«Детройт» с антирекордом в 26 поражений подряд – топ-претендент на звание «худшей команды в истории НБА». Но есть и другие

Время проигрывать.

«Он нашел уникальный баланс между достижением побед на самом высоком уровне и в то же время умением выстраивать в команде культуру роста, развития и вдохновения. У меня огромные ожидания. Это большая победа для «Детройта».

Этими словами владелец «Детройта» Том Горс (невысокий брюнет с широко расстегнутой рубашкой в центре фото, похожий на Дагласа Рейнхолма из ситкома IT Crowd) пытался объяснить, почему новый главный тренер «Пистонс» Монти Уильямс – человек с репутацией славного парня, но без чемпионских перстней в резюме – получил один из крупнейших контрактов в истории НБА, от 70 до 100 млн с бонусами.

Монти стал седьмым тренером клуба при Горсе. Ну и что: каждый из предыдущих владельцев «Пистонс» менял по 17! Есть одно «но»: основатель Фред Золлнер владел клубом 35 лет. Билл Дэвидсон и его вдова – 37. И Золлнер, и Дэвидсон – многократные чемпионы, некогда возглавляли Совет директоров НБА и даже были введены в Зал славы баскетбола. А третий в истории команды владелец Том Горс… он владеет командой лишь с 2011-го, а первого тренера уволил через четыре дня после покупки «Детройта».

Он может попасть разве что в Зал бесславия баскетбола. «Пистонс» не выиграли еще ни одного матча плей-офф при Горсе, а сейчас не верится, что они вообще туда выходили (два раза, оба – с восьмой строчки).

Потому что «Детройт»-2023 не может выиграть даже матч регулярки, не то что плей-офф. Вчерашнее поражение от «Бруклина» в гостях 115:126 стало 26-м подряд для «Пистонс» – повторение антирекорда НБА.

Теперь команду Горса и Уильямса официально можно признать худшей в истории – по конкретному параметру: у них самая длинная серия поражений в истории НБА (и она еще не оборвалась). На данный момент детройтцы сравнялись с «Кэвз»-2010/11 и «Сиксерс»-2013/14, у которых тоже было 26, у «Филадельфии» также пока что абсолютный антирекорд – 28 поражений подряд в 2015-м, охватившие два разных сезона (10+18). Кажется, «Пистонс» не остановятся, пока не покорят и это достижение.

Конечно, затяжные серии поражений не единственный критерий «худшести». С кем убогие «Пистонс» будут спорить за это историческое звание?

Начнем с самых простых параметров – победы и поражения.

Худшая команда по проценту побед – «Шарлотт Бобкэтс»-2011/12 (7-59)

Пока что «Пистонс» идут и на этот «рекорд», выигрывая менее 7% матчей, но сезон еще даже не на экваторе. Надо одержать всего лишь семь побед до конца сезона и…

…впрочем, «Детройт» не смог недавно дома выиграть у второго состава скромной «Юты», и букмекеры уже принимают ставки на то, что «Пистонс» больше не возьмут ни одной победы до конца сезона (и все же прогнозируют 12, что вдвое меньше, чем перед стартом сезона).

Главное достижение «Бобкэтс» под угрозой! Майкл Джордан тогда совсем недавно стал владельцем команды и вскоре уволил великого тренера Лэрри Брауна. Клуб слишком резко вошел в перестройку, отдав лидеров Джеральда Уоллеса и Стивена Джексона за молодежь. А тут еще и локаут, всю эту молодежь пришлось наигрывать без тренировочного лагеря, Борис Диао растолстел так, что форма не налезала, и, конечно же, в такой команде должен был быть Эдуардо Нахера.

Первую победу «Бобкэтс» одержали в первом матче сезона, последнюю – в 43-м. И закончили отрезком из 23 поражений подряд. Чтобы скрыться от позора, «Бобкэтс» через два года переименуются в «Хорнетс».

Худшая команда по общему числу поражений – «Филадельфия Севенти Сиксерс»-1972/73 (9-73)

Может быть, если бы не короткий сезон, «Бобкэтс» продолжили бы проигрывать, установили бы антирекорд с 30 и более матчами без побед, а может быть – взяли бы пару шальных матчей и опередили бы «Филадельфию»-1973. Те тоже шли с результатом 4-47, пока не решили все-таки уволить шарлатана (не лысого) Роя Рубина, который был бродвейским продюсером, ресторатором, но только не баскетбольным тренером.

Немногим лучше был и генеральный менеджер Дон Дежарден, из-за бездействия которого звездный форвард Билли Каннингем прямо перед сезоном-катастрофой перебежал в лигу АБА, хотя вообще-то хотел остаться в «Филадельфии» (и вернулся в 1974-м, как только контракт с «Каролиной» истек).

Играющий тренер Кевин Локери принял команду и выступил лучше – 5-26. И все-таки «Фила»-73 установила символичный рекорд в 73 поражения, до которого никто больше не дотянулся.

Вот эти герои, которые даже в камеру на командном фото не могут смотреть прямо:

После этого сезона капитан команды легендарный Хэл Грир завершил карьеру, Дежарден ушел со своего поста, Рой Рубин больше не соприкасался с баскетболом вообще, а Локери перешел работать в «Нью-Йорк Нетс» и мгновенно привел их к титулу.

Худшая команда по числу побед – «Провиденс Стимроллерс»-1947/48 (6-42)

Во второй сезон Баскетбольной Ассоциации Америки (лиги, которую НБА считает прямым предком) команда из Род-Айленда входила с хорошим настроением – у них в составе были первый звездный плеймейкер лиги Эрни Каверли и один из самых высоких игроков БАА Джордж Ностранд (203 см), предыдущий сезон они закончили выше соседей из Бостона, а для усиления был куплена легенда студенческого баскетбола и новатор броска в прыжке – Кенни Сэйлорс.

Оказалось, что для игры в баскетбол нужен еще и баскетбольный тренер. В «Провиденсе» не знали об этом – назначили главным бейсбольного…судью. Когда Хэнк Соур предсказуемо провалился (2-17), спасть команду вызвали легенду баскетбола 1930-х Нэта Хики, но тот отметился лишь тем, что выпустил сам себя на паркет в качестве подарка на 46-летие. Хики до сих пор держит рекорд как самый старый игрок лиги.

В 1949 году «Провиденс» обанкротится и выйдет из состава НБА.

Самая мертворожденная – «Балтимор Буллетс»-1954/55 (3-11)

Технически существовала одна команда, которая выиграла еще меньше матчей в сезоне. Но этот сезон, все его результаты, вся статистика были вычеркнуты из справочников, как будто ничего и не происходило. Как будто «Балтимор» не принимал участие в сезоне-54/55.

Это последняя история банкротства клуба НБА – и единственный случай, когда команда начала сезон, но не смогла его доиграть. У «Балтимора» просто закончились деньги. Уже в предыдущем сезоне «Буллетс» играли на паркете для катания на роликах, который не был покрыт лаком, и в трех разных расцветках формы, потому что предыдущие комплекты износились до лохмотьев. Перед стартом сезона «Буллетс» продали в «Никс» новичка года-1954 Рэя Феликса, но даже этого не хватило для спасения. На День благодарения «Балтимор» исключили из лиги, игрокам сообщили о банкротстве клуба сразу после выездного матча – и им пришлось сбегать из отеля через черный ход, потому что «Балтимор» не заплатил за их пребывание.

Самая беспомощная (по средней разнице в счете) – «Даллас Мэверикс»-1992/93

В начале 1990-х «Даллас», одна из самых задорных и интересных команд второй половины 80-х, ушел в затяжное пике. Низшей точкой стал сезон-92/93. Из старой гвардии оставался только Дерек Харпер, а молодая никак не собиралась: провальные драфты, плохие обмены, проблемы с наркотиками у игроков и очень жесткая позиция владельца Дона Картера по зарплатам.

Самый талантливый игрок клуба, 4-й номер драфта-1992 Джим Джексон дебютировал за команду только… в марте, потому что отказывался играть за те деньги, которые ему предлагал Картер. К тому моменту сезон был уже слит в унитаз – 4 победы и 50 поражений. Пока Джексон знакомился с командой, «Мэвз» проиграли еще 7 матчей и шли на худший результат в истории.

Но ключевой момент в том, что это были не просто длинные серии поражений. Это были дикие разгромы. Сплошное красное поле:

Последний отрезок сезона «Мэверикс» с Джексоном провели лучше: 7 побед и 14 поражений, из которых только шесть крупных, но даже после этого у «Далласа» осталась худшая разница забитых и пропущенных очков в истории НБА: минус 15,2 очка в среднем за игру! Для сравнения, вторые в этом списке «Бобкэтс» не добрались и до -14, а у нынешнего «Детройта» показатель составлятет -11,72 (даже не последний в лиге, потому что у «Сан-Антонио» сейчас -12,36).

Самая сливающая (разница до и после перерыва на МВЗ) – «Портленд Трэйл Блэйзерс»-2021/22

«Даллас»-1993 начал побеждать, когда уже и не нужно было: они и так с отрывом были последними в НБА, результаты матчей не влияли на их позицию на следующем драфте.

«Портленд»-2022 мог бы поспорить с техассцами за звание самых беспомощных, если бы весь их сезон был таким, как после перерыва на Матч всех звезд: 2 победы, 21 поражение, средняя разница в счете – минус 21,7 очка. Больше половины поражений – с разницей в 30 (!!!) и более очков.

А ведь до перерыва на Матч звезд «Портленд» шел с результатом 25-34 и вполне мог попасть в плей-ин, а оттуда – и в плей-офф. Например, «Новый Орлеан» шел в таблице ниже, но смог таким образом пролезть в ПО. Но «Портленд» решил сливать, даже несмотря на то, что команда достойно провела отрезок после Нового года без Лилларда, который лег на операцию.

Дэмиан должен был вернуться к концу февраля, но его решили больше не выпускать на паркет. Си Джея Макколлума обменяли в дедлайн. Юсуфа Нуркича тоже отправили на больничный до конца года в перерыв на МВЗ, а вскоре к нему присоединился и Анферни Саймонс. «Портленд» доигрывал сезон даже не вторым, а третьим составом.

Для 7 из 9 человек в заявке «Портленда» на последнюю игру в сезоне-2021/22 тот матч стал последним в карьере. Это была команда Лиги Развития, прикрывавшаяся формой клуба НБА.

Самая разрушенная (разница с предыдущим сезоном) – «Чикаго Буллз»-1999

Катиться вниз по склону – больно, но резко падать с высокого обрыва в пропасть еще больнее.

Краткое содержание финальных моментов «Последнего танца», если вы вдруг не в курсе: раздираемые внутренними противоречиями «Буллз» становятся чемпионами в 1998-м, не продлевают контракты с Филом Джексоном и Скотти Пиппеном, отчисляют Денниса Родмана, а Майкл Джордан завершает карьеру во второй раз, потому что ему все осточертело: стучание мячиком, долгий локаут, генменеджер Джерри Краузе.

«Буллз» решили перезагрузить систему, вырвав шнур из сети – ничем хорошим это не закончилось, в первый же год они упали с чемпионского пьедестала на последнюю строчку на Востоке, откуда не могли выбраться целых четыре года. И если к середине 00-х жалкое существование «Чикаго» уже не удивляло, то падение-1999 стало шоком, даже принимая во внимание одновременный уход всех великих личностей.

Если брать статистику исключительно регулярных сезонов, то худшее падение показали «Кэвз» после первого ухода Леброна: с 74,4% побед до 23,2%, у «Буллз» только минус 49,6 процентных пунктов. Но с учетом победы в чемпионате «Буллз» рухнули сильнее всех: с 77 побед в сумме в регулярке и в плей-офф-1998 до 13 побед в локаутном сезоне-1999 (эквивалентно 21 победе в полном сезоне).

Худшая команда со звездой в составе – «Филадельфия Уорриорз»-1952/53 (12-57)

Легко проигрывать со второсортными игроками, а вы попробуйте проигрывать со звездой! (и речь не о сливе сезона ради драфта: в 1953-м у «Филадельфии» был фиксированный территориальный выбор)

«Уорриорз» не были проблемной командой, ими управлял один из лучших менеджеров НБА – Эдди «Могул» Готтлиб, который привел «Филадельфию» к чемпионству в 1947-м как тренер и вскоре приведет ко второму титулу в 1956-м как менеджер и владелец. Даже когда у «Воинов» были неудачные годы, они оставались адекватными. Но в 1952-м все пошло наперекосяк. Готтлибу как раз пришлось выкупать клуб у предыдущего владельца, а Эдди не был миллионером. Его лучший игрок Пол Аризин претендовал бы на награду MVP, если бы ее уже изобрели… и если бы Пола не забрали на флот на целых два года.

Это стало огромным ударом по «Уорриорз», но оказалось, что у них есть новая звезда – запасной центровой Нил Джонстон выскочил в старт, да так, что был признан вторым в мире сразу за Джорджем Майканом. По метрике Win Shares от авторитетного справочного сайта Basketball-Reference.com Джонстон стал самым полезным игроком сезона, добавив клубу своей игрой 15,3 победы…

…при том что в реальности у «Уорриорз» – только 12 побед. Получается, что без Джонстона «Воины» проиграли бы 82 матча из 79. Три матча пришлось бы проиграть дважды.

Худшая команда, от которой ждали борьбу за титул – «Сан-Франциско Уорриорз»-1964/65 (17-63)

Сложно подобрать объективный критерий, но не упомянуть эту команду нельзя.

В 1964-м «Уорриорз» играли в финале НБА. У них был Уилт Чемберлен. У них был один из лучших распасовщиков эпохи Гай Роджерс, составлявший Уилту компанию на двух последних Матчах всех звезд. Расцветал и третий будущий член Зала славы баскетбола – форвард/центровой Нэйт Термонд, который в 1965-м как раз попадет на первый из семи Матчей звезд. Вторым форвардом был участник МВЗ-63 Том Мешери, а дополнял пятерку Эл «Разрушитель» Эттлз, злейший оборонительный защитник. Тренер – великий Алекс Ханнум, единственный человек, прерывавший династию «Селтикс»: в 1958-м с «Сент-Луисом» и позднее в 1967-м с «Филадельфией».

Но Уилт невзлюбил Сан-Франциско, его контракт раздражал владельца и одноклубников, а на паркете ему было тесно с Термондом – особенно с учетом того, что именно в том сезоне трехсекундную зону расширили в полтора раза. «Уорриорз» чередовали посредственные отрезки с откровенно ужасными, перед Матчем звезд проиграли 11 матчей подряд – и продали Уилта в «Сиксерс». «Продали», а не «обменяли», потому что главной компенсацией стали именно 150 тысяч долларов, а полученные в сделке игроки никакого эффекта не оказали: еще шесть поражений подряд после обмена.

Итого: 17 поражений подряд «Сан-Франциско» стали немыслимым антирекордом, даже не сравнить с текущей серией «Детройта» в нашу эпоху, когда к убогости уже все привыкли. Но уже в 1967-м «Уорриорз» вернулись в финал НБА – как раз на встречу с Чемберленом и «Сиксерс».

Худшая команда НБА с учетом ее происхождения – «Детройт Джемс»-46/47 (4-40)

Не все команды НБА родились в НБА. Даже сами «Пистонс» начинали играть в НБЛ, причем базировались не в Детройте, а в Форт-Уэйне, штат Индиана.

Детройт в НБЛ представлял другой клуб: «Джемс». Не Jams, а Gems – «драгоценные камни». Камни эти были очень неограненные, играли в школьном зале в пригороде, тренер, как полагается, был футболистом (чемпион НФЛ в составе «Грин-Бэя»!), и ни один баскетболист «Джемс» не попал позднее в НБА.

В отличие от самой команды…

После жуткого сезона, где «Детройт» не выиграл и 10% матчей, владелец с чудесным именем Кинг Боринг решил не продолжать эту дохлую затею с баскетболом. Контракты с игроками и тренером разорвали, аренду школьного зала отменили, что можно было продать – продали. Но у Боринга еще оставался один актив – франшиза НБЛ. За 15 тысяч долларов (около 200 тысяч сейчас) он передал место в лиге и связку старых мячей коллективу бизнесменов из Миннеаполиса. В НБЛ появились «Миннеаполис Лейкерс», которые с первого же сезона начнут притягивать все возможные баскетбольные кубки и трофеи.

Может быть, Тому Горсу стоит взять пример с Кинга Боринга – распустить команду, продать место в НБА кому-то другому?..

Фото: East News/AP Photo/Carlos Osorio; Gettyimages.ru/Tim DeFrisco, Nic Antaya, Steph Chambers, Streeter Lecka