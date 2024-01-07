Микродедлайн НБА: день оптимизации составов. Онлайн

Сегодня также становятся гарантированными все двусторонние соглашения. Это никак не влияет на платежку, но влияет на кошелек владельца, которому придется выложить примерно 300 лишних тысяч, если игрока на двусторонке отчислят после 7 января, а не до.

По этой причине «Лейкерс» уже вчера скинули Фаджа и Ходжа (это настоящие игроки, клянусь), чтобы подписать Дилана Уиндлера . Очень впечатлились тем, что Уиндлер позавчера побил рекорд Лиги Развития по подборам - 33 штуки за фарм «Никс», а ведь он легкий форвард и даже ниже 2 м роста.

Вот вам спаситель сезона «Лейкерс»!

Уиндлеру уже 27, он был задрафтован в первом раунде «Кливлендом» в 2019-м, но из-за травм играл мало, хотя в него верили до конца контракта новичка. Начинал текущий сезон в составе «Никс», но играл в основном за других «Никс» - «Уэстчестер Никс» в Джи-лиге. Потом был отчислен, чтобы Тибодо мог воссоединиться с любимым Таджем Гибсоном.

Обычно игрока с 4 годами опыта уже нельзя подписывать на двусторонний контракт в НБА, такие предназначены совсем для юных и неопытных, но в случае с Диланом работает новое исключение из правил: он пропустил один сезон целиком из-за травмы.