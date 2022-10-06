Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег
Слишком дорогая команда.
«Голден Стэйт Уорриорз» – это «Гарлем Глобтроттерс» в мире НБА. Не столько из-за трюков, финтов и неизбежности побед, сколько из-за ажиотажа, которое это баскетбольное шоу вызывает, куда бы оно ни приехало.
В этой предсезонке действующим чемпионам НБА выпала честь показать лучший баскетбольный продукт Земли перед японскими болельщиками. На «Сайтама Супер Арене» Карри и компания не только дважды обыграли «Вашингтон», но и подарили местным фанатам целый фонтан дополнительных развлечений:
• и устроили импровизированный конкурс трехочковых: одну команду составили «старики» Карри и Томпсон, известные как «Сплэш Бразерс», вторую – молодые Джордан Пул и Мозес Муди, известные как «Сплэш-Племянник» и «Мозес Муди».
Победили, естественно, Стеф и Клэй, после чего Томпсон (не участвующий в предсезонных матчах) стал троллить, во-первых, директора NBA 2K за низкий рейтинг трехочковых в новом выпуске игры, во-вторых – проигравших.
И если сразу после конкурса Джордан Пул улыбался, то продолжение шуток от Карри и Томпсона в раздевалке его разозлило. В прошлом сезоне он был стартовым атакующим защитником ГСВ до возвращения Клэя и теперь добивается, чтобы его ценили наравне с главными звездами «Уорриорз», считали полноценной деталью чемпионского состава – а не каким-то там «племянником».
Напряжение между Пулом и «Сплэш Бразерс» не удивило и не напугало главного тренера Стива Керра: «Это здоровая ситуация. Джордан сейчас – неотъемлемая часть нашей команды. Такие вещи заслуживаются игрой в плей-офф. Только так ветераны могут признать кого-то. Но это надо еще и подтверждать каждый год».
Но по сообщениям инсайдера Yahoo! Sports Крис Хэйнса, на поведение Пула в тренировочном лагере обращают внимание лидеров команды. Пользователи Sports.ru – тоже. Один из комментариев к новости о реакции Керра: «Я правильно понимаю, что Пул обиделся на то, что проиграл двум лучшим шутерам лиги в шуточном конкурсе трехочковых? Как скоро он начнет обижаться, что Дрэймонд [Грин] ему за защиту предъявляет?».
Ждать пришлось совсем недолго.
Уже через пару дней после того самого конкурса трехочковых Дрэймонд Грин и Джордан Пул сцепились на тренировке (известно об этом стало сегодня). По сообщениям The Athletic, Пул и Грин постоянно толкались на занятии, а затем Дрэймонд не выдержал и ударил Пула. После этого игроков пришлось растаскивать партнерами, а тренировку остановили.
Грин уже извинился перед командой за такое поведение, но руководство планирует применить меры дисциплинарного характера к форварду. Кто бы ни был инициатором потасовки, первым черту, которую нельзя пересекать (то есть размахивать конечностями в направлении одноклубников), пересек именно Дрэймонд.
Самый опытный игрок «Голден Стэйт», де-факто играющий тренер и наставник всех одноклубников Андре Игудала не стал искать виноватых: «Чего мы не будем делать, так это говорить что-то плохое о Джордане Пуле, он свой парень, парень с характером. Что касается Дрэймонда, то это тоже семейные дела».
И все же странное поведение внутри коллектива, который три месяца назад отмечал титул на чемпионском параде, четвертый для Карри, Томпсона, Грина и Игудалы, первый – для Пула.
С чем такое может быть связано?
Кроме завышенных амбиций Пула и неуправляемого темперамента Грина?
Банально – с деньгами.
Мы уже подсчитывали, во сколько обошелся титул-2022: почти 350 млн долларов (а перед этим было 240 млн в сезоне-20/21, в котором команда даже не вышла в плей-офф).
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?
В предстоящем сезоне «Уорриорз» идут на очередной рекорд: 190 млн в зарплатах и 170 млн в налоге на роскошь. И как бы много дохода успешный клуб со звездами ни приносил владельцам, в какой-то момент любой задумается об экономии. Доля сравнения: прошлогодний соперник ГСВ по финалу «Бостон» был в три раза «дешевле» – потому что все зарплаты игроков клуба уместились под налоговую черту в 136.6 млн.
Все сильные команды НБА когда-то залезают в налог – тот же «Бостон» уже в новом сезоне заплатит игрокам почти на 100 млн больше, чем в предыдущем, – но «Голден Стэйт Уорриорз» не просто туда залезают, а бьют все рекорды. За последние 5 лет ГСВ заплатили 320 млн налога – все остальные 29 клубов вместе собрали 550 млн. Если из года в год превышать налоговую черту, ставка растет, отсюда и рекордные расходы. «Налогу на роскошь» не просто так дали это название.
Сезон-22/23 – контрактный год сразу для нескольких ключевых игроков «Голден Стэйт». И в их число входят и Дрэймонд Грин (опция на 27.6 млн на сезон-23/24), и Джордан Пул (ограниченно свободный агент в 2023-м).
А еще Эндрю Уиггинс. Учитывая его возраст и пользу в прошедшем финале, это как будто самый незаменимый из свободных агентов ГСВ. Многие в лиге считают, что Уиггинс может получить контракт, близкий к максимальному – а это стартовая зарплата в 40 млн в год.
Если Уиггинс получает даже 30 млн (а это даже понижение от его текущей зарплаты), то еще до переподписания Пула и Грина «Уорриорз» будут превышать налоговую черту (около 162 млн) на 10 млн.
Дрэймонд Грин сделал скидку при последнем продлении контракта в 2019-м, вряд ли он считает, что сейчас опять его очередь ужиматься, следующим летом ему уже будет 33. В отличие от Карри и Томпсона, которые в итоге получили максималки от «Уорриорз» и попавшие в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА, Дрэймонд никогда не был и в топ-30.
Джордан Пул, в свою очередь, ориентируется на свежеподписанный контракт Тайлера Хирро в «Майами» – ровесник, та же позиция, те же габариты, похожие навыки и роль в клубе (у Хирро, правда, чуть больше опыта, но чуть меньше чемпионских колец): 120 млн на четыре года. Это не максималка, которую вроде как требует Пул, но довольно близко.
Предполагаем, что Уиггинса сохраняют, Грина – нет, тогда эти гипотетические 27 млн Пула в 2023/24 превращаются в 160 млн вместе с налогом на роскошь. А общая сумма трат через год составит 330 млн. Такой же сценарий, если Грин берет свою опцию игрока, а Пула отпускают.
Во сколько же обойдутся будущие «Уорриорз», если оставят и Пула, и Грина?
Конечно, мы не берем в расчет фанфики, в которых владелец команды НБА, оцениваемой в 5.6 млрд, с помощью гипноза убеждает игроков порадовать бедного дядю и сделать ему скидочку. Ну, «ради команды».
Скидочку, которую, кстати, при продлении не делали ни расслабленный добряк Томпсон, ни такой преданный команде Стеф (дважды). А ведь ни у Пула, ни у Грина никаких миллиардных контрактов от спонсоров не намечается.
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Расходы ГСВ на персонал встанут всего-то в 550 миллионов долларов. То есть в четыре раза больше потолка зарплат НБА.
Отсюда и подозрение, что для кого-то из тройки Уиггинс-Грин-Пул предстоящий сезон может стать последним в команде, ведь 200 млн в год все-таки не стоит ни один из них. Другой финансово обоснованный вариант – какой-то обмен Клэя Томпсона и его зарплаты в 40+ млн, но как это ударит по атмосфере клуба, если по ней (и по Джордану Пулу) наносятся удары и без ухода лидеров?
Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб летом ныл в подкасте Игудалы, что налог на роскошь бьет только по их команде, и предложил изменить правила так, чтобы ставки налога на зарплаты «доморощенных» звезд, пришедших с драфта, были ниже. Лига не вдохновилась идеей и даже оштрафовала Лэйкоба на полмиллиона за несогласованные комментарии о переговорах по Коллективному соглашению, которое будут подписывать в течение этого сезона.
А вот большинство остальных владельцев клубов – наоборот, за то, чтобы с сезона-23/24 налог в НБА стал строже. Такая возможность плюс публичные жалобы Лэйкоба на высокие траты... и вот уже игроки «Уорриорз» начинают чувствовать, что впереди у них не только битвы с соперниками на паркете, но и друг с другом – за место в зарплатной ведомости клуба.
Построить чемпионскую команду – сложно. Превратить ее в династию – почти нереально. Сделать так, чтобы эта династия достойно проводила всех ветеранов на пенсию, пока под боком растет новое поколение? Похоже, такого сценария текущая финансовая система НБА вообще не подразумевает.
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Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman, Ezra Shaw
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