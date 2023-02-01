Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Даже Джеймсу.

Обладать спортивным рекордом – престижно. Обладать рекордом, который считается «вечным» – вдвойне. А побить такой «вечный» рекорд – вообще фантастическое достижение.

Леброн Джеймс в ближайшие дни как раз перепишет историю НБА. В 1989 году Карим Абдул-Джаббар завершил кареьру с 38 387 очками в регулярных сезонах – и этот показатель не смогли перекрыть ни железный Карл Мэлоун, ни Майкл Джордан, ни Кобе.

Леброн – сможет.

И это не первый рекорд, вечность которого в последние годы признается ничтожной. 72 победы «Чикаго» в 1996-м? «Уорриорз» показали, что и 73 победы реальны. Рекорды Мэджика и Оскара по трипл-даблам? Уэстбрук передает привет, а Йокич готовится передавать привет уже самому Рассу. Рекорд посещаемости в 62 тысячи человек на футбольной арене? Побьем и это.

И все-таки есть рекорды, которые кажутся и сейчас неповторимыми. Речь не о причудливой статистике или случайных историях вроде «набрал 8 фолов в одной игре» или «единственный человек с 3 блоками и 3 трехочковыми в матче во вторник против «Шарлотт Бобкэтс» на домашнем паркете» – это тема для другого текста. Нет, сегодня мы вспомним простые для восприятия и легендарные «нерушимые» рекорды – как рекорд НБА по очкам, который скоро будет принадлежать Леброну Джеймсу.

100 очков Уилта Чемберлена

Как был установлен

В сезоне-1961/62 НБА достигла пика результативности: почти 119 очков в среднем. Команды равнялись на высокий темп бессменных чемпионов «Селтикс», а поскольку клубов в лиге было всего 9, в составе каждой был супербомбардир, а то и двое.

Уилт как раз забивал за двоих. Чемберлен обожал красивую статистику. К 25 годам центровой уже переписал все рекорды результативности, а теперь включил режим видеоигры задолго до изобретения этих самых видеоигр. В конце февраля Уилт всего во второй раз в сезоне не набрал 30 очков («всего» 26), так что следующая неделя отмщения началась с отрезка: 67 очков, 65, 61. И вот в такой форме 2 марта 1962 года центровой «Уорриорз» приехал на арену-сарайчик в городе Херши.

Мифическую игру против «Никс» на нейтральном паркете видели лишь 4 тысячи человек на трибунах – трансляции не было. Можно только гадать, каким выдалось это зрелище, где всю последнюю четверть сначала фолят одни, чтобы остановить отсчет времени, а потом другие – чтобы мяч не достался Уилту, а штрафные броски шел исполнять кто-то другой.

В истории осталось только круглое число: 100.

Почему считается вечным

В НБА бывали случаи, когда кому-то нужно было набрать как можно больше очков в последнем, ничего не значащем матче сезона, а вся команда играла на звезду (и даже соперник не сопротивлялся), но никто не добирался даже до 75.

Кто обладал рекордом раньше

Тот же Уилт! 78 очков в декабре того же сезона, в поражении с тремя овертаймами – а до того 71 очко в 1960-го набрал форвард «Лейкерс» Элджин Бэйлор.

Кто подобрался ближе всего

Конечно же, Кобе Брайант и его 81-очковый шедевр против «Торонто» в 2006-м – самое результативное выступление в НБА, которое можно пересмотреть, а не только перечитать.

Кто может побить

Результативность суперзвезд возросла – теперь 50-очковые матчи случаются в три раза чаще, чем до 2019-го; в январе Донован Митчелл набрал 71! Если тенденция продолжится, то пускай не у Эмбиида и Дончича, но у какого-нибудь Вембаньямы будет соблазн добраться до 100. Если «горячая рука» Клэя Томпсона смогла настрелять 37 за одну четверть, почему бы не распространить такое на все четыре?

48,5 минут за игру Уилта Чемберлена

Как был установлен

У Уилта – вообще рекорд по количеству рекордов, и матч с сотней очков не самый сложный для повторения. Просто вдумайтесь: при длительности матча НБА в 48 минут Уилт в среднем проводил на паркете 48,5! Тот самый сезон-61/62 Уилт проводил без замен – твердил, что когда сидит на скамейке, теряет тонус и долго разгоняется после возвращения в игру.

Чемберлену все-таки не удалось отыграть все 100% минут – в одной игре его удалили за 8 минут до конца за два технических фола. Но с овертаймами все равно получилось в среднем больше 48-минутного номинала.

Почему считается вечным

Что столько играть бессмысленно, поняли уже в 1962-м. «Филадельфия» как команда не доминировала – 49-31, хуже «Бостона» и в регулярке, и в плей-офф. В следующем сезоне Уилт тоже играл постоянно (без замен во всех матчах, кроме 6), но его клуб даже не попал в плей-офф. Благодаря инопланетной физике Уилт продолжал ежегодно лидировать по сыгранному времени, даже после травмы (в 33) проводил 42-44 минуты в среднем и завершил карьеру с показателем почти в 46 минут за игру.

Кто обладал рекордом раньше

Уилт и снова Уилт – вообще на его счету 7 лучших показателей. До Уилта рекордсменом был другой центровой «Уорриорз» и по совпадению его первый тренер в НБА – Нил Джонстон (45,8).

Кто подобрался ближе всего

8-е место за 7 рекордами Уилта занимает разыгрывающий Нэйт Арчибальд, который в 72/73 проводил по 46,0 минут на паркете (49 матчей без замен) и благодаря этому стал единственным в истории, кто лидировал в отдельном сезоне и по очкам, и по передачам.

Кто может побить

Только если идеи Вивека Ранадиве победят и в какой-то команде появится человек, не играющий на своей половине, а караулящий у чужого кольца всю игру. Вот он сможет играть и без замен. В НБА отметку в 40 минут за сезон не превышали с 2010-го.

11 перстней Билла Расселла

Как был установлен

Династия «Селтикс» 1960-х была практически непобедимой: с сезона-56/57 по 68/69 клуб проиграл всего две серии плей-офф. Этот 13-летний отрезок неслучайно совпадает с карьерой Билла Расселла.

В 1963-м Билл стал шестикратным чемпионом вместе с одноклубниками Кузи, Рэмзи и Хайнсоном. Постепенно легендарные партнеры завершали карьеру один за другим, но на ход «Селтикс» это не влияло – Расселл был главным фактором успеха великой династии.

Почему считается вечным

Сейчас трудно представить, чтобы династия держалась на одном факторе. Команд стало больше – с одной стороны, средний уровень претендентов на титул ниже, чем в 1960-е, но с другой – чемпион теперь практически теряет возможность быстро подпитываться «свежей кровью»: потолок зарплат сдерживает переходы, место на драфте – не в первом, а в третьем десятке, эго нетерпеливых до личного успеха ролевых игроков все труднее укрощать.

Кто обладал рекордом раньше

Расселл побил рекорд своего кумира и предшественника в статусе доминирующего центрового. У Джорджа Майкана было 4, 5, 6 или даже 7 титулов – в зависимости от от того, какие турниры считать. Официально НБА признает чемпионства БАА, а НБЛ – нет, так что в справочниках у Майкана указано 5 чемпионств.

Кто подобрался ближе всего

По титулам в качестве игрока (из тех, кто не играл с Расселлом в династии «Селтикс») ближе всего к Биллу Роберт Орри с 7 перстнями. Но везунчик Орри, вероятно, добился максимально возможного для себя результата.

Скорее, угрозу 11 перстням Расселла представляли Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон. «Лейкерс» практически забронировали себе место в финале НБА все 1980-е – в каком-то фанфике они выиграли значительно больше 5 титулов, а Мэджик не ушел из баскетбола на пике в 1991-м и приблизился к рекорду.

Кто может побить

Время от времени появляются новые «Роберты Орри» – но пока даже Джеймсу Джонсу, Дэнни Грину и Патрику Маккоу удалось собрать коллекцию только из трех перстней.

33 победы подряд «Лос-Анджелес Лейкерс»

Как был установлен

В 1971 году многие считали, что чемпионским амбициям «Лос-Анджелеса» пришел конец. На Западе уже правил «Милуоки» Карима, все три суперзвезды ЛАЛ были в десятке самых пожилых игроков лиги. Старт сезона с новым тренером Шарманом выдался посредственным – 6 побед, 3 поражения, а «Бакс» громят соперников в каждом матче…

…а потом напряжение исчезло. Набрал форму Уэст. Игроки, в частности, Уилт, адаптировались к новаторскому подходу Шармана к тренировкам. 37-летний Бэйлор принял непростое решение завершить карьеру, что раскрепостило готовых к большому рывку Гудрича и Макмиллана, и «Лейкерс» запустили рекордную серию. Прервали ее, конечно же, «Бакс» – но в плей-офф ЛАЛ взяли реванш и впервые после переезда в Калифорнию стали чемпионами.

Почему считается вечным

Начало 70-х – идеальный момент для непрерывной победной серии. Средний уровень НБА был, пожалуй, самым низким в истории: всего за 5 лет лига удвоилась в размерах, при этом большинство клубов расширения пока болтались на дне, а рядом еще дерзкая Американская Баскетбольная Ассоциация оттягивала перспективные кадры. В сезоне-71/72 в НБА был целый дивизион, состоящий из клубов с отрицательным балансом побед-поражений.

Кто обладал рекордом раньше

«Милуоки Бакс» годом ранее одержали 20 побед подряд. Опять же, неслучайно все это происходило в эпоху самого массового расширения в истории НБА.

Кто подобрался ближе всего

Даже в рекордный сезон с 73 победами «Голден Стэйт» время от времени разбавлял их поражениями. Лучшая серия – 28 подряд.

Кто может побить

История ГСВ как будто бы научила современные клубы иногда «притормаживать», давать игрокам физический и эмоциональный отдых, так что пока в НБА не появится какой-то бедовый клуб с удачным календарем, о побитии рекорда ЛАЛ речи не идет.

15 806 передач Джона Стоктона

Как был установлен

Подавляющая соперников простотой и эффективностью связка Стоктон-Мэлоун работала феноменальные 18 сезонов – и, конечно же, именно Почтальон обычно доставлял в кольцо «письма», переданные ему Стоктоном. Чтобы побить прежний рекорд, им нужно было 10 тысяч раз провести эту махинацию – и они успели это еще до двух знаменитых столкновений с «Чикаго» в конце 90-х. Рекорд Стоктон побил как раз в свой индивидуально лучший год: 1994/95 (1-я сборная сезона, 8-е место в гонке MVP).

Почему считается вечным

В современном баскетболе гораздо больше движения мяча – редко игру команды ведет только один «генерал паркета» и только одна пикенрольная связка, как в 80-е и 90-е. Сейчас разыгрывающий должен чаще жертвовать передачей ради своего броска, а еще и уметь играть вовсе без мяча.

Кто обладал рекордом раньше

Мэджик Джонсон в последний сезон перед уходом из спорта из-за ВИЧ-инфекции как раз успел опередить Оскара Робертсона на пару десятков передач. Рекорд Мэджика без Мэджика держался 4 сезона.

Кто подобрался ближе всего

Второе место и по передачам, и по столь же вечному рекорду по перехватам (3265, почти на 600 больше) за Стоктоном пока занимает Джейсон Кидд, у которого даже больше сыгранных минут в карьере. У Криса Пола есть шансы сдвинуть Кидда со второй строчки, но до первой – все тот же космос. К концу карьеры вторым по передачам наверняка станет Леброн.

Кто может побить

Самые быстрые темпы ассистов сейчас у Трэя Янга и Тайриса Халибертона, но они вряд ли доберутся даже до 50% от общего числа ассистов Стоктона. Рэджон Рондо или Джеймс Харден, например, не добрались.

3830 блок-шотов Хакима Оладжувона

Как был установлен

Блок-шоты – «молодая» статистика НБА, их начали считать только с 1973-го, поэтому официально у Уилта Чемберлена и Билла Расселла – 0 блоков в карьере, хотя по оценкам они собирали в среднем от 5 до 9 блоков за игру в каждом сезоне. К дебюту Хакима в 1984-м информация о блоках уже не просто собиралась, но и ценилась как один из важнейших показателей защиты.

Почему считается вечным

Я выбирал между этим рекордом и рекордом Марка Итона: 5,6 блоков в среднем в сезоне-84/85, и выбрал более известного рекордсмена. В любом случае, оба достижения уже не побить. В баскетболе XXI века акцент – на пространство, так что сейчас просто меньше бросков в ситуациях для блока отдельного центрового. Средняя статистика по лиге упала всего на 15%, но теперь чаще блокируют форварды и защитники.

В историческом топ-20 (напомню, считается только с 1973-го) нет ни одного действующего игрока. В топ-50 – лишь четверо.

Кто обладал рекордом раньше

Карим Абдул-Джаббар, вероятно, тоже опережает Хакима по неофициальному числу блоков – после 1973-го у него набралось почти 3200, но ведь 4 первых сезона в НБА (а это минимум 200 блоков за год) Карим отыграл без этой дивной статистики.

Кто подобрался ближе всего

Теперь Джаббар уже и не второй – его обогнал и Дикембе Мутомбо, который сделал блок-шоты элементом поп-культуры благодаря своему грозному помахиванию пальцем.

Кто может побить

Только Джарен Джексон, если «Мемфис» сохранит штат хронометристов и статистиков на домашней арене. 😉 А если серьезно – никто.

6731 подбор в нападении Мозеса Мэлоуна

Как был установлен

Такая статистика тоже ведется лишь с 1973-го – но вот тут нет гарантии, что Уилт, Билл, другие центровые-пылесосы 1960-х были бы первыми. Их епархия – защита собственного кольца, подборы в защите; Мозес же был врывающимся в чужую «краску» монстром с руками-магнитами. 41,5% всех его подборов – под кольцом соперника.

Почему считается вечным

За редким исключением, в НБА перестали считать борьбу за подбор в нападении удачной тактикой – важнее быстро вернуться в защиту, чем ловить случайный отскок. Тем более и владение после этого c 2018-го составляет уже не 24, а всего 14 секунд.

Кто обладал рекордом раньше

Пол Сайлас больше половины карьеры провел с неучтенными подборами в нападении, поэтому Мэлоун обошел его довольно быстро – уже на пятый сезон в лиге.

Кто подобрался ближе всего

Отрыв Мозеса от преследователей просто безумный. Только двое вообще имели шанс на 5000: его ученик Баркли, которого Мэлоун два года в «Филадельфии» обучал всем премудростям предугадывания отскока и жонглирования мяча на пальце, да Деннис Родман. Но у обоих были недостаточно длинные карьеры: первый рано закончил, второй поздно начал.

Кто может побить

Стивен Адамс… если будет играть до 50 лет. Ему пока нет и 30, он уже третий среди действующих, но он на отметке лишь в 2600.

1611 матчей Роберта Пэриша

Как был установлен

Роберт Пэриш был старшим игроком суперкоманды «Селтикс» 1980-х – но и самым выносливым. Деннис Джонсон закончил в 1990-м, Берд – в 1992-м, Макхэйл – в 1993-м. В 1994-м ушел и Роберт – но только из «Селтикс», пока не из баскетбола. Пэриш два года отбегал в «Шарлотт», а в последний сезон 43-летний центровой завоевал еще и четвертый перстень, выходя на пару минут за в матч в «Буллз».

Почему считается вечным

Играть до 40, проводить по 20 сезонов в НБА – таким сейчас даже не удивить. Вот только Пэриш, не считая предпенсионного сезона, провел 96% возможных игр за карьеру. Так много матчей сейчас уже не играют. Винс Картер отыграл на целый год дольше в НБА, но все равно сильно отстал по числу матчей.

Кто обладал рекордом раньше

Конечно же, Карим Абдул-Джаббар, с которым Пэриш трижды сталкивался в финале НБА в 80-е.

Кто подобрался ближе всего

Карл Мэлоун – только шестой по сыгранным матчам в НБА и отстает почти на два полных сезона. Но как раз он мог эти два сезона отыграть – в 2004-м 40-летний Карл играл под 40 минут, пускай и впервые обнаружил, что такое травмы. Если бы нагрузка на Почтальона в «Лейкерс» была меньше, а желание продолжить карьеру – сильнее, в режиме ролевого игрока он мог доиграть до возраста Пэриша и побить его рекорд.

Кто может побить

Кстати, именно эта вершина больше не кажется абсолютно не покоряемой: Леброн сейчас отстает на 200 матчей – и по последним сезонам Джеймса это где-то еще 3,5 года. Значит, нужно доиграть до 2026-го – до 42 лет. Шанс есть.

1192 матча подряд Эй Си Грина

Как был установлен

«Железный человек» Эй Си Грин получил это прозвище не за воздержание от секса во время игровой карьеры – а за то, что пропустил только три игры во второй сезон. Он начал свою серию в «Лейкерс» Мэджика и Карима, затем попутешествовал в НБА, а закрыл ее снова в «Лейкерс» – но уже Шака и Кобе, став единственным чемпионом в обеих династиях ЛАЛ.

Рекорд был установлен в сезоне-97/98. Правда, чтобы добраться до него, Грин использовал все способы – например, в 1996-м в «Финиксе» он не проходил в основную ротацию, но тренер все равно выпускал его на 1-2 минуты для сохранения серии.

А в 1999-м, чтобы повысить планку достижения, Грина выпустили вообще на три секунды. Такое себе «железо», немного ржавое, но рекорд есть рекорд.

Почему считается вечным

Современные нагрузки и скорости просто не позволяют обходиться без травм и без отдыха во время сезона. Расселл Уэстбрук приходил в лигу человеком, не пропускавшим ни одной игры еще со школы – и был несокрушимым первые 5,5 лет, а потом порвал мениск и больше ни разу не проводил сезон хотя бы без одного выходного.

Кто обладал рекордом раньше

До Грина «Железным человеком» НБА был Рэнди Смит – уникальное достижение для защитника, ведь и Грин, и все рекордсмены до Смита – бигмены.

Кто подобрался ближе всего

Дольше всего с Грином соперничал центровой Майкл Кейдж, параллельно ведущий свою серию, но он слишком поздно начал ее – в 27. После 736 игр подряд ему уже было 36, и после первой же травмы он завершил карьеру и прервал гонку, в которой уже безнадежно отставал.

Кто может побить

Текущий лидер НБА – форвард «Финикса» Микэл Бриджес, пока не пропустивший ни игры в карьере. Вот только до рекорда ему нужно провести еще 700 матчей без пропуска – это почти 9 сезонов – а Микэлу уже 26.

10 побед в бомбардирской гонке Майкла Джордана

Как был установлен

Как же могут быть вечные рекорды без Майкла? У него их несколько, самым сложным кажется именно тот, который собирался дольше всего. Чудеса результативности Майкл начал показывать с первого же сезона, став лидером по общему числу очков, но звание лучшего бомбардира дается за среднее за игру, а там новичок был лишь третьим. Затем был год с травмой – зато потом, если Майкл проводил полный сезон за «Чикаго», то неизменно становился лучшим. И так 10 раз.

Почему считается вечным

Посмотрите на победителей гонки после Майкла – обычно это игрок 26, 27, 28 лет. Лишь один старше 30 – Карри в позапрошлом году. В НБА теперь смена поколений происходит равномернее, и как только топ-скорер сбавляет темп хоть немного (травмы, неудачный сезон, объединение в суперкоманду – разные сценарии), на первую строчку залетает более юный и голодный до рекордов конкурент.

Ах да, есть еще такой фактор: столь же талантливый бомбардир, как Джордан, пока не родился.

Кто обладал рекордом раньше

Уилт – семь раз, причем все подряд. И даже он после перехода в «Сиксерс» решил сменить баскетбольный профиль, стал больше ассистировать и меньше заботиться о собственной результативности.

Кто подобрался ближе всего

К 25 годам Кевин Дюрэнт уже четыре раза становился лучшим бомбардиром. Казалось, угроза рекорду Джордана есть – только вот потом Кей-Ди лишь однажды был в топ-5 сезона! И не потому что не мог, просто это перестало быть интересно Дюрэнту, зато стало краткосрочной целью для сменяющих друг друга Уэстбрука, Карри, Хардена.

Кто может побить

Эмбиид? Лука? Потенциал и навыки, чтобы выиграть гонку бомбардиров 6-7 раз за карьеру, у них есть, но нет необходимости – чемпионский кубок за это не дают. На самом деле, ничего не дают: официального приза за лидерство по очкам в НБА нет.

370 очков в матче между «Денвером» и «Детройтом»

Как был установлен

«Денвер» 1980-х – команда, презирающая любые формы защиты и позиционного нападения. «Детройт» до появления в команде Дюмарса, Родмана и Махорна – тоже очень шабутная команда.

Добавьте к этому три овертайма и разреженный воздух Колорадо, из-за которого в овертайме уже ни у кого не было сил упираться в защите – и получите матч, в котором будущие члены Зала славы баскетбола Айзейя Томас и Алекс Инглиш набирают по 47 очков и все равно не становятся лучшими бомбардирами, потому что у Кики Вандевея – 51.

Почему считается вечным

Чтобы повторить такую результативность, нужны или еще более послабляющие атаку правила, или четырехочковые броски, или новый Даг Мо с тактикой «ран-энд-ган». А матч нужен конкурентный, чтобы обе команды набрали много, поэтому такая тактика должна еще и работать – а не как у Пола Уэстхеда, который в том же «Денвере» в начале 1990-х проповедовал еще более открытую игру, где команда набирала 120 и пропускала 131 В СРЕДНЕМ, но проигрывала всем подряд и рекорд так и не побила.

Кто обладал рекордом раньше

«Денвер» Дага Мо был не единственной командой эпохи с чокнутой атакой. В марте 1982-го другие весельчаки «Сперс» с неудержимым в атаке (и никого не удерживающим в защите) Джорджем Гервином и «Милуоки» безумного профессора Нельсона тоже устроили концерт и тоже в трех овертаймах: 171:166 – но это было на 33 очка меньше.

Кто подобрался ближе всего

Все тот же Денвер с САС всего через месяц сыграли 163:155. И это был матч без овертаймов! (в рекордной игре основное время закончилось «скромно»: 145:145)

Кто может побить

Теоретически – чем больше трехочковых, тем больше шанс на матч с множеством овертаймов, а чем больше овертаймов – тем ближе мы к покорению рекорда. Например, не так давно в 4 ОТ «Чикаго» и «Атланта» выдали 168:161. Нужен матч с 5-6 овертаймами между командами, которые очень любят атаковать.

11 035 минут в плей-офф Леброна

Как был установлен

Леброн готовится побить вечный рекорд, а ведь у него у самого уже есть такой. Никто не проводил так много времени на паркете в плей-офф – и вряд ли кто-то проведет. Рекорд Леброна по матчам (266) еще гипотетически можно повторить (провел же 259 игр Дерек Фишер), но не по минутам.

Леброн не играл в плей-офф четырежды (как будто бы нонсенс для игрока, претендующего на звание величайшего), но зато в остальные сезоны играл в них часто, много, долго. В более ранние эпохи НБА раундов в плей-офф было меньше, еще в начале 00-х первый раунд играли в серии всего до 3 побед, а в 80-е – до двух. Джеймс выступает при самом загруженном календаре плей-офф в истории – и выдерживает его: 10 финалов в карьере.

И все это – при втором лучшем показателе минут за игру в XXI веке (после Айверсона) – 41,5.

Почему считается вечным

По игровому времени в плей-офф из действующих игроков второй – Кевин Дюрэнт. А у него почти вдвое меньше минут, чем у Леброна – всего 6259! Вот вам и ответ на вопрос о вечности рекорда.

Кто обладал рекордом раньше

Тим Данкан пропустил только один плей-офф за 19 лет (из-за травмы), лишь трижды вылетал в первом раунде, сыграл в 6 финалах.

Кто подобрался ближе всего

Пока никто не подбирается, в топ-10 претендентов чаще кто-то завершает карьеру, чем догоняет Леброна. Ничто не угрожает рекорду.

Кто может побить

Если не Тейтум (2836 минуты к 25 годам, у Леброна было 2629), то такой человек просто не в лиге, а может, даже не родился.

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports; ASSOCIATED PRESS/PAUL VATHIS; Gettyimages.ru/Nathaniel S. Butler; Cole Burston/Keystone Press Agency