В платежке «Портленда» теперь на один контракт меньше минимума (14), и в течение двух недель они обязаны подписать кого-то хотя бы на 10-дневку. Это, кстати, могут быть и Мэйс или Уэйнрайт. Ограничений на возвращение нет.
Сегодня осталось еще принять решение по контракту Мозеса Брауна.
Вообще номинально дата, в которую все контракты НБА на текущий сезон становятся гарантированными - 10 января.
Но каждый игрок, которого отчисляют, проходит через процедуру «драфта отказов» - другой клуб может в течение 48 часов забрать полный контракт с этого рынка, если имеет место под потолком или торговое исключение (в реальности такое практически никогда не происходит, потому что проще обменять такого игрока в заинтересованную команду, а не отчислять). Если через 48 часов игрока не забрали «с уэйвера», то он становится свободным агентом.
И язык Коллективного соглашения построен так, что игрок должен быть свободным агентом до 10 января, чтобы ему не надо было выплачивать остаток зарплаты до конца сезона. А значит, его нужно отчислить за 48 часов до наступления 10 января, то есть не позднее 23:59 7 января.
Отсюда и фактический дедлайн - 7 числа, а не 10, как в правилах.
В НБА - первый трансферный дедлайн
Привет! В качестве разминки перед большим дедлайном на обмены НБА (через месяц) - и просто чтобы вспомнить, как ведутся онлайны - мы заводим экспериментальную ленту «микродедлайна», который ежегодно наступает в НБА 7 января.
В эту дату до полуночи по Нью-Йорку клубы должны отчислить игроков с негарантированными контрактами, чтобы не платить им остаток зарплаты до конца сезона. Игроков, конечно, ненужных - нужные останутся в команде после этой даты, а их контракты станут гарантированными до конца сезона.
Игроков, по контрактам которых сегодня наступает дедлайн, немного - около 35 человек на все команды. Больших имен среди них нет - наверное, только Тристан Томпсон и Тадж Гибсон кое-как попадали на радары тех, кто не следит за НБА каждый день.
Но этот «подготовительный» дедлайн все-таки имеет значение. Например, клубам нужно оптимизировать составы перед дедлайном 8 февраля, чтобы не пришлось перед каким-то сложным обменом освобождать место в заявке, «съедая» гарантированную зарплату отчисленного игрока. Уж лучше отчислить его сейчас, держать свободное место заранее, время от времени заполняя его короткими десятидневными контрактами (их можно подписывать с 5 января).
А может быть, в последние часы внезапно возникнут сделки, где команды в целях экономии будут менять контрактами до даты гарантии. Такое бывает нечасто, но 7 января все-таки случались обмены: Корвер в «Кливленд» в 2017-м, Мозгов в «Кливленд» в 2015-м, Майкл Картер-Уильямс... нет, не в «Кливленд», а в какой-то другой клуб в 2019-м. Это был как раз тот случай, когда игрока обменяли, чтобы отчислить, пока не наступила дата гарантии.
Присоединяйтесь к онлайну трансферных бомб... в котором трансферных бомб, скорее всего, не будет. 😅