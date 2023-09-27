Братья по блату.

Еще не наступила развязка в трансферных драмах этого лета с Лиллардом (неужели не в «Майами», а в «Торонто»?) и Харденом (неужели не в «Клипперс», а в «Шанхай Шаркс»?), как мир НБА начал готовиться к новой. Будущее Янниса Адетокумбо уже обсуждают больше, чем сагу Лилларда, изменения в правилах НБА, обхват талии Зайона или итоги прошедшего ЧМ.

Контракт грека с «Милуоки» рассчитан до 2025-го. И дальше все – в руках самого Янниса. Он может автоматически продлить его еще на год и 52 млн, но это самый маловероятный вариант, ведь уже следующим летом Адетокумбо сможет продлить контракт до 2029-го и получить за это огромную сумму – 260 млн за 4 дополнительных года.

Однако сам Грик-Фрик лишь подливает масла в огонь слухов, да не оливкового, а более горючего, кокосового, еще и из пульверизатора: «Я должен быть уверен, что все заодно, все стремятся к чемпионству, все готовы жертвовать временем с семьей, как я. И если я этого не почувствую, не подпишу контракт» , – так Яннис ответил на вопрос о возможном продлении с «Бакс».

После реплики форварда инсайдеры НБА сразу активировали давно заготовленные новости об интересе «Никс» и «Лейкерс» к греку, о том, что «Милуоки» придется рассмотреть обмен Янниса в случае провального сезона-23/24 (что именно сам Адетокумбо считает провалом, мы так и не поняли до конца), но игрок даже не попытался успокоить эти слухи, вместо этого выдал еще более пугающие слова:

«Я игрок «Милуоки», но самое главное – я победитель. Я хочу побеждать. Я должен делать все возможное, чтобы победить. И если будет более выгодная ситуация для того, чтобы выиграть Кубок Лэрри О’Брайена, я должен буду воспользоваться этой ситуацией».

Такие «пауэр-мувы» от звезд НБА не редкость, еще со времен Уилта Чемберлена лучшие игроки НБА требовали от команд или непременно бороться за титул, или обменять их в другое место. Иногда даже борьбы за чемпионство было недостаточно.

Одноклубник грека Крис Миддлтон интерпретировал слова Янниса так: «Мне кажется, он просто хочет бросить вызов команде, организации, мотивировать нас и дальше бороться за победу в чемпионате». Что это значит: продлевайте ветеранов чемпионского состава-2021, боритесь за звезд на рынке, никакой экономии, никакой перестройки, никакого молодежного движения, fuck them picks, как говорится; вам нужен двукратный MVP Яннис Адетокумбо – платите налог на роскошь.

Последний пункт, возможно, и вызвал сомнения грека в своем висконсинском будущем. В апреле совладелец клуба Марк Ласри продал свою долю владельцам клуба НФЛ «Кливленд Браунс». «Браунс» – антоним успеха и чемпионских амбиций, в 2017-м они умудрились проиграть все 16 матчей сезона, а в прошлом сезоне были с отрывом самой дешевой командой лиги. За 11 лет владения «Браунс» семьей Хаслам кливлендцы лишь 1 раз выходили в плей-офф НФЛ, зато сменили 7 тренеров.

Впрочем, Хасламы не будут основными владельцами «Бакс» (им остается Уэс Иденс), управление одним бизнес-активом нельзя экстраполировать на другой, и в основном к тратам Хасламов на команду НФЛ претензий нет – просто они не добиваются там спортивного успеха, а именно за этим, не за деньгами, сейчас гонится Адетокумбо. Изменения в руководстве всегда ведут к тому, что у исполнителей возникают сомнения в проекте. А на таких исполнителей, как Яннис, вдобавок претендуют более яркие, известные и надежные компании-конкуренты.

Янниса здесь можно понять.

Но никто не собирается этого делать.

Вместо этого общественное мнение обрушилось с критикой… на самого грека. Мол, это не клуб его подводит, это он сам подводит клуб. Может быть, не игрой – в прошлом плей-офф неудачно все сложилось с травмами, понятное дело. Может быть, не поступками и даже не комментариями. А кумовством.

Когда не получается критиковать одного темнокожего греческого форварда «Милуоки», всегда можно целиться в другого – Танасиса Адетокумбо. Старший брат Янниса в прошлом году провел лишь 39 матчей (с учетом плей-офф) и 25 раз уходил с площадки с «баранкой». Только в трех матчах он попал в кольцо больше одного раза. Ни в защите, ни на щите, ни тем более в розыгрыше Тананис не приносит пользы, и на ЧМ-2023 со сборной Греции он тоже провалился.

И все равно Адетокумбо-старшего «Бакс» продлили еще на сезон, уже его пятый в клубе.

«Это все для того, чтобы угодить Яннису», – считает неназванный генменеджер НБА. (да ладно?! а мы-то думали…)

«Яннис получает все и даже больше, потому что, если честно... если бы не Яннис, сомневаюсь, что его брат Танасис был бы в составе команды НБА», – атакует братьев Кендрик «5,4 очка за карьеру» Перкинс.

А аппарат по производству шума на фабрике ESPN Шэннон Шарп так раскритиковал Грик-Фрика: «Твои братья, вероятно, не играли бы ни за одну другую команду в НБА, кроме «Милуоки», и это только благодаря тебе. А ты продолжаешь рассказывать, что вокруг тебя нужно собрать чемпионскую команду. Два места в составе занимают твои братья» .

Не поспоришь с тем, что Тананис выполняет в команде роль чирлидера, а не баскетболиста. А вот с тем, насколько это вредит клубу и насколько правдив тезис «два места в составе занимают братья Янниса», нужно разобраться.

«Бакс» действительно заключили этим летом контракт и с Алексом Адетокумбо, младшим из династии. Вот только 22-летний форвард тут же был отчислен – его подписывали, чтобы сохранить права на Алекса в Лиге развития, где он выступал за фарм-клуб «Бакс» «Висконин Хэрд» и в прошлом году.

Поэтому никакого места в составе «Бакс» Алекс не занимает и не занимал. В плане занятых мест у Танасиса, кажется, вообще привилегия перед братьями: «Милуоки» ни разу не потратил даже слот для двустороннего контракта ни на Алекса, ни на Костаса Адетокумбо (зато это делали «Даллас», «Лейкерс», «Чикаго»).

Окей, не два, одно место. Все равно же плохо?

Давайте тезисно погрузимся в правила формирования составов в НБА.

Не считая игроков на двусторонних контрактах (молодые игроки, получают 50% минималки, не играют в плей-офф, есть лимит на число игр за основу, всего может быть трое таких в заявке) максимальный размер ростера НБА – это 15 человек. Есть и минимум – 14 человек, и иногда клубы держат одно место пустым в течение сезона.

После того как клуб использует все место под потолком зарплат и доступные исключения, последние места в заявке заполняются игроками с минимальными контрактами. Вопреки распространенному заблуждению, минималки учитываются в зарплатной ведомости – просто их можно подписывать, даже если превышаешь потолок зарплат.

Ветераны в последнем походе за чемпионским перстнем, незадрафтованные новички, баскетболисты, балансирующие на грани попадания в НБА и переездом в Европу – все они получают эти 14-е и 15-е места в заявке за минимальную зарплату. Иногда таких игроков намного больше: например, «Финикс Санз» в этом году 8 человек из 15 (больше половины) подписали по «минимальному исключению», потому что других возможностей у команды после выдачи максимальных контрактов Букеру и Эйтону и обменов еще более максимальных контрактов Дюрэнта и Била просто не осталось.

Всего из 450 баскетболистов НБА на обычных контрактах более 100, то есть четверть, это игроки с минимальными зарплатами. Большинство из них были подписаны ближе к концу межсезонья, а некоторые бывают согласны даже на негарантированные соглашения, пробиваясь в состав через тренировочный лагерь (самая известная история такого успеха последних лет – Остин Ривз).

У Танасиса – как раз минимальный контракт, и он был подписан «Бакс», когда остальные 14 мест уже были заполнены.

Чье же место занимает в составе Танасис? Кто обычно этот «15-й игрок», какую пользу он приносит клубам?

Давайте посмотрим по прошлому сезону. И возьмем даже не последних в статистике по игровому времени, а там были и баскетболисты, вообще не выходившие на паркет. Вместо этого посчитаем тех, кто занимал «место Танасиса» – по итогам межсезонья НБА-2022 получал последнее место в составе. Сколько игрового времени эти игроки получали в командах, вышедших в плей-офф-2023, то есть обозначавших хотя бы минимальные намеки на борьбу за чемпионский титул, как того хочет Яннис?

Большинство имен – малознакомые, правда?

Несколько пояснений к таблице:

• шкала игр – от полного сезона в 82 игры; шкала минут – от условного рубежа в 36 минут, сколько обычно играют самые загруженные баскетболисты современной НБА;

• х – означает, что на старте/в середине/в конце сезона последнее место в составе вообще пустовало;

• часто игроков с дальнего конца скамейки отчисляют или обменивают, и 15-е место становится каруселью коротких контрактов, как в «Бруклине»;

• бывает, что игрок начинает сезон на двустороннем контракте (который, напомним, не учитывается ни под потолком, ни в рамках лимита заявки в 15 человек), который позже конвертируют в полноценный. В статистике – только те игры, когда игрок был на полном контракте, то есть занимал «место Танасиса».

Анализируем:

• Каждая вторая команда плей-офф на каком-то этапе сезона не заполняла заявку полностью.

• В среднем 15-й игрок команды плей-офф используется реже, чем в трети игр сезона (24 игры из 82).

• И играет он меньше, чем полную четверть: 11,5 минут. И это не считая те матчи, в которых он находится в активном ростере (то есть не травмирован, включен в заявку на матч), но просто не выходит на паркет по решению тренера. Если приплюсовывать к статистике эти игры с 0 минут, то среднее значение – меньше 5 минут за матч.

• Только в «Сакраменто» 15-е игроки (в середине сезона Окпала был отчислен, на его место подписан Дозьер) в сумме провели больше 50% игр сезона, но при этом выходили только в мусорное время, польза от них – нулевая.

• Реальной пользы дождались от немногих, и их можно поделить на две группы.

В первой – Уэстбрук и его 30 минут за игру, а также Зеллер и его 21 матч в плей-офф в команде-финалисте. Оба примера – исключение из правил комплектации, в обоих случаях игроки приходили на пустое место в заявке, которое клубы хранили под рынок выкупов в феврале. У «Бакс» такая вакансия тоже была, даже две, ее они предложили Горану Драгичу и Майерсу Ленарду (могли как раз и Уэстбруку с Зеллером). Танасис никак не мешал «аренде» свободных ветеранов под плей-офф.

При этом Уэстбрук и Зеллер были 15-ми игроками не по статусу, а по очереди их появления в составах. Ведь реальные последние игроки в заявке «Клипперс» и «Хит» – это Джейсон Престон (14 матчей, 9 минут за игру, 1 минута в сумме в плей-офф) и Юдонис Хаслем (7 матчей, 10 минут за игру, 3 минуты в сумме в плей-офф, 42 года в паспорте).

Вторая группа – это игроки без вклада в плей-офф, но помогавшие в ротации в регулярном сезоне… хотя бы чуть-чуть. Деандре Джордан («Бакс» не пригодился такой же Ибака), а также молодые Энтони Лэмб и Иш Уэйнрайт. И Лэмб, и Уэйнрайт были в конце сезона конвертированы из двусторонних контрактов – опять же, изначально они не конкурировали с «Танасисами». В плей-офф ни Лэмб, ни Уэйнрайт за ГСВ и «Санс» практически не играли. Лэмб, к слову, до сих пор без контракта на следующий сезон.

• «Чирлидеры на ставке игрока» были и в других клубах. Тристан Томпсон в «Лейкерс» тоже чей-то брат, Джастина Шампани брали в «Селтикс», чтобы на тренировках было кому защищаться против Тэйтума и Брауна.

Комплектовать дальний край скамейки с неигровыми целями – обычная практика НБА, лучше держать 15-м человека, который не играет и доволен этим, чем раздраженного недостатком минут ветерана, портящего атмосферу в раздевалке. В плей-офф ротация команд все равно ограничена 9-10 игроками, чемпион-2023 «Денвер» вообще прошел весь путь к титулу ввосьмером.

Окей, а что в командах, не попавших в плей-офф? Уж там, где нет чемпионских амбиций, все 15 человек в заявке получают игровое время и роль в команде, верно?

(Примечание: игроки с «*» после имени – случаи, немного не вписывающиеся в правило «кого последнего подписали на минималку», пояснения – в комментариях к тексту)

Вот что получается: последние игроки даже в слабых командах все равно выходят на паркет меньше, чем в половине матчей, и играют все так же мало: меньше 15 минут за игру. И эту статистику тянут вверх особенные случаи:

• Деннис Смит – самое успешное подписание «с барахолки» прошлого сезона: планировал бросить баскетбол и уйти в НФЛ, получил негарантированный минимум от «Хорнетс» из родного города, хорошо проявил себя на старте сезона, после травмы Ламело вообще стал играть в старте… и все это – в предпоследней команде Востока. Даже после такого сезона он получил в НБА только новый минимальный контракт (от «Нетс»). Даже в команде-середняке он бы не смог так проявить себя.

• Всего на строчку выше «Шарлотт» в конференции располагается «Орландо», где весь сезон в ротации был Моритц Вагнер – ныне чемпион мира. Как и в случае с Яннисом и Танасисом Адетокумбо, одна и та же фамилия у Моритца и у Франца Вагнера, восходящей звезды «Мэджик» – простое совпадение (сарказм).

• Наконец, «Портленд» в конце сезона привычно уже развалился, выиграл всего 5 матчей после перерыва на Матч звезд НБА, давал игровые минуты всем подряд, использовал за сезон 24 игрока, из которых 23 играли в среднем 10 и более минут. Типичное поведение для команды, сливающей сезон. Как раз в таких 15-е игроки и выходят на паркет.

В командах вроде «Бакс» у игроков вроде Адетокумбо-старшего не может быть большой игровой роли, кем бы они ни приходились главной звезде. Но если трудоустройство брата дает сигнал Яннису, что «Милуоки» ценит Грик-Фрика настолько, что жертвует имиджем ради атмосферы в команде – то почему бы и не подписать Танасиса, если это не запрещено правилами? Если бы «Бакс» не держали в команде Танасиса, они, скорее всего, вовсе не стали бы заполнять последнюю вакансию, чтобы не платить налог на роскошь за дополнительного игрока (в этом году – 9 млн вместе с зарплатой, в прошлом – 11 млн).

Сам Танасис говорит, что решение остаться в «Милуоки» этим летом было совсем не автоматическим:

«Я был очень близок к переходу в «Никс». Понятно, что Яннис – мой брат, и, конечно же, что я люблю Милуоки. Но в то же время... Я хочу играть и чувствовать себя полезным.

Играй я в Европе, все было бы по-другому. Но сейчас пошли разговоры, типа: «Да он в команде просто потому, что...». Зачем мне это все? Но я встретился и поговорил с новым тренером [Эдрианом Гриффином]. Он сказал, что ценит мой вклад».

Танасис не первый и не последний человек, чей «вклад» заключается не в стучании мяча в пол, а в сопровождении звезды. Вся история НБА пронизана такими историями.

Джека Хэйли пригласили в «Чикаго» исключительно на роль друга Денниса Родмана. Дэмион Ли держался в «Уорриорз» благодаря тому, что был женат на сестре Стефена Карри. В 1946-м «Бостон» подписал в свой первый в истории состав 180-сантиметрового Джонни Симмонса в комплекте с 205-сантиметровым младшим братом Конни Симмонсом, чтобы Конни выбрал именно «Селтикс», а не «Никс» и не какой-нибудь университет.

«Никс» ввели отца Джейлена Брансона в тренерский штаб ради подписания самого Джейлена, а «Лейкерс» сделали ставку на клиентов Рича Пола, агента Леброна Джеймса, еще до того, как Леброн переехал в Лос-Анджелес. Двоюродный брат Лилларда Келджин Блевинс провел полсотни матчей за «Портленд», хотя до того не мог пробиться в состав даже в Лиге развития (а после НБА был отчислен из румынского клуба).

Без блата Танасис не играл бы за «Бакс». Это бесспорно, он не игрок уровня НБА и, возможно, даже Евролиги. Но в перечне проблем с составом «Бакс» эта – последняя по значимости.

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller, Michael Reaves, Matthew Stockman, Stacy Revere; Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Morry Gash; instagram.com/orlandomagic